Biletul zilei la pariuri, duminică, 28 decembrie 2025. Câștig de 353 de lei cu meciuri din Premier League
Fanatik, 27 decembrie 2025 22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 28 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 353 de lei cu două meciuri din Anglia, în care Radu Drăgușin ar putea fi implicat.
• • •
Acum 30 minute
23:00
Giovanni Becali, despre schimbul de valută din perioada comunismului: „Mai înghițeam suta de dolari. Altfel, pușcărie!” # Fanatik
Giovanni Becali a discutat, în exclusivitate la Fanatik, despre schimbul de valută din perioada comunismului. Video exclusiv
Acum o oră
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 28 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 353 de lei cu două meciuri din Anglia, în care Radu Drăgușin ar putea fi implicat.
22:40
Mihai Stoica, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Îi dăm prea mare importanță” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat în stilul caracteristic după ce l-a văzut pe Louis Munteanu purtând tricoul FCSB. Președintele C.A. al roș-albaștrilor l-a ironizat pe atacantul de la CFR Cluj
Acum 2 ore
22:10
Răsturnare de situație șocantă! Malcom Edjouma a plecat de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile. E liber” # Fanatik
Lovitură grea primită de FCSB în ultimele zile din 2025. Malcom Edjouma a decis să nu își mai prelungească contractul cu FCSB și a plecat de la campioana României
21:40
Legenda lui Inter s-a convins. Ce a spus despre echipa lui Chivu: „Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo!” # Fanatik
Legenda Italiei a vorbit despre Interul lui Chivu. Ce problemă a identificat la echipa antrenorului român. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 4 ore
21:20
Ion Marin, dueluri de cinci stele cu forţele Europei: “Eram puternici la vremea respectivă!” # Fanatik
Pe parcursul carierei sale de jucător la Dinamo, Ion Marin a înfruntat echipe uriașe în cupele europene, precum Liverpool, AC Milan, Inter sau Real Madrid.
21:00
Al Gharafa s-a răzgândit! Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman după ce Gigi Becali l-a cerut înapoi la FCSB # Fanatik
Florinel Coman vede, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Atacantul român a jucat, din nou, pentru Al Gharafa. Decizia qatarezilor a venit și după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea la FCSB
20:50
Andrei Rațiu conduce un top select în La Liga! „Sonic”, peste Mbappe în clasamentul finalului de an # Fanatik
Andrei Rațiu conduce un top select din campionatul spaniol. Care este capitolul la care „Sonic” se află peste Kylian Mbappe, starul de la Real Madrid.
20:30
Istvan Kovacs, program spartan! Ce nu face niciodată arbitrul în ziua meciului: „Doar cu soția” # Fanatik
Istvan Kovacs a făcut mai multe dezvăluiri despre activitatea sa în zilele de meci. Ce nu face niciodată arbitrul înaintea unei partide deosebit de importante.
20:00
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă după ce a marcat cu călcâiul. Execuția spectaculoasă a lui CR7. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu se mai oprește din marcat. La ce bornă a ajuns după golul cu călcâiul marcat sâmbătă seară în poarta celor de la Al Okhdood.
19:50
Horațiu Moldovan și-a cerut în căsătorie iubita într-un cadru de vis! Gestul făcut de milionar # Fanatik
Horațiu Moldovan a cerut-o în căsătorie pe cântăreața Aza Gabriela într-un cadru de vis. Milionarul a avut grijă ca momentul să fie unul cu adevărat deosebit.
19:30
Starul din Premier League și-a răsfățat prietenii de Crăciun cu o petrecere de 20.000 de lire sterline. Totul s-a încheiat la 4 dimineața într-un club de striptease # Fanatik
Extravagantul jucător al celor de la Everton, Jack Grealish, a dat o petrecere cu ocazia Crăciunului, iar finalul l-a găsit pe acesta într-un club de striptease.
Acum 6 ore
18:50
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai câştigat un măgar şi un câine!” # Fanatik
Poveste fabuloasă spusă de Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”, realizată de Horia Ivanovici. Cum a câștigat 80 de oi, un măgar și un câine la o partidă de poker
18:30
Adrian Mutu, întâlnire de gradul 0 în a treia zi de Crăciun! „Coșmarul” FCSB a făcut poză cu „Briliantul” # Fanatik
Adrian Mutu a avut parte de o întâlnire surprinzătoare în a treia zi de Crăciun. „Briliantul” a făcut o poză cu atacantul de „coșmar” din istoria FCSB.
18:10
Cine este fotbalistul considerat mai bun decât marele Franz Beckenbauer. Românul care l-a întrecut pe fostul mare jucător german.
18:00
Tânărul jucător al Universităţii Craiova care şi-a îndeplinit visul de a lucra cu Mirel Rădoi: „Când eram mic aveam tricoul lui şi el m-a adus aici!” # Fanatik
David Matei (19 ani) a lăsat o impresie excepțională în ultimul meci al Craiovei din 2025, când a reușit o „dublă” în victoria cu Csikszereda, scor 5-0. La final de an, puștiul a ținut să-i mulțumească lui Mirel Rădoi
17:40
Jucătorul plecat de la FCSB în vară nu o duce bine, iar antrenorul de la noua echipă nu l-a mai folosit în ultimele 6 meciuri din campionat, chiar dacă este sănătos.
17:30
Sorana Cîrstea s-a întâlnit cu directorul unui important turneu WTA în „raiul milionarilor”: ”Ne vedem la anul” # Fanatik
Sorana Cîrstea a avut parte de o întâlnire importantă la final de an. Marea sportivă a fost surprinsă în compania directorului unui turneu WTA important.
Acum 8 ore
17:10
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident” # Fanatik
O grupare din La Liga a făcut un anunț devastator după Crăciun. Un tehnician care activa în cadrul clubului și trei dintre copiii săi au murit în urma unui accident naval.
17:10
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul # Fanatik
Cosmin Floreanu, prefectul de Olt reținut pentru că ar fi tras ilegal cu arme într-un poligon militar și plasat apoi sub control judiciar, s-a judecat cu IPJ Olt.
16:50
Dorina Florea, drumul de la… musafir la televiziune! De la Galați la Rapid și Barcelona, de la CM SUA 1994 la Nadia Comăneci și Simona Halep # Fanatik
Pe Dorina Florea o vedem la pupitrul „Telejurnalului” TVR 2 în fiecare weekend. Aflați cum a ajuns acolo, cum a făcut drumul de la Galați la Rapid și Barcelona, de la CM SUA 1994 la Nadia Comăneci și la Simona Halep.
16:30
Clubul din Premier League, gest fabulos după tragedia din ziua de Crăciun! „Va rămâne mereu în memoria tuturor” # Fanatik
Un club din Premier League va face un gest impresionant după ce legenda clubului a decedat chiar în ziua de Crăciun. Planul a fost anunțat de patronul grupării.
16:10
Golul care i-ar putea schimba cariera! Jucătorul din SuperLiga a dat lovitura la Cupa Africii. Video # Fanatik
Unul dintre fotbaliștii care joacă în SuperLiga a marcat la Cupa Africii. Reușita care îi poate aduce un transfer important în această iarnă.
16:00
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos” # Fanatik
Rugby-ul românesc a plătit cel mai mare preț la Revoluția din 1989. Cum au fost uciși campioni ai României în haosul de după căderea regimului Ceaușescu.
15:40
Florin Tănase a spus totul! În ce condiții pleacă de la FCSB: „E a doua casă. O să iau în calcul”. Video # Fanatik
Florin Tănase, jucătorul celor de la FCSB, care este și golgheterul echipei bucureștene, a vorbit despre viitorul său și a dezvăluit locul unde s-a simțit foarte bine.
Acum 12 ore
15:20
Neluțu Varga a dat startul campaniei de transferuri! Care este prima mutare a iernii la CFR Cluj și ce jucători mai vin # Fanatik
CFR Cluj se pregătește pentru a doua parte a sezonului de Superliga, iar „feroviarii” au finalizat deja o primă mutare. Nu va fi însă singura, deoarece mai mulți jucători ar urma să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu.
15:10
Noutate în cantonamentul lui Dinamo! Fotbalistul de națională va merge alături de „câini” în Antalya: „Avem o înțelegere” # Fanatik
Dinamo va avea o noutate în cantonamentul din această iarnă. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a oferit detalii despre fotbalistul care va face parte din lotul echipei în Antalya.
15:00
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata” # Fanatik
Cum i-a prins Mihai Stoichiță pe 3 fotbaliști ai Stelei în timp ce jucau poker. Episod fabulos petrecut chiar în cantonamentul roș-albaștrilor.
14:40
Jucătorul care l-a cucerit total pe Cristi Chivu: „Sunt cel mai mare fan al lui. Scouterii lui Inter să-l urmărească” # Fanatik
Cristi Chivu a avut doar cuvinte de laudă cu privire la un fotbalist pe care Inter l-a vândut în vara acestui an. Cine este jucătorul care i-a atras atenția antrenorului român
14:20
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto # Fanatik
Louis Munteanu a reacționat în urma întregului scandal iscat după ce a apărut pe internet purtând tricoul celor de la FCSB. Ce mesaj a transmis jucătorul de la CFR Cluj.
14:10
Cu ce a ajuns să se ocupe Ana Maria Brânză la 4 ani de la retragerea din activitate. Marea campioană a și divorțat, iar acum deține o funcție importantă # Fanatik
Au trecut 4 ani de când Ana Maria Brânză s-a retras din activitate. Iar în ultima perioadă, marea campioană trecut prin transformări radicale, din mai multe puncte de vedere.
13:50
Clauzele nebune din fotbalul mondial! Ce doleanțe ciudate au avut Neymar, Ronaldinho sau Luis Suarez la semnarea contractelor de zeci de milioane de euro # Fanatik
Contractele din fotbalul mondial aduc salarii astronomice, dar şi interdicţii sau cerinţe care te lasă mască. Ce clauze nebune au negociat staruri precum Neymar, Ronaldinho sau Luis Suarez.
13:40
13:40
Olimpiu Moruțan, moment special trăit la Dubai! Internaționalul român a făcut pasul cel mare. Foto # Fanatik
Pauza competițională este un prilej numai bun pentru internaționalii români să meargă în vacanță, iar 3 dintre aceștia au ales să se ducă în "raiul milionarilor".
13:20
Marius Niculae, de la judo la fotbal: “Prima poză cu mingea o aveam de la 11 luni!”. Ce a păţit la primul meci oficial la Dinamo. Exclusiv # Fanatik
Marius Niculae și-a început viața de sportiv cu judo, dar fotbalul a fost marea sa pasiune! Ce s-a întâmplat la primul meci pentru Dinamo
13:00
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama de asta” # Fanatik
O mare campioană anunță că vrea să facă schimbări majore în viața sa. Iar una dintre cele mai importante decizii luate este chiar renunțarea la rețelele de socializare.
12:50
Dinamo, în lupta pentru titlu din SuperLiga! Zeljko Kopic anunță transferuri: „Avem discuții” # Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat dacă echipa sa se va lupta pentru câștigarea campionatului, iar răspunsul a fost unul imediat și concret.
12:30
Guardiola, Conte, Allegri și… Cristi Chivu! Antrenorul român, sursă de inspirație pentru un rival din Serie A # Fanatik
Un tehnician din Serie A a oferit o listă cu antrenorii pe care îi urmărește din fotbalul mondial, iar printre numele uriașe apare și cel al lui Cristi Chivu.
11:50
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa” # Fanatik
Modul în care Gică Hagi și Gică Popescu au ajuns să fie cumnați. Ce relație au avut în trecut cei doi legendari fotbaliști ai României.
11:40
Caz unic în fotbalul mondial! Cine e selecționerul, aflat acum în prim-plan, care a antrenat 12 naționale până la 52 de ani # Fanatik
Tehnicianul a cărui echipă a furnizat o mare surpriză la Cupa Africii 2025 este un adevărat globe-trotter, pregătind un număr record de echipe naționale
11:20
Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?”. Imagini fabuloase # Fanatik
Un jucător de la FCSB a ales să facă pasul cel mare în vacanța desfășurată în perioada sărbătorilor. Acesta și-a cerut iubita în căsătorie într-un mod inedit.
11:10
Ce îl enervează cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbaliști. Arbitrul „a dat din casă” de sărbători: „Încerc să-i atrag de partea mea” # Fanatik
Istvan Kovacs „dă din casă” de sărbători. Cel mai bun arbitru român a fost protagonistul unui interviu de Crăciun și a dezvăluit ce îl deranjează cel mai tare la jucători.
10:50
Marius Lăcătuș, la Dinamo!? Fostul șef al „Fiarei” de la Steaua spune care este, de fapt, adevărul # Fanatik
Tică Dănilescu a dat cărțile pe față și a dezvăluit adevărul în legătură cu transferul lui Marius Lăcătuș la... Dinamo! Care este, de fapt, legătura dintre cei doi.
10:30
Lovitură pentru FCSB?! Florin Tănase ar putea pleca în această iarnă: „Un transfer foarte bun” # Fanatik
Florin Tănase ar putea să o părăsească pe FCSB în perioada de transferuri din iarnă pentru a semna cu o echipă din străinătate. Impresarul fotbalistului a vorbit despre această posibilitate.
Acum 24 ore
10:20
Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj, deși nu deține permis de conducere. Foto # Fanatik
Lamine Yamal iubește nu numai fotbalul, ci și autoturismele. Iar garajul să este deja plin cu „vedete” din domeniu. Superstarul Barcelonei poate fi considerat deja „Balon de Aur” la acest capitol
09:50
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru # Fanatik
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, care a fost surprins recent în tricoul rivalei din SuperLiga, FCSB, a luat o decizie ce poate declanșa un nou scandal.
09:30
Ferma de 39 de milioane de dolari a lui Jake Paul: ”De 15 ani mi-am dorit-o. Era visul meu!”. Foto # Fanatik
Faimosul youtuber și-a investit banii câștigați în ringul de box după succesul repurtat în fața legendarului Mike Tyson. Jake Paul și-a luat o fermă spectaculoasă.
09:10
Cristi Săpunaru a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Numele surprinzător pe care l-a pus pe primul loc # Fanatik
Retras din activitatea de fotbalist profesionist, Cristi Săpunaru urmărește constant sportul care l-a consacrat. Fostul rapidist a făcut top 3 fundași din SuperLiga. Pe cine a pus pe primul loc.
09:10
Atacantul pentru care Gigi Becali a plătit 300.000 de euro fără să clipească revine în SuperLiga! Cu cine poate semna zilele următoare # Fanatik
Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pentru un atacant, care acum este aproape să revină în SuperLiga. Cine echipa care-l urmărește și când poate semna fotbalistul noul contract.
08:50
Gigi Becali a vorbit cu Meme Stoica despre Tavi Popescu și Dennis Politic la FCSB. „Dacă nu, la revedere!” # Fanatik
Gigi Becali și Mihai Stoica au vorbit despre situația a doi fotbaliști de la FCSB aflați în criză de formă. Este vorba despre Tavi Popescu și de Dennis Politic. Ambii au primit ultimatum de la conducere
