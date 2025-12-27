Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1

Primasport.ro, 27 decembrie 2025 17:50

Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
17:50
Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1 Primasport.ro
Manchester City s-a impus la limită pe terenul lui Nottingham Forest, scor 2-1
17:40
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina Primasport.ro
Surpriză mare! Radu Drăguşin a luat decizia finală în privinţa transferului la Fiorentina
Acum 2 ore
17:00
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează” Primasport.ro
Giovanni Becali a făcut anunţul despre revenirea lui Olimpiu Moruţan în SuperLiga: „Urmează”
16:40
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB Primasport.ro
Daniel Popa, revenire de senzaţie în SuperLiga! Echipa care forţează transferul fostului jucător de la FCSB
16:30
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut de club
16:20
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători Primasport.ro
E gata! CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii + Ardelenii negociază cu alţi doi jucători
16:20
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club Primasport.ro
E gata! Bayern Munchen, lovitură pe piaţa transferurilor. Anunţul oficial a fost făcut e club
16:10
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!” Primasport.ro
Florin Tănase aruncă bomba: ”Dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul!”
Acum 4 ore
15:50
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci Primasport.ro
Antrenorul secund al echipei de crichet Dhaka a decedat după ce s-a prăbuşit pe teren înaintea unui meci
15:50
Marco Schwarz a câştigat primul său Super-G de Cupă Mondială Primasport.ro
Marco Schwarz a câştigat primul său Super-G de Cupă Mondială
15:40
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul” Primasport.ro
Rămâne sau pleacă Florin Tănase? Fotbalistul ce va intra în ultimele şase luni de contract la începutul anului a vorbit despre viitorul său la FCSB: „Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul”
15:00
A fost anunţat ce se întâmplă cu Louis Munteanu: ”Aşteptă să plece!” Primasport.ro
A fost anunţat ce se întâmplă cu Louis Munteanu: ”Aşteptă să plece!”
15:00
E gata! Dinamo confirmă transferurile Primasport.ro
E gata! Dinamo confirmă transferurile
14:40
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist” Primasport.ro
Louis Munteanu, taxat grav de jurnaliştii scoţieni: „Celtic a evitat o lovitură. Este extrem de neprofiesionist”
14:20
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman” Primasport.ro
Louis Munteanu, prima reacţie după apariţia imaginilor în care purta tricoul FCSB-ului: „A fost un gest strict uman”
14:10
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken Primasport.ro
Comitetul Olimpic Norvegian descurajează utilizarea măştilor de altitudine după decesul lui Sivert Guttorm Bakken
Acum 6 ore
13:40
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi” Primasport.ro
Cristi Chivu dă cărţile pe faţă după 6 luni petrecute la Inter: ”A fost greu! Nu suntem perfecţi”
13:10
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru” Primasport.ro
Piţurcă, reacţie tranşantă după desemnarea fotbalistului anului în România: ”Asta spune multe despre fotbalul nostru”
13:10
Real Madrid cere despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira Primasport.ro
Real Madrid cere despăgubiri de milioane de euro în cazul Negreira
13:00
Dinamo a început mutările din perioada de iarnă! Fotbalistul adus de urgenţă în lotul condus de Zeljko Kopic: „O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya” Primasport.ro
Dinamo a început mutările din perioada de iarnă! Fotbalistul adus de urgenţă în lotul condus de Zeljko Kopic: „O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya”
12:10
Jack Draper ratează Australian Open din cauza unei accidentări Primasport.ro
Jack Draper ratează Australian Open din cauza unei accidentări
Acum 8 ore
11:50
Răbdarea lui Gigi Becali a ajuns la final! Doi jucători de la FCSB au primit un ultimatum de la patron: „Dăcă nu îşi revin, hai, la revedere” Primasport.ro
Răbdarea lui Gigi Becali a ajuns la final! Doi jucători de la FCSB au primit un ultimatum de la patron: „Dăcă nu îşi revin, hai, la revedere”
11:40
A fost anunţat cel mai bun jucător al FCSB-ului din Europa: ”Are assist şi gol la un meci de trei milioane de euro!” Primasport.ro
A fost anunţat cel mai bun jucător al FCSB-ului din Europa: ”Are assist şi gol la un meci de trei milioane de euro!”
11:20
Bomba iernii! Florin Tănase, plecare de ultimă oră de la FCSB? Impresarul a făcut anunţul: ”În străinătate!” Primasport.ro
Bomba iernii! Florin Tănase, plecare de ultimă oră de la FCSB? Impresarul a făcut anunţul: ”În străinătate!”
11:10
E gata! Unde este aşteptat George Puşcaş Primasport.ro
E gata! Unde este aşteptat George Puşcaş
10:40
Veste proastă pentru Horaţiu Moldovan! Transferul internaţionalului român la Spezia a picat Primasport.ro
Veste proastă pentru Horaţiu Moldovan! Transferul internaţionalului român la Spezia a picat
10:10
Văzut ca un „salvator” la Dalian Yingbo! Cum l-au descris jurnaliştii din China pe George Puşcaş: „Are trăsături fizice excelente” Primasport.ro
Văzut ca un „salvator” la Dalian Yingbo! Cum l-au descris jurnaliştii din China pe George Puşcaş: „Are trăsături fizice excelente”
Acum 12 ore
09:50
Manchester United – Newcastle 1-0! Victorie mare obţinută de ”Diavoli” Primasport.ro
Manchester United – Newcastle 1-0! Victorie mare obţinută de ”Diavoli”
09:50
Lamine Yamal a oferit unui grup de copii un moment magic de Crăciun Primasport.ro
Lamine Yamal a oferit unui grup de copii un moment magic de Crăciun
Acum 24 ore
23:30
Ionuţ Lupescu a oferit ultimele detalii despre fuziunea dintre FC Dinamo şi CS Dinamo: „Este fezabilă asocierea” Primasport.ro
Ionuţ Lupescu a oferit ultimele detalii despre fuziunea dintre FC Dinamo şi CS Dinamo: „Este fezabilă asocierea”
23:20
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie de poveste în Liga Adriatică Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, o nouă victorie de poveste în Liga Adriatică
23:00
Pep Guardiola nu s-a ferit să o spună: „„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine” Primasport.ro
Pep Guardiola nu s-a ferit să o spună: „„Am pus patru sau cinci kilograme pe mine”
22:30
Mitică Dragomir a făcut predicţia sfârşitului de an în România! Fostul şef al LPF a anunţat echipa care va cuceri titlul în SuperLiga Primasport.ro
Mitică Dragomir a făcut predicţia sfârşitului de an în România! Fostul şef al LPF a anunţat echipa care va cuceri titlul în SuperLiga
22:20
Bomba iernii! Florin Tănase, OUT de la FCSB?! Vedeta lui Becali e la mare căutare şi poate prinde un transfer fabulos în această iarnă Primasport.ro
Bomba iernii! Florin Tănase, OUT de la FCSB?! Vedeta lui Becali e la mare căutare şi poate prinde un transfer fabulos în această iarnă
22:00
E gata! Conducerea CFR-ului, decizie radicală după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali Primasport.ro
E gata! Conducerea CFR-ului, decizie radicală după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
20:40
Ngezana, integralist în Egipt - Africa de Sud 1-0! Nota primită de fundaşul de la FCSB după ce i-a ţinut piept lui Salah Primasport.ro
Ngezana, integralist în Egipt - Africa de Sud 1-0! Nota primită de fundaşul de la FCSB după ce i-a ţinut piept lui Salah
19:50
Fostul mare antrenor francez s-a stins din viaţă la 72 de ani Primasport.ro
Fostul mare antrenor francez s-a stins din viaţă la 72 de ani
19:00
Dorit de Roma şi Fiorentina, Fabrizio Romano a făcut marele anunţ despre Radu Drăguşin: „S-a întors” Primasport.ro
Dorit de Roma şi Fiorentina, Fabrizio Romano a făcut marele anunţ despre Radu Drăguşin: „S-a întors”
18:50
Daniel Paraschiv, revenire de senzaţie în SuperLiga! Atacantul de 1.000.000€ intră la negocieri cu o echipă cu pretenţii la titlu Primasport.ro
Daniel Paraschiv, revenire de senzaţie în SuperLiga! Atacantul de 1.000.000€ intră la negocieri cu o echipă cu pretenţii la titlu
18:30
Scandalul de pariuri ilegale din Turcia. Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane Primasport.ro
Scandalul de pariuri ilegale din Turcia. Procurorii au dispus reţinerea a încă 29 de persoane
Ieri
17:20
Universitatea Craiova a făcut anunţul despre cantonamentul de iarnă! Două amicale puternice pentru olteni înainte de reluarea campionatului Primasport.ro
Universitatea Craiova a făcut anunţul despre cantonamentul de iarnă! Două amicale puternice pentru olteni înainte de reluarea campionatului
17:10
„Telenovela” transferului lui Louis Munteanu la FCSB a luat sfârşit! Conducerea din Gruia a făcut anunţul oficial: „Povestea s-a încheiat” Primasport.ro
„Telenovela” transferului lui Louis Munteanu la FCSB a luat sfârşit! Conducerea din Gruia a făcut anunţul oficial: „Povestea s-a încheiat”
16:40
Surpriza finalului de an! Radu Drăguşin şi Andrei Raţiu, transferaţi la pachet la un gigant din Europa Primasport.ro
Surpriza finalului de an! Radu Drăguşin şi Andrei Raţiu, transferaţi la pachet la un gigant din Europa
16:20
Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc, după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Acum da” Primasport.ro
Gigi Becali, anunţul momentului în fotbalul românesc, după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB-ului: „Acum da”
15:40
Răsturnare de situaţie! Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului: ”Mult succes!” Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului: ”Mult succes!”
15:20
Neluţu Varga l-a văzut pe Munteanu în tricoul FCSB-ului şi nu s-a mai abţinut: ”Lipsit de creier!” Primasport.ro
Neluţu Varga l-a văzut pe Munteanu în tricoul FCSB-ului şi nu s-a mai abţinut: ”Lipsit de creier!”
15:00
Dinamoviştii nu mai au răbdare! Marius Niculae e gata să pună umărul la lucrările pentru noul stadion: „Mă urc pe primul buldozer” Primasport.ro
Dinamoviştii nu mai au răbdare! Marius Niculae e gata să pună umărul la lucrările pentru noul stadion: „Mă urc pe primul buldozer”
14:50
Gestul frumos făcut de Raphinha! Ce a făcut pentru copiii defavorizaţi din Brazilia Primasport.ro
Gestul frumos făcut de Raphinha! Ce a făcut pentru copiii defavorizaţi din Brazilia
13:30
Reacţia lui Ionuţ Radu, după anunţul FRF Primasport.ro
Reacţia lui Ionuţ Radu, după anunţul FRF
13:20
Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!” Primasport.ro
Ciprioţii a răbufnit când au aflat cât câştigă Charalambous la FCSB: ”De neimaginat!”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.