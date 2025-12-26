Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”
Cancan.ro, 26 decembrie 2025 23:40
Un serial norvegian lansat anul trecut pe Netflix a devenit acum una dintre cele mai apreciate producții de pe platformă, mai ales în contextul în care a apărut cu puțin timp înainte de Crăciun și […]
Acum 5 minute
00:20
Horoscop 27 decembrie 2025. Află zodia care primește un semn divin, dar și previziunile pentru ceilalți nativi ai zodiacului. Berbec (21 martie 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este bun astăzi, dar corpul cere pauze […]
Acum o oră
23:50
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro # Cancan.ro
Alexandru Bitu, alături de Adrian Procop, Radu Dogaru și Eugen Darie, a fost implicat în celebrul „jaful secolului”, în 2012, atunci când au sustras tablouri de milioane de euro dintr-un muzeu olandez. După ce a […]
23:40
23:40
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center # Cancan.ro
Cu luni înainte ca Donald Trump să decidă să-și asocieze numele cu celebrul Kennedy Center din Washington, un scenarist al serialului South Park a anticipat întreaga mișcare și a cumpărat discret domeniile de internet corespunzătoare. […]
23:30
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow” # Cancan.ro
Ramona Olaru a dat tonul scandalului în podcastul lui Jorge, declarând răspicat că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta nu s-a ferit să vorbească despre bani, relații și criteriile pe care […]
Acum 2 ore
23:20
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă # Cancan.ro
O poză scoasă de Moș Arhivă CANCAN.RO, prăfuită, ușor tremurată și extrem de sinceră, ne grăiește despre cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Dacă i-ai fi întâlnit pe stradă, între […]
23:20
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev # Cancan.ro
Este anchetă de amploare la Scoala de Poliție din Câmpina. Un ofițer a fost reținut și este acuzat de tentativă de viol asupra unui băiat de 20 de ani. Elevul abuzat s-a ales cu hainele […]
23:10
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman # Cancan.ro
Naomi Hedman apare din nou pe radarul nostru. Și o face în stil mare, nu oricum! Se pare că sezonul rece nu e definit doar de frig, colinde și bucate alese, ci și de cupluri […]
22:50
Cum arăta Andreea Bănică pe vremea când nu existau filtre. Imaginea care a rămas în istorie # Cancan.ro
Într-o lume în care Crăciunul înseamnă brad, sarmale și poze cuminți cu filtre, Moș Arhivă de la CANCAN.RO a scotocit adânc prin sertarele istoriei mondene și ne-a livrat un cadou de colecție: o fotografie veche […]
22:50
Câte zile poate fi păstrată piftia de porc în frigider, de fapt. Greșeala pe care multe gospodine o fac # Cancan.ro
Fie că este de porc sau curcan, piftia este unul dintre preparatele care nu lipsesc de pe mesele festive de Crăciun și Revelion. Acest fel de mâncare necestiă condiții speciale de depozitare și păstrare și […]
Acum 4 ore
22:20
Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație # Cancan.ro
După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Tylor Chase, fost star Nickelodeon, cândva un cunoscut actor, a ajuns pe străzi, mai multe persoane, printre care și foști colegi ai acestuia, s-au declarat […]
22:00
Ella Vișan e istorie: Andrei Lemnaru iubește din nou! Cum arată tânăra cu care și-a petrecut Crăciunul # Cancan.ro
Dacă Ella Vișan a „răzbit în viață” și a reușit să devină cât de cât „faimoasă”, comparativ cu fostul ei logodnic, ceva mai discret și nu atât de dornit de afirmare, Andrei Lemnaru a tăcut […]
20:40
Mickey Lee, o concurentă din cel mai recent sezon al reality show-ului Big Brother, a decedat. Tânăra avea numai 35 de ani. Ea a devenit cunoscută după ce a apărut în ultimul sezon al Big […]
20:30
Ea este tânăra care a murit în accidentul cumplit din Bistrița. Un șofer teribilist a intrat pe contrasens, iar Diana n-a avut nicio șansă # Cancan.ro
Diana este tânăra de 20 de ani care a murit nevinovată în accidentul rutier din Bistrița-Năsăud. Fata se ducea cu mașina la clubul din sat ca să o ia pe prietena ei și să o […]
Acum 6 ore
19:50
Câte calorii are 100 de grame de cozonac, de fapt. Avertismentul făcut de dr. nutriționist Mihaela Bilic # Cancan.ro
De pe majoritates meselor festive de Crăciun nu a lipsit tradiționalul cozonac românesc. Cu nucă, cacao, rahat sau cu tot felul de creme și umpluturi sofisticate, desertul adorat de români poate fi considerat o „bombă […]
19:30
Crimă în ziua de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane # Cancan.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis într-o altercație cu peste 20 de indivizi. Victima nu a avut nicio șansă în fața celor care l-au lovit burtal în zona capului. Printre agresori se […]
19:10
Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după # Cancan.ro
Marian Aliuță este fostul fotbalist care a ales un alt drum după ce a pierdut 5 milioane de euro în urmă cu 7 ani. El a trecut printr-o perioada grea în care doar soția și Dumnezeu […]
18:50
Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri # Cancan.ro
Este alertă epidemiologică în Europa! Au fost confirmate primele două cazuri de infectare cu sindromul respirator MERS-CoV, în Franța. Oraganizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că boala este mult mai periculoasă decât COVID-19. De la […]
Acum 8 ore
18:10
Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane # Cancan.ro
Carambol pe o șosea din România! A fost activat Planul Roșu de intervenție în județul Olt după ce 11 mașini au fost implicate într-un accident rutier. Din cauza numărului mare de persoane implicate – 27 […]
17:20
Scena culturală românească a mai pierdut un membru de excepție. Dramaturgul, prozatorul și eseistul Radu F. Alexandru a încetat din viață la vârsta de 82 de ani, chiar în a doua zi de Crăciun. Este […]
17:20
Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate! # Cancan.ro
Anul nou vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar doar una va avea parte de noroc fără măsură până pe data de 3 ianuarie. Acești nativi ai zodiacului simt cum astrele le surâd și […]
17:10
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit de Crăciun # Cancan.ro
Oana și Vlad Gherman au dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum petrec de Crăciun, ce cadouri i-au lăsat fără cuvinte, dar și ce discuții preferă să evite la masa de sărbători. Oana și Vlad Gherman […]
17:10
Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam” # Cancan.ro
Alec Baldwin a dezvăluit că a trecut prin cea mai întunecată perioadă a vieții sale după ce procurorii au decis, pentru a doua oară, să-l pună sub acuzare pentru moartea directorului de imagine Halyna Hutchins […]
17:00
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei # Cancan.ro
Două foste prietene apropiate ale lui Amy Winehouse au ajuns în centrul unui scandal juridic de proporții, după ce au vândut la licitație peste 150 de obiecte care i-au aparținut celebrei artiste. Profitul obținut în […]
17:00
Dragoș Bucur rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Dana Nălbaru: ”Da, avem ce să ne reproșăm” # Cancan.ro
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au vorbit despre căsnicia lor de 20 de ani. Cei doi au făcut dezvăluiri neștiute din interiorul relației și au vorbit despre tendința oamenilor de a arunca la gunoi, în loc de […]
16:50
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Sigur nu aveai habar de ce fac bărbații cadouri femeilor, de Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult? Graficul de […]
16:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență distractiv. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corect rezultatul ecuației 8 + 3 – 0 = 5. Crezi că reușești? Dacă da, […]
16:30
Cum și-au împodobit vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun. Așa arată cei mai neconvenționali pomi! # Cancan.ro
De la clanul Kardashian-Jenner până la Selena Gomez, Paris Hilton sau Jennifer Lopez, Crăciunul 2025 a devenit, ca în fiecare an, o adevărată competiție a brazilor spectaculoși. Unele vedete au apelat la designeri și decoratori […]
Acum 12 ore
16:00
Un român și-a omorât soția din cauza geloziei în timp ce se afla sub influența alcoolului. Individul a chemat echipele de salvare doar după câteva ore de la momentul în care a ucis-o în bătaie […]
15:10
Drama care i-a marcat pentru totdeauna sărbătorile Ioanei State: ”Chiar în seara de Crăciun s-a stins din viață” # Cancan.ro
Pentru Ioana State, Crăciunul nu vine cu drame amoroase, ci cu amintiri de familie, decizii echilibrate și dorința de liniște. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița vorbește deschis despre cel mai greu Crăciun din viața ei, […]
15:00
Tragedie în seara de Crăciun! Un șofer teribilist din Bistrița a băgat doi tineri în mormânt # Cancan.ro
Tragedie în Bistrița, chiar în seara de Crăciun. Un șofer care se întorcea din club a intrat într-un alt autoturism, după ce a intrat pe contrasens. O tânără de 20 de ani a murit pe loc, […]
14:30
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este salata boeuf, nelipsită din meniul românilor. Câte […]
13:50
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat! # Cancan.ro
Oksana Ionașcu a luat o decizie care a stârnit controverse, după cea de-a șaptea naștere prin care a trecut. Oamenii au reacționat într-un număr mare și au fost șocați să audă ce a spus soția lui […]
13:50
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe! # Cancan.ro
Fostul internațional Aurel Țicleanu, în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre pensia pe care o primește și despre dificultățile birocratice cu care se confruntă în relația cu statul român, în cadrul unui […]
13:40
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă # Cancan.ro
Larisa Iordache trăiește anul acesta un Crăciun cu emoții intense. Este primul în care își ține fiica în brațe, dar și unul în care dorul de mama ei, dispărută în 2021, rămâne prezent. În exclusivitate […]
13:10
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…” # Cancan.ro
Mihaela Prigoană a vorbit, după un an de la moartea lui Silviu Prigoană, despre momentul negru în care a aflat vestea tragică. Toate detaliile în articol. Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, la […]
13:00
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025 # Cancan.ro
Pentru mulți români, mutarea în Spania continuă să fie o opțiune atractivă, însă realitatea financiară poate fi diferită de imaginea idealizată. O româncă stabilită în apropiere de Malaga a realizat o analiză detaliată a cheltuielilor […]
12:30
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!” # Cancan.ro
Lidia Buble le-a dezvăluit fanilor un lucru neștiut despre ea. Artista a recunoscut care este felul de mâncare de care nu se poate atinge, deși majoritatea oamenilor îl iubesc și este nelipsit de pe masa de Crăciun. […]
12:10
Chinul prin care a trecut Denisa Coțolan când a născut. Iancu Sterp a asistat la tot: ”Era să pic din picioare!” # Cancan.ro
Bucurie mare în familia Sterp, după ce Iancu a devenit tată pentru prima dată. Tânărul a împărtășit cu urmăritorii săi emoțiile trăite în aceste zile și a mărturisit că venirea pe lume a fiului său […]
12:00
Surpriză uriașă pentru Theo Rose, după ce a plecat de la Vocea României: ”Este o mare onoare!” # Cancan.ro
Theo Rose a trecut prin clipe emoționante, chiar în această perioadă specială din an. După retragerea de la Vocea României, artista a primit un cadou la care nu s-ar fi gândit niciodată. Toate detaliile în articol. Theo Rose se numără […]
11:30
Teodora Ghenciu a pus un mesaj pentru colindători, pe ușa apartamentului. Când l-au citit, au făcut stânga-mprejur! # Cancan.ro
Teodora Ghenciu, o jurnalistă din România care spune că este deranjată de numărul mare de colindători necunoscuți care îi bat la ușă în fiecare an, a decis să impună o regulă clară pentru perioada sărbătorilor. […]
Acum 24 ore
11:20
Zodia care renaște din propria cenușă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: Căsătorie, job nou și noroc pe toate planurile # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu noi începuturi pentru toț nativii zodiacului. Una dintre zodii însă va simți cum renaște din propria cenușă, după o perioadă plină de încercări și obstacole. Despre ce zodie este vorba? Toate detaliile în […]
10:50
Boala gravă de care a suferit Ion Drăgan. A avut nevoie de 5 operații: ”Doream din toată inima să treacă” # Cancan.ro
Ion Drăgan s-a stins din viață ieri, 25 decembrie 2025, și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Detalii […]
10:10
În a doua zi de Crăciun, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros menit să te facă să râzi în hohote. Află descoperirea lui Gheorghe asupra efectelor benefice ale pălincii. Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă […]
09:40
Încălzirea motorului în sezonul rece continuă să fie un subiect care generează dezbateri, deși pare o chestiune tehnică simplă. Mulți șoferi se întreabă dacă este cu adevărat necesar să lase motorul să funcționeze la ralanti […]
09:20
Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai folclorului gorjenesc, a încetat din viață în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Artistul s-a stins în urma unui infarct […]
08:50
Cotlet de porc din Jimbolia, mâncare de Crăciun cu miros de cetină și vin vechi ca pe vremea lui Radu Anton Roman # Cancan.ro
În zilele mari ale Nașterii Domnului, când omătul scârțâie sub opinci și casa e plină de abur bun, a ceapă rumenită și a vin scos din pivniță, se cade să pui pe masă o mâncare […]
08:50
Test de inteligență | Depistați singurul număr din imagine diferit de 78! Geniile reușesc în 7 secunde # Cancan.ro
Testele de inteligență (IQ) și provocările logice sunt create pentru a evalua gândirea critică, atenția la detalii și capacitatea unei persoane de a rezolva probleme într-un mod rational. Un exemplu de excerciţiu este identificarea grupului […]
08:40
Tot mai mulți pensionari din România riscă să rămână fără banii de pensie din cauza unor escrocherii care se extind rapid, în special în mediul rural. Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă și încrederea acordată unor persoane […]
08:20
În fiecare an, a doua zi de Crăciun aduce telespectatorilor din România programe speciale pregătite de posturile TV. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane. Pe 26 decembrie 2025, […]
