Program TV 26 decembrie 2025. Ce poți vedea în a doua zi de Crăciun
Cancan.ro, 26 decembrie 2025 08:20
În fiecare an, a doua zi de Crăciun aduce telespectatorilor din România programe speciale pregătite de posturile TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane. Pe 26 decembrie 2025, […]
• • •
Acum 10 minute
08:50
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui Radu Anton Roman # Cancan.ro
În zilele mari ale Nașterii Domnului, când omătul scârțâie sub opinci și casa e plină de abur bun, a ceapă rumenită și a vin scos din pivniță, se cade să pui pe masă o mâncare […]
08:50
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 secunde # Cancan.ro
Testele de inteligență (IQ) și provocările logice sunt create pentru a evalua gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea unei persoane de a rezolva probleme într-un mod rational. Un exemplu de excerciţiu este identificarea grupului […]
Acum 30 minute
08:40
Tot mai mulți pensionari din România riscă să rămână fără banii de pensie din cauza unor escrocherii care se extind rapid, în special în mediul rural. Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă și încrederea acordată unor persoane […]
Acum o oră
08:20
08:00
Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga # Cancan.ro
Scandalul din familia Beckham continuă și se pare că nici venirea sărbătorilor nu a îmbunătățit deloc relațiile dintre David și Victoria și fiul lor, Brooklyn. Fiul cel mare al fotbalistului a părut să ironizeze afirmațiile […]
08:00
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii # Cancan.ro
Astrologia sugerează că momentul în care fiecare persoană își întâlnește sufletul pereche depinde de ritmul interior, de maturizarea emoțională și de lecțiile de viață specifice fiecărui semn. Privite prin prisma celor patru elemente – foc, […]
Acum 2 ore
07:40
Mâncare de castraveți murați – rețeta gorjeană a lui Radu Anton Roman, perfectă după masa de Crăciun # Cancan.ro
După mesele îmbelșugate de Crăciun, când sarmaua se luptă cu friptura, cârnații cu caltaboșii și vinul curge mai vesel decât vorba, vine și ziua cea grea, când trupul cere îndurare. Atunci, românul înțelept nu mai […]
07:20
BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!” # Cancan.ro
Este a doua zi de Crăciun, iar pentru a rămâne în spiritul sărbătorilor, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros. care să te facă să râzi garantat. În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: […]
07:10
Ziua de astăzi vine cu energii puternice de reușită și transformare, oferindu-ți șansa de a face pași importanți înainte. Runa Dagaz anunță victorii sigure, progres și momente decisive care pot deschide drumuri noi, atât pe […]
07:00
Sărbătorile au venit cu o decizie grea din partea autorităților în cazul copiilor Adrianei Bahmuțeanu. După luni de scandal, acuzații și procese, instituțiile statului au intervenit oficial. Documentele instanței arată că situația din familie este […]
Acum 4 ore
06:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
06:40
Cartea Zilei din Tarot este Regina Cupei, o carte profund emoțională, care vorbește despre intuiție, sensibilitate și echilibru interior. Imaginea cărții prezintă o figură regală îmbrăcată în veșminte fluide, așezată pe un tron, ținând în […]
06:30
Vineri, 26 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară. Banca Națională a României (BNR) […]
06:20
Papa Leon, primul mesaj de Crăciun în calitate de șef al Bisericii Catolice: „Omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele” # Cancan.ro
Mii de oameni au participat la prima slujbă de Crăciun oficiată de Papa Leon la Bazilica Sfântul Petru. Suveranul Pontif a oficiat prima slujbă de Crăciun a pontificatului său miercuri, salutând miile de credincioși sosite […]
06:10
Horoscop chinezesc 26 decembrie 2025. Ziua de astăzi îi găsește pe nativii din zodia Câine într-o dispoziție serioasă și responsabilă, concentrați pe stabilitate și pe respectarea angajamentelor. Calm și loial, Câinele gestionează cu maturitate situațiile […]
06:00
Sunteți obișnuiți să o vedeți pe Alessandra Stoicescu la pupitrul știrilor, însă în viața de zi cu zi este o persoană absolut normală, cu activități firești. CANCAN.RO a suprins-o făcând niște cumpărături. Autonomă, că doar […]
05:50
Semnalele care nu trebuie ignorate la copii, în plin sezon al virozelor. Avertismentul medicului Mihai Craiu # Cancan.ro
Deshidratarea, dificultățile de respirație și febra care nu cedează la tratamentul obișnuit sunt principalele semne de gravitate la copii, avertizează medicul pediatru Mihai Craiu. Specialistul atrage atenția că mulți părinți tind să amâne prezentarea la […]
05:40
Prognoza meteo 26 decembrie 2025. Iarna pune stăpânire pe mai multe regiuni din România, în a doua zi de Crăciun # Cancan.ro
România se confruntă mâine cu o vreme tipic de iarnă, marcată de temperaturi scăzute, cer predominant noros și precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță în mai multe regiuni. Zonele montane și centrul țării vor […]
Acum 8 ore
01:00
În discursul său anual de Crăciun, președintele Volodimir Zelenski a făcut o declarație mai puțin obișnuită, recunoscând că multe persoane își doresc ca președintele rus, Vladimir Putin, să moară. Într-o declarație pre-înregistrată, postată pe X […]
Acum 12 ore
00:40
Când disperarea a căzut din balconul Parlamentului. Ce ne amintim azi despre gestul lui Adrian Sobaru # Cancan.ro
Acum aproape 15 ani, cu 2 zile înainte de Crăciun, România a fost martora unuia dintre cele mai tulburătoare momente de protest civic din istoria sa recentă. În plină ședință de Parlament, sub ochii premierului […]
00:20
Horoscop 26 decembrie 2025. Află zodia care are o decizie grea de luat în a doua zi de Crăciun, dar și previziunile pentru restul nativilor. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai nevoie de […]
00:00
Noua modă digitală printre Gen Z: veganismul AI! Ce înseamnă și de ce câștigă tot mai mulți adepți # Cancan.ro
Un grup de tineri preocupați de mediu, numiți „vegani AI”, conduce mișcarea împotriva ChatGPT și a altor forme de AI generativă. Un concurs în jocul video Warframe a fost picătura care a umplut paharul pentru Bella. […]
25 decembrie 2025
23:50
Un nou capitol incendiar se deschide în scandalul care zguduie Clujul: procesul de divorț dintre Anatolie și Margareta Țighinean a surprins pe toată lumea cu o întorsătură neașteptată, lăsând întrebări fără răspuns și anticipând dezvăluiri […]
23:40
Bambi și Mitea umezeau ochii acum 20 de ani. Plângeam când îi vedeam, plângem și noi acum când îi revedem # Cancan.ro
Există poze care nu doar zgârie retina, ci o iau direct la șmirghel fin. O fotografie de acum vreo 20 de ani, scotocită din arhivele CanCan, ni-i readuce în față pe Raluca de la Bambi […]
23:40
Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine! # Cancan.ro
După mai bine de trei ani de tăcere, fumul se ridică din nou peste Birmingham. Peaky Blinders revine cu un film-eveniment, iar teaserul lansat chiar înainte de Crăciun confirmă ce fanii bănuiau: Tommy Shelby nu […]
23:30
După „Asia Express”, ai fi crezut că nimic nu le mai poate înfrânge pe Olga Barcari și Alina Pușcău. Aventuri în locuri exotice, trasee imposibile și provocări care ar fi pus pe genunchi orice muritor, […]
23:20
23:10
Altfel de Crăciun pentru Mădălina Ghenea! Regula pe care top-modelul nu o încalcă nici în ruptul capului # Cancan.ro
Friptura, sarmalele, piftia și soriciul sunt alimentele care nu lipsesc de pe masa de Crăciun, în general. Și, dacă în timpul anului, vedetele se feresc de astfel de preparate grele, de sărbători mai toată lumea […]
23:00
Avocații magnatului hip-hop Sean „Diddy” Combs au cerut marți seară unei curți federale de apel din New York să dispună eliberarea sa imediată din închisoare și să anuleze condamnarea sau să dispună ca judecătorul de […]
22:50
Alina Sorescu și cizmele lui Aladin: când moda pleca în turneu și se mai oprea la un măgar # Cancan.ro
Există poze care nu cer explicații, ci doar o întrebare rostită din sprânceană: „Siminică, tu erai?” Una dintre ele, găsită de CanCan.ro o surprinde pe Alina Sorescu într-o ținută care pare venită direct din bazarul […]
22:40
Top 15 filme clasice de Crăciun pe care trebuie să le vezi ca să simți magia sărbătorilor. Crăciunul nu miroase la fel peste tot. În Germania ai strudel cu mere și scorțișoară, în America ai […]
22:20
Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni # Cancan.ro
Membrii celebrei familii Kardashian găzduiesc de obicei una dintre cele mai elaborate petreceri din Ajun de Crăciun în fiecare an, genul de eveniment la care oricine ar visa să participe. Anul acesta, însă, clanul Kardashian […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu și prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de […]
21:40
Luxemburg se situează în prezent pe primul loc în Europa în ceea ce privește nivelul pensiilor, beneficiile acordate persoanelor vârstnice depășind considerabil media continentală. Nivelul ridicat de trai, alături de un sistem de protecție socială […]
21:00
La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură # Cancan.ro
În sezonul rece, mulți proprietari care pleacă de acasă pentru câteva zile se confruntă cu aceeași întrebare: la ce temperatură ar trebui lăsată centrala termică pentru a evita consumul inutil, dar și eventualele probleme tehnice? […]
20:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate tare interesant. Printre aceste acadele care par identice se ascunde una cu un detaliu subtil diferit. Cei care reușesc să observe acadeaua neobișnuită demonstrează o atenție excelentă, reflexe […]
20:00
Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct # Cancan.ro
Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai Gorjului, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de […]
Acum 24 ore
19:20
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou # Cancan.ro
Începând cu 26 decembrie 2025, trei semne zodiacale intră într-o etapă nouă a vieții, marcată de claritate și decizii asumate. Luna aflată în fază de creștere pune accent pe evoluție, dinamism și orientarea către viitor, […]
18:40
Pentru Emily Burghelea, Crăciunul nu e doar despre cadouri și mese îmbelșugate, ci despre amintiri care dor, râsete care vin mai târziu și povești care se transformă în lecții. Într-un dialog sincer, cu mult umor […]
18:40
Este doliu în muzica populară românească. Ion Drăgan, unul dintre cei mai iubiți interpreți de folclor, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Artistul a murit în urma […]
18:30
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și în prima zi de Crăciun un banc, care vă va aduce bună dispoziție! Moș Crăciun intră pe horn într-o casă și nimerește în dormitorul unei tinere superbe, care doarme […]
18:20
Astăzi, 25 decembrie, lumea folclorului românesc a fost zguduită de o veste dureroasă. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați artiști ai Gorjului, s-a stins din viață la doar 54 de […]
17:50
Prima zi de Crăciun a fost prilej pentru mulți români să se reunească în jurul meselor bogate, împreună cu cei dragi. Fie că au petrecut in familie, la rude sau in stațiunile turistice ei s-au […]
17:50
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
17:30
Cum a reacționat Petrică, un roman stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!” # Cancan.ro
George Petrică, un sudor român stabilit în Spania, a atras atenția pe rețelele sociale după ce a povestit că a primit o ofertă de muncă pe care o consideră necorespunzătoare pentru nivelul său de calificare. […]
17:20
Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani # Cancan.ro
A plecat discret, așa cum trăia de ani buni, dar a lăsat în urmă un imperiu. Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni de afaceri din Galați, fondatorul grupului Vega Holding, s-a […]
16:50
Se caută un om care să trăiască singur pe o insulă nelocuită. Salariul este de aproape 30.000 de euro # Cancan.ro
O organizație de conservare a mediului din Scoția a lansat o ofertă de muncă neobișnuită, care presupune relocarea timp de șase luni pe o insulă nelocuită. Postul vine cu un salariu de peste 26.000 de […]
16:40
Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun # Cancan.ro
De Craciun vedetele noastre se întorc la tradiții și la acele mâncăruri care le amintesc de copilărie. Friptura, sarmalele, piftia si soriciul sunt alimentele care nu lipsesc de pe masa festivă, în general. Și, dacă […]
16:00
Este doliu în lumea muzicii populare! Ion Drăgan, intepretul de muzică iubit de români, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Toate detaliile în articol. Ion Drăgan a murit chiar […]
15:10
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile” # Cancan.ro
Jessie Baneș, îndrăgita jurnalistă, a vorbit cu emoție despre una dintre cele mai frumoase perioade din an și a mărturisit ce face de Sărbători, dar și cum este nevoită să se împartă. Toate detaliile în […]
