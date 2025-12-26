Cum au construit doi părinți din Alba Iulia singurul centru de recuperare din România pentru copii prematuri, „din frustrarea că nu putem, în țara noastră, să facem nimic pentru copilul nostru”
HotNews.ro, 26 decembrie 2025 07:50
În urmă cu 15 ani, Iulia și Sebastian Onac, un cuplu de profesori din Alba Iulia, se întorceau din Ucraina împreună cu Maria Beatrice, fetița lor pe atunci în vârstă de 2 ani. Născută prematur,…
• • •
Acum 15 minute
08:10
„Tirania este în plină expansiune”. Jimmy Kimmel îl critică pe Donald Trump într-un mesaj de Crăciun # HotNews.ro
Jimmy Kimmel spus că a fost un „an excelent” pentru fascismul din SUA sub conducerea lui Donald Trump, avertizând telespectatorii britanici cu privire la amenințarea cenzurii, relatează Sky News. Prezentatorul american de talk-show a folosit…
Acum o oră
07:50
07:40
Călin Georgescu, mesaj de Crăciun, în care îl citează pe domnitorul Moldovei care a spus „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât” # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut Călin Georgescu a transmis joi seară un mesaj cu ocazia sărbătorii Crăciunului, în care citează din Petru Rareș, care a fost de două ori domnitor al Moldovei.…
Acum 2 ore
07:20
Până la ora 10, România se află sub o avertizare meteo de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii și ger. Centrul INFOTRAFIC din…
07:10
O fetiță din București i-a scris Papei Leon în septembrie, când i-a trimis și un desen. Răspunsul Suveranului Pontif a venit chiar în noaptea de Crăciun. Scrisoarea Papei a pornit din Vatican pe 5 decembrie…
07:00
ULTIMA ORĂ | SUA au lansat „un atac puternic și mortal” împotriva Statului Islamic în Nigeria, anunță Trump. „Urmează și altele” # HotNews.ro
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi președintele Donald Trump și armata americană, susținând că grupul viza creștinii din regiune, informează Reuters. „În această seară, la…
Acum 12 ore
23:00
Vedeta din „Moscova nu crede în lacrimi” a murit la 83 de ani. A fost căsătorită cu regizorul filmului sovietic premiat cu Oscar # HotNews.ro
Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat joi Teatrul Puşkin, transmite agenţia EFE, preluată de…
22:40
Atacul cibernetic care a blocat poșta din Franța a fost revendicat de o grupare pro-rusă de hackeri. Ancheta a fost preluată de contraspionajul francez # HotNews.ro
Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat responsabilitatea unui atac care a perturbat serviciul poştal naţional francez în perioada de Crăciun, au anunţat procurori francezi, relatează Euronews, preluată de News.ro. Direcţia Generală a Securităţii Interne…
22:20
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real” # HotNews.ro
Singura modalitate de a preveni un război direct cu Rusia, spun foști sau actuali oficiali militari și experți care au vorbit cu CNN, este să se asigure că, în cazul izbucnirii unui război, Europa ar…
22:00
Ofițeri ruși de poliție, uciși într-un atac la Moscova. Ucraina susține că au fost implicați în torturarea prizonierilor de război # HotNews.ro
Doi ofițeri de poliție implicați în tortuarea prizonierilor ucraineni de război au fost uciși într-o explozie la Moscova, scrie The Kyiv Independent, citând surse din serviciul militar de informații al Ucrainei, HUR. Comitetul de Investigații…
21:50
SuperLiga. Andrei Nicolescu spune care este „cel mai puternic adversar în play-off” pentru Dinamo # HotNews.ro
Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a afirmat că o consideră pe campioana României, FCSB, cea mai puternică adversară din play-off, potrivit OrangeSport. În acest moment, FCSB nu este pe loc de play-off, fiind pe 9…
21:30
Accident în Sibiu: o femeie însărcinată a fost rănită. Șoferul a fugit la locul accidentului # HotNews.ro
Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit…
21:20
Patru persoane au rămas blocate în Munții Stânişoarei. Intervenție dificilă pentru salvamontiștii din Suceava # HotNews.ro
Patru persoane au cerut ajutor, în ziua de Crăciun, după ce nu s-au mai putut deplasa în Munţii Stânişoarei. În zonă este zăpadă, iar condiţiile meteo nu sunt sigure pentru o deplasare nocturnă, relatează news.ro.…
21:00
Dinamo este pe urmele lui Daniel Paraschiv, atacantul român de 26 de ani al celor de la Real Oviedo, împrumutat în acest sezon la Cultural Leonesa, potrivit GSP. Cu doar 29 de minute jucate în luna…
20:50
Israelul nu se va retrage niciodată din Gaza, spune ministrul Apărării. Intenții de colonizare în nordul Fâșiei # HotNews.ro
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează DPA, preluată de Agerpres. „În Gaza, Israelul…
20:30
Șeful DSU Raed Arafat spune că nu au fost înregistrate probleme grave în țară în contextul codului galben de ninsori și vânt: „Sperăm că nu vom avea situații foarte dificile” # HotNews.ro
România nu se confruntă, în acest moment, cu situații grave sau cu impact major din cauza ninsorilor și vântului, a declarat joi seară șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) Raed Arafat, într-o intervenție la…
20:20
Volodimir Zelenski a discutat din nou cu emisarii lui Trump despre planul de pace convenit cu Washingtonul # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, joi, că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce a dezvăluit detalii ale noului plan american prin care se intenționează încheierea războiului…
20:10
INTERVIU. La 36 de ani de la împușcarea lui Nicolae Ceaușescu, valul nostalgic comunist e tot mai puternic. Cum arăta însă viața de zi cu zi a nomenclaturii comuniste, dincolo de propaganda de pe TikTok din aceste zile # HotNews.ro
Dincolo de miturile despre opulență și putere absolută, nomenclatura era o lume ierarhizată, controlată de Securitate și dominată de frica permanentă a căderii în dizgrație, spune profesoara Lavinia Betea, într-un interviu pentru Hotnews. Aceasta reconstituie…
19:40
Administrația Trump, vizată de o plângere depusă de unul dintre europenii sancționați de către Washington pentru „cenzură” # HotNews.ro
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump,…
19:30
Un palestinian costumat în Moș Crăciun, arestat de poliția israeliană în timpul unui raid la o petrecere de Crăciun din Haifa # HotNews.ro
Poliția israeliană a arestat un bărbat palestinian costumat în Moș Crăciun în timpul unui raid la o petrecere de Crăciun organizată la Haifa, a anunțat centrul Mossawa, o organizație care apără drepturile cetățenilor palestinieni din…
Acum 24 ore
19:10
Suspectă de jaf armat în Italia, o brăileancă a fost pusă sub control judiciar de o instanță din România # HotNews.ro
O femeie de 45 de ani, din oraşul Ianca, judeţul Brăila, pe numele căreia autorităţile italiene au emis o semnalare privind săvârşirea unui jaf armat, în 22 decembrie, pe teritoriul Italiei, a fost reţinută, la…
19:10
„Nu pot să găsesc un alt cuvânt decât cinism”. Rușii transformă locul unui masacru într-un simbol al noii puteri # HotNews.ro
Teatrul Dramatic din Mariupol, atacat de ruși în 2022, în timp ce sute de civili se adăposteau în subsol, urmează să-și redeschidă porțile. Autoritățile ruse care au ocupat regiunea Donețk, unde se află teatrul, prezintă…
19:00
SuperLiga: Victor Pițurcă crede că trei echipe se vor lupta pentru titlu: „Mi-aș dori ca ei să câștige campionatul” # HotNews.ro
Victor Pițurcă, fost selecționer al naționalei României, a analizat lupta pentru titlul de campioană din SuperLiga. Fără echipă din ianuarie 2020, când s-a despărțit de Universitatea Craiova, Pițurcă susține că gruparea de pe „Ion Oblemenco”…
18:50
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit joi după ce s-a înecat cu panettone, în timpul unei petreceri organizate într-o locuință în apropiere de Torino, relateză cotidianul italian Corriere della Serra. Incidentul…
18:40
FOTO Catastrofă aviatică pe Muntele Kilimanjaro. Toate persoanele de la bordul unui elicopter și-au pierdut viața # HotNews.ro
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au…
18:40
Trafic în condiții de iarnă în mare parte din țară. Avertismentul drumarilor pentru șoferi # HotNews.ro
Direcția Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a transmis un comunicat în care avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi nu circule în imediata apropiere a acestora, potrivit news.ro, Avertismentul vine după…
18:10
Război în umbra lui Trump. Lumea MAGA e mai divizată ca oricând, dar conservatorii speră că l-au găsit pe cel ce îi poate unifica la viitoarele alegeri # HotNews.ro
Conflictele dintre influencerii conservatori, evidente la ultima conferință a organizației Turning Point, dezvăluie diviziunile mai ample în cadrul Partidului Republican, scriu The Economist și Axios. Există însă un potențial moștenitor al lui Trump care încearcă…
18:00
Vânzarea Regina Maria. Va deveni un gigant cu afaceri de peste 1 miliard euro. Plan al finlandezilor pe 5 ani # HotNews.ro
Grupul finlandez Mehiläinen, care a preluat de la fondul de investiții MidEuropa rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, în cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală, și-a fixat un plan ambițios,…
17:50
Mesajul de Crăciun al regelui Charles, rostit într-un loc simbolic pentru monarhia britanică. „Putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă” # HotNews.ro
Regele Charles III al Marii Britanii a subliniat importanța unității în diversitate în mesajul său de Crăciun, într-o lume în care comunitățile din întreaga lume suferă de pe urma războaielor și tensiunilor, informează Reuters. „În…
17:20
VIDEO Șoferi surprinși circulând pe Transfăgărășan, pe un sector de drum închis. Poliția Argeș face verificări # HotNews.ro
Poliţiştii din Argeş au anunţat că fac verificări după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. În imaginile postate online se…
17:10
„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria sau alte ţări”. Proprietarii de pensiuni se plâng de lipsă de clienți # HotNews.ro
Zeci de locuri de cazare de pe Valea Prahovei și din Brașov au rămas cu locuri libere în perioada Crăciunului, scrie News.ro. Proprietarii de vile şi pensiuni s-au arătat, în unele cazuri, dispuşi să negocieze cu…
17:00
Maria Zaharova acuză Statele Unite de piraterie. „Furtul de mult uitat al proprietății altora” # HotNews.ro
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta…
16:20
O casă din Vâlcea a ars în prima zi de Crăciun. Pompierii au găsit fragmente posibil umane, iar analizele vor stabili dacă a existat o victimă. Vecinii spun că în imobil locuia o persoană în vârstă # HotNews.ro
O casă din localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, a ars în întregime în prima zi de Crăciun, iar la finalul intervenţiei pompierii care au stins flăcările au găsit, printre elementele carbonizate, „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil…
16:20
Rusia lui Putin este mai puțin stabilă decât URSS, crede un istoric rus. Ce spune despre un eventual colaps al regimului # HotNews.ro
Rusia sub preşedintele Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Şerbakova, cofondatoare a organizaţiei pentru drepturile omului Memorial, pentru DPA, preluată de Agerpres. Expertă în crimele comise…
16:00
INTERVIU „E foarte greu să faci glume cu politicienii români pentru că ei sunt deja caricaturi” – unul dintre cei mai cunoscuți comedianți români # HotNews.ro
Claudiu Teohari, 44 ani, cunoscut ca Teo, este unul dintre comedianții care au prins mai multe vârste ale umorului românesc. A început într-o perioadă în care stand-up-ul era o curiozitate, a crescut odată cu publicul…
15:50
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma…
15:30
VIDEO Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune # HotNews.ro
Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune…
15:20
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale de succes precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani, potrivit BBC. Actorul de comedie și improvizație, care urma…
14:50
Președintele rus Vladimir Putin i-a trimis felicitări de Crăciun omologului său american Donald Trump, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției ruse de presă Tass. „Președintele l-a felicitat deja pe…
14:40
Concertul anual de jazz din Washington, cu tradiție de aproape 20 de ani, anulat după ce instituția a fost redenumită cu numele lui Donald Trump # HotNews.ro
Un concert de jazz programat pentru Ajunul Crăciunului, la Kennedy Center, a fost anulat, iar gazda spectacolului anual cu tradiție a pus decizia pe seama adăugării numelui președintelui republican al SUA, Donald Trump, la denumirea…
14:20
Turcia a anunțat că a arestat 115 suspecți cu legături cu gruparea Stat Islamic, care plănuiau atacuri de Anul Nou # HotNews.ro
Autoritățile turce transmit că au dejucat atacuri planificate pentru a avea loc de Crăciun și de Anul Nou, după ce au arestat peste 100 de suspecți, presupuși membri ai grupării Stat Islamic, potrivit BBC. Procurorul…
13:40
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în Kursk, într-un mesaj de Anul Nou către Kim Jong-un: „O prietenie invincibilă” # HotNews.ro
Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord, care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina, într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat joi agenţia oficială nord-coreeană,…
13:00
Regizorul Stere Gulea se teme că România „va trece printr-un regim autocratic”: „Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să știți!” # HotNews.ro
Stere Gulea, regizorul filmelor „Moromeții”, a declarat într-un interviu pentru News.ro că, în opinia sa, doar circa o treime din societatea românească împărtășește „valorile occidentale”, iar o parte din populație „are mari probleme de identitate,…
12:40
„Salata de boeuf e mâncare dumnezeiască”. Istoria celui mai „controversat” preparat românesc de sărbătoare / Diferențele dintre primele rețete și cele de acum # HotNews.ro
Puține preparate reușesc să stârnească atâtea controverse gastronomice precum salata de boeuf. De la eterna dispută „cu sau fără mazăre”, până la întrebarea dacă mai poate fi numită „de boeuf” atunci când e cu pui,…
12:10
Ce ne așteaptă în 2026: An de test, în care vor veni cei mai mulți bani europeni care au intrat vreodată în România. Viitorul economic exprimat în viața noastră # HotNews.ro
Sentimentul economic al României, la finalul acestui an, dacă am risca să folosim un cuvânt compus, este cel de atenție-îngrijorată. Ne întrebăm cum vor afecta reducerile de costuri bugetare și creșterile de taxe, impuse de…
12:10
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta” # HotNews.ro
Il-yong Ju (29 de ani), care în 2019 l-a întâlnit pe Donald Trump la Casa Albă, a povestit că 25 decembrie este o dată ca oricare alta în țara comunistă din care a fugit când…
11:40
Povestea lui Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la Cuțite 2025. Ce spune despre România bucătarul care lucrează într-un restaurant cu 3 stele Michelin # HotNews.ro
Luca Zvaleni, „cuțitul de aur” din echipa lui chef Richard Abou Zaki, a câștigat, miercuri seară, finala Chefi la Cuțite 2025. În vârstă de 25 de ani, Luca Zvaleni s-a născut în capitala Italiei, părinții…
11:30
Taylor Swift, cadou de Crăciun de două milioane de dolari. Cum a împărțit banii cântăreața americană # HotNews.ro
Taylor Swift a ales să doneze sume importante de bani mai multor organizații caritabile din Statele Unite, scrie publicația americană NBC News. Taylor Swift a oferit un milion de dolari organizației Feeding America (Hrănim America),…
11:20
Am cucerit discipline, am atras priviri planetare. A fost o epocă de aur înaintea Epocii de Aur. Ce conta cum? Până la urmă toată societatea era traumatizată. Se înainta către paradisul comunist cu o pușcă…
11:10
VIDEO Toată Ucraina vrea „să piară” Putin, sugerează Zelenski în mesajul de Crăciun. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, evocând credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această perioadă, în care Ucraina „se roagă” pentru pace. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne…
