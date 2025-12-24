Când coletele au prins viață: cum să transporți cu avionul antilope și babuini? Cele mai neobișnuite livrări făcute în 2025
Libertatea, 24 decembrie 2025 16:20
Pe parcursul anului 2025, dincolo de livrările obișnuite, unele expedieri au atras atenția prin complexitate, valoare sau caracterul lor neobișnuit. De la animale sălbatice și opere de artă până la trofee sportive cu valoare simbolică uriașă, aceste transporturi au pus la încercare limitele logisticii moderne.. Pe măsură ce anul se apropie de final, dincolo de […]
• • •
Acum 5 minute
16:30
O fotografie din satelit din iulie arată dune de zăpadă pe suprafața deșertului Atacama din Chile. Fenomenul rar a determinat observatorul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) să fie închis temporar. Imaginea spectaculoasă a fost surprinsă în acest an, când „unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ” a fost acoperit de un strat de […]
Acum 15 minute
16:20
16:20
Toată lumea a năvălit în piață. Coadă la carne, la ouă, la salamuri, la brânză, coadă și la vinuri. Vine Crăciunul. Sunt descumpănit: la care coadă să mă așez mai întâi? Ce alegere proastă am făcut să ies în piață la ora asta! Mă uit la hârtia din mâna mea, cu lista de cumpărături: când […]
16:20
Lista și programul spitalelor din București care vor asigura urgențe medicale în zilele de Crăciun 2025 # Libertatea
Nouă spitale din Bucureşti vor asigura asistenţă medicală de urgenţă pe 25 şi 26 decembrie. Serviciul de Ambulanţă va funcţiona normal, iar solicitările vor fi preluate la 112. Direcţia de Sănătate Publică va avea un serviciu de gardă permanent. Lista spitalelor care vor asigura urgențele medicale de Crăciun 2025 Nouă spitale din București vor oferi […]
Acum 30 minute
16:10
Un șofer din Galați a fost surprins în timp ce mergea pe contrasens, pe o șosea aglomerată din Brașov # Libertatea
O mașină înmatriculată în Galați a fost văzută miercuri dimineață circulând pe contrasens, pe o șosea aglomerată din Brașov, informează publicația locală Biz Brașov. Șoferul din Galați a fost filmat când mergea pe benzile de ieșire din giratoriul Hărmanului-Vlahuță-Gării, în direcția Hărman. Nu se știe exact cum a ajuns șoferul acolo, dar se pare că […]
Acum o oră
16:00
Primul deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică # Libertatea
Primul deces cauzat de gripă în acest sezon a fost confirmat de INSP. Este vorba despre o femeie de 88 de ani din județul Cluj, care suferea de alte afecțiuni și nu era vaccinată. Numărul total de cazuri de gripă înregistrate în săptămâna 15-21 decembrie 2025 a fost de 11.174, aproape dublu față de săptămâna […]
16:00
Ce gătește Mihai Ghiță de Crăciun. Vedeta de la Kanal D a dezvăluit cu ce a înlocuit porcul: „Să fie mai sănătos” # Libertatea
Mihai Ghiță, un prezentator cu o căldură aparte, a povestit pentru Libertatea, cu multă emoție, despre Crăciunul copilăriei sale, dar și despre propriile tradiții prin care, an de an, întărește legăturile cu familia și prietenii. Pe Mihai Ghiță îl puteți vedea la Kanal D, în fiecare duminică, prezentând „Asta-i România”, de la ora 14.30, dar […]
Acum 2 ore
15:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță strat de zăpadă și în București: va ninge de Crăciun și se vor depune până la 10 centimetri de omăt # Libertatea
Ger și zăpadă în România, de Crăciun. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că, începând de astăzi, ninsorile se extind în majoritatea zonelor. În București, până vinerii dimineață, stratul de omăt va măsura între 5 și 10 centimetri. Ninsori și frig aproape toată țara, de Crăciun Directorul ANM, Elena Mateescu, a […]
15:30
Un bărbat din Caraș-Severin a dat foc casei în care se afla iubita lui, în Satu Mare, și apoi a fugit # Libertatea
Un bărbat din județul Caraș-Severin, în vârstă de 46 de ani, a incendiat marți seară locuința în care se afla partenera sa, în localitatea Necopoi, județul Satu Mare. Potrivit News.ro, femeia, în vârstă de 45 de ani, a suferit arsuri și a fost transportată la spital. Incidentul a avut loc în urma unui conflict spontan […]
15:20
Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”. Ce invitați de renume vor urca pe scena de la TVR Pentru a marca […]
15:10
Trei semne care indică înfrângerea Rusiei în 2026: „Putin fie nu înțelege, fie nu vrea să recunoască” # Libertatea
La orizont se conturează trei circumstanțe care indică o posibilă înfrângere a Rusiei în 2026 și, potrivit semnalelor care vin din ce în ce mai clar, Vladimir Putin fie nu înțelege, fie refuză să recunoască gravitatea situației, scrie publicația Blic, parte a trustului media Ringier. Prima circumstanță este pachetul de 90 de miliarde de euro […]
15:10
Consiliul Local Constanța a adoptat proiectul de hotărâre pentru anul 2026, care include taxa de 200 de lei pentru șoferi, propusă de primarul PNL Vergil Chițac. Decizia a fost luată marți, potrivit publicației locale Info Sud-Est, cu 17 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Adoptarea proiectului privind taxele și impozitele pentru 2026 Proiectul, care […]
15:10
În ultimii ani, tot mai mulți șoferi și proprietari de vehicule au început să caute alternative rapide la finanțările tradiționale. Situațiile neprevăzute, presiunea financiară sau necesitatea de a obține o sumă de bani pe loc sunt motive frecvente pentru care sistemele clasice, precum creditele bancare, nu mai sunt suficiente sau accesibile. Mulți oameni se confruntă […]
14:50
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul # Libertatea
În urmă cu doar câteva zile, Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, anunța prin intermediul rețelelor de socializare că urmează să nască fix în perioada Crăciunului. „În lumina acestor zile, iubirea noastră așteaptă în liniște. Azi sau mâine vine pe lume bebelușul nostru. Sărbători fericite… pentru noi, cele mai frumoase de până acum”, spunea tânăra în mediul […]
14:40
Cea mai scumpă proprietate din Brașov scoasă la vânzare: costă 1.800.000 euro, are 15 camere și este la doar 200 de metri de pârtia de schi # Libertatea
O pensiune turistică situată în Poiana Brașov se vinde cu 1.800.000 de euro, fiind cea mai scumpă ofertă imobiliară disponibilă în stațiunea montană. Potrivit informațiilor publicate de imobiliare.ro, locuința are 15 camere se află la aproximativ 200 de metri de pârtia de schi. Proprietate de 1,8 milioane de euro, de vânzare în Poiana Brașov Proprietatea […]
Acum 4 ore
14:20
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă” # Libertatea
Roxana Nemeș este mamă de gemeni. Vedeta a adus pe lume, la sfârșitul lunii septembrie, o fetiță și un băiat, care i-au schimbat total viața. În cadrul unui interviu, Roxana a dezvăluit că anul trecut, de Revelion, și-a pus dorința să rămână însărcinată, iar visul ei a devenit realitate. În urmă cu un an, la […]
14:10
Cum facem corect trecerea de la post la mesele de sărbători, fără riscuri pentru sănătate # Libertatea
Dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist în nefrologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, a oferit pentru News.ro sfaturi despre cum să trecem de la perioada postului la mesele de sărbători, fără a ne pune sănătatea în pericol. Este important să facem această tranziție treptat, evitând excesele alimentare. Cum să adaptăm alimentația după post Dr. Balcangiu-Stroescu […]
14:10
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Libertatea
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februarie 2000 este acum o piesă de colecție valoroasă. Exemplarele intacte pot ajunge la prețuri surprinzătoare, potrivit site-ului Blic, parte a grupului Ringier. Nokia 3310, de la telefon iconic la obiect de colecție Nokia 3310 a […]
14:10
Șoferii români de TIR nu vor mai avea voie să circule pe un drum important din Ungaria, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Poliția de Frontieră Oradea # Libertatea
Poliţia de Frontieră (ITPF) Oradea a fost informată de autorităţile de frontieră din Ungaria că, începând cu 1 ianuarie 2026, vehiculele de marfă cu greutatea mai mare de 7,5 tone nu vor mai putea circula pe un drum important. Astfel, șoferii români de TIR nu vor mai avea voie să meargă pe tronsonul drumului principal […]
13:40
Un șofer oprit în trafic le-a arătat polițiștilor permisul românesc și nu a mai fost lăsat să plece, în Germania # Libertatea
Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc fals. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în timpul unui control rutier desfășurat de polițiști în apropiere de localitatea Renkenberge, la granița cu Olanda. Permis românesc fals, descoperit la un control în Germania Un tânăr […]
13:30
La doi ani după accidentul feroviar care a ucis aproape 60 de oameni în Larissa, Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor # Libertatea
Guvernul elen a semnat un acord cu Hellenic Train, o filială a Ferrovie dello Stato din Italia, pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea transportului feroviar din Grecia. Conform EFE, investiția, în valoare de 420 de milioane de euro, include achiziționarea a 23 de trenuri electrice produse de compania franceză Alstom. Urmări ale accidentului feroviar tragic […]
13:30
Tenorul Alin Stoica, declarație surprinzătoare pentru fosta soție: „Sunt doar un om care iubește”. Ce melodie i-a dedicat # Libertatea
Divorțat în urmă cu mai bine de un an de Mădălina Stephanie Radu, tenorul Alin Stoica i-a pregătit fostei lui soții, chiar în ajunul Crăciunului, o melodie: „Tot ce sunt”. Alin Stoica are împreună cu Mădălina Stephanie Radu un copil, iar în dreptul postării prin care anunță că a lansat o melodie specială pentru fosta […]
13:20
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent” # Libertatea
În timp ce Amalia Enache este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România, fiica ei, Alma, pare să se țină departe de micul ecran. Micuța și-a descoperit o nouă pasiune, iar mama ei o susține necondiționat. Alma este atrasă mai mult de sport decât de partea creativă, moștenindu-l pe bunicul din partea […]
13:20
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România” # Libertatea
Leena Liukkonen, ambasadoare a Finlandei în România din septembrie 2023, a vorbit, pe parcursul unui interviu exclusiv acordat pentru Libertatea, despre tradițiile de Crăciun din țara sa natală. Ora la care este proclamată „pacea de Crăciun” Finlanda este țara care găzduiește casa lui Moș Crăciun, în orașul Rovaniemi, capitala provinciei Laponia. Finlandezii se mândresc cu […]
12:50
Renovarea bucătăriei: detaliile care fac diferența între un spațiu banal și unul premium # Libertatea
Bucătăria a încetat de mult să fie doar un spațiu strict utilitar, destinat exclusiv gătitului. În locuințele moderne, aceasta a devenit „inima casei”, locul unde familia se reunește și unde au loc cele mai multe interacțiuni sociale. De aceea, atunci când planificăm o renovare sau o amenajare, atenția la detalii nu este un moft, ci […]
12:50
„Parcă merg la înmormântare”. Poza oficială de Crăciun cu Melania și Donald Trump a ridicat semne de întrebare pe rețelele sociale # Libertatea
Președintele Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump au împărtășit marți dimineață tradiționala fotografie anuală de Crăciun. Imaginea, postată pe contul oficial al Casei Albe, transmitea urări de „Crăciun fericit” tuturor urmăritorilor, potrivit Daily Mail. Fotografia îi prezintă pe cei doi în fața decorațiunilor de Crăciun, alături de steagul american și cel prezidențial. Ambii sunt îmbrăcați […]
12:50
O autostradă importantă din Europa va fi gratuită de la 1 ianuarie: șoferii plăteau până la 82 de euro pentru 295 de kilometri # Libertatea
Unul dintre cele mai importante drumuri din nordul Spaniei, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, va deveni gratuit începând cu 1 ianuarie, după 46 de ani de taxare. Autostradă gratuită după 46 de ani de plată Autostrada AP-68, care face legătura între Bilbao și Zaragoza, în Spania, este pe punctul de a-și schimba radical […]
12:50
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă # Libertatea
Autobuzele din București nu vor mai circula pe șinele de tramvai, începând de astăzi, 24 decembrie, din cauza avertizărilor meteo ANM, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Drept urmare, autobuzele vor reveni la traseul și stațiile pe care le aveau și înainte, respectiv pe carosabil. „Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația […]
12:50
Volodimir Zelenski a prezentat cea mai nouă versiune a planului de pace american, care include garanții teritoriale: „Suntem pregătiți pentru o întâlnire” # Libertatea
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a detaliat pentru prima dată cele 20 de puncte din cel mai recent plan de pace al SUA, menit să încheie conflictul din Ucraina. Potrivit Reuters, Zelenski a declarat că documentul a fost negociat cu oficiali din Kiev și Washington și a fost transmis Moscovei pentru avizare. Zelenski a prezentat un […]
Acum 6 ore
12:30
Colindele și preparatele tradiționale românești, promovate în Spania în luna decembrie: „Au impresionat publicul” # Libertatea
Obiceiurile și tradițiile autentice de iarnă din Ardeal au fost promovate și apreciate în nordul Spaniei, în Gijon, în cadrul unei serii de evenimente culturale dedicate sărbătorilor de iarnă. Iulian Gabriel Neagu, scriitor, ghid turistic și fotograf, cunoscut în nordul Spaniei drept „Ambasadorul Transilvaniei în Asturias”, a continuat seria activităților culturale și folclorice desfășurate de-a […]
12:30
Marian Olteanu a ratat la mustață filmul lui Mihai Bendeac: „Nu mi-au dat voie oamenii ăia” # Libertatea
Pe 6 februarie, filmul lui Mihai Bendeac, „Băieți de oraș: Golden Boyz” ajunge în toate cinematografele din țară. Din distribuție fac parte actorii consacrați din serialul cu același nume, dar și actori surpriză. Printre aceștia trebuia să se numere și Marian Olteanu, însă sorții nu au fost de partea lui. După încheierea filmărilor pentru serialul […]
12:30
Coacerea unui blat de tort pufos și perfect este o artă. Deși, nu necesită prea multe ingrediente, amestecarea lor perfectă și în cantitate precisă este indispensabilă pentru a coace un tort delicios. Dar pentru ca tortul tău să iasă în evidență, există anumite tehnici de coacere care te ajută să coci un un blat pufos. […]
12:30
Cât de sănătoasă este slănina, alimentul tradițional românesc privit cu suspicine. Sfatul Mihaelei Bilic. „Iată o analiză concretă” # Libertatea
Chiar dacă este privit cu suspiciune, Mihaela Bilic explică faptul că slănina, în special cea provenită de la porcul Mangalița, are un profil de grăsimi mult mai favorabil decât se crede. Mesajul medicului nu este unul care încurajează excesele, ci mai degrabă echilibrul și reconectarea cu tradițiile alimentare, fără frică nejustificată. În sezonul rece, organismul […]
11:40
Ninge de ore bune în mai multe zone din țară. La Rânca s-a aşternut deja strat de zăpadă, drumarii au ieșit cu utilajele pe Transalpina # Libertatea
Ajunul Crăciunului a adus vreme autentică de iarnă în mai multe zone din țară. Ninge de ore bune, iar la Rânca, județul Gorj, s-a depus deja strat de zăpadă. Potrivit meteorologilor, până mâine seară, stratul de omăt la munte va ajunge la 25-30 de centimetri. Pe Transalpina, drumarii au scos utilajele și intervin cu material […]
11:40
Poate identifica cineva o singură măsură în favoarea populației luată de actuala guvernare? # Libertatea
De ceva timp, mă întreb și întreb public dacă poate identifica cineva o singură măsură în favoarea populației și economiei reale luată de guvernarea Bolojan (PNL+PSD+UDMR+USR), în 2025. Eventual una care să nu fie expresia delincvenței financiare de stat. Nu am primit încă niciun răspuns, de aceea întreb public și aici, în Libertatea, poate găsim […]
11:40
Când va avea loc Marea Finală „Casa iubirii”! Anunțul important făcut de Andreea Mantea # Libertatea
Sunetul Gongului a înăbușit temporar discuțiile aprinse din Gala de aseară. Andreea Mantea a făcut un anunț important cu privire la finala a celui de-al patrulea sezon. Tensiuni, dispute, speranță și lacrimi, unele de bucurie, altele de tristețe… așa se încing spiritele în „Casa iubirii”! Anunțul despre marea finală „Casa iubirii” Drumul dragostei rareori e drept, […]
11:40
Traseul saniei trase de reni a lui Moș Crăciun poate fi urmărit în timp real pe Flight Radar. Când ajunge în România # Libertatea
Bradul este împodobit iar ursecurile și paharul cu lapte sunt așezate cu grijă. Toate acestea înseamnă că Moș Crăciun va sosi curând cu sania sa plină de jucării. Spre deosebire de alte vremuri, acum putem urmări online traseul Moșului și al renilor săi în călătoria lor prin orașele mari și satele izolate. Moș Crăciun parcurge […]
11:20
Cheesecake – rețete ușoare pentru prăjitura cu cremă de brânză și cheesecake fără coacere # Libertatea
Cheesecake este unul dintre cele mai iubite și apreciate deserturi. Se pregătește ușor, iar ingredientele din compoziție pot varia în funcție de preferințe. Mai jos am făcut o selecție pentru cele mai bune și gustoase rețete de cheesecake. Cu o consistență cremoasă și un gust răcoritor, cheesecake-ul este desertul renumit în întreaga lume datorită ingredientelor […]
11:20
Trei persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție, au murit într-o explozie produsă la Moscova, conform autorităților ruse. Incidentul s-a petrecut pe strada Yeletskaya, unde doi polițiști rutieri au observat o „persoană suspectă” lângă o mașină de poliție. În timp ce încercau să rețină suspectul, un dispozitiv exploziv a fost detonat, a transmis Comitetul de Investigații […]
11:10
Din ce a ajuns să câștige bani „Cârciumarul Romică” din „Vacanța Mare”. Cum arată în prezent actorul George Robu și ce afacere are # Libertatea
Actorul George Robu, cunoscut de publicul larg drept „Cârciumarul Romică” din trupa umoristică „Vacanța Mare”, care a fost un adevărat fenomen la începutul anilor 2000, are o afacere destul de bănoasă de câțiva ani, în luna decembrie. Chiar dacă numele lui este amintit în continuare alături de cel al grupului „Vacanța Mare”, George Robu și-a […]
11:10
Cum îți poți construi o afacere profitabilă în domeniul irigațiilor fără ani de experiență # Libertatea
Puțini știu că domeniul irigațiilor a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai dinamice și căutate specializări tehnice din România. Cererea pentru sisteme moderne, eficiente și automatizate a crescut atât în mediul rezidențial, cât și în cel comercial și agricol. Iar odată cu această creștere, a apărut și o nevoie acută de specialiști care […]
11:00
Cum să îți alegi lustra în funcție de mărimea încăperii? Ghid complet oferit de lustreled.ro # Libertatea
Alegerea unei lustre nu ar trebui să fie dictată doar de design sau de ce îți atrage atenția la prima vedere. Mărimea încăperii este unul dintre cele mai importante criterii, pentru că influențează atât cantitatea de lumină, cât și modul în care este perceput spațiul. O lustra aleasă corect poate face o cameră să pară […]
10:50
Finala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16. Cine sunt concurenții care luptă pentru marele premiu # Libertatea
Finala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16 va avea loc în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, de la ora 20.30, la Antena 1. Concurenții care au rămas în competiție sunt dispuși să dea totul pentru a câștiga marele premiu. Cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite 2025, sezonul 16 Ajunși aproape de a câștiga marele premiu, cei mai bun dintre ei fac […]
10:50
În primul an de viață, bebelușul nu „se joacă” așa cum înțelegem noi joaca, ci descoperă lumea prin atingeri, sunete, mișcare și repetiție. Fiecare zâmbet, fiecare tentativă de a prinde un obiect sau de a urmări o lumină reprezintă un pas important în dezvoltarea lui. Jocul interactiv devine, astfel, mai mult decât o activitate de […]
10:50
Transformă-ți producția de print digital cu Canon Colorado. Toate avantajele explicate de Grup Transilvae # Libertatea
Dacă lucrezi în producția de materiale vizuale, știi deja că piața cere viteză, calitate și flexibilitate în același timp. Cerințele clienților cresc, volumele se schimbă de la o lună la alta, iar marjeleginile de profit sunt tot mai sensibile. Într-un astfel de context, un echipament care îți aduce stabilitate și control poate schimba complet modul […]
10:40
Un autobuz cu 7 oameni la bord a zburat de pe șosea și s-a răsturnat în Stroeşti, Iași. Un bărbat de 40 de ani a fost rănit # Libertatea
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 24 decembrie 2025, în localitatea Stroiești, comuna Todirești. Un microbuz care efectua curse internaționale, având 7 persoane la bord, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. Conform informațiilor furnizate de ISU Iași, o persoană, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost rănită, […]
Acum 8 ore
10:30
Planificarea unei deplasări poate fi uneori complicată, mai ales când depinzi de transportul în comun sau când mașina personală nu este destul de încăpătoare ori pregătită de drum lung. Însă alegerea unei mașini de închiriat poate transforma fiecare călătorie într-o experiență confortabilă și lipsită de stres. În funcție de tipul deplasării și de numărul de […]
10:30
„Mai bine mor în munți decât pe front”: Victor, un taximetrist ucrainean, a traversat singur Carpații spre România, ca să fugă de război # Libertatea
Tot mai mulți bărbați ucraineni încearcă să fugă din țară pentru a evita trimiterea pe front, traversând ilegal Munții Carpați spre România. Unii reușesc, alții plătesc cu viața. Fuga disperată a bărbaților ucraineni din calea războiului Victor Pinkhasov nu-și poate opri zâmbetul. Tocmai a reușit să scape din Ucraina, după ce a traversat singur Munții […]
10:20
Într-un ritm de viață tot mai alert, preocuparea pentru sănătate nu mai apare doar atunci când apar dezechilibre evidente, ci devine parte dintr-o strategie de prevenție pe termen lung. Tot mai mulți oameni caută soluții care să susțină organismul în mod constant, fără intervenții agresive, iar produsele de origine naturală răspund firesc acestei nevoi. Alegerea […]
10:10
Povestea femeii care s-a îndrăgostit de ChatGPT, deși este căsătorită. S-a despărțit de el fără să dea explicații # Libertatea
Femeia în vârstă de 29 de ani care a creat comunitatea „MyBoyfriendIsAI” pe Reddit a decis să pună capăt relației sale cu iubitul său bazat pe inteligență artificială. Povestea începe în vara anului 2024, când Ayrin, o tânără de 29 de ani, a dezvoltat o legătură specială cu Leo, un chatbot creat pe platforma ChatGPT, […]
