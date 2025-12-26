O viață pe șinele Iașului
TeleM Iași , 26 decembrie 2025 09:50
Într-o lume a transportului public unde majoritatea vatmanilor sunt bărbați, Oana Spătaru, o femeie din... Articolul O viață pe șinele Iașului apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
10:10
Un incendiu violent s-a produs, în această dimineață, în localitatea Stânești, comuna Lunca. O casă... Articolul Două locuințe au luat foc în această dimineață în județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
09:50
România încheie anul 2025 într-un context economic tensionat, marcat de efectele unei perioade de euforie... Articolul România, între austeritate, consum moderat și vulnerabilitate politică apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Într-o lume a transportului public unde majoritatea vatmanilor sunt bărbați, Oana Spătaru, o femeie din... Articolul O viață pe șinele Iașului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Într-o lume în care mulți copii visează la jucării, zile senine și îmbrățișări calde, sunt... Articolul Povestea unui supraviețuitor, alergând peste limite, durere și destin apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:30
În data de 25.12.2025, în jurul orei 23:50, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN... Articolul Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Onești: două persoane grav rănite apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Datele recente publicate de Oficiul European pentru Statistică arată că aproximativ 14,2% dintre tinerii europeni... Articolul Eurostat: România, cel mai redus abandon școlar din UE în rândul tinerilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
De Crăciun, credincioșii au participat la Liturghie, la care au ascultat relatarea evanghelică a Nașterii... Articolul Patriarhul Daniel: Darurile cele mai de preț sunt credința dreaptă și faptele bune apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Este a doua zi de Crăciun, o continuare a tradiţiei şi bucuriei şi tradiţiilor specifice... Articolul Creştinii prăznuiesc în a doua zi de Crăciun soborul Maicii Domnului apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Este alertă epidemiologică în ţara noastră după ce în ultima săptămână s-au raportat peste 11.000... Articolul Alertă epidemiologică în România apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
14:10
Un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, in zona Iulius Mall. Au fost... Articolul Deși străzile sunt goale, tot s-a produs un accident în Tudor Vladimirescu apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Icoana Nașterii Domnului este una dintre cele mai importante reprezentări ale artei sacre creștine, având... Articolul Simbolistica Icoanei Nașterii Domnului apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Moș Crăciun este personajul cel mai îndrăgit și așteptat în luna decembrie, de Sărbători. Puțini... Articolul Povestea lui Mos Craciun! apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Plutonier adjutant Cristian Blănaru, jandarm din Bacău, îmbină curajul și devotamentul în slujba comunității, cu... Articolul Jandarmul din Bacău care păstrează vii tradițiile românești prin dans apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Pentru mulți dintre noi, sarbatorile de iarna înseamnă bucurie și petreceri cu artificii spectaculoase. În... Articolul Cum protejăm animalele în perioada sărbătorilor? apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână... Articolul Femeie blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
La Iași, povestea lui Andrei Emanuel Vasile arată ce înseamnă cu adevărat empatia și devotamentul.... Articolul Polițistul ieșean care ajută persoanele cu deficiențe de auz apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Crăciun la distanță: cum schimbă migrația tradițiile și reîntâlnirile familiilor românești # TeleM Iași
În pragul sărbătorilor de Crăciun, casele din România se umplu de miros de cozonac, luminițe... Articolul Crăciun la distanță: cum schimbă migrația tradițiile și reîntâlnirile familiilor românești apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:10
Polonia cumpără un combinat siderurgic care poate produce blindaj pentru tancuri. Uzina falimentase sub conducerea Liberty, care are combinatul de la Galați # TeleM Iași
Ministerul Apărării din Polonia preia un combinat siderurgic care poate produce oțel blindat pentru tancuri... Articolul Polonia cumpără un combinat siderurgic care poate produce blindaj pentru tancuri. Uzina falimentase sub conducerea Liberty, care are combinatul de la Galați apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Primul oraș din România cu tren suspendat. Un ONG anunță că va face studiul de prefezabilitate # TeleM Iași
Asociația HaiCăSePoate va semna pe 24 ianuarie 2026 contractul pentru elaborarea studiului de prefezabilitate al... Articolul Primul oraș din România cu tren suspendat. Un ONG anunță că va face studiul de prefezabilitate apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Creştinii prăznuiesc naşterea lui Iisus Hristos, sărbătoare cu tradiţii religioase, obiceiuri populare şi superstiţii. Naşterea... Articolul Tradiții și superstiții de Crăciun apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 # TeleM Iași
Moş Crăciun a ajuns mai repede la deputaţi şi a venit cu sacul plin. Aleşii... Articolul Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă # TeleM Iași
Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui.... Articolul Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse # TeleM Iași
Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident... Articolul Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican # TeleM Iași
Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în... Articolul Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # TeleM Iași
Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii... Articolul Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea apare prima dată în TeleM Regional.
24 decembrie 2025
19:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel... Articolul Jandarmii montani sunt la datorie și în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a... Articolul Accident rutier cu patru victime, în municipiul Rădăuți. O persoană a murit apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Au fost făcute achiziții încă din vară la prețuri competitive, astfel încât să nu avem... Articolul Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Patru persoane au fost rănite în două accidente rutiere produse la amiază în județul Botoșani # TeleM Iași
Un accident rutier a avut loc la amiaza pe DJ 208 C, între localitățile Baisa... Articolul Patru persoane au fost rănite în două accidente rutiere produse la amiază în județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
De astăzi, toate loturile montane ale Autostrăzii A8 au contracte de supervizare a lucrărilor # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi, Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- Emay... Articolul De astăzi, toate loturile montane ale Autostrăzii A8 au contracte de supervizare a lucrărilor apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Pe final de an, Guvernul a adoptat “Ordonanța Trenuleț” pentru reducerea chltuielilor bugetare # TeleM Iași
Pe final de an, Guvernul a reglementat un set de măsuri fiscal-bugetare necesare pentru stimularea... Articolul Pe final de an, Guvernul a adoptat “Ordonanța Trenuleț” pentru reducerea chltuielilor bugetare apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii –... Articolul Programul muzeelor ieșene de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Omul de afaceri gălățean Corneliu Istrate, fondatorul grupului de firme Vega Holding, a încetat din... Articolul A murit Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gălățeni apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei # TeleM Iași
Administrația Fondului pentru Mediu a semnat contractul privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru închiderea și... Articolul Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Printre problemele invocate de magistraţi într-un chestionar inițiat de Secția pentru judecători a CSM se... Articolul Magistrații reclamă existența unui sistem oligarhic la vârful justiției apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor... Articolul CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Rădăuți, mobilizând de urgență forțele... Articolul Incendiu la acoperișul unei locuințe din municipiul Rădăuți, fără victime apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai... Articolul Ce nume sunt vehiculate pentru Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița # TeleM Iași
Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, una dintre cele mai vechi inițiative de infrastructură... Articolul Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În liniștea bisericilor, culoarea devine rugăciune. Vasile Gheorghiță, pictor de biserici, spune că fiecare lucrare... Articolul Vasile Gheorghiță, pictorul care slujește prin culoare apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv # TeleM Iași
Primarul comunei Drăgușeni, Eugen Nechita, a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat... Articolul Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, mesele festive se transformă adesea într-un simbol al abundenței și... Articolul Atenție la risipa alimentară de sărbători! apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În fiecare an, sărbătoarea Nașterii Domnului aduce în casele creștinilor bucurie, lumină și speranță. Dar,... Articolul Nașterea Domnului, adevărata lumină a Crăciunului apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs azi noapte in Lunca Cetatuii. Doua autoturisme au intrat... Articolul Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Într-o tara în care pentru mulți copii sărbătorile înseamnă lumină, daruri și căldură, există și... Articolul Abandonat de tată, dar nu de speranță apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” # TeleM Iași
In prag de sarbatori, deputatul iesean, Bogdan Cojocaru a transmis un mesaj pentru ieseni, in... Articolul Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Sfârșitul de an se apropie, iar românii caută soluții pentru ca masa și atmosfera din... Articolul Cum să impresionezi la masa de sărbători? apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Sărbătorile de iarnă sunt despre lumină, speranță și solidaritate, iar polițiștii din Pașcani au ales... Articolul Polițiștii din Pașcani au adus spiritul Crăciunului în casele celor nevoiași apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Potrivit inițiatorilor unui proiect de lege în acest sens, panourile publicitare amplasate în spațiul public... Articolul Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Anunțul e valabil pentru sudul și estul României. Meteorologi au instituit cod galben de ninsori... Articolul De Crăciun, vremea se va răci semnificativ, susțin meteorologii apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.