VIDEO Vulcanul Etna își intensifică activitatea. Autoritățile au ridicat gradul de alertă
HotNews.ro, 27 decembrie 2025 13:50
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi…
Zelenski a răbufnit după atacul rușilor cu 40 de rachete, inclusiv Kinjal, Iskander și Kalibr, și cu 500 de drone: „Activitate bolnavă” # HotNews.ro
Atacul masiv, cu drone și rachete rusești, care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Moscova „nu vrea să pună capăt războiului”, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.…
13:30
Unde nu a avut voie să meargă Mirabela Grădinaru, imediat ce Nicușor Dan a fost ales președintele României # HotNews.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că viața cuplului nu s-a schimbat foarte mult după scurtinul din luna mai, însă a întâmpinat o restricție temporară din…
13:30
Țara în care trăiesc cei mai singuri oameni de pe planetă. Rezultatele unui studiu global surprinzător # HotNews.ro
Convingerea că societățile bogate și individualiste sunt mai singuratice este greșită, sugerează un studiu citat de revista The Economist. Studiul interpretat de revista britanică arată că „cei mai singuri” oameni trăiesc în Madagascar, insula africană…
13:10
Miza centralei nucleare de la Zaporojie în negocierile de pace. În ce stare se află acum cele șase reactoare # HotNews.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este unul dintre punctele pricipale de discuție în planul de pace al președintelui SUA Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.…
13:00
Elveția nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă și mai are nevoie de cel puțin 25 de ani ca să fie pregătită, spune chiar șeful armatei # HotNews.ro
Elveția nu se poate apăra singură împotriva unui atac pe scară largă și trebuie să crească cheltuielile militare, având în vedere riscurile crescânde din partea Rusiei, a afirmat șeful forțelor sale armate, potrivit Reuters. Țara…
12:30
O petrecerea de Crăciun din Moscova s-a încheiat tragic. Un bărbat a ajuns la spital cu stomacul „sfâșiat” # HotNews.ro
Participanții de la petrecerea de Crăciun a unei companii din Moscova au rămas îngroziți când un coleg s-a prăbușit la scurt timp după ce a băut un cocktail, conform The Mirror. Serghei, în vârstă de…
12:30
Chitaristul Perry Bamonte, „o parte vitală a poveștii” trupei The Cure, a murit la 65 de ani # HotNews.ro
Perry Bamonte, chitaristul și claviaturistul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat formația engleză de indie rock, pe site-ul său oficial, potrivit agențiilor internaționale de presă. Într-un comunicat publicat…
12:10
VIDEO | Momentul în care o dronă kamikaze rusească se izbește de un bloc și explodează, în Kiev # HotNews.ro
Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale Ucrainei cu sute de rachete și drone, înaintea de o întâlnire crucială a lui Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump pentru a ajunge…
12:00
Beat și fără permis, un bărbat din Timiș a lovit mai multe mașini cu un tractor neînmatriculat # HotNews.ro
Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că acesta nu…
11:50
Amenințare voalată a lui Zelenski la adresa unui stat vecin: „Acest lucru este riscant” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Rusia folosește blocuri de apartamente obișnuite de pe teritoriul aliatului său Belarus pentru a ataca ținte ucrainene și a ocoli defensiva Kievului, informează Reuters. Kremlinul a folosit teritoriul…
11:50
ANM a actualizat sâmbătă prognoza meteo și a extins avertizarea de cod galben de vânt puternic și pentru Capitală, care se va afla sub incidența acestei atenționări în după-amiaza și seara zilei de duminică, 28…
11:40
Rusia vrea să-și modernizeze arsenalul nuclear și mizează pe utilizarea inteligenței artificiale # HotNews.ro
Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, informează EFE, preluată de Agerpres. „O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi…
11:30
Codul portocaliu de viscol, extins. Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată țara, sub atenționări de vreme rea # HotNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână, anunțând noi avertizări pentru aproape întreaga țară. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, 27 decembrie, vântul se va intensifica în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, atingând viteze de…
11:30
Elita din Qatar, acuzată că a cumparat cu 700 de milioane de dolari de la o universitate americana ceva ce teoretic nu e de vanzare # HotNews.ro
Aproximativ 21% dintre absolvenții Universității Northwestern din Qatar sunt membri ai familiei regale și ai altor dinastii de elită de la Doha, observă o anchetă a think-tank-ului american Middle East Forum, care sugerează nereguli și…
11:20
China vrea să impună reguli privind utilizarea AI. Tipul de conținut care va fi interzis de Beijing # HotNews.ro
Instituția chineză de reglementare în mediul online a publicat un proiect pentru dezbatere publică prin care preconizează întărrirea supravegherii serviciilor de inteligență artificială care sunt concepute să simuleze personalitatea umană și să angajeze utilizatorii în…
10:50
Sezonul de schi în România, deschis: unde se poate schia și care sunt prețurile unui ski-pass # HotNews.ro
Lipsa zăpezii au făcut multe pârtii să rămână închise de sărbători. Amatorii sporturilor de iarnă au însă câteva pârtii unde pot să încerce sporturile de iarnă. Totodată, vremea devine promițătoare pentru cei care vor să…
10:40
Poziția lui Trump privind recunoașterea statului Somaliland: „Chiar există oameni care știu cu adevărat ce este?” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus vineri, într-un interviu acordat publicației New York Post, că se opune recunoașterii de către Statele Unite a Somalilandului, informează AFP. Republica autoproclamată s-a separat de Somalia, iar Israelul, un…
10:40
Decizia luată de soldații nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina. „Nu este o tragedie, ci începutul unei vieți noi” # HotNews.ro
Cei doi soldați nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina după ce au luptat pentru armata rusă și-au exprimat dorința unei „vieți noi” în Coreea de Sud, într-o scrisoare consultată de AFP. „Mulțumită sprijinului sud-coreean, vise noi…
10:10
VIDEO „Văzute ultima dată înainte de întâlnirea cu o dronă Vampire”. Momentul în care două sisteme rusești Grad sunt spulberate de UAV-urile Baba Yaga, în Donețk # HotNews.ro
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad, de lansare multiplă a rachetelor (MLRS), în regiunea Donețk, dând astfel o lovitură puterii de foc pe distanțe lungi de care dispun forțele ruse în estul Ucrainei,…
10:00
Alertele meteo care sunt azi în vigoare: viscol, ger și rafale de vânt de până la 120 km/h | Harta zonelor afectate # HotNews.ro
Mai multe zone din țară sunt în ultimul weekend din 2025 sub avertizări meteo de vreme rea. Vântul puternic face ca frigul să fie resimțit mai puternic. Sâmbătă, 27 decembrie, vântul va avea intensificări în…
10:00
Clubul Universitatea Craiova anunţă că echipa olteană se va pregăti timp de zece zile în Turcia, în Antalya, scrie News.ro. Echipa va pleca în Turcia la 2 ianuarie, cu un zbor de la Aeroportul Internaţional…
09:30
După săptămâni de conflict violent la graniță și eșecul intervenției lui Trump, Thailanda și Cambodgia au semnat un armistițiu # HotNews.ro
Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să pună capăt ciocnirilor violente de la frontieră, care durează de câteva săptămâni și care s-au transformat în cel mai grav conflict din ultimii ani între cele două țări…
09:20
„Indiciu clar” pentru baza secretă unde Putin a pus rachete hipersonice cu capacitate nucleară care pot lovi Europa # HotNews.ro
Doi cercetători americani, care au studiat imagini din satelit, sunt aproape siguri că Moscova staționează noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluție care poate consolida capacitatea…
09:10
Jeanne Duval, muza lui Charles Baudelaire, a fost ștearsă la cererea poetului din tabloul monumental „L’Atelier du peintre” al lui Gustave Courbet, care se află în patrimoniul Musée d’Orsay. După 170 de ani, figura ei…
09:00
ULTIMA ORĂ Apare un nou tip de concediu plătit, pentru „refacere profesională”, cu scopul prevenirii epuizării profesionale/ burnout # HotNews.ro
Angajatorii vor avea obligația să informeze salariații cu privire la riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire, iar cei cu peste 50 de salariați vor trebuie să elaboreze anual un plan de prevenire…
08:50
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că așteaptă al doilea copil, o fetiță care se va naște în luna mai, informează Reuters. Leavitt, în vârstă de 28 de ani, și-a…
08:30
Rusia a fost cuprinsă de „febra șoarecilor”. Boala a făcut ravagii în tranșeele din Ucraina # HotNews.ro
Autoritățile sanitare din Rusia au semnalar un val accentuat de îmbolnăviri cu febră hemoragică cu sindrom renal (FHSR), cunoscută popular drept „febra șoarecilor”. Potrivit datelor oficiale, citate de publicația Izvestia, peste 3.300 de persoane au…
08:10
Bilanț la final de an parlamentar: cei mai tăcuți și cei mai vorbăreți parlamentari. Zeci de senatori și deputați au vorbit doar la depunerea jurământului # HotNews.ro
Din cei 463 de parlamentari, 52 nu au avut niciun discurs în plen. Nicio luare de cuvânt, pe lângă momentul obligatoriu de la începutul de mandat. În schimb, sunt senatori și deputați care au vorbit…
08:00
Noi detalii despre atacul asupra ISIS: Armata americană a desfășurat temutele drone MQ-9 Reaper și a lovit cu rachete ghidate prin GPS # HotNews.ro
Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone care zburau la altitudine medie, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al informațiilor, Mohammed…
07:50
Weekend trending în București, 27-28 decembrie: Ștefan Bănică, Fuego și SpongeBob Square Pants, concerte de Crăciun și alte evenimente din ultimul weekend din 2025 # HotNews.ro
Ultimul sfârșit de săptămână din 2025 vine în București cu un amestec previzibil, dar funcțional, de concerte de Crăciun, petreceri de final de an și câteva repere culturale care țin orașul treaz între sărbători. Nu…
07:30
Confuzie în satul nigerian, unde Trump a trimis „un cadou de Crăciun” pentru teroriștii ISIS. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” # HotNews.ro
La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o…
07:30
Rușii au bombardat masiv, toată noaptea, Ucraina cu rachete hipersonice, balistice și de croazieră, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump. Explozii puternice la Kiev # HotNews.ro
Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinjal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete…
07:00
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări pentru Ștefan, Ștefania de ziua onomastică # HotNews.ro
Imediat după Crăciun, credincioșii ortodocși au parte de o altă sărbătoare. Pe 27 decembrie aceștia îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan. Acesta este considerat drept primul mucenic sau martir creștin condamnat la moarte de autorități. Peste…
07:00
O categorie importantă de care depinde viața a 46% dintre români, care trăiesc dincolo de zidul orașelor, a rămas fără bani. „Mergem la oraș, să tundem câini” # HotNews.ro
Întârzierile în plata unora dintre cele mai importante programe pentru satele românești provoacă îngrijorare printre săteni, printre autorități, fermierilor, dar și celor direct lezați.
00:00
Laude pentru tehnicianul din SuperLiga: „El are cel mai mare merit! Dacă își îndeplinește obiectivul, i se va prelungi automat contractul” # HotNews.ro
Alexandru Meszar, finanțator al clubului UTA Arad, a vorbit despre situația contractuală a antrenorului Adrian Mihalcea, după ce echipa a ajuns la cinci rezultate pozitive în toate competițiile. De la finalul lunii noiembrie, gruparea arădeană…
26 decembrie 2025
23:50
Autoritățile avertizează asupra mesajelor false cu „colete nelivrate” în perioada sărbătorilor: „Atacatorii încearcă să obţină date personale sau financiare” # HotNews.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente. „Ai…
23:30
SuperLiga: Louis Munteanu va fi sancționat de CFR Cluj, după ce s-a fotografiat în tricoul rivalei FCSB # HotNews.ro
Atacantul Louis Munteanu va fi penalizat de CFR Cluj, după ce a fost fotografiat în timp ce purta tricoul rivalei FCSB. Imaginea cu fotbalistul care a fost invitat să participe la un duel între cei…
22:50
„Nu are nimic până nu aprob eu”. Trump, declarație tranșantă despre Zelenski, înaintea întâlnirii din Florida # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump crede că întâlnirea pe care o avea în weekend cu omologul său ucrainean poate fi una productivă și s-a descris drept arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Kiev și…
22:20
Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. S-a redus și numărul francezilor care vor să îi asculte discursul de final de an # HotNews.ro
Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scăzut nivel de când a fost ales pentru prima oară la conducerea statului, în 2017, conform unui sondaj publicat vineri, cu doar câteva zile înainte ca…
22:10
VIDEO Imagini inedite cu Nicușor Dan petrecând Crăciunul la munte: „Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!” # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut sărbătorile de Crăciun la munte, în județul Brașov, unde a vizitat și satul Ileni, localitatea de origine a bunicilor săi, conform News.ro. Șeful statului a fost surprins în imagini…
21:50
Platformele de social media cu scrolling infinit, redare automată și fluxuri algoritmice vor fi obligate să afișeze avertismente cu privire la potențialele efecte negative pe care le pot avea asupra sănătății mintale a utilizatorilor tineri,…
21:40
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui referendum pe tema planului de pace # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru Axios că speră să ajungă la un acord de principiu cu președintele Donald Trump privind încheierea războiului, cu prilejul întâlnirii lor programate pentru duminică. Mai mult, Zelenksi…
21:30
Nunțile dintre oameni și personaje generate de AI înfloresc într-o țară cunoscută pentru declinul său demografic: „După ce l-am întâlnit pe Klaus, întreaga mea perspectivă s-a schimbat în bine” # HotNews.ro
Muzica răsuna într-o sală de nunți din vestul Japoniei, în timp ce Yurina Noguchi, purtând o rochie albă și o tiară, își ștergea lacrimile, ascultând cuvintele viitorului ei soț: o persoană generată de inteligență artificială…
20:50
Un bărbat înarmat cu un cuțit le-a înjunghiat pe trei femei la metroul din capitala Franței, vineri, potrivit AFP și Le Figaro. Suspectul a fost reținut la câteva ore după. Atacurile au avut loc în…
20:30
„Anul următor va fi în continuare greu. Un an de calibrare”. Când spune ministrul Economiei că se poate ieși din perioada dificilă # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri seară, la Digi24, că anul 2026 va rămâne unul dificil, dar ar putea deveni „un an de calibrare”, menit să pregătească baza pentru dezvoltarea economică din 2027. Noul…
20:30
FOTO Copaci căzuți în Sinaia, în contextul codului portocaliu din Prahova. Un arbore a picat pe o mașină în care se aflau trei persoane # HotNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că a intervenit vineri seară pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți pe raza orașului Sinaia. Nu au fost înregistrate victime, a precizat ISU. Câțiva arbori au căzut…
20:10
Cât ne costă ajutorul dat Ucrainei versus cât ne-ar costa dacă Rusia va învinge. Doar cheltuielile cu refugiații s-ar ridica la peste 900 miliarde euro # HotNews.ro
În dezbaterile publice europene auzim tot mai des expresia „finanțarea Ucrainei costă prea mult Uniunea Europeană”. Argumentul a reapărut, recent, după ce liderii UE au aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru această…
20:00
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, susține că versiunea de plan de pace prezentată de Kiev în această săptămână „diferă radical” de cea negociată de reprezentanții Moscovei cu cei ai Washingtonului în cadrul…
19:40
„Nu e loc de discuții”. Ministrul estonian de Externe spune că armata va trage asupra „omuleților verzi” ai Rusiei, dacă trec granița Estoniei # HotNews.ro
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a avertizat că dacă așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei care ar încerca să pătrundă pe teritoriul Estoniei ar fi întâmpinați cu forță letală, într-un interviu acordat presei poloneze, citat…
