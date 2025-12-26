Fermier din Republica Moldova, suspectat de crime oribile. Ar fi omorât mai multe persoane și le-ar fi dat trupurile la porci
Gândul, 26 decembrie 2025 20:20
Un fermier de 59 de ani din Republica Moldova, cunoscut anterior organelor de drept pentru multiple antecendente penale, este suspectat că ar fi comis crime odioase. El este anchetat, în prezent, în legătură cu dispariția unui bărbat în vârstă de 61 de ani din aceeași localitate cu el, pe care l-ar fi ucis. Potrivit probelor […]
Acțiunile liderilor statelor NATO indică faptul că aceștia nu blufează și se pregătesc cu adevărat de război, a declarat ministrul Apărării al Belarusului, Viktor Hrenin, într-un interviu acordat postului de televiziune First Information. Hrenin a descris situația de la granițele de vest ale Republicii Belarus ca fiind dificilă. „Observăm acest lucru în acțiunile, în primul […]
Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald # Gândul
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost alertată în jurul orei 15:00 de autoritățile de la Kiev că un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian din zona de nord, însă ulterior responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că acesta era un balon cu aer cald. Informația potrivit căreia o dronă rusească ar […]
Când președintele SUA, Donald Trump, a depus jurământul pentru a doua oară, în ianuarie, peste 3 milioane de persoane lucrau pentru guvernul federal. În cele 10 luni care au urmat, acest total a scăzut semnificativ. Cel mai recent raport privind ocuparea forței de muncă, publicat de Departamentul Muncii din SUA, arată că în noiembrie numărul […]
Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant # Gândul
Președintele Vladimir Putin a declarat mai multor oameni de afaceri ruși de renume că Rusia ar putea fi deschisă la schimbul unora dintre teritoriile controlate de forțele sale în Ucraina, dar condiția rămâne preluarea întregului Donbas, relatează Reuters, citând ziarul Kommersant. Andrei Kolesnikov, corespondentul Kremlinului pentru Kommersant, a relatat că Putin a prezentat detaliile planului […]
Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic # Gândul
Cozonacul, un preparat preferat în perioada Crăciunului, este gustos, dar și periculos în același timp, când vine vorba de siluetă și indice glicemic. El se poate mânca și fără a avea anumite procese de conștiință, dacă se ține cont de câteva sfaturi. Astfel, nutriționistul Mihaela Bilic indică porția corectă și alimentul cu care se poate combina […]
Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți” # Gândul
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis un mesaj direct despre ce îi așteaptă pe români anul viitor. Ministrul a spus clar că nu vrea să creeze așteptări false și că perioada următoare va fi dificilă. Potrivit acestuia, 2026 va fi în continuare un an greu din punct de vedere economic iar oamenii nu trebuie să […]
În ce perioadă din an este bine să plantezi teiul. Etapele peste care să nu sari, pentru ca arborele să se dezvolte corect # Gândul
Te-ai gândit vreodată în ce perioadă din an este bine să plantezi teiul? Potrivit experților, există câteva etape peste care să nu treci cu vederea, dacă dorești ca arborele să se dezvolte cât mai corect, într-un mediu benefic. Mireasma teiului poate fi îmbietoare, însă pentru a înflori este nevoie ca toate condițiile de creștere să […]
Un alt jucător de tenis este pe urmele lui Ion Țirac și a devenit miliardar în 2025. Despre cine este vorba, de fapt. În plus, el devenit și al șaptelea sportiv miliardar din istorie, potrivit Forbes. Roger Federer, căci despre el este vorba, este un alt jucător de tenis care a devenit miliardar anul acesta, […]
Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham # Gândul
Israelul a devenit prima țară membră a ONU care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Decizia a fost anunțată vineri de biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu și reflectă interese strategice majore ale Israelului în regiunea Cornului Africii și a Mării Roșii. Israelul și Somaliland au semnat o declarație comună pentru stabilirea de relații […]
Un accident rutier grav a avut loc în Craiova, unde au fost implicate 10 autoturisme și aproximativ 30 de persoane. O persoană a fost transportată la spital, în timp ce alte două au primit îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt pentru gestionarea eficientă a situației. […]
Orașul în care termometrul a indicat o temperatură de -45 de grade Celsius vineri dimineață # Gândul
Care este orașul în care termometrul a indicat o temperatură de -45 de grade Celsius vineri dimineață. În această dimineață, valorile termice au coborât până la -45 de grade C într-un oraș din nord-estul extrem chinez, însă, cu toate acestea, viața nu s-a oprit în loc pentru oamenii acestui loc. Piața în aer liber a […]
În viață există întâlniri pe care nu trebuie să le ratezi. Pentru proprietatea ta, una dintre ele este chiar acum: întâlnirea cu procesul de înregistrare sistematică, momentul în care în comuna ta se desfășoară lucrările prin care terenurile și construcțiile sunt măsurate, pe baza actelor prezentate și înscrise oficial în sistemul integrat de cadastru și […]
Astăzi, în a doua zi de Crăciun, Gândul.ro vă aduce în atenție o nouă iluzie optică virală. Tot ceea ce trebuie să faceți este să îl găsiți pe Moș Crăciun în imaginea de mai sus. Oare unde s-a ascuns Moșul? Varianta corectă se află mai jos, în articol. Un moment de relaxare poate fi binevenit, […]
Amenda uriașă primită de un șofer de TIR român prins fără permis, în Italia. Ce transporta acesta # Gândul
Un șofer român de TIR a fost sancționat cu amenzi în valoare de circa 10.000 de euro de polițiștii rutieri din Italia, după ce a fost prins transportând 400 de ouă fără documente de proveniență și utilizând, în tahograf, cardul unui alt șofer. Incidentul s-a petrecut pe 24 decembrie, atunci când polițiștii rutieri din Pavia […]
Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că, în timpul vizitei la Paris, din urmă cu trei săptămâni, s-a întâlnit și cu legendara jucătoare de tenis a României, Virginia Ruzici. Liderul de la Cotroceni a publicat pe social-media o fotografie alături de tenismena, Virginia Ruzici, din timpul vizitei întreprinse în capitala Franței, la începutul lunii decembrie. […]
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale # Gândul
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a publicat din spital o scrisoare scrisă de mână în care confirmă că îl susține pe fiul său cel mare, Flavio Bolsonaro, pentru cursa prezidențială din 2026. Fostul președinte al Braziliei este găsit vinovat de orchestrarea unui plan pentru a anula rezultatele alegerilor din 2022 și a rămâne la […]
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc” # Gândul
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute. Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a scris despre alegeri, vise și suferințele prin care a trecut. „O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? […]
Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația” # Gândul
Louis Munteanu, jucătorul de la CFR Cluj, petrece Sărbătorile în Vaslui, orașul natal. Aici a jucat un meci de fotbal în sală unde ASC Ivacec Vaslui s-a duelat cu o echipă formată din fotbaliști originari din Vaslui, la eveniment fiind și Ovidiu Perianu, Andrei Borza sau Marian Aioani. „La fel ca în anii precedenți, familia […]
Alimentul tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți, potrivit dr. Vlad Ciurea # Gândul
V-ați gândit vreodată că există un aliment tradițional de pe masa de Crăciun care ne face mai inteligenți? Despre acest produs a vorbit chiar medicul neurolog Vlad Ciurea. Este preparat adeseori acasă, dar și cumpărat din comerț, îndeosebi în preajma sărbătorilor. În perioada sărbătorilor, sunt pregătite nu doar listele de cumpărături, ci și bucate alese, […]
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice rock Jethro Tull, a murit la 82 de ani. Anunțul a fost făcut de solistul formației, Ian Anderson, care i-a adus un ultim omagiu, descriindu-l ca un „chitarist virtuoz”. „Cu imensă tristețe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, […]
Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine cu produse de casă din România. Reduceri uriașe la toate produsele # Gândul
Lanțul de magazine cu articole pentru casă, English Home, urmează să plece din România și să-și închidă toate locațiile. Din acest motiv, toate produsele se vând la prețuri reduse semnificativ. Majoritatea ofertelor sunt 1+1, iar celelalte produse se vând cu reduceri de preț de până la 50%. English Home are 17 magazine în România, toate deschise […]
Avertizare ANM valabilă pentru următoarele zile. Specialiștii în meteorologie au emis un cod portocali ninsori, polei și viscol valabil în 14 județe din România. Codul va fi valabil din 28 decembrie 2025, ora 02:00, în zona montană. De altfel, de azi, 26 decembrie 2025, este valabil un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori […]
Tragedie în Prahova. Un bărbat care dispăruse cu o zi înainte de Crăciun a fost găsit mort în apropiere de Ploiești # Gândul
O tragedie a avut loc în Prahova, în a doua zi de Crăciun. Un bărbat în vârstă de 71 de ani, care dispăruse cu o zi înainte de Crăciun, a fost găsit mort în apropiere de Ploiești, pe un teren. Dispariția a fost anunțată de familie joi seară. În cursul serii de joi, 25 decembrie […]
Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii # Gândul
Rusia este de acord cu un armistițiu până la semnarea unui acord de pace, pentru ca Ucraina să poată organiza un referendum privind statutul teritoriilor, relatează Axios. Potrivit surselor Axios, Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat ieri două conversații separate – cu reprezentanți ai Ucrainei și ai Rusiei. Partea rusă a fost reprezentată de […]
Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3 # Gândul
Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, care va fi martora unei dominații a tandemului Statele Unite – China, în continuare pe primele două poziții. Va prinde podiumul India, care va urca pe locul 3, potrivit estimărilor CEBR, un cunoscut institut de cercetare economică cu sediul la Londra. Potrivit proiecțiilor Centrului […]
Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei” # Gândul
Timur Mindich, o figură importantă în scandalul de corupție de la Energoatom, care a explodat în luna noiembrie și este considerat cel mai mare caz de corupție din Ucraina de la începutul invaziei ruse, a fost găsit de jurnaliștii de la Ukrainskaia Pravda în Israel. În urma discuției cu jurnaliștii, Mindich a afirmat că a […]
Cum a început Valentina Pelinel cariera în modelling. ”Era exact în perioada în care a decedat tatăl meu” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 45 de ani, și-a amintit de începutul carierei sale în lumea modelling-ului și a scos la iveală amănunte mai puțin știute. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New […]
Mai mulți bani pentru unii angajați. Cum se calculează majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026. Cât ia statul # Gândul
Majorarea salariului minim brut cu 276 de lei este implentată de la 1 iulie 2026 pentru 1.759.027 salariați. Mai exact, un angajat plătit cu salariul minim brut va primi în plus 119 lei. Statul va încasa în plus cu 156 de lei prin noile reguli de impozitare a salariului minim din partea a doua a […]
Nu te lăsa păcălit de un simbolism confuz. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 27 decembrie 2025. Berbec Chiar dacă ești un bun cunoscător al caracterului uman, cei care te cunosc spun că îți bazezi opiniile pe sentimentele personale, care adesea îți afectează judecata. Astăzi, criticii tăi se înșeală, iar judecățile tale […]
Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament # Gândul
O explozie puternică a avut loc în Onești, județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri, 25 spre 26 decembrie 2025, într-un apartament. În urma incidentului, două persoane au ajuns în stare critică și se fac eforturi pentru ca starea lor să se stabilizeze. Medicii caută soluții pentru transferul lor în străinătate. Doi tineri, o […]
Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, a oferit câteva detalii despre viața sa sentimentală din prezent. Aceasta are o nouă relație. Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România. Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are un băiețel, Răzvan. După separarea de soț, […]
Partidul Național Liberal a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Radu F. Alexandru, intelectual, dramaturg și eseist, cunoscut pentru activitatea sa și implicarea în viața publică. În mesajul public, liberalii își exprimă regretul față de pierderea unui „intelectual de marcă” și subliniază contribuția acestuia atât în plan cultural, cât și civic. „Partidul Național […]
Șoferii din Constanța vor plăti o nouă taxă anuală în valoare de 200 de lei, începând din anul 2026. Este vorba despre o măsură votată din nou de Consiliul Local Constanța, în data de 23 decembrie 2025. Hotărârea a stârnit o serie de reacții puternice din partea opoziției, după ce a fost adoptată. Vezi AICI […]
Apare o nouă monedă. Isărescu a făcut anunțul despre piesa de colecție din aur lansată de BNR. Ce preț are # Gândul
Banca Națională a României lansează luni, 29 decembrie 2025, o monedă din aur cu tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”. Care sunt caracteristicile monedei. Începând cu data de 29 decembrie, Banca Națională a României (BNR) va introduce în circuitul numismatic o monedă din aur, ce poartă tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive […]
Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari # Gândul
Bulgaria demontrează că este în topul celor mai ieftine oferte de vacanță din Europa și în sezonul rece. Stațiunile Borovets și Bansko se clasează printre primele cinci destinații de ski cu prețuri accesibile, de pe întregul continent. În România, tarifele pentru aceleași servicii sunt mai ridicate cu peste 20%. Stațiunea Bansko a deschis oficial sezonul […]
Ioana State, dezvăluiri din viața sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine” # Gândul
Ioana State a oferit amănunte din viața sa sentimentală. ”Pentru că nu eram pregătită, m-am uitat doar la persoane nepotrivite pentru mine” , a spus aceasta. Ioana State s-a născut în comuna Dascălu din județul Ilfov. A ajuns în București după ce a intrat la liceu. Și-a dorit să devină cântăreață, însă a ajuns să […]
Doliu în România, în a doua zi de Crăciun. Scriitorul Radu F. Alexandru a murit la vârsta de 82 de ani # Gândul
Este doliu în România. Scriitorul Radu F. Alexandru s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, vineri, în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie 2025. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Teatrului Național „I. L. Caragiale”. Scriitorul Radu F. Alexandru a murit în dimineața acestei zile, după o lungă suferință. […]
Milano, oraș al contrastelor. De Crăciun, peste 5000 de oameni au așteptat la coadă să primească un pachet cu mâncare şi cadouri pentru copii # Gândul
Despre Milano se spune că este capitala europeană a modei, orașul în care luxul și eleganța și-au stabilit reședința. În același timp, însă, realitatea văzută joi, 25 decembrie, contrastează puternic cu această etichetă – de Crăciun, mai bine de 5000 de oameni au așteptat ore în șir la coadă ca să primească un pachet cu […]
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria # Gândul
Paisprezece cetățeni străini care ar fi intrat ilegal în România au fost depistați de polițiștii de frontieră între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, a informat vineri Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Potrivit comunicatului, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă au identificat un grup de persoane care nu dețineau […]
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat „creşterea” şi modernizarea producţiei de rachete în 2026 şi construirea unor noi fabrici, care să răspundă unei cereri tot mai mari, scrie vineri presa de stat, relatează France24. În cursul unei vizite la o fabrică de muniţie, însoţit de oficiali de rang înalt, Kim Jong Un a ordonat […]
Se strâng rândurile pe frontul de est. Rusia îi oferă Turciei 9 miliarde de dolari pentru ridicarea primei sale centrale nucleare # Gândul
Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare, acum de 9 miliarde de dolari, pentru prima sa centrală nucleară, Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom. Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026. Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de […]
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire # Gândul
Ilie Bolojan a făcut cadou de Sărbători miniștrilor din Guvern un cozonac Babka, produs la Oradea de firma Piața9. Dacă cetățenilor de rând, premierul făcut „cadou” de Crăciun, vestea cea bună a creșterii impozitelor, altfel a stat situația în cazul demnitarilor din cabinetul său. Ilie Bolojan, premierul austerității, i-a cinstit pe miniștrii, în ajunul Crăciunului, […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum presa s-a degradat semnificativ în ultima vreme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Foarte interesant. E un fenomen început de pe vremea lui Traian Băsescu. Dar s-a adâncit acuma fenomenul […]
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash # Gândul
Elveția, una dintre cele mai stabile economii din lume, se află în mijlocul unei dezbateri aprinse. Tot mai multe magazine, cafenele și restaurante aleg plățile exclusiv cu cardul sau telefonul. Decizia nu e totuși pe placul tuturor. Mulți clienți cer revenirea la numerar și spun clar că banii cash rămân esențiali în viața de zi […]
Incident grav în județul Cluj. Un bărbat a fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile unui colind # Gândul
Un bărbat de 44 de ani a avut o noapte de coșmar, în județul Cluj. În ziua de Ajun, pe 24 decembrie 2025, a mers la colindat, alături de un grup, în Huedin. Pentru că nu știa versurile unui colind, a pornit un întreg scandal și a fost lovit violent în cap cu o bâtă. […]
China acuză SUA de „amestec în afacerile interne”. 20 de companii americane din sectorul Apărării, sancționate după ce au vândut arme către Taiwan # Gândul
20 de companii americane din sectorul Apărării au fost sancționate de China după ce au vândut arme către Taiwan. Săptămâna trecută, administraţia americană a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan – în valoare totală de 11,1 miliarde de dolari – după revenirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump, ceea ce a produs […]
Cele mai scumpe opere de artă vândute la licitație în 2025. Portretul de 236 milioane de dolari, al doilea cel mai scump tablou din istorie # Gândul
Anul 2025 a fost unul notoriu pentru galeriile de artă mondiale, care au stabilit noi recorduri la licitații. Astfel, portretul lui Elisabeth Lederer, realizat de pictorul austriac Gustav Klimt, domină lista celor mai scumpe lucrări vândute la licitație în acest an. Opera de artă a depășit cu mult estimarea de 150 de milioane de dolari […]
