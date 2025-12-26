„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă
Sport.ro, 26 decembrie 2025 13:50
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
14:10
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, s-a lăsat pozat în tricoul celor de la FCSB, formație care a încercat, recent, transferul său.
Acum o oră
13:50
„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă # Sport.ro
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.
Acum 2 ore
13:30
Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO # Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.
13:20
Universitatea Cluj, trei meciuri de pregătire în cantonamentul de iarnă.
13:00
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru, chiar dacă a avut ocazia de a se clasa pe primul loc.
12:50
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri din lume! Locul de vis ocupat în clasamentul pe 2025 # Sport.ro
Centralul din Carei se află printre cei mai buni arbitri din lume, potrivit topului pentru anul 2025.
12:40
Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
12:30
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare”. În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul # Sport.ro
Alexandru Musi a spus ce i-a adus cea mai mare fericire în 2025 și ce va face dacă Dinamo va câștiga primul campionat din 2007.
12:20
Attila Hadnagy vede o absență mare în play-off-ul din Superligă: ”Nu cred că vor fi acolo” # Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi OSK, urmărește în continuare tot ce se întâmplă în Superliga României.
12:00
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
11:50
Cele 3 calități cu care Sergiu Hanca și-a cucerit soția. Andreea a spus ce a impresionat-o cel mai tare # Sport.ro
Sergiu și Andreea Hanca formează un cuplu de peste 10 ani. Detaliile care au făcut diferența la începutul relației lor.
11:30
Mihaela Cambei, an excepțional pentru România. Ce spune președintele Federației de Haltere # Sport.ro
Mihaela Cambei a avut un sezon minunat în haltere.
11:20
Șosetele lui Mihai Donisan. Pentru mulți pare o glumă, dar fostul sportiv evidențiază una din marile dificultăți ale carierei # Sport.ro
Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, fostul atlet Mihai Donisan.
11:10
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri # Sport.ro
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin se află pe lista de transferuri de iarnă a unei echipe cu pretenții din Europa.
10:50
Doi jucători din Superligă au reușit să-l impresioneze pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
10:50
Mesajul special al lui Răzvan Burleanu: ”Fără voi, nimic din toate astea nu ar fi fost posibil” # Sport.ro
Președintele Federației Române de Fotbal a transmis un mesaj special.
Acum 6 ore
10:20
Tricolorul în care Costel Pană își pune încrederea în barajul Turcia - România: "E primul!" # Sport.ro
România dă de Turcia, în primul obstacol din baraj spre CM 2026.
10:20
Manchester United - Newcastle, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:20
Premier League revine de sărbători! Manchester United - Newcastle, exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 22:00. Echipele probabile # Sport.ro
Manchester United și Newcastle deschid etapa din Premier League astăzi, de la ora 22:00, în exclusivitate pe VOYO și Sport.ro.
10:10
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) este foarte aproape de o revenire.
09:50
Problemele financiare au afectat pregătirea sportivilor, Petrache afirmând că au fost cazuri în care rugbiștii au participat la competiții după doar două-trei zile de la loc reunirea loturilor.
09:50
Specialiștii au dat verdictul! În scădere dramatică, FCSB are cel mai valoros lot din Superligă. Clasamentul complet # Sport.ro
Transfermarkt a actualizat la finalul anului clasamentul pe echipe al cotelor de piață din Superliga României.
09:40
Regulile ciudate ale „Bătăliei Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios: schimbările majore anunțate pentru meciul din 28 decembrie # Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor duela în Dubai, în data de 28 decembrie.
09:30
FCSB a încheiat anul 2025 cu o victorie spectaculoasă, 2-1 în derby-ul cu Rapid, și visează din nou la titlu.
09:20
Dennis Politic (25 de ani) a fost transferat cu surle și trâmbițe în vară de Gigi Becali la FCSB.
09:10
„Păstorul” care a refuzat să fie „ultimul om”! Kadi Bulgakov scrie despre un „Nietzsche” autohton # Sport.ro
La final de an aruncăm un ochi șăgalnic spre ceea ce a fost și nu putem să nu zâmbim gândindu-ne la ce va fi.
08:50
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Acum 8 ore
08:30
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Ștefan Grasu a dezvăluit care sunt obstacolele pe care le-a trecut pentru a face pasul spre baschetul profesionist.
Acum 24 ore
23:10
Decizie radicală anunțată de Florin Niță, după 6 luni fără echipă: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt!" # Sport.ro
Florin Niță (38 de ani) a rămas fără angajament în vară, după despărțirea de formația saudită Damac.
22:40
Diana Șucu a dezvăluit ce lipsește pentru un Crăciun perfect: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a rivalilor” # Sport.ro
Diana Șucu a vorbit deschis chiar în ziua de Crăciun despre dorința supremă a familiei sale, mărturisind că sărbătorile ar fi fost desăvârșite dacă Rapid termina anul 2025 pe prima poziție în Superliga.
22:40
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră" # Sport.ro
Monica Roșu e dublă campioană olimpică la gimnastică.
22:10
Istvan Kovacs dezvăluie rețeta mentală după un meci ratat și anunță obiectivul suprem: „Vreau la Mondial!” # Sport.ro
Istvan Kovacs, cel mai valoros arbitru român al momentului, a vorbit despre metodele prin care se remontează psihic după o prestație mai puțin reușită.
22:00
"Gata, ești șef acum!" Pițurcă dezvăluie ce mesaj i-a trimis lui Chivu: "Eu i-am zis de la început" # Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că discută adesea cu Cristi Chivu (45), cel care a devenit antrenor la Inter în această vară.
21:40
Cristi Chivu domină Italia! Românul încheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a pus stăpânire pe fotbalul italian în primele șase luni de mandat la Inter Milano, fiind desemnat cel mai bun antrenor din Serie A la finalul anului 2025.
21:30
Jake Paul nu se potolește! A mai provocat un nume mare după ce a fost 'împachetat' de Anthony Joshua # Sport.ro
La câteva zile după ce a fost făcut knock-out de Anthony Joshua, youtuberul american devenit boxer a dat veşti despre starea sa în podcastul „Impaulsive” al fratelui său Logan.
20:50
„Vrea să plece cât de repede se poate!” Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: „Situația e precară” # Sport.ro
Radu Drăgușin este pe picior de plecare de la Tottenham în această iarnă, presa britanică notând că fundașul român forțează un transfer după ce nu a reușit să se impună în Premier League.
20:40
Rămâne Rapid fără Alex Dobre? "Mai întâi să facă asta, iar după să se gândească la transfer" # Sport.ro
Rapidistul Alex Dobre (27 de ani) a încheiat prima parte a sezonului din Superliga pe primul loc în clasamentul golgheterilor.
20:20
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat chiar în ziua de Crăciun, că nu va mai efectua pelerinaje la Muntele Athos, preferând să se roage la bisericile din București.
20:10
Naționala României, în fața calificării la Cupa Mondială!
20:00
Nicolae Stanciu n-a stat pe gânduri: "El e cel mai bun antrenor pe care l-am avut în carieră" # Sport.ro
La 32 de ani, Nicolae Stanciu se află la prima experiență din carieră într-un campionat din primele 5 ale Europei. Mijlocașul român a semnat în vară cu Genoa.
20:00
Tenisul de masă românesc a avut evoluții de nota 10 și în 2025 atât pe plan european, cât și pe plan mondial.
19:30
Presa elenă a publicat astăzi, chiar în ziua de Crăciun, un material amplu dedicat Mariei Luisa, fiica lui Răzvan Lucescu.
19:00
Haaland și-a verificat greutatea după masa de Crăciun și avertismentul lui Guardiola. Ce a arătat cântarul # Sport.ro
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a anunțat că va lua măsuri împotriva jucătorilor care se întorc cu kilograme în plus după Crăciun.
19:00
Cristi Chivu i-ar putea întinde o mână de ajutor FCSB-ului în această iarnă. Fotbalistul dorit de Inter # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, ar putea să-i facă un cadou nesperat campioanei României chiar în această iarnă.
18:40
Gică Craioveanu, fostul mare internațional, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani) și a transmis ferm că fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano ar fi trebuit să aleagă o revenire la Villarreal în vara trecută.
18:30
Cristian Romero, colegul lui Drăgușin, anchetat de Federația Engleză de Fotbal. Care e motivul. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
18:20
Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al naționalei României, a spus pe cine ar desemna fotbalistul anului 2025 din România, dar și cine este antrenorul care l-a cucerit.
18:00
Jurgen Klopp (58 de ani) a decis în vara anului trecut să ia o pauză de la meseria de antrenor, după aproape nouă ani petrecuți la Liverpool.
18:00
Doliu în fotbalul britanic! A murit legenda care a scris istorie cu Nottingham Forest în Cupa Campionilor # Sport.ro
Fotbalul mondial este în doliu chiar în ziua de Crăciun.
17:40
Cu cine se luptă David Popovici pentru titlul de 'Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025" # Sport.ro
Dublul campion mondial la înot David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a fost nominalizat pentru titlul de “Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.