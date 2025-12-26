Volodimir Zelenski, anunț de ultimă oră despre planul de pace înainte de întâlnirea cu Donald Trump din Florida
HotNews.ro, 26 decembrie 2025 18:50
Președintele Volodimir Zelenski, care urmează să aibă în acest weekend o nouă întâlnire cu omologul său american, susține că Ucraina și partenerii săi au finalizat aproximativ 90% din proiectul de plan pentru încheierea războiului cu…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
19:00
În a doua zi de Crăciun, înregistrările unui nume uriaș din România au provocat entuziasm în cel mai important ziar din Marea Britanie: „Fiecare piesă este o încântare” # HotNews.ro
O colecție de șase discuri în ediție limitată lansată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea pianistului Radu Lupu a stârnit încântarea unuia dintre criticii muzicali ai ziarului britanic The Guardian. Lupu,…
Acum 30 minute
18:50
Volodimir Zelenski, anunț de ultimă oră despre planul de pace înainte de întâlnirea cu Donald Trump din Florida # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski, care urmează să aibă în acest weekend o nouă întâlnire cu omologul său american, susține că Ucraina și partenerii săi au finalizat aproximativ 90% din proiectul de plan pentru încheierea războiului cu…
Acum o oră
18:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă vineri că Israelul recunoaşte în mod oficial `statul independent şi suveran” Somaliland, o primă recunoaştere a acestei republici autoproclamate, care s-a desprins prin secesiune de Somalia şi care nu este…
Acum 2 ore
17:50
Accident cu 11 mașini și aproape 30 de persoane pe drumul expres Pitești-Craiova. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # HotNews.ro
Un număr de 11 mașini au fost implicate vineri într-un accident rutier pe DN 12, pe sensul Pitești-Slatina, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt pentru gestionarea eficientă a situației,…
17:40
O instanță din Moscova l-a condamnat pe un fost diplomat rus la 12 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate pentru că le-a vândut secrete serviciilor americane de informații, conform anunțului făcut vineri…
Acum 4 ore
17:10
Un chirurg de top crede că transplanturile de organe de porc pot deveni într-o zi superioare celor cu organe umane, care „pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente” # HotNews.ro
Un chirurg de renume care se află în spatele unui studiu clinic privind transplantul de rinichi de porc la oameni vii a declarat că este posibil ca aceste transplanturi să ajungă să fie cândva superioare…
17:00
Primul bebeluș născut după aproape 30 de ani într-un sat din Italia. „Este celebră”, spune mama fetiței # HotNews.ro
Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai…
16:50
O vedetă TV din Rusia, în lacrimi față de Putin, la un eveniment de la Kremlin: „Razboiul a dat sens generației mele” / El are 5 case în Italia, una ascunsă pe numele mamei # HotNews.ro
Soloviov, cel care a spus în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI” n-a fost nicio zi pe front și are 5 proprietăți în Europa de Vest, pe care spune că o disprețuiește,…
16:30
2025 nu a fost un an bun pentru veniturile din salarii ale românilor, conform studiului făcut de o companie de consultanță internațională. După ani în care salariile au crescut peste productivitate, în 2025 salariile noastre…
16:20
Ambasada SUA, bilanț al cooperării cu România în 2025: „O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide” # HotNews.ro
„În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”, a transmis vineri ambasada Statelor Unite ale Americii la București într-un…
15:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că intenționează să aibă o întâlnire cu Donald Trump, duminică, potrivit CNN. Publicația Axios a scris că este de așteptat ca președintele american să îl primească pe omologul…
15:30
FOTO/VIDEO Explozie într-o moschee din Siria, în timpul rugăciunilor de vineri. Mai multe victime # HotNews.ro
Cel puțin cinci persoane au murit într-o explozie, vineri, la o moschee a sectei minoritare alawite din orașul sirian Homs, a relatat agenția de știri din țară SANA, potrivit Reuters. Najib al-Naasan, oficial din Ministerul…
15:20
Consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a discutat cu membri ai administrației americane după ce Moscova a primit noile propuneri ale SUA privind un posibil acord de pace care să pună capăt…
Acum 6 ore
15:10
Puloverul care nu-ți vine, parfumul care nu e pe gustul tău sau un obiect decorativ care ți se pare urât sunt situații familiare pentru multe persoane după Crăciun. În loc să ajungă uitate în dulap…
15:00
SuperLiga: Șoc în țara natală a lui Elias Charalambous când s-a aflat salariul antrenorului FCSB. „O sumă de neimaginat” # HotNews.ro
Jurnaliștii ciproți au rămas surprinși să afle că Elias Charalambous este cel mai bine plătit tehnician năsut pe in nsula din Marea Mediterană Orientală. Charalambous a venit la FCSB în 2023, având un salariu de…
14:40
22 de persoane au fost salvate de pe traseele montane, în ultimele 24 de ore, în urma intervențiilor salvamontiștilor, anunță Dispeceratul Național Salvamont, citat de News.ro. Dintre acestea, șapte au avut nevoie de îngrijiri medicale…
14:30
Cristian Tudor Popescu, mesaj de sărbători. Ecuația „x²-5x+7=0” și o întrebare „teologică” # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu le-a urat românilor „sărbători fericite”, într-un mesaj în care vorbește despre matematică și în care pune o întrebare din domeniul teologiei. „Subsemnatul, cu prilejul Crăciunului și Anului Nou, recitesc…
14:10
STUDIU: Riscurile infecțioase din vacanțe sunt subestimate de părinți. Pregătiri necesare în funcție de vârsta copiilor # HotNews.ro
Vacanțele cu copiii aduc amintiri de neuitat, dar și riscuri infecțioase care pot transforma o excursie frumoasă într-o problemă de sănătate. Rutinele devin opționale în această perioadă a anului. Nopțile târzii devin norma, somnurile sărite…
14:00
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat că s-a despărţit de fundaşul Vadim Murria Soriano. Reprezentanții clubului gălățean au precizat că au ajuns la „un acord de încetare amiabilă a relaţiilor contractuale cu fundaşul Vadik Murria Soriano”.…
14:00
Paisprezece persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul într-o fabrică din centrul Japoniei, în timpul căruia a fost pulverizat și un lichid neidentificat, a anunțat vineri un oficial al serviciilor de urgență nipone, scrie…
13:30
Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook. Confom sursei citate, dramaturgul a murit în…
Acum 8 ore
13:10
Aproximativ un miliard de oameni suferă de deficit de vitamina D, la nivel mondial, iar în România datele recente arată că între 25% și 40% dintre adulți au niveluri sub pragul optim. În sezonul rece,…
13:10
China ripostează după decizia SUA care a stârnit furie. Mișcarea făcută împotriva companiilor americane de armament # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Chinei a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva a 10 persoane și a 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv sucursala Boeing din St. Louis, din cauza faptului că vând…
12:50
VIDEO Scene incredibile de Crăciun: un bărbat intră pe o autostradă aglomerată, pune la pământ o polițiștă și îi fură mașina, în SUA # HotNews.ro
Un incident șocant a avut loc în Seattle în ziua de Crăciun, când un bărbat a furat o mașină de patrulă de la un locotenent al Poliției Statale din Washington (Washington State Patrol). Furtul a…
12:40
Unul dintre cele mai bune seriale din 2025 a apărut de Crăciun și în România pe o platformă majoră de streaming # HotNews.ro
Un serial lansat în luna septembrie a prins toate topurile de referință întocmite pe finalul de an cu „cele mai bune seriale din 2025”, ceea ce nu e tocmai surprinzător având în vedere televiziunea care…
12:30
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat oficialilor să intensifice producția de rachete și să construiască mai multe fabrici pentru a satisface nevoia crescândă a armatei nord-coreene de proiectile, a informat vineri presa de stat,…
12:10
Dorința unui bărbat de a avea un copil după deces cu soția sa, declarată ilegală de o instanță din Italia # HotNews.ro
Un bărbat din Italia a decis să își crioprezerveze materialul genetic, după ce a aflat că este bolnav de cancer iar terapia antitumorală îl poate face infertil. După moartea sa, soția lui a vrut să…
12:00
„Răbdarea s-a epuizat” în Rusia. Marile companii anunță debutul celei mai grave crize industriale din anii 1990 și până în prezent # HotNews.ro
Economia Rusiei este într-o formă tot mai proastă, un avertisment lansat chiar de companiile locale, potrivit publicației independente The Moscow Times, într-un moment în care Kremlinul dă semne că nu este dispus să renunțe la…
11:40
Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom, adăugând că Ankara se…
11:20
Prognoza specială pentru București. Cum va fi vremea în a doua zi de Crăciun și de Sfântul Ștefan # HotNews.ro
Temperaturile din timpul nopții vor rămâne negative în următoarele zile, cu dimineți reci și maxime pozitive spre orele prânzului, potrivit meteorologilor. În a doua zi de Crăciun, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară…
Acum 12 ore
11:10
Cu ce a fost diferit mesajul RO-Alert emis noaptea trecută față de atenționările din ultimii ani # HotNews.ro
Oamenii din localitățile tulcene aflate la granița româno-ucraineană au primit în cursul nopții de joi spre vineri un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesajul transmis în jurul orei…
11:00
Cel mai mare transportator low-cost din Europa, care are zboruri și în România, nu ridică nicio aeronavă de la sol de Crăciun. Într-o zi obișnuită de iarnă, unul din șapte zboruri care ajung în Europa…
10:50
Rușii au lovit cu drone trei nave aflate sub pavilion străin, în atacurile din timpul nopții asupra porturilor de la Marea Neagră, afirmă Kievul # HotNews.ro
Atacuri cu drone rusești, efectuate în timpul nopții, au avariat nave sub pavilionul a trei țări – Slovacia, Palau și Liberia – aflate în porturile din regiunile sudice Odesa și Mikolaiv ale Ucrainei, a afirmat…
10:50
Contrapropunerile lui Putin la planul de pace anunțat de Zelenski înainte de Crăciun au fost dezvăluite de un ziar din Rusia # HotNews.ro
Liderul de la Kremlin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privința regiunii Donbas și vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a anexat ilegal în 2022, scrie cotidianul Kommersant, citat de Reuters. Președintele Vladimir Putin…
10:30
Vreme severă în următoarele zile: vânt puternic, ninsori și viscol. Serie de coduri galbene și portocaliu # HotNews.ro
Meteorologii au avertizat că sfârșitul de săptămână va aduce o deteriorare accentuată a vremii, cu intensificări puternice ale vântului, ninsori și viscol, mai ales în zonele montane. Fenomenele vor amplifica senzația de frig, potrivit ANM.…
10:10
Zelenski anunță o întâlnire cu Trump „în viitorul apropiat”. „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a convenit asupra unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, „în viitorul apropiat”, după săptămâni de eforturi diplomatice intensificate pentru a pune capăt războiului dintre țara…
09:50
VIDEO În declarația de avere a unui parlamentar SOS apare o Dacia 1300, iar deputatul conduce un Mercedes de 120.000 de euro # HotNews.ro
Mihai Caragață este deputat de Ialomița și a intrat în Parlament în alegerile din noiembrie 2024, pe listele SOS România. HotNews l-a filmat venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE, care nu apare în declarația…
09:40
Atac cu grupuri drone la granița României. Armata a ridicat avioane de vânătoare F-16 / Mesaj RO-Alert în Tulcea # HotNews.ro
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului…
09:20
Ce este pregătită Rusia să dea în scris în fața statelor NATO. „Document cu forță juridică obligatorie” # HotNews.ro
Forma unui document scris prin care Moscova ar confirma absenţa intenţiilor de a ataca ţările membre NATO poate fi subiect de negocieri, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit…
09:20
La București este soare în a doua zi de Crăciun, dar temperaturile nu vor urca mult peste pragul înghețului. Nici în țară mercurul nu va urca foarte mult în termometre iar în unele zone vor…
09:10
Caz neobișnuit de Crăciun: Sora, fratele și părinții, găsiți morți în locuri diferite din două țări aflate în inima Alpilor # HotNews.ro
Doi bărbați și două femei din Liechtenstein, găsiți morți săptămâna aceasta, făceau parte din aceeși familie, a declarat joi poliția, în timp ce investighează acest caz neobișnuit în micul principat din Alpi, informează Reuters. Poliția…
08:40
Digi extinde puternic grila de programe TV, atacându-și și la acest capitol concurenții din Spania # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a început în Spania o extindere substanțial a grilei sale de programe TV, pentru a-și ajunge și la acest capitol din urmă concurenții, cu o ofertă mai bogată de streaming.…
08:30
Kremlinul i-a dat replica lui Zelenski după discursul în care a spus „Fie ca el să piară” # HotNews.ro
Kremlinul a criticat puternic mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „necioplit” și „amar”, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că discursul liderului de la Kiev pune la îndoială capacitatea acestuia de…
08:10
„Tirania este în plină expansiune”. Jimmy Kimmel îl critică pe Donald Trump într-un mesaj de Crăciun # HotNews.ro
Jimmy Kimmel spus că a fost un „an excelent” pentru fascismul din SUA sub conducerea lui Donald Trump, avertizând telespectatorii britanici cu privire la amenințarea cenzurii, relatează Sky News. Prezentatorul american de talk-show a folosit…
07:50
Cum au construit doi părinți din Alba Iulia singurul centru de recuperare din România pentru copii prematuri, „din frustrarea că nu putem, în țara noastră, să facem nimic pentru copilul nostru” # HotNews.ro
În urmă cu 15 ani, Iulia și Sebastian Onac, un cuplu de profesori din Alba Iulia, se întorceau din Ucraina împreună cu Maria Beatrice, fetița lor pe atunci în vârstă de 2 ani. Născută prematur,…
07:40
Călin Georgescu, mesaj de Crăciun, în care îl citează pe domnitorul Moldovei care a spus „Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât” # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut Călin Georgescu a transmis joi seară un mesaj cu ocazia sărbătorii Crăciunului, în care citează din Petru Rareș, care a fost de două ori domnitor al Moldovei.…
07:20
Până la ora 10, România se află sub o avertizare meteo de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii și ger. Centrul INFOTRAFIC din…
07:10
O fetiță din București i-a scris Papei Leon în septembrie, când i-a trimis și un desen. Răspunsul Suveranului Pontif a venit chiar în noaptea de Crăciun. Scrisoarea Papei a pornit din Vatican pe 5 decembrie…
07:00
ULTIMA ORĂ | SUA au lansat „un atac puternic și mortal” împotriva Statului Islamic în Nigeria, anunță Trump. „Urmează și altele” # HotNews.ro
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi președintele Donald Trump și armata americană, susținând că grupul viza creștinii din regiune, informează Reuters. „În această seară, la…
Acum 24 ore
23:00
Vedeta din „Moscova nu crede în lacrimi” a murit la 83 de ani. A fost căsătorită cu regizorul filmului sovietic premiat cu Oscar # HotNews.ro
Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat joi Teatrul Puşkin, transmite agenţia EFE, preluată de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.