Gmail primeşte funcţia mult-aşteptată. Poţi schimbă adresa fără să piezi datele

Primanews.ro, 27 decembrie 2025 16:20
Acum 10 minute
16:30
ANALIZĂ. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă
16:30
Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a avertizărilor meteorologice
Acum 30 minute
16:20
16:20
COMENTARIU. La fel ca ţarii ruşi acum două secole, Putin se teme de o revoluţie decembristă
16:10
Gmail revoluţionează conturile: poţi schimba adresa fără să pierzi datele
Acum o oră
16:00
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului # Primanews.ro
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului
Acum 2 ore
15:00
Proiect de lege: Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi # Primanews.ro
Proiect de lege: Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie dotate cu lifturi
Acum 4 ore
14:30
Legea Bosman, la 30 de ani. Jucătorul care a revoluţionat fotbalul trăieşte din pensie socială. ”Am primit 64 de cenţi de la fiecare!” # Primanews.ro
Legea Bosman, la 30 de ani. Jucătorul care a revoluţionat fotbalul trăieşte din pensie socială. ”Am primit 64 de cenţi de la fiecare!”
14:20
România, implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare şi discretă operaţiune logistică de până acum a UE # Primanews.ro
România, implicată în favoarea Ucrainei în cea mai mare şi discretă operaţiune logistică de până acum a UE
12:50
Zelenski respinge ideea unui referendum fără o încetare a focului: ”Mai bine fără decât cu unul sub rachete” # Primanews.ro
Zelenski respinge ideea unui referendum fără o încetare a focului: ”Mai bine fără decât cu unul sub rachete”
12:50
”Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva”. Darău explică blocajele din industria de apărare # Primanews.ro
”Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva”. Darău explică blocajele din industria de apărare
12:40
Rutte respinge ideea autonomiei militare totale a Europei: SUA rămân pilonul NATO
Acum 6 ore
12:30
HARTA. Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt până luni dimineaţă
12:30
Kremlinul: Rusia va continua să-şi modernizeze triada nucleară în următorii ani
12:20
HARTA. Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt de sâmbătă seară până luni dimineaţă
12:10
Zelenski, „pregătit” să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului # Primanews.ro
Zelenski, „pregătit” să convoace un referendum privind planul lui Trump, care include o încetare a focului
Acum 24 ore
17:00
Trump anunţă că a atacat de Crăciun ţinte ISIS în Nigeria
Ieri
16:10
Deficitul de vitamina D afectează milioane de români. De ce riscul creşte iarna şi ce alimente pot ajuta # Primanews.ro
Deficitul de vitamina D afectează milioane de români. De ce riscul creşte iarna şi ce alimente pot ajuta
14:20
Zelenski salută „idei noi” pentru pace şi anunţă o viitoare întâlnire cu Donald Trump # Primanews.ro
Zelenski salută „idei noi” pentru pace şi anunţă o viitoare întâlnire cu Donald Trump
14:10
RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, după detectarea unor drone ruseşti în apropierea graniţei. Avioane F-16 ridicate # Primanews.ro
RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, după detectarea unor drone ruseşti în apropierea graniţei. Avioane F-16 ridicate
14:00
Vreme rea la final de săptămână în cea mai mare parte a ţării: vânt puternic, ninsori şi viscol. Cod galben şi cod portocaliu
13:50
Vreme severă la final de săptămână: vânt puternic, ninsori şi viscol. Cod galben şi cod portocaliu la munte
25 decembrie 2025
22:40
Zelenski, discuţie de ultimă oră cu emisarii SUA despre noul plan de pace: „Există idei bune pentru o pace durabilă” # Primanews.ro
Zelenski, discuţie de ultimă oră cu emisarii SUA despre noul plan de pace: „Există idei bune pentru o pace durabilă”
20:30
Creştinii sărbătoresc Crăciunul - Naşterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii # Primanews.ro
Creştinii sărbătoresc Crăciunul - Naşterea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii
20:30
Mesajul de Crăciun al preşedintelui Nicuşor Dan: „Să ne regăsim liniştea şi forţa unei naţiuni unite” # Primanews.ro
Mesajul de Crăciun al preşedintelui Nicuşor Dan: „Să ne regăsim liniştea şi forţa unei naţiuni unite”
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Cristi Danileţ: Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să deschidă zeci de cercetări disciplinare după dezvăluirile magistraţilor # Primanews.ro
Cristi Danileţ: Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să deschidă zeci de cercetări disciplinare după dezvăluirile magistraţilor
00:00
Moş Crăciun, în vizorul Pentagonului, care de 70 de ani îi urmăreşte traseul saniei
24 decembrie 2025
23:00
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina şi SUA / Ce modificări cere Putin # Primanews.ro
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina şi SUA / Ce modificări cere Putin
22:50
UE condamnă ferm sancţiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalităţi europene
22:40
David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
17:40
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a # Primanews.ro
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a
17:20
VIDEO. Cele mai bune seriale ale anului 2025
17:10
Sindicatele din cultură anunţă proteste la începutul anului viitor
16:40
Ministrul Agriculturii anunţă că serele şi solariile fermierilor nu vor fi impozitate # Primanews.ro
Ministrul Agriculturii anunţă că serele şi solariile fermierilor nu vor fi impozitate
16:00
S-au emis ordinele de începere a construcţiei pentru stadionele lui Dinamo şi FC Argeş # Primanews.ro
S-au emis ordinele de începere a construcţiei pentru stadionele lui Dinamo şi FC Argeş
15:50
VIDEO. Cele mai proaste seriale TV din 2025
15:40
Kremlin: Putin a fost informat deja despre propunerile SUA privind planul de pace pentru Ucraina # Primanews.ro
Kremlin: Putin a fost informat deja despre propunerile SUA privind planul de pace pentru Ucraina
15:20
Ministrul Sănătăţii: Medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic # Primanews.ro
Ministrul Sănătăţii: Medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic
15:10
A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon
15:10
Concert extraordinar de Crăciun "Marcel Pavel, familia şi prietenii", azi, de la ora 22:30, la Prima TV # Primanews.ro
Concert extraordinar de Crăciun "Marcel Pavel, familia şi prietenii", azi, de la ora 22:30, la Prima TV
14:40
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români
14:20
NEWS ALERT. Zelenski a prezentat în premieră cele 20 de puncte ale planului de pace negociat cu SUA # Primanews.ro
NEWS ALERT. Zelenski a prezentat în premieră cele 20 de puncte ale planului de pace negociat cu SUA
14:00
CSM a trimis preşedintelui şi Guvernului rezultatele consultării judecătorilor privind problemele din justiţie # Primanews.ro
CSM a trimis preşedintelui şi Guvernului rezultatele consultării judecătorilor privind problemele din justiţie
12:10
VIDEO. Haos în Parlamentul Turciei: deputaţi la putere şi din opoziţie, implicaţi într-o încăierare la votul bugetului # Primanews.ro
VIDEO. Haos în Parlamentul Turciei: deputaţi la putere şi din opoziţie, implicaţi într-o încăierare la votul bugetului
12:00
Creştere economică peste aşteptări în SUA: PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea # Primanews.ro
Creştere economică peste aşteptări în SUA: PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea
11:40
Moş Crăciun porneşte la drum: cum îi poţi urmări traseul în Ajun
11:30
Bolojan: Datele arată că statul cheltuieşte mai puţin decât anul trecut
23 decembrie 2025
23:10
Kremlinul minimalizează discuţiile Rusia-SUA de la Miami: „Nu pot fi considerate un progres major” # Primanews.ro
Kremlinul minimalizează discuţiile Rusia-SUA de la Miami: „Nu pot fi considerate un progres major”
22:50
Bugetul pe 2026 intră în consultări în ianuarie. Nazare: Ţinta de deficit va fi între 6% şi 6,5% # Primanews.ro
Bugetul pe 2026 intră în consultări în ianuarie. Nazare: Ţinta de deficit va fi între 6% şi 6,5%
22:30
Legea violenţei domestice, vot în Senat: autorităţile trebuie să contacteze victimele # Primanews.ro
Legea violenţei domestice, vot în Senat: autorităţile trebuie să contacteze victimele
