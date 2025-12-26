O centrală electrică a fost desfăcută din UE și transferată în Ucraina, 2.400 de tone duse în 40 de transporturi -cea mai mare operațiune logistică din istoria UE. I s-a mulțumit și României
Economica.net, 26 decembrie 2025 20:50
Comisia Europeană a finalizat cea mai amplă operațiune logistică din istoria sa, prin relocarea unei centrale termice complete din Lituania în Ucraina, a anunțat instituția. Transferul restabilește capacități energetice și consolidează rețeaua națională a Ucrainei, după atacurile susținute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, potrivit CEE Energy News.
• • •
Acum 10 minute
21:10
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal – Digi24 # Economica.net
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a venit în studioul Digi24 la 3 zile de la predarea mandatului. El spune că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera procesul de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de manager și că „cei care duc companiile de stat în faliment vor plăti, financiar sau chiar penal”.
21:10
ONG-ul german HateAid evaluează modul în care sacțiunile americane impuse împotriva conducerii sale îi afectează situația financiară # Economica.net
HateAid, un ONG german care combate ura online şi ai cărui şefi au fost sancţionaţi de SUA, examinează în prezent dacă acţiunile autorităţilor SUA ar putea avea impact asupra tranzacţiilor sale financiare, relatează DPA, transmite Agerpres.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Rusia a acuzat vineri Ucraina că vrea să "torpileze" convorbirile asupra planului american pentru încheierea războiului, constatând că textul prezentat în această săptămână de Kiev este "radical diferit" de ceea ce Moscova a negociat cu americanii, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
19:30
Fostul premier malaezian Najib Razak a primit a doua condamnare pentru devalizarea fondului suveran al țării 1MDB. El a fost condamnat astăzi la 15 de închisoare pentru furtul a 471 de milioane de euro # Economica.net
Deja încarcerat, fostul premier malaezian Najib Razak a fost găsit vinovat vineri de auz de putere şi spălare de bani şi condamnat la 15 ani de închisoare în scandalul tentacular de corupţie al fondului suveran malaezian 1MDB, informează AFP, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
19:00
Atac cu armă albă în Japonia. Cel puțin 15 persoane au fost rănite cu un cuțit și un lichid neidentificat într-o fabrică din centrul țării # Economica.net
Cel puţin 15 persoane au fost rănite vineri într-o fabrică din centrul Japoniei într-un atac cu cuţitul în cursul căruia a fost pulverizat şi un lichid neidentificat, potrivit unui nou bilanţ al serviciilor de salvare, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:40
Israelul recunoaște independența statului Somaliland, desprins din Somalia și nerecunoscut până acum de nicio altă țară # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri recunoaşterea oficială a "statului independent şi suveran" al Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
18:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că urmează să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul ţării şi garanţii de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluţii pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, transmite Agerpres.
18:30
Lanțul de magazine La Cocoș, cea mai mare afacere românească din domeniul retailului alimentar, urmeaază să fie preluat efectiv de nemții de la Schwarz, patronii Lidl și Kaufland. În urma îngrijorării Consiliului Concurenței, nemții și-au asumat obligații care garantează viitorul afacerii românești, inclusiv extinderea sa în afara țării, dar și al furnizorilor actiuali ai La Cocoș. Iar Consiliul Concurenței, care trebuie să avizeze tranzacția, le-a publicat înainte de Crăciun și a emis un comunicat de presă.
18:00
Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un a ordonat creșterea producției de rachete în 2026, pentru descurajarea militară a inamicilor Phenianului # Economica.net
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, relatează AFP.
17:40
Accident rutier în care sunt implicate zece mașini în județul Olt, pe Drumul Expres Craiova – Pitești. IGSU a activat Planul Roșu de Intervenție # Economica.net
Un accident rutier în care au fost implicate zece autoturisme şi în care se aflau 27 de persoane s-a produs, vineri, pe Drumul Expres Craiova - Piteşti, în zona localităţii Optaşi Măgura, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
17:10
30 de persoane au fost arestate în Turcia într-o vastă anchetă care privește trucarea de meciuri de fotbal. Printre acestea se numără 14 jucători și fostul vicepreședinte al Galatasaray # Economica.net
Parchetul din Istanbul a anunţat, vineri, arestarea a 30 de noi persoane implicate în fotbalul turc, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray, Erden Timur (foto), acuzaţi de implicarea în afacerea meciurilor trucate din Turcia, relatează cotidianul L'Equipe, transmite Agerpres.
16:50
Moscova reia contactele cu Washingtonul după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina # Economica.net
Kremlinul a anunţat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni, informează EFE, transmite Agerpres.
16:40
Oportunitățile de angajare pentru șomerii din Germania sunt mai mici ca oricând, avertizează Agenția Federală de Ocupare a Forței de Muncă # Economica.net
Oportunităţile de angajare pentru şomerii din Germania sunt la un nivel minim istoric, a avertizat şefa Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles, informează vineri DPA, citată de Agerpres.
15:20
Când se va termina de construit toată autostrada Moldovei, A7. Estimările de deschidere pentru fiecare lot, pe câți km se va circula în 2026 # Economica.net
Anul viitor ar urma să se circule pe 335 km din Autostrada Moldovei, A7, după finalizarea loturilor rămase de construit. Care este calendarul estimat al deschiderilor
Acum 8 ore
15:10
Au trecut două secole de la prima încercare a elitelor ruse - decembriştii - de a pune capăt autocraţiei în ţara lor. Ca şi în cazul centenarului Revoluţiei Bolşevice, actualul lider de la Kremlin, Vladimir Putin, expert în arta conspiraţiei, a ignorat aniversarea pentru a nu permite ca nemulţumirea în creştere faţă de războiul din Ucraina să se traducă într-o nouă revoltă, scrie vineri EFE într-un comentariu.
14:20
Trecerea le euro a Bulgariei produce noi pierderi: bulgarii stau la cozi să schimbe leva în euro la cursuri valutare dezavantajoase. De ce se îngrămădesc la casele de schimb, deși după 1 ianuarie cursul e mai bun? # Economica.net
Dacă cineva decide să schimbe leva bulgărești în euro la o casă de schimb valutar chiar acum, pierde la cursul de schimb. Pentru fiecare 100 de leva, diferența față de cursul oficial fix se ridică la aproximativ 1,70 leva, sau circa 0,88 euro, relatează Radio Free Europe, citat de Novinite. După 1 ianuarie, însă, schimbul de bani la o bancă nu va mai implica o astfel de pierdere. Cu toate acestea, s-au format cozi în fața caselor de schimb, ceea ce ridică întrebarea de ce mulți oameni aleg să-și convertească numerarul acum, în loc să aștepte.
14:00
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump ar putea avea loc duminică, la 28 decembrie, la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, în Florida, a relatat vineri cotidianul ucrainean Kyiv Post, citând surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa.
13:50
Scriitorul şi politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti, potrivit Agerpres.
13:40
FOTO Cum arată acum șantierul celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România, care se construiete în București din banii lui Codin Maticiuc # Economica.net
“Turnăm fundația celei mai mari Clinici de Psihiatrie Pediatrică din România”, arată Primăria Municipiului București într-o postare pe pagina sa de facebook.
13:40
11.788 de români sunt beneficiari de pensii de serviciu. Cât e cea mai mare pensie specială # Economica.net
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în noiembrie 2025, de 11.788 de persoane, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară, din care 7.831 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), potrivit Agerpres.
Acum 12 ore
12:30
Recordurile și căutările inedite din 2025 la eMAG. Un sucevean a plasat 2.409 comenzi # Economica.net
În 2025, românii au comandat pe eMAG produse pentru orice nevoi, dar au continuat și să genereze unele dintre cele mai surprinzătoare căutări. La nivelul întregii platforme, cele mai cumpărate categorii în 2025 au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare.
12:20
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
12:10
Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat vineri că Rusia a oferit o nouă finanţare, în valoare de nouă miliarde de dolari, pentru centrala nucleară de la Akkuyu construită de grupul Rosatom Corp. şi a adăugat că Ankara se aşteaptă ca primul reactor al acestei centrale să înceapă să funcţioneze în 2026, transmite Reuters, citată de Agerpres.
12:00
În nordul Greciei, primarul oraşului Ptolemaida, odinioară un important centru pentru producţia de electricitate pe bază de lignit, nu îşi ascunde îngrijorarea, transmite AFP, citată de Agerpres.
12:00
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia ar putea fi deschisă la un schimb de teritorii ca parte a acordului cu Ucraina # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de Reuters.
11:30
CEC Bank va asigura potențialul de dezvoltare al autorităților publice locale din diverse regiuni ale țării prin două parteneriate pe termen lung: cu BEI și cu BID # Economica.net
CEC Bank va finanța autoritățile publice locale din diverse regiuni din România în baza a două parteneriate: cel cu BEI care asigură un împrumut de 25 de milioane de euro și convenția cu BID care o convenție de garantare pentru proiectele publice de investiții strategice destinate finanțării entităților din sectorul public, arată CEC Bank.
11:30
Trei giganți tehnologici și-au unit forțele pentru a include inteligența artificială în bordul mașinilor # Economica.net
Trei mari companii cu activități în domeniul tehnologiei - Bosch, Nvidia și Microsoft - vor prezenta la CES 2026 din Las Vegas noi tehnologii bazate pe inteligența artificială (AI) dedicate vehiculelor noi, dar și vechi.
10:50
Vin zile cu temperaturi scăzute, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie. Două săptămâni de precipitaţii abundente – prognoză ANM # Economica.net
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile, potrivit agenției News.ro.
10:40
Asociațiile de Proprietari din sectorul 6, firmele și cei care locuiesc la casă și au curte trebuie să încheie noi contracte de ridicare a gunoiuluio menajer, obligatoriu cu firma Urban SA, până la data de 1 februarie. Cine nu o face, va fi amendat.
10:20
Preşedintele american Donald Trump a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP.
10:10
Planurile One United Properties pentru 2026: „Continuăm expansiunea regională, cu intrarea în Sibiu și Constanța” – Termene.ro # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties se așteaptă ca predictibilitatea legislativă, disciplina fiscală și capacitatea de a atrage în continuare investiții private în infrastructură și în economie să fie temele importante din 2026. Strategia companiei va fi de continuitate și dezvoltare regională, vizând alte orașe mari, pe lângă București, potrivit Termene.ro.
09:40
Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol # Economica.net
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în cursul nopţii de joi spre vineri, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţiei, informează Ministerul Apărării Naţionale.
09:20
Vasta reţea feroviară de mare viteză din China a depăşit 50.000 de kilometri de cale ferată operaţională odată cu deschiderea unei noi linii vineri, potrivit postului de televiziune de stat CCTV, preluat de AFP.
08:40
Statele Unite au efectuat un atac împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian, au declarat joi preşedintele Donald Trump şi armata americană, susţinând că gruparea a vizat "creştinii din regiune", informează Reuters.
08:40
Grupul rus Gazprom a furnizat Chinei 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale în 2025 prin gazoductul Power of Siberia, o creştere de aproape 20% faţă de anul precedent, a declarat joi directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
22:20
Harta salariilor din IT-ul românesc: cu cât au crescut și cine câștigă cel mai bine în funcție de domeniu # Economica.net
Salariile din sectorul IT din România au continuat să crească în 2024, însă ritmul și nivelul diferă semnificativ în funcție de domeniul de activitate, arată datele din cel mai recent studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Comparativ cu 2023, majoritatea codurilor CAEN din tehnologia informației au înregistrat majorări ale salariului mediu brut lunar, cu câteva excepții punctuale.
22:10
Autoritățile din Turcia au reținut 115 membri ai grupării teroriste Statul Islamic, care sunt bănuiți că plănuiau să comită atentate de Crăciun și Anul Nou # Economica.net
Poliţia turcă a reţinut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel naţional, aceştia fiind bănuiţi că intenţionau să comită atacuri în perioada Crăciunului şi a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, relatează DPA, relatează Agerpres.
22:10
Compania aeriană HiSky, fondată de Iulian Scorpan, fost director al Air Moldova, a realizat în 2024 afaceri de aproape un miliard de lei. Față de rezultatul din 2023, creșterea este de 7%.
22:10
Muncim opt luni pe an doar ca să plătim taxele și impozitele. Dările la stat au ajuns o povară greu de suportat, investitorii ne ocolesc # Economica.net
Taxarea directă și indirectă a statului pe munca populației face ca 7-8 luni pe an, persoanele fizice să muncească doar pentru a plăti dările către stat, spune Adrian Codirlașu, președinte CFA România. Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF) atrage atenția că impozitarea muncii și a capitalului în România ne fac total neatractivi pentru investitori, mai ales dacă facem comparație cu taxele din Bulgaria și Ungaria.
22:00
Cinci persoane, printre care doi turiști cehi, au murit în Tanzania în urma prăbușirii unui elicopter pe Muntele Kilimanjaro # Economica.net
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania, toate cele cinci persoane aflate la bord, inclusiv doi turişti cehi, pierzându-şi viaţa, au anunţat joi autorităţile tanzaniene, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:20
Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat stare de urgență în Los Angeles din cauza riscului de inundații masive # Economica.net
Statul american California a declarat stare de urgenţă, miercuri, în Los Angeles şi în mai multe comunităţi din sud, din cauza ploilor torenţiale care au stârnit temeri cu privire la posibile inundaţii periculoase în preajma Crăciunului, transmite joi AFP, relatează Agerpres.
Ieri
21:00
Negocieri pentru pacea din Ucraina. Zelenski anunță că a avut o discuție foarte bună cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
21:00
Crăciun pe Valea Prahovei: Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii, în acest an. Proprietarii de pensiuni, dispuşi să negocieze preţurile – News.ro # Economica.net
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism, citați de News.ro.
20:30
Ministrul israelian al Apărării spune că țara sa nu-și va mai retrage niciodată trupele din Fâșia Gaza, în pofida planului de pace propus de Trump # Economica.net
Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul Apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează DPA, transmite Agerpres.
20:20
Britanicul Imran Ahmed, vizat de sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci cetățeni din statele europene, a depus plângere împotriva administrației Trump la un tribunal din New York # Economica.net
Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, cărora li se interzice şederea în Statele Unite, a depus plângere împotriva administraţiei Trump, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, transmite Agerpres.
19:20
Statul Major ucrainean anunță efectuarea cu succes un atac asupra unei rafinării din Rusia # Economica.net
Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, informează EFE, transmite Agerpres.
18:30
18:10
Rusia consideră că blocada navală a SUA asupra Venezuelei reprezintă un act de piraterie # Economica.net
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la "evitarea unui dezastru", relatează Reuters, citată de Agerpres.
17:50
Ucraina și Rusia raportează atacuri aeriene soldate cu morți și răniți în ambele tabere # Economica.net
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morţi şi distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autorităţile din diferite regiuni, autorităţile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează DPA, transmite Agerpres.
