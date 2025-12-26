Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase tineri au ajuns la Poliție după o încăierare
Digi24.ro, 26 decembrie 2025 09:20
O bătaie izbucnit între șase tineri, vineri dimineață, fiind aplanată de jandarmii constănțeni, la intrarea în stațiunea Mamaia, a transmis jandarmeria Română. Persoanele au fost duse la Poliție și vor fi luate măsurile legale necesare, după mai multe cercetări.
Acum 10 minute
09:50
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia.
09:50
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert # Digi24.ro
Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.
Acum 30 minute
09:40
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, în timpul vizitei sale la marile întreprinderi de muniții din ultimul trimestru al anului 2025, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.
09:30
Kim Jong-un a rămas fără unul dintre principalii săi consilieri. Kim Chang-son, șeful său de protocol, a murit # Digi24.ro
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a decedat, a relatat vineri agenţia de ştiri de stat nord-coreeană KCNA.
Acum o oră
09:20
09:20
De ce apare depresia de sărbători: „Presiunea socială e mare să fim fericiţi”. Recomandările unui psihoterapeut # Digi24.ro
Mulți oameni se simt triști și deprimați de săbători, mai ales ce care se simt singuri. Yolanda Creţescu, psihoterapeut, a explicat pentru News.ro că de vină sunt presiunea socială şi faptul că realitatea fiecăruia nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Ea adaugă că în perioada sărbătorilor ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 decembrie.
09:00
Noaptea trecută, cea mai friguroasă din această iarnă, până acum. ANM anunță că temperaturile vor scădea până la -10°C de Revelion # Digi24.ro
În mai multe zone din țară, noaptea trecută a fost cea mai rece noapte de iarnă de până acum, dar meteorologii anunță că temperaturile vor mai crește puțin. De Revelion, temperaturile vor scădea din nou până la -10 grade Celsius.
09:00
Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în Liechtenstein. Poliția investighează circumstanțele # Digi24.ro
Doi bărbaţi şi două femei din Liechtenstein au fost găsiţi morţi în această săptămână, ei făcând parte din aceeaşi familie, a anunţat, joi, Poliţia, care investighează cazul neobişnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
08:50
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere # Digi24.ro
Două persoane au murit, iar o a treia a fost rănită grav, în urma unui accident care a avut loc pe DN17 Vatra Dornei-Bistrița, în localitatea Prundu Bărgăului.
08:40
Un bărbat a intrat cu toporul într-o casă, l-a atacat pe proprietar și a distrus două mașini. Imagini de pe camera de supraveghere # Digi24.ro
Scene de groază au avut loc noaptea trecută într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a intrat noaptea peste oameni într-o casă, a amenințat o minoră și l-a atacat cu o secure pe proprietar. Acesta din urmă a fost nevoit să fugă pentru a scăpa cu viață.
08:40
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 29 decembrie - 26 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi în general mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor mai multe decât în mod obișnuit în aproape toată țara.
08:10
A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie # Digi24.ro
Celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun marchează continuarea sărbătorii Nașterii Domnului și rămâne un moment dedicat păstrării tradițiilor și consolidării legăturilor familiale. Ce practici ar trebui evitate în această zi sfântă.
Acum 4 ore
07:50
Incendiu într-o comună din Botoșani: casă distrusă de flăcări, proprietarul a făcut atac de panică. De la ce ar fi luat foc clădirea # Digi24.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
07:40
Două persoane au fost rănite, joi seară, în urma unei explozii care s-a produs într-un bloc din Oneşti. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, dar nu a afectat structura de rezistenţă a blocului şi nu s-a impus evacuarea locatarilor.
07:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară.
07:10
De ce Rusia ar putea respinge noul plan de pace al SUA și al Ucrainei: „Este o adevărată batjocură” # Digi24.ro
Marți, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat un plan de pace în 20 de puncte formulat de oficialii ucraineni și americani, care reprezintă o abatere semnificativă de la planul elaborat în octombrie, care ar fi obligat practic Ucraina să cedeze teritoriu și să renunțe la aderarea la NATO, notează The New York Times.
07:10
Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului # Digi24.ro
Iarna nu înseamnă o pauză de la alergii. În realitate, perioada sărbătorilor poate agrava simptomele, chiar și atunci când polenul din natură a dispărut de mult.Potrivit dr. Victoria Nguyen, alergolog și imunolog la Ohio State University Wexner Medical Center, activitățile de zi cu zi desfășurate în spații închise sunt o parte importantă a problemei.Pe măsură ce temperaturile scad, oamenii petrec firesc mai mult timp în incinte, unde sunt expuși la declanșatori obișnuiți precum acarienii sau părul animalelor de companie.De asemenea, bradul de Crăciun poate agrava situația, notează Euronews.Pomii naturali pot purta spori de mucegai inactivi care devin activi odată ce sunt aduși în încăperile calde, o reacție cunoscută ca „sindromul bradului de Crăciun”.
07:10
Cercetător: Prima întâlnire cu extratereștrii va fi „zgomotoasă”, dar nu va semăna deloc cu filmele SF # Digi24.ro
Timp de zeci de ani, scriitorii și scenariștii de science fiction au încercat tot posibilul să ne pregătească pentru un eventual contact cu extratereștrii. Eforturile lor sunt dominate de mai multe clișee recurente. Dar realitatea s-ar putea să fie cu totul diferită.
07:10
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele așteaptă să fie tranșate, la fel și scandalurile din Coaliție # Digi24.ro
Politicienii au intrat în vacanță, însă nu pentru mult timp. Spre deosebire de alți ani, luna ianuarie va fi una plină, pentru că liderii politici nu au încheiat multe reforme promise până acum, precum cea din administrație, iar Coaliția are tot mai multe scandaluri de tranșat.
07:10
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie # Digi24.ro
Soborul Maicii Domnului, sărbătorit anual pe 26 decembrie, imediat după Nașterea Domnului, este unul dintre cele mai importante praznice ortodoxe. Marcată în calendar cu cruce roșie, această zi are o semnificație teologică și spirituală profundă, fiind dedicată cinstirii Fecioarei Maria.
07:10
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și alte țări investesc într-o forță de descurajare navală performantă # Digi24.ro
În comparație cu submarinele nucleare uriașe ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Dar ceea ce îi lipsește submarinului construit de Saab în ceea ce privește dimensiunea, compensează prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. Un portal încorporat în prova îi permite să lanseze drone subacvatice, senzori sau scafandri pe fundul mării. Pentru apele tulburi ale Mării Baltice și pentru războiul rece care se desfășoară sub ele, A26 oferă cel mai bun raport calitate-preț. Cel puțin aceasta a fost concluzia la care a ajuns guvernul Poloniei pe 26 noiembrie, când a decis să cumpere trei dintre aceste nave pentru o sumă estimată la 2,8 miliarde de dolari.
07:10
Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează alunecarea către o situaţie de război” prin vânzarea de arme către Taiwan # Digi24.ro
Ministerul Apărării din China a acuzat, joi, Statele Unite că „accelerează alunecarea către o situaţie de război periculoasă” în Strâmtoarea Taiwan, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat Legea de autorizare a apărării naţionale pentru anul fiscal 2026, care include o extindere a vânzărilor de arme către Taipei, informează EFE.
07:10
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa # Digi24.ro
Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad, a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba, într-un interviu pentru RBC Ukraine.
07:10
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații” # Digi24.ro
Rusia ar putea primi ajutor din datele obținute prin sateliții chinezi, pentru a efectua atacuri asupra unor ținte energetice din Ucraina, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, citat de Bloomberg.
Acum 12 ore
00:10
Jimmy Kimmel l-a criticat pe Donald Trump în mesajul său de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune” # Digi24.ro
Jimmy Kimmel și-a folosit mesajul de Crăciun adresat joi telespectatorilor din Regatul Unit pentru a anunța victoria libertății de exprimare în fața apelurilor președintelui american Donald Trump de a-i anula emisiunea, relatează Axios.
25 decembrie 2025
23:40
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în județul Sibiu, după un conflict izbucnit la colindat: patru persoane au fost reținute # Digi24.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din localitatea Blăjel, județul Sibiu, la care au luat parte 20 de oameni. Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase pentru cea din urmă infracțiune. Patru persoane au fost reținute.
22:50
A fost anunțat numele celui mai bun arbitru în lume în 2025. România are un reprezentant în top 5 # Digi24.ro
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin.
22:50
Trupele israeliene nu se vor retrage complet din Gaza, a anunțat ministrul israelian al Apărării: „Va exista o zonă de securitate” # Digi24.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dat asigurări joi, 25 decembrie, că armata nu se va retragere „niciodată complet” din Fâșia Gaza. Afirmația a fost făcută în timpul unei conferinţe organizate de ziarul Makor Rishon, relatează dpa.
22:30
Teodor Paleologu, despre nostalgia unor români pentru comunism: „Lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare” # Digi24.ro
Prezent în studioul Digi24, scriitorul și politicianul Teodor Paleologu a făcut o analiză a românilor nostalgici după comunism. „Lipsa de memorie nu e o scuză”, este părerea lui. „Nu e nimic nou, lucrurile funcționează după manualul KGB-ului de dezinformare și subversiune”
22:20
Sergei Udalțov a fost condamnat la șase ani de închisoare. Criticul lui Putin își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală # Digi24.ro
Sergei Udalțov a fost condamnat joi la șase ani de închisoare pentru justificarea terorismului de un tribunal din Rusia. Liderul mișcării Frontul de Stânga care se opune lui Vladimir Putin și este afiliată Partidului Comunist a fost arestat anul trecut, relatează The Guardian.
21:10
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta # Digi24.ro
O casetă metalică, în care se afla un plic ce conţinea două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperişul Turnului Buzdugan, sub talpa sa.
21:10
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro: cinci morți, printre care și doi turiști cehi # Digi24.ro
Cinci oameni au murit miercuri după ce un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa și importantă atracție turistică din Tanzania. Printre cei morți se numărau și doi turiști cehi, au anunțat joi autoritățile tanzaniene.
Acum 24 ore
20:50
Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă” # Digi24.ro
La o zi de la dezvăluirea detaliilor noului plan al SUA pentru încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 25 decembrie, că a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează AFP și Reuters.
20:50
„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde # Digi24.ro
Oamenii de știință polonezi au dezvoltat un sistem electromagnetic care poate dezactiva instantaneu dronele ostile, o descoperire care, potrivit cercetătorilor, ar putea transforma modul în care sunt protejate infrastructurile critice și locațiile sensibile.
20:30
Peste 100 de persoane, arestate în Turcia. Poliția: membrii ale Grupării Stat Islamic care plănuiau atacuri de Crăciun şi Anul Nou # Digi24.ro
Ofiţerii de la Departamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliţiei din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locuri şi au reţinut peste o sută de membri suspectaţi ai grupării Stat Islamic, care ar fi planificat atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, relatează AP.
20:20
Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington # Digi24.ro
Administrația Trump este vizată de o plângere penală depusă de cetățeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, cărora li se interzice șederea în SUA. Acesta se teme că va fi expulzat din țara în care trăiește, relatează AFP.
20:00
Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție # Digi24.ro
Coreea de Nord a publicat joi fotografii care par să arate un submarin nuclear aproape finalizat, în timp ce liderul Kim Jong-un a criticat dur eforturile Coreei de Sud de a achiziționa o tehnologie similară, relatează Euronews.
20:00
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe care dictatorul le are din plin: prizonierii politici și vodca # Digi24.ro
Trimisul special al lui Donald Trump în Belarus, John Coale, a declarat într-un interviu exclusiv acordat Wall Street Journal (WSJ) detalii despre negocierile din culise, alimentate cu vodcă, privind eliberarea prizonierilor din Belarus.
19:30
Directorul ANM, Elena Mateescu, a fost prezentă la Digi24 pentru a da informații despre timpul probabil în următoarele zile.
19:10
Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt” # Digi24.ro
Iarna și-a intrat în drepturi în prima zi de Crăciun și au apărut și probleme în trafic. Zeci de mașini au rămas blocate în Olt din cauza unui utilaj de deszăpezire care a derapat, iar o ambulanță a rămas înzăpezită. Ninsorile continuă și în această noapte, în special în partea de sud-vest a țării, dar și în zona Olteniei. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Digi24 că nu au fost înregistrate probleme grave, iar în zona București și Ilfov au căzut 20 de copaci.
19:00
„Un miracol de Crăciun”: Un polițist împușcat în cap în atacul de la Bondi a ieșit din spital și își petrece sărbătorile acasă # Digi24.ro
Un tânăr polițist care a fost împușcat în cap în timpul atacului de la Bondi Beach de zilele trecute a fost externat din spital, informează BBC.
18:30
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Sunt așteptate ploi puternice, ninsori, rafale de vânt. „Vieţi şi bunuri, în mare pericol” # Digi24.ro
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui stat american, din cauza unor ploi torenţiale care alimentează temeri cu privire la inundaţii periculoase în oraş de Crăciun, relatează AFP.
18:30
Regele Charles, apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun: „Lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede” # Digi24.ro
Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de diviziuni tot mai profunde, afirmând în discursul său de Crăciun că oamenii trebuie să găsească puterea în diversitatea comunităților lor pentru a se asigura că binele învinge răul, relatează The Guardian.
18:20
Dr Adrian Marinescu, despre sezonul gripal: „Timpii de așteptare la cameră de gardă sunt de ordinul orelor. Paturile sunt ocupate 100%” # Digi24.ro
A venit sezonul rece și asistăm la o explozie de cazuri de gripă. Este o boală care poate să ucidă, mai ales în cazul pacienților care suferă și de alte afecțiuni. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, dr Adrian Marinescu a spus la Digi24 că timpii de așteptare la camera de gardă sunt foarte mari.
17:40
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung” # Digi24.ro
Transcrierile declasificate ale discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush din perioada 2001-2008 pun în lumină poziția liderului rus față de Ucraina de-a lungul anilor, relatează Kyiv Post.
17:30
Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.
17:00
Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an # Digi24.ro
Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan.
16:50
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” # Digi24.ro
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
16:50
Risc de avalanșe în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 - 27 decembrie. Grosimea stratului de zăpadă la munte # Digi24.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi a unui risc redus în Carpaţii Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20:00 - 27 decembrie, ora 20:00, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
