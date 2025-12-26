Teleorman: Un suspect în cazul bătrânului găsit mort în casă, cu urme de violenţă la cap, a fost prins de poliţişti/ Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, nepot al victimei
News.ro, 26 decembrie 2025 14:50
Un suspect în cazul crimei a cărui victimă este un vârstnic din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către autorităţi. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că suspectul are 32 de ani şi că este nepotul bătrânului decedat, acesta aflându-se, în prezent, în custodia Poliţiei.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
15:00
Macron nu a discutat ”pentru moment” la telefon cu Putin, nu există un plan în acest sens şi nici un plan al unei vizite a şefului statului francez la Moscova, anunţă Palatul Élysée # News.ro
Preşedintele francez francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin nu au discutat la telefon, iar ”pentru moment” nu este prevăzută nicio convorbire, anunţă vineri Palatul Élysée, după ce Parisul şi Moscova, ale căror relaţii se află la cel mai scăzut nivel, şi-au manifestat recent interesul faţă de un contact direct la vârf, relatează AFP.
Acum 30 minute
14:50
Teleorman: Un suspect în cazul bătrânului găsit mort în casă, cu urme de violenţă la cap, a fost prins de poliţişti/ Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, nepot al victimei # News.ro
Un suspect în cazul crimei a cărui victimă este un vârstnic din Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a fost prins de către autorităţi. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că suspectul are 32 de ani şi că este nepotul bătrânului decedat, acesta aflându-se, în prezent, în custodia Poliţiei.
Acum o oră
14:30
Cel puţin trei morţi şi cinci răniţi în Siria, într-o explozie într-o moschee în sectorul alawit la Homs # News.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite, într-o explozie, în interiorul unei moschei situate în sectorul minorităţii alawite, la Homs, în centrul Siriei, potrivit unui bilanţ provizoriu citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, relatează AFP.
14:30
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # News.ro
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025.
14:30
De Crăciun, atacantul echipei FC Barcelona, Raphinha, s-a întors în Brazilia şi a profitat de ocazie pentru a organiza o distribuire de jucării şi haine pentru copiii din cartierul în care a crescut, relatează RMC Sport.
14:10
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor. Cele mai multe apeluri, primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal/ Şapte răniţi au ajuns la spital # News.ro
Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Dispeceratul Naţional Salvamont. Potrivit sursei citate, şapte dintre aceste persoane care au avut nevoie de ajutor au fost transportate la spital.
Acum 2 ore
14:00
Armamentul nuclear francez şi britanic ar putea ajunge într-o bună zi pe mâna unui lider ”apropiat islamismului”, apreciază J. D Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd # News.ro
Alegerea unui preşedinte musulman în Franţa, subiectul unui roman distopic, ”Soumission”, al celebrului scriitor francez Michel Houellebecq, sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de ”neconceput” ”în 15 ani”, declară vicepreşedintele J. D Vance într-un interviu acordat site-ului conservator britanic UnHerd, care evocă ”idei morale foarte distrugătoare” în legătură cu islamul şi consideră că un salt moral al Europei este un imperativ de securitate al Statelor Unite, relatează Le Figaro.
13:40
Probleme în funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu de la Sinaia, din cauza vântului puternic # News.ro
Instalaţiile de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, situat la peste 2000 de metri altitudine în Munţii Bucegi, au fost parţial oprite, vineri, din cauza vântului puternic, care nu permite funcţionarea în siguranţă a acestora.
13:40
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce # News.ro
Studierea unor boli genetice extrem de rare poate scoate la lumină procese fundamentale prin care celulele nervoase se degradează şi mor, oferind indicii importante despre mecanisme comune unor afecţiuni neurologice severe.
13:40
Mick Abrahams, chitarist şi membru fondator al trupei rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani # News.ro
Mick Abrahams, membru fondator al trupei britanice de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat solistul Ian Anderson, care i-a adus un omagiu „chitaristului virtuoz”.
13:40
Prahova: Bărbat dispărut înainte de Crăciun, găsit mort pe un teren din apropiere de Ploieşti. El plecase la spital, fără a rămâne internat # News.ro
Un bătrân care a mers, cu o zi înainte de Crăciun, la un spital din Ploieşti, unde nu a rămas internat, a fost găsit mort, pe un teren din apropiere de Ploieşti. Familia a anunţat dispariţia acestuia joi seară, când Poliţia a şi făcut publice semnalmentele vârstnicului, solicitând celor care au date despre el să anunţe autorităţilor.
13:10
Cel puţin 14 răniţi în Japonia, într-un atac cu cuţitul la o fabrică de pneuri, la Mishima. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului. O persoană, reţinută # News.ro
Cel puţin 14 persoane au fost rănite într-o fabrică, în centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul, în care a fost pulverizat un lichid neidentificat, anunţă vineri un reprezentant al serviciilor de urgenţă, relatează AFP.
13:10
Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti.
13:10
FRF: “Tricolorul lunii decembrie” este Ionuţ Radu. Mesajul portarului pentru fanii naţionalei - VIDEO # News.ro
Suporterii naţionalei au votat în aplicaţia Tricolorii favoritul lor din luna decembrie: Ionuţ Radu, cu evoluţii de excepţie la Celta Vigo, a câştigat competiţia, informează FRF.
Acum 4 ore
12:40
Constanţa: 14 persoane au fost descoperite după ce au intrat ilegal în ţară, între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu - FOTO # News.ro
Paisprezece persoane, din Irak, Siria, Iran, Vietnam şi Afganistan au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Constanţa, în localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, după ce au intrat ilegal în ţară.
12:30
Cel puţin 14 răniţi în Japonia, într-un atac cu cuţitul la o fabrică de cauciuc la Mishima. Un lichid neidentificat, pulverizat în timpul atacului. O persoană, reţinută # News.ro
Cel puţin 14 persoane au fost rănite într-o fabrică, în centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul, în care a fost pulverizat un lichid neidentificat, anunţă vineri un reprezentant al serviciilor de urgenţă, relatează AFP.
12:30
Schi alpin: Mikaela Shiffrin are planuri mari după Crăciun în perspectiva Jocurilor Olimpice # News.ro
Mikaela Shiffrin a avut multe motive de sărbătoare de Crăciun. Schioarea americană a avut un start perfect în slalom în sezonul olimpic, cu patru victorii în patru curse din Cupa Mondială. Şi îşi recâştigă forma şi în alte probe, după cele două accidentări grave din cariera sa, relatează AP.
12:10
Constanţa: Şapte persoane au fost implicate într-un accident rutier / O victimă este inconştientă şi încarcerată / Intervin mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD # News.ro
Şapte persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier în judeţul Constanţa după ce două maşini s-au ciocnit. Una din victime este inconştientă şi încarcerată. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD.
12:10
Zelenski anunţă o întâlnire cu Trump ”în viitorul apropiat”. ”Multe lucruri pot fi decise înaintea Anului Nou. Slavă Ucrainei!” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump ”într-un viitor apropiat”, în cadrul unor eforturi de a opri invazia rusă a Ucrainei, relatează AFP.
12:10
Constanţa: 14 persoane au fost descoperite după ce au intrat ilegal în ţară, între localităţile Negru Vodă şi Cerchezu # News.ro
Paisprezece persoane, din Irak, Siria, Iran, Vietnam şi Afganistan au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Constanţa, în localităţile Negru Vodă şi Cerchezu, după ce au intrat ilegal în ţară.
11:50
Handbalista Marie-Helene Sajka a semnat un contract valabil în sezoanele 2026-2028 cu formaţia SCM Râmnicu Vâlcea. Sajka este şi componentă a naţionalei Franţei, medaliată cu bronz mondial în această lună, şi vine de la OCG Nice.
11:30
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat ”creşterea” şi modernizarea producţiei de rachete în 2026 şi construirea unor noi fabrici, care să răspundă unei cereri tot mai mari, scrie vineri presa de stat, relatează AFP.
11:30
Răspunsul lui Haaland la avertismentele lui Guardiola privind excesul de greutate în perioada sărbătorilor: "Totul este în regulă" # News.ro
Fotbalistul echipei Manchester City, Erling Haaland, a postat o fotografie cu greutatea sa afişată pe cântar în ziua de Crăciun, pentru a-şi linişti, cu umor, antrenorul. Pep Guardiola ameninţase că nu îi va folosi jucătorii care depăşesc limita impusă de club în ceea ce priveşte greutatea ideală la reluarea antrenamentelor.
11:20
MAI: Prima zi de Crăciun s-a desfăşurat în siguranţă, fără incidente majore / Au fost gestionate 1600 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi pentru stingerea incendiilor. Au fost executate 8 misiuni aero-medicale # News.ro
În ultimele 24 de ore au fost gestionate peste 1600 de misiuni, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi pentru stingerea incendiilor, anunţă vineri Ministeruol Afacerilor Interne, care precizează că prima zi de Crăciun s-a desfăşurat în siguranţă în întreaga ţară, fără a fi înregistrate incidente majore.
11:10
Bătaie a şase tineri în faţa Pavilionului Expoziţional, la intrarea în Mamaia, întreruptă de jandarmi / Tinerii au fost imobilizaţi şi duşi la sediul Poliţiei - VIDEO # News.ro
Şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 23 de ani, s-au luat la bătaie, vineri dimineaţa, în faţa Pavilionului Expoziţional din Constanţa, fiind nevoie de intervenţia jandarmilor. Tinerii au fost imobilizaţi şi la duşi la sediul Poliţiei Mamaia, pentru continuarea cercetărilor.
Acum 6 ore
11:00
Meteorologi - Vânt şi precipitaţii în următoarea perioadă. Din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări de vânt şi ninsori viscolite - HARTA # News.ro
Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.
11:00
Portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de Gustav Klimt, se află în fruntea celor mai scumpe lucrări vândute la licitaţie în acest an, după ce a depăşit estimarea de 150 de milioane de dolari la licitaţia casei Sotheby's din New York din 18 noiembrie. Acesta a stabilit un nou record pentru lucrările lui Klimt la licitaţie, depăşind lotul anterior cel mai scump, care a fost vândut pentru 108 milioane de dolari la Sotheby's Londra în 2023.
10:30
Donald Trump, personalitatea cea mai mediatizată în Franţa în 2025... înaintea lui Emmanuel Macron / În sport, primul este Mbappe # News.ro
Preşedintele american este personalitatea cel mai des menţionată în mass-media franceză în 2025, potrivit unui barometru anual publicat de Ouest-France. El îl devansează pe Emmanuel Macron, o premieră de la lansarea acestui studiu în 2013.
10:10
Arme din perioada medievală, podoabe de aur, sticlă şi bronz din secolul al III-lea a.Chr, monede din perioada romană, monument de tip hipogeu unic în Dobrogea sunt câteva dintre descoperirile importante ale anului în România.
10:00
Răzvan Burleanu, mesaj la final de 2025: Suntem la doi paşi de o calificare pe care cu toţii ne-o dorim. Trebuie să avem încredere şi să facem totul pentru a reuşi - VIDEO # News.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a transmis un mesaj către familia fotbalului românesc, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în prag de anul nou. Dincolo de rezultate, anul 2025 a reafirmat un adevăr esenţial: fotbalul nostru se construieşte împreună. Suntem chiar mult mai buni când reuşim să ne unim eforturile şi să construim împreună, spune şeful FRF.
09:40
Rob şi Michele Reiner au murit la câteva minute după atac, potrivit certificatului de deces, iar copiii lor au anunţat organizarea unei comemorări # News.ro
Au apărut noi detalii despre moartea lui Rob Reiner şi Michele Singer Reiner, ale căror cadavre au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în casa lor din Brentwood, Los Angeles.
09:30
UPDATE - Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România / MApN: nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional # News.ro
Locuitorii din zona de Nord a judeţului Tulcea au fost vizaţi vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunţă ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spaţiul aerian. Un apelant a cerut informaţii cu privire la sunetul exploziilor. MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană, fiind identificate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţul aerian naţional.
09:30
Jimmy Kimmel a vorbit despre suspendarea emisiunii sale şi „tirania în plină expansiune” în America, într-un mesaj de Crăciun: „Noi am câştigat, preşedintele a pierdut” # News.ro
Jimmy Kimmel a lansat un atac virulent - şi tipic comic - la adresa preşedintelui Donald Trump într-un discurs special de Crăciun adresat Marii Britanii pe Channel 4.
09:30
Dominaţia Chinei pe piaţa mineralelor oferă producătorilor occidentali de magneţi o fereastră de oportunitate # News.ro
Producătorii de magneţi din pământuri rare se află într-un moment favorabil, pe fondul eforturilor accelerate ale ţărilor occidentale de a construi lanţuri de aprovizionare ”de la mină la magnet” şi de a reduce dependenţa strategică de China, relatează CNBC.
09:20
ANM - Temperaturi sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie / Două săptămâni de precipitaţii abundente # News.ro
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.
09:10
"Ar trebui să-l aducem pe Mbappé!”. Frumoasa poveste a unei localităţi spaniole care a câştigat jackpotul la loterie datorită clubului său de fotbal # News.ro
Loteria spaniolă „El Gordo” a permis micii localităţi La Bañeza, cu 13.000 de locuitori, să strângă 468 de milioane de euro graţie biletelor de loterie vândute în special de clubul local de fotbal. Suficient pentru a petrece un Crăciun fericit şi a visa, cu bucurie, la Kylian Mbappé şi Vinicius Jr.
Acum 8 ore
09:00
Tarifele lovesc încălţămintea, genţile şi alte produse din piele în SUA, iar ieftinirile ar putea întârzia ani de zile # News.ro
Industria produselor din piele din SUA se confruntă cu o creştere accentuată a costurilor, după ce noile tarife impuse de administraţia Trump asupra importurilor au dus la scumpiri semnificative ale materiilor prime şi ale produselor finite, presiuni care, potrivit analiştilor, ar putea persista cel puţin unul sau doi ani, relatează CNBC.
09:00
În România, discuţiile despre sexualitate rămân încă marcate de ruşine, tăcere şi multă confuzie. În lipsa unor informaţii corecte şi accesibile, adolescenţii ajung să îşi formeze ideile din „frânturi” aflate online sau de la prieteni, ceea ce deschide drumul spre riscuri majore: sarcini nedorite, infecţii cu transmitere sexuală, anxietate şi probleme de sănătate care ar putea fi uşor prevenite.
08:20
O instanţă condamnă, în lipsă, cinci soldaţi ruşi la pedepse cu închisoarea de până la zece ani pentru torturarea unor civili în regiunea Sumî # News.ro
O instanţă a condamnat in absentia cinci soldaţi ruşi la zece ani de închisoare pentru torturarea unor civili, în timpul ocupării temporare a unor părţi din districtul Ohtîrka din regiunea ucraineană Sumî, la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, scrie Ukrinform.
08:20
RETROSPECTIVĂ În 2025, Trump le-a cerut FIFA, Jocurilor Olimpice şi NCAA să i se conformeze. În mare parte, acestea l-au ascultat # News.ro
Nu a fost niciodată ceva neobişnuit ca liderul ţării gazdă să participe la unul dintre cele mai importante momente ale Cupei Mondiale de fotbal – tragerea la sorţi a grupelor. Ceea ce a făcut apariţia preşedintelui Donald Trump în această lună diferită a fost „Premiul FIFA pentru Pace”. Noua distincţie creată de federaţia internaţională a sportului a fost, în mod previzibil, acordată lui Trump, care urmărea un premiu mult mai prestigios – Premiul Nobel pentru Pace.
08:20
Investitori versus producători de tehnologie: cum s-ar putea fragmenta piaţa inteligenţei artificiale în 2026 # News.ro
Piaţa inteligenţei artificiale ar putea intra într-o fază de fragmentare accentuată în 2026, pe măsură ce investitorii încep să facă diferenţa între companiile care cheltuie masiv pentru AI şi cele care produc efectiv tehnologie şi câştigă bani din acest val, avertizează analiştii citaţi de CNBC.
08:10
Psihoterapeut: Depresia sau tristeţea de sărbători apare adesea tocmai din cauză că presiunea socială e mare să fim fericiţi. Când realitatea noastră nu se potriveşte cu această imagine ideală, apare un gol imens /Ce pot face cei singuri de sărbători # News.ro
Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim trişti sau depresivi în această perioadă, aici invocând presiunea socială şi realitatea fiecăruia care nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune psihoterapeutul Yolanda Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Tinerii se pot simţi de sărbători în postura de a juca un rol în care nu se regăsesc, spune specialistul şi atunci părinţii lor îi pot angrena în activităţi de familie însă ar trebui în acelaşi timp să le acorde şi şansa spaţiului personal. De asemenea, specialistul spune că în perioada aceasta ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună ci nu sarcinile multiple legate de aspectul comercial al sărbătorilor. Sărbătorile sunt despre a ne reaminti că suntem oameni ci nu maşinuţe care performează, a explicat Yolanda Creţescu.
08:10
Unelte moderne şi săpături tradiţionale au scos la iveală morminte regale, epave din al Doilea Război Mondial şi cel mai vechi genom egiptean secvenţiat vreodată.
07:50
Gazprom a livrat Chinei aproape 39 miliarde metri cubi de gaze în 2025 prin gazoductul Power of Siberia # News.ro
Grupul rus Gazprom a furnizat Chinei 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale în 2025 prin gazoductul Power of Siberia, o creştere de aproape 20% faţă de anul precedent, a declarat joi directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.
07:50
Doi bărbaţi şi două femei din Liechtenstein au fost găsiţi morţi în această săptămână, ei făcând parte din aceeaşi familie, a anunţat, joi, Poliţia, care investighează cazul neobişnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.
07:30
Botoşani - Casă distrusă complet de incendiu, cauza probabilă fiind un coş de fum neizolat/ Proprietarul a suferit un atac de panică - FOTO # News.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
07:30
Furtunile şi ploile abundente din California au provocat moartea a trei persoane, până în noaptea de Crăciun # News.ro
Furtunile şi ploile abundente care s-au abătut asupra unor zone întinse din California au provocat inundaţii şi alunecări de teren, cauzând moartea a trei persoane până în noaptea de Crăciun, potrivit oficialilor locali, scrie BBC.
07:30
China afirmă că speră la soluţii ”legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok # News.ro
Guvernul chinez a transmis joi că îşi doreşte ca firmele implicate în negocierile legate de operaţiunile TikTok din Statele Unite să ajungă la soluţii care să respecte legislaţia chineză şi să ţină cont de interesele tuturor părţilor, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului de la Beijing.
07:20
Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.
07:20
Botoşani - Casă distrusă complet de incendiu, cauza probabilă fiind un coş de fum neizolat/ Proprietarul a suferit un atac de panică # News.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.