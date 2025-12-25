„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și evenimentul care i-a schimbat viața! Ce a pățit când a mers pe Muntele Athos
Fanatik, 25 decembrie 2025 09:10
Mihai Stoica, MM pentru lumea fotbalului, s-a transformat radical după o cumpănă teribilă din viața sa. Așa a descoperit președintele CA de la FCSB drumul spre Dumnezeu. Ce revelație a avut pe Muntele Athos.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:50
Horațiu Moldovan, la un pas de un transfer important! Clubul a început deja negocierile cu Atletico Madrid # Fanatik
Horațiu Moldovan își poate relansa cariera. Cine este clubul care negociază cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul împrumutat la Real Oviedo.
08:30
Zidul Superligii României! Cine e fotbalistul cu cele mai multe dueluri câștigate în primele 21 de etape ale sezonului # Fanatik
Evoluțiile mai mult decât consistente ale echipei sale se datorează și aportului defensiv adus de unul dintre oamenii de bază ai uneia dintre performerele sezonului
Acum 2 ore
08:10
Răzvan Lucescu și-a trimis fotbaliștii în oraș să caute valiza fermecată. Imagini de Oscar cu cel mai bun antrenor român al anului 2025 # Fanatik
PAOK Salonic împlinește 100 de ani de existență în 2026, iar câștigarea titlului este obiectivul trasat de Crăciun pentru echipa tehnicianului român, cel mai bun antrenor din istoria clubului
07:50
L-a costat aproape 3 milioane de euro, dar l-a catalogat „obscen”. Ce cadou și-a făcut Ion Țiriac de Crăciun. Foto # Fanatik
Ion Țiriac nu se uită la bani, mai ales când este vorba de cadouri. Ce și-a cumpărat afaceristul român de Crăciun încât să spună că „este obscen”.
07:30
Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”. Video # Fanatik
Universitatea Craiova nu-și uită fanii nici de sărbători, iar clubul din Bănie a pregătit un clip special pentru suporteri cu ocazia Crăciunului, filmat împreună cu jucătorii.
Acum 4 ore
07:10
Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României # Fanatik
Fostul mare internațional român a plecat din România la căldură, vizitându-și colegul de camera de la echipa națională, care antrenează acum în zona Golfului
Acum 12 ore
23:10
Mircea Lucescu, interviu special în Gazzetta dello Sport! Dezvăluiri despre Ronaldo, Ceaușescu și plecarea de la Dinamo: „Peste tot e frumos dacă îți merge bine” # Fanatik
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a oferit un interviu amplu celebrului ziar italian Gazzetta dello Sport, în care a vorbit despre cele mai importante momente din viața și cariera sa.
22:40
Daniel Bîrligea se felicită pentru transferul la FCSB: “Am ajuns la o echipă mare, cu fani mulți, cu vizibilitate!” # Fanatik
Daniel Bîrligea a revenit după o accidentare care l-a ținut o perioadă departe de teren. Cum crede atacantul că l-a ajutat transferul la campioana FCSB.
22:10
„Inter l-a pierdut pe Mutu pentru 200.000 de euro”. Cea mai grea decizie din cariera de impresar a lui Giovanni Becali. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali și momentul în care a avut de luat cea mai grea decizie din cariera de impresar. Cum a fost cedat Adrian Mutu de Inter la Verona.
21:40
Putere, ambiţie, curaj! Mihaela Cambei îşi spune povestea: „Ne luptăm cu fiare, nu cu un pai! Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!”. Exclusiv # Fanatik
Campioană mondială şi europeană, medaliată cu argint la JO de la Paris, Mihaela Cambei îşi spune povestea fabuloasă într-un amplu reportaj realizat de FANATIK.
21:00
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana” # Fanatik
Dumitru Dragomir are amintiri fabuloase cu Nicolae şi Elena Ceauşescu. A luat masa de Crăciun cu aceştia, le-a spus un banc, dar a trăit şi o mare spaimă când fiul său, Bogdan, a refuzat să-i dea flori "coanei Leana".
20:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 25 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 393 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din grupele Cupei Egiptului.
20:30
Miracol de Crăciun! Soldații din Primul Război Mondial au lăsat armele pentru mingea de fotbal # Fanatik
Soldații britanici și germani nu s-au luptat pe 24 decembrie 1914, ci au jucat fotbal. Care este povestea miracolului de Crăciun din Primul Război Mondial.
Acum 24 ore
20:10
Juri Cisotti, cel mai bun stranier din SuperLiga în 2025, a acordat un interviu special revistei FANATIK în care s-a prezentat fanilor în cele mai mici detalii. Descoperiți nu doar fotbalistul, dar mai ales omul Juri Cisotti!
19:40
Ce s-a ales de fostul internațional al Universității Craiova. Debut de coșmar la Cupa Africii și dezastru la echipa de club # Fanatik
Ce s-a ales de fotbalistul de națională care a jucat la Universitatea Craiova. Ce a făcut în primul meci de la Cupa Africii și pe ce loc se află în campionat cu echipa de club.
19:20
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Fără milă! Au anunțat despărțirea în Ajunul Crăciunului # Fanatik
Află de aici care sunt principalele transferuri în SuperLiga, în iarna 2026. Vezi cine pleacă și cine vine la FCSB, Dinamo, Rapid, U Craiova, CFR și U Cluj.
18:20
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!” # Fanatik
Fostul lider al galeriei Stelei, Jan Pavel, a lansat acuzații dure la adresa lui Gheorghe Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani la partida cu Rapid de pe Arena Națională.
18:00
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. AC Milan a anunțat despărțirea de atacantul adus cu surle și trâmbițe # Fanatik
Fanatik prezintă cele mai tari transferuri internaționale din iarna 2026. Vezi pe cine aduc forțele din Premier League, Serie A, La Liga și Bundesliga.
17:50
Scene uluitoare! Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă. Unde a avut loc incidentul. Video # Fanatik
Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă chiar în timpul unui antrenament. Unde au avut loc scenele revoltătoare.
17:30
George Pușcaș, liber de contract din vară și aflat pe lista celor de la Dinamo și Rapid, este gata de o nouă provocare în carieră și ar urma să semneze în curând.
17:10
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500 lei # Fanatik
Cum a pierdut o firmă de stat un contract de mai multe milioane de lei din PNRR. Amenda ridicolă aplicată de Curtea de Conturi a României.
17:00
George Ganea și-a anunțat viitoarea destinație, după plecarea din Ungaria. Ionel Ganea, acuzații grave: „Din cauză că e român!” # Fanatik
George Ganea a făcut primele declarații după plecarea de la Ujpest, din Ungaria. Care este viitoarea sa destinație și ce acuzații aduce tatăl fotbalistului.
16:40
Ionuț Radu, ipostază inedită! Portarul echipei naționale s-a pozat cu un preparat adorat de români în această perioadă. Foto # Fanatik
Ionuț Radu nu își uită originile de sărbători. Ce a postat portarul echipei naționale cu ocazia Crăciunului și care este preparatul adorat de români cu care s-a fotografiat.
16:20
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie” # Fanatik
Oleksandr Romanchuk este un transfer excelent făcut de Universitatea Craiova. Fundașul central a vorbit despre familia sa care este prinsă în războiul din Ucraina.
16:00
Golul finalului de an vine de la fostul fotbalist de la FCSB! A driblat tot ce i-a stat în cale și a pus mingea în vinclu. Video # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo a reușit să marcheze un gol de excepție în meciul pe care echipa sa l-a jucat în Ajunul Crăciunului, terminat la egalitate, 2-2.
15:20
Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este chiar unul meritat!” # Fanatik
Moș Crăciun a venit mai devreme pentru una dintre echipele de tradiție din România. Ce cadou a primit clubul și cum a fost descris, de fapt.
15:10
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale ocupații # Fanatik
Giani Kiriță a decis să investească într-o super afacere. A lăsat în urmă televiziunea, iar de curând și-a îndeplinit în sfârșit un mare vis pe care îl avea.
14:40
Florentin Petre a făcut lista de cadouri pentru Moş Crăciun: “Aş vrea să ne pună 3-4 jucători sub brad!” Care e secretul ascensiunii lui Dinamo. Exclusiv # Fanatik
Lista de dorințe a lui Florentin Petre de Crăciun! Secundul celor de la Dinamo a cerut conducerii transferuri în iarnă. “Alte echipe au jucători de milioane”
14:30
Când va fi inaugurat stadionul de 100.000.000 de euro al echipei de SuperLiga: “Va fi extraordinar, aşa cum publicul nostru merită!” # Fanatik
Dani Coman a anunțat când va fi inaugurat stadionul de 100.000.000 de euro de la Pitești. Ce spune oficialul de la FC Argeș și când va începe construcția arenei.
14:10
Presa din Ucraina a făcut anunțul despre viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev „Transfer la o echipă din România” # Fanatik
Dorit de mai multe echipe din Superliga României, Vladislav Blănuță se află într-o situație dificilă la Dinamo Kiev. Presa din Ucraina a dezvăluit planul clubului.
13:50
Dan Petrescu, vulcanic la începutul carierei de antrenor: “Plecam cu frigiderul plin! Acum mi se pare că s-a calmat foarte mult” # Fanatik
Fostul fundaș Răzvan Patriche a dezvăluit la ”FANATIK Dinamo” că Dan Petrescu era un antrenor mult mai vulcanic la începutul carierei.
13:40
Cristi Chivu, în alertă din cauza Barcelonei! Cum a reacționat vedeta lui Inter Milano la varianta unui transfer bombă # Fanatik
Barcelona are pe listă mai mulți jucători de la Inter, iar o vedetă a echipei antrenate de Cristi Chivu a făcut un gest surprinzător după ce interesul catalanilor a fost confirmat de mai mulți jurnaliști.
13:10
Lovitură pentru Adrian Mititelu înainte de Crăciun! Tribunalul București a admis cererea făcută de FRF # Fanatik
Adrian Mititelu a primit o lovitură de proporții înainte de Crăciun. Tribunalul București a admis cererea făcută de Federația Română de Fotbal. Despre ce este vorba.
13:00
E oficial: începe construcția noului Stadion Dinamo! Compania Națională de Investiții a anunțat data exactă! # Fanatik
Nu este glumă! Ba, mai mult, e chiar oficial! În 2026 începe construcția noului Stadion Dinamo. CNI a făcut anunțul în Ajunul Crăciunului, un cadou cum nu se poate mai frumos pentru fanii „câinilor”
12:40
Andre Duarte, după primele antrenamente la FCSB. „Mai are nevoie de un pic de timp. Îi cunoștea pe toți” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit cum s-a comportat Andre Duarte la primele sale antrenamente pentru FCSB. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre forma fundașului lusitan.
12:20
Într-un interviu acordat colegilor de la iAMsport, Gino Iorgulescu a fost provocat să întocmească topul celor mai buni 3 fotbaliști români din istorie
12:10
Bernabeu, transformare incredibilă! Cum arată stadionul lui Real Madrid pe perioada sărbătorilor. Foto # Fanatik
Stadionul Bernabeu s-a transformat total pe perioada sărbătorilor. Cum arată acum arena pe care Real Madrid își dispută meciurile.
11:50
Conflictul cu Ionuț Negoiță i-a fost fatal. Tot adevărul despre plecarea brutală a lui Tică Dănilescu de la Dinamo # Fanatik
După mai bine de 12 ani și jumătate, Tică Dănilescu a rupt tăcerea și a povestit totul despre plecare sa brutală de la Dinamo. Ce rol a avut Ionuț Negoiță la momentul respectiv.
11:30
Fotbalistul român care a semnat pe două CD-uri cu Nikos Vertis și o pereche de pantofi „cu ciocate”: „S-a întâmplat în parcare” # Fanatik
Fostul fotbalist al Stelei și al Rapidului și-a amintit de momentul în care a semnat pe două CD-uri cu celebrul artist grec Nikos Vertis. Cine este impresarul cu care colabora la momentul respectiv.
11:10
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir este în culmea fericirii. Moș Crăciun a venit mai repede la fostul președinte LPF, care a primit un cadou de 3000 de euro de la un jucător de la FCSB
11:00
Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro!? Reacția furibundă a antrenorului # Fanatik
Rivalul lui Radu Drăgușin a fost acuzat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro. Ce spune Thomas Frank după atacurile trimise de Arne Slot.
10:40
Adrian Mutu nu renunță la antrenamentul sportiv nici în timpul concediului. Ipostaza în care s-a fotografiat celebrul antrenor român, în capitala Qatarului.
10:20
Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu 10 zile înaintea evenimentului din cauza unui accident # Fanatik
Sărbătorile de Iarnă nu vin cu vești bune pentru Leo Messi și familia sa. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu sora fotbalistului și care a fost adevăratul motiv pentru care și-a anulat căsătoria.
10:10
Lista spitalelor și unităților cu gardă 24/7 în perioada de Crăciun–Revelion 2025, pe județe. Telefon direct și recomandări medicale pentru sărbători.
10:00
Bianca Andreescu, ipostază inedită pe terenul de tenis. Jucătoarea a stârnit multe reacții în online # Fanatik
Bianca Andreescu a bifat o apariție surprinzătoare la un antrenament de tenis. Canadianca născută din părinți români a făcut senzație în spațiul virtual.
09:40
Portretul nefardat al lui Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial. Deține 3 cluburi de top și a fost implicat în mai multe scandaluri # Fanatik
Cine este Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial. În ce scandaluri a fost implicat omul de afaceri.
Ieri
09:10
Selecționerul în vârstă de 70 de ani, “updatat” la cele mai noi tehnologii: “Dacă nu ții pasul, n-ai ce căuta în fenomen!” # Fanatik
Tehnologia are un loc aparte în fotbalul actual, iar fostul selecționer al naționalei U19 a României a povestit la ”FANATIK Dinamo” cât îl ajută acest lucru în munca sa.
08:40
O tragedie cruntă lovește sportul norvegian! La doar 27 de ani, tânărul sportiv a fost găsit fără suflare în camera de hotel! Era clasat pe locul 13 în ierarhia mondială
08:10
Reghecampf are meci azi cu FC Gorilla! Cât costă un bilet la partida din campionatul Rwandei # Fanatik
Exilat din Sudan, unde este în derulare un sângeros război civil, care a făcut milioane de victime, Reghecampf are parte de niște confruntări tragi-comice
