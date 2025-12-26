„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă

Sport.ro, 26 decembrie 2025 13:50

Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
14:10
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, s-a lăsat pozat în tricoul celor de la FCSB, formație care a încercat, recent, transferul său.
Acum o oră
13:50
„Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă Sport.ro
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.
Acum 2 ore
13:30
Vâlcea a dat lovitura pe piața transferurilor! Liga Florilor se vede pe Pro Arena și VOYO Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.
13:20
Universitatea Cluj dă asaltul! Cu cine joacă trei amicale în Belek Sport.ro
Universitatea Cluj, trei meciuri de pregătire în cantonamentul de iarnă.
13:00
1.000.000€ pentru Nikita Stoinov! Sport.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru, chiar dacă a avut ocazia de a se clasa pe primul loc.
12:50
Istvan Kovacs, printre cei mai buni arbitri din lume! Locul de vis ocupat în clasamentul pe 2025 Sport.ro
Centralul din Carei se află printre cei mai buni arbitri din lume, potrivit topului pentru anul 2025. 
12:40
Erling Haaland, răspuns genial pentru Pep Guardiola: ”Totul este în regulă” Sport.ro
Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
12:30
Alexandru Musi, la final de 2025: „E cea mai mare realizare”. În ce costum se va îmbrăca dacă Dinamo va câștiga titlul Sport.ro
Alexandru Musi a spus ce i-a adus cea mai mare fericire în 2025 și ce va face dacă Dinamo va câștiga primul campionat din 2007. 
12:20
Attila Hadnagy vede o absență mare în play-off-ul din Superligă: ”Nu cred că vor fi acolo” Sport.ro
Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi OSK, urmărește în continuare tot ce se întâmplă în Superliga României.
12:00
Ce făcea Cosmin Moți la antrenamentele lui Dinamo: ”Dă-mi, bă, și mie mănușile” Sport.ro
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
11:50
Cele 3 calități cu care Sergiu Hanca și-a cucerit soția. Andreea a spus ce a impresionat-o cel mai tare Sport.ro
Sergiu și Andreea Hanca formează un cuplu de peste 10 ani. Detaliile care au făcut diferența la începutul relației lor.  
11:30
Mihaela Cambei, an excepțional pentru România. Ce spune președintele Federației de Haltere Sport.ro
Mihaela Cambei a avut un sezon minunat în haltere.
11:20
Șosetele lui Mihai Donisan. Pentru mulți pare o glumă, dar fostul sportiv evidențiază una din marile dificultăți ale carierei Sport.ro
Invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, fostul atlet Mihai Donisan. 
11:10
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri Sport.ro
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin se află pe lista de transferuri de iarnă a unei echipe cu pretenții din Europa. 
10:50
Doi jucători din Superligă au reușit să-l impresioneze pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult” Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României.
10:50
Mesajul special al lui Răzvan Burleanu: ”Fără voi, nimic din toate astea nu ar fi fost posibil” Sport.ro
Președintele Federației Române de Fotbal a transmis un mesaj special.
Acum 6 ore
10:20
Tricolorul în care Costel Pană își pune încrederea în barajul Turcia - România: "E primul!" Sport.ro
România dă de Turcia, în primul obstacol din baraj spre CM 2026.
10:20
Manchester United - Newcastle, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pariul lui Dan Chilom Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:20
Premier League revine de sărbători! Manchester United - Newcastle, exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 22:00. Echipele probabile Sport.ro
Manchester United și Newcastle deschid etapa din Premier League astăzi, de la ora 22:00, în exclusivitate pe VOYO și Sport.ro. 
10:10
A fost anunțată următoarea echipă a lui George Pușcaș! Sport.ro
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) este foarte aproape de o revenire.
09:50
Alin Petrache, președintele FR de Rugby: "A fost un an al supraviețuirii" Sport.ro
Problemele financiare au afectat pregătirea sportivilor, Petrache afirmând că au fost cazuri în care rugbiștii au participat la competiții după doar două-trei zile de la loc reunirea loturilor.
09:50
Specialiștii au dat verdictul! În scădere dramatică, FCSB are cel mai valoros lot din Superligă. Clasamentul complet Sport.ro
Transfermarkt a actualizat la finalul anului clasamentul pe echipe al cotelor de piață din Superliga României.  
09:40
Regulile ciudate ale „Bătăliei Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios: schimbările majore anunțate pentru meciul din 28 decembrie Sport.ro
Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios se vor duela în Dubai, în data de 28 decembrie.
09:30
Costel Pantilimon a tras o concluzie după ce a urmărit-o pe FCSB Sport.ro
FCSB a încheiat anul 2025 cu o victorie spectaculoasă, 2-1 în derby-ul cu Rapid, și visează din nou la titlu.
09:20
Iosif Rotariu știe de ce are nevoie Dennis Politic pentru a se impune la FCSB Sport.ro
Dennis Politic (25 de ani) a fost transferat cu surle și trâmbițe în vară de Gigi Becali la FCSB.
09:10
„Păstorul” care a refuzat să fie „ultimul om”! Kadi Bulgakov scrie despre un „Nietzsche” autohton Sport.ro
La final de an aruncăm un ochi șăgalnic spre ceea ce a fost și nu putem să nu zâmbim gândindu-ne la ce va fi.
08:50
Campionul României care salva vieți! Era pompier: "Am avut multe intervenții" Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Acum 8 ore
08:30
„Te trezești într-o altă lume” Tranziția dură de la juniori la seniori, explicată de Ștefan Grasu la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Ștefan Grasu a dezvăluit care sunt obstacolele pe care le-a trecut pentru a face pasul spre baschetul profesionist.
Acum 24 ore
23:10
Decizie radicală anunțată de Florin Niță, după 6 luni fără echipă: "Știu ceea ce pot și știu cine sunt!" Sport.ro
Florin Niță (38 de ani) a rămas fără angajament în vară, după despărțirea de formația saudită Damac.
22:40
Diana Șucu a dezvăluit ce lipsește pentru un Crăciun perfect: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a rivalilor” Sport.ro
Diana Șucu a vorbit deschis chiar în ziua de Crăciun despre dorința supremă a familiei sale, mărturisind că sărbătorile ar fi fost desăvârșite dacă Rapid termina anul 2025 pe prima poziție în Superliga.
22:40
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră" Sport.ro
Monica Roșu e dublă campioană olimpică la gimnastică.
22:10
Istvan Kovacs dezvăluie rețeta mentală după un meci ratat și anunță obiectivul suprem: „Vreau la Mondial!” Sport.ro
Istvan Kovacs, cel mai valoros arbitru român al momentului, a vorbit despre metodele prin care se remontează psihic după o prestație mai puțin reușită.
22:00
"Gata, ești șef acum!" Pițurcă dezvăluie ce mesaj i-a trimis lui Chivu: "Eu i-am zis de la început" Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că discută adesea cu Cristi Chivu (45), cel care a devenit antrenor la Inter în această vară.
21:40
Cristi Chivu domină Italia! Românul încheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a pus stăpânire pe fotbalul italian în primele șase luni de mandat la Inter Milano, fiind desemnat cel mai bun antrenor din Serie A la finalul anului 2025.
21:30
Jake Paul nu se potolește! A mai provocat un nume mare după ce a fost 'împachetat' de Anthony Joshua Sport.ro
La câteva zile după ce a fost făcut knock-out de Anthony Joshua, youtuberul american devenit boxer a dat veşti despre starea sa în podcastul „Impaulsive” al fratelui său Logan.
20:50
„Vrea să plece cât de repede se poate!” Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: „Situația e precară” Sport.ro
Radu Drăgușin este pe picior de plecare de la Tottenham în această iarnă, presa britanică notând că fundașul român forțează un transfer după ce nu a reușit să se impună în Premier League.
20:40
Rămâne Rapid fără Alex Dobre? "Mai întâi să facă asta, iar după să se gândească la transfer" Sport.ro
Rapidistul Alex Dobre (27 de ani) a încheiat prima parte a sezonului din Superliga pe primul loc în clasamentul golgheterilor.
20:20
Gigi Becali a făcut anunțul! Obiceiul la care susține că a renunțat Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat chiar în ziua de Crăciun, că nu va mai efectua pelerinaje la Muntele Athos, preferând să se roage la bisericile din București.
20:10
Ce șanse are România să treacă de Turcia? Analiză sinceră a lui Costel Pană Sport.ro
Naționala României, în fața calificării la Cupa Mondială!
20:00
Nicolae Stanciu n-a stat pe gânduri: "El e cel mai bun antrenor pe care l-am avut în carieră" Sport.ro
La 32 de ani, Nicolae Stanciu se află la prima experiență din carieră într-un campionat din primele 5 ale Europei. Mijlocașul român a semnat în vară cu Genoa.
20:00
Campionul român, primul Crăciun alături de iubită! Sport.ro
Tenisul de masă românesc a avut evoluții de nota 10 și în 2025 atât pe plan european, cât și pe plan mondial.
19:30
Apariție rară a fiicei lui Răzvan Lucescu! Detalii neștiute despre Marilu Sport.ro
Presa elenă a publicat astăzi, chiar în ziua de Crăciun, un material amplu dedicat Mariei Luisa, fiica lui Răzvan Lucescu.
19:00
Haaland și-a verificat greutatea după masa de Crăciun și avertismentul lui Guardiola. Ce a arătat cântarul Sport.ro
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a anunțat că va lua măsuri împotriva jucătorilor care se întorc cu kilograme în plus după Crăciun.
19:00
Cristi Chivu i-ar putea întinde o mână de ajutor FCSB-ului în această iarnă. Fotbalistul dorit de Inter Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, ar putea să-i facă un cadou nesperat campioanei României chiar în această iarnă.
18:40
Gică Craioveanu a numit echipa perfectă pentru Andrei Rațiu: „Acolo trebuia să meargă!” Sport.ro
Gică Craioveanu, fostul mare internațional, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani) și a transmis ferm că fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano ar fi trebuit să aleagă o revenire la Villarreal în vara trecută.
18:30
Cristian Romero, colegul lui Drăgușin, anchetat de Federația Engleză de Fotbal. Care e motivul. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
18:20
Prunea surprinde: pe cine a desemnat fotbalistul român al anului: "Suntem mândri de el!" Sport.ro
Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al naționalei României, a spus pe cine ar desemna fotbalistul anului 2025 din România, dar și cine este antrenorul care l-a cucerit.
18:00
Jurgen Klopp, la Real Madrid? A venit reacția oficială de la Red Bull Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) a decis în vara anului trecut să ia o pauză de la meseria de antrenor, după aproape nouă ani petrecuți la Liverpool.
18:00
Doliu în fotbalul britanic! A murit legenda care a scris istorie cu Nottingham Forest în Cupa Campionilor Sport.ro
Fotbalul mondial este în doliu chiar în ziua de Crăciun.
17:40
Cu cine se luptă David Popovici pentru titlul de 'Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025" Sport.ro
Dublul campion mondial la înot David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a fost nominalizat pentru titlul de “Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.