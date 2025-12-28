Furtuna Johannes a lovit puternic țările scandinave. Bilanț tragic și mii de locuințe rămase în întuneric
HotNews.ro, 28 decembrie 2025 07:20
Două persoane au murit sâmbătă în Suedia, au declarat autoritățile, în timp ce furtuna Johannes a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda, lăsând mii de persoane fără curent electric, notează AFP. Institutul meteorologic suedez a emis…
• • •
Acum 30 minute
07:40
Alerte de vreme severă azi în aproape toată țara. Cod portocaliu și galben de viscol, ger și vânt puternic # HotNews.ro
Duminică, va fi mai frig în majoritatea regiunilor din cauza vântului care suflă cu putere și amplifică percepția temperaturii. Aproape toată țara se află în ultima duminică din 2025 sub avertizare meteo de vreme rea.…
07:30
Ce a aflat șeful spionajului militar ucrainean despre obiectivul de mobilizare al Rusiei pentru 2026. „Așa atrag oamenii în armată” # HotNews.ro
Rusia și-a îndeplinit anul acesta obiectivele de mobilizare și și-a stabilit ca obiectiv de mobilizare recrutarea a 409.000 de soldați ruși în 2026, a afirmat șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, generalul Kirilo Budanov,…
Acum o oră
07:20
07:00
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se întrunesc duminică pentru a stabili dacă legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională sau nu. Într-o ședință care va începe la…
Acum 12 ore
23:00
VIDEO Momentul în care Mirabela Grădinaru plânge într-o emisiune: „Eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem” # HotNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a plâns când a fost întrebată în emisiunea „La Cină” de pe Digi24 care au fost cele mai fericite și cele mai dure momente din viața sa. La întrebarea…
23:00
Polonia își va face fortificații anti-drone la frontiera estică. Proiect de 2 miliarde de euro # HotNews.ro
Polonia intenționează să finalizeze un set nou de fortificații anti-drone de-a lungul frontierelor sale estice în termen de doi ani, conform anunțului făcut de ministrul adjunct al apărării, în contextul incursiunii de drone rusești care…
22:40
UE cere respectarea suveranității Somaliei, după ce Israelul a recunoscut Somalilandul ca stat independent # HotNews.ro
Uniunea Europeană a insistat sâmbătă că suveranitatea Somaliei trebuie respectată, după ce Israelul a recunoscut oficial regiunea sa nordică, Somaliland, ca stat independent, notează AFP. Israelul a anunţat vineri că recunoaşte oficial Somaliland, fiind prima…
22:30
SuperLiga: Mihai Stoica anunță plecarea unui fotbalist de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile și e jucător liber” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că mijlocașul Malcom Edjouma va părăsi gruparea bucureșteană. Edjouma a fost criticat în mai multe rânduri de Gigi Becali, fiind chiar și exclus din…
22:10
Mirabela Grădinaru povestește cum s-a schimbat viața copiilor după ce a devenit Nicușor Dan președinte. „Cel mic a avut un șoc când l-am dus la grădiniță în prima zi” # HotNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a actualului președinte, a dezvăluit că și-au încurajat copiii să nu prezinte profesia tatălui lor când sunt întrebați de colegi, ci să îl descrie cel mult ca „Nicușor Dan –…
21:40
Rusia susține că a cucerit încă două localități din estul Ucrainei. Vladimir Putin, mesaj amenințător înaintea întâlnirii Trump-Zelenski # HotNews.ro
Kremlinul susține că forțele ruse au cucerit încă două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, cu o zi înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american,…
21:20
SuperLiga: Reacția lui Florin Tănase după ce impresarul său a vorbit despre un posibil transfer: „Da, e a doua casă” # HotNews.ro
Florin Tănase, golgheterul echipei FCSB, a anunțat în ce condiții ar putea părăsi gruparea bucureșteană, după ce agentul său a afirmat că mai multe cluburi s-au interesat de situația sa. „Decarul” campioanei en-titre a României…
20:50
Pentru „o pace justă și durabilă” este nevoie de „o Rusie dispusă”. Premierul Canadei a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oprit sâmbătă în Halifax, Canada, pentru o discuție cu premierul Mark Carney și mai mulți lideri europeni, înainte de a merge duminică în Florida pentru a se întâlni cu omologul…
20:30
223 de apartamente din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident la instalația comună # HotNews.ro
223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectați, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare, ca urmare a unui incident produs la instalația care deservește imobilul. Distrigaz…
20:20
FOTO/VIDEO Vremea din nord-estul SUA a dat peste cap mii de zboruri. New York, la cea mai abundentă ninsoare din ultimii aproape patru ani # HotNews.ro
Peste 3.900 către, dinspre și în interiorul SUA au suferit întârzieri, conform datelor de sâmbătă dimineață de pe site-ul de monitorizare FlightAware, pe fondul ninsorilor din nord-estul țării. În New York a avut loc cea…
20:10
Revolta generației Z va continua în 2026? Tinerii sunt gata să răstoarne sistemul, dar nu știu ce să pună în loc. „O țară diferită de cea a părinților lor” # HotNews.ro
Și în alegerile din România, dar și în alte țări, tinerii generației aflate în jurul vârstei de 23-29 de ani s-au exprimat puternic în anul care a trecut. „Politica lor este o explozie de frustrare”,…
19:50
Iranul este într-un „război total cu Statele Unite, Israel și Europa”, spune președintele Pezeshkian: „Este mai rău decât cel lansat de Irak” # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat Statele Unite, Israelul și Europa că poartă un „război total” împotriva țării sale, într-un interviu publicat sâmbătă, potrivit AFP. „În opinia mea, suntem în război total cu Statele Unite,…
19:50
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat sâmbătă achiziționarea unui atacant spaniol de 18 de ani care se va alătura lotului condus de Daniel Pancu, fără a dezvălui numele acestuia. „Vom face transferuri în…
19:30
Brendan Fraser „a dat cel mai dezarmant răspuns pe care l-ar putea da un om în toată firea despre motivul pentru care ar vrea să închirieze un arici”, scrie IndieWire. Subiectul a apărut în timpul…
19:20
Doi copii, de 12 și 14 ani, găsiți morți într-o acumulare de apă din Vaslui, după ce gheața s-a rupt. Făceau parte dintr-un grup de colindători # HotNews.ro
Doi copii, un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani, au fost găsiți morți sâmbătă seară în acumularea Tăcuta, din localitatea Protopopești, județul Vaslui, după ce gheața pe care o traversau s-a…
Acum 24 ore
18:50
Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi” # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept „o campanie de teroare împotriva populației civile”.…
18:30
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” # HotNews.ro
Timothy Shultz a câțtigat în 1999 al premiului cel mare la Powerball, o loterie din Statele Unite – 28 de milioane de dolari. „Nu voiam să ajung o statistică a câștigătorilor la loto care dau…
18:20
Patru drumeți dați dispăruți în prima zi de Crăciun au fost găsiți morți, după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia din centrul Greciei, potrivit BBC. Corpurile neînsuflețite ale celor…
18:20
VIDEO Cutremur de 7 în Taiwan, al doilea seism major care lovește insula în doar câteva zile # HotNews.ro
Un seism cu magnitudinea de 7 s-a produs sâmbătă seară în largul coastei din orașul Yilan, la aproximativ 32 de kilometri, conform anunțului făcut de autoritățile insulei, transmite Reuters. Cutremurul, care a avut loc la…
18:00
Filmul sinuciderii lui Jeffrey Epstein. Ce arată noile documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA # HotNews.ro
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare şi indică faptul că infractorul sexual condamnat nu a fost supravegheat în mod adecvat,…
17:50
Zelenski anunță „liniile roșii” ale Ucrainei, înaintea întâlnirii cruciale cu Donald Trump. „Nu vom recunoaște legal nimic, în niciun caz” # HotNews.ro
„Cunoașteți poziția mea – nu vom recunoaște legal nimic, în niciun caz”, a spus liderul de la Kiev, potrivit RBC Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că problemele teritoriale și centrala nucleară de la…
17:50
Val de arestări și milioane de euro confiscate, într-o operațiune amplă împotriva unei celule Hamas din Italia # HotNews.ro
Autoritățile italiene au efectuat o operațiune amplă împotriva unei presupuse celule teroriste legate de Hamas, arestând nouă persoane acuzate că finanțau mișcarea palestiniană și au trimis bani pentru a sprijini atacuri, transmite Euronews.com. Operațiunea a…
17:30
Drone neidentificate au blocat activitatea pe un aeroport din Germania. Mai multe zboruri au fost anulate # HotNews.ro
Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA, preluată de…
17:20
Kim Jong Un, mesaj pentru Vladimir Putin de Anul Nou: Alianța Phenian-Moscova, consolidată „împărtășind sânge, viață și moarte în aceeași tranșee” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a subliniat sâmbătă modul în care țara sa și Rusia au împărtășit „sânge, viață și moarte” în războiul din Ucraina, într-un mesaj trimis președintelui Vladimir Putin cu ocazia Anului Nou,…
17:10
Alphabet, Apple și Microsoft conduc topul global al profitabilității, fiecare depășind 100 de miliarde de dolari profit net. Companiile americane domină clasamentul, însă mari grupuri asiatice și europene se regăsesc, de asemenea, în top, relevă…
17:00
Un atac aerian „extrem de îngrijorător” intensifică războiul prin intermediari purtat între două puteri din Golful Persic # HotNews.ro
Criza a scos la iveală relațiile tensionate dintre Arabia Saudită și UAE, aliați tradiționali care sunt însă în dezacord în conflictele din Yemen și Sudan, scrie Financial Times. Arabia Saudită a lansat atacuri aeriene împotriva…
17:00
Avertisment de la Salvamont pentru turiștii aflați la munte. „Condițiile pot genera rapid situații critice” # HotNews.ro
Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră. Potrivit…
16:50
Avarie la CET Sud, în a treia zi de Crăciun. Probleme cu apa caldă și căldura în mai multe sectoare din București # HotNews.ro
O avarie s-a produs sâmbătă dimineață la CET Sud, în a treia zi de Crăciun, afectând furnizarea apei calde și a căldurii în mai multe zone din Capitală. Sunt vizate cartiere din Sectoarele 2, 3,…
16:40
Un băiat de 12 ani a preluat controlul mașinii după ce mama sa a leșinat la volan, la 100 km/h, și a evitat o tragedie: „Știam că trebuie să fac ceva” # HotNews.ro
Un băiat de 12 ani a reușit să preia controlul mașinii mamei sale și să salveze „nenumărate vieți”, după ce aceasta a leșinat la volan, în timp ce vehiculul rula cu aproximativ 100 km/h. Zac…
16:40
„Am intrat într-un episod de iarnă autentică”. Ministrul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), pe fondul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ședința a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop, potrivit…
16:20
VIDEO Tragedie rutieră în Guatemala. Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie de 75 de metri # HotNews.ro
Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Numărul morţilor…
16:10
Obiectivele de Anul Nou: Sfaturile experților despre cum să le stabilim. Cuvinte de evitat și tehnici de folosit # HotNews.ro
Va fi 2026 anul în care „vei slăbi”, „îți vei schimba cariera” sau „te vei muta”? Atenție, acestea nu sunt planuri concrete, ci mai degrabă afirmații care pun presiune, consideră dr. Claire Kaye, fost medic…
15:50
INTERVIU. „Dacă nu era așa, nu aș fi rămas aici”. Radiografia făcută Bucureștiului de un jurnalist francez care locuiește aici de peste 20 de ani # HotNews.ro
A venit la București în 2003 pentru a realiza un reportaj și, la scurt timp, s-a gândit să se mute aici. „Românii au un fel de a fi un pic mai relaxat în fața unei…
15:40
Donald Trump cere Departamentului de Justiție „să-i acopere de rușine” pe democrații care au colaborat cu Epstein # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să-i „acopere de rușine” pe democrații care au colaborat cu Jeffrey Epstein, prin publicarea documentelor despre defunctul infractor sexual, scrie AFP. „S-au mai descoperit încă un…
15:30
Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol. Ce spune fostul premier al Republicii Moldova despre condamnarea primită # HotNews.ro
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009-2013, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, după ce la începutul lunii decembrie a fost condamnat de o instanță franceză la 2 ani de…
15:20
Un fel de odă lui Vodă Mavrogheni, care se plimba prin mahalalele Bucureștiului cu sania trasă de cerb. Bucureștenii și animalele de companie # HotNews.ro
În statisticile din vremurile noastre, bucureștenii sunt mari iubitori de animale de companie. Printre oamenii din oraș, pisicile sunt cele mai populare (63%), urmate foarte îndeaproape de câini (59%). Și, pentru ca datele să fie…
15:10
Comandantul grupării paramilitare ruse care vrea să-l răstoarne pe Putin, ucis pe front, în timpul unei misiuni de luptă pentru Ucraina # HotNews.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți ruși anti-Kremlin care luptau de partea Ucrainei a fost ucis în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunțat sâmbătă Corpul Voluntarilor Ruși (RVC), scriu…
15:00
Un nou scandal de corupție la Kiev. Procurorii anticorupție acuză parlamentari de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă # HotNews.ro
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, preluată de Agerpres.…
14:30
Atac cibernetic de tip ransomware la Complexul Energetic Oltenia. Compania a sesizat DIICOT # HotNews.ro
Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia, informează News.ro. „În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei…
14:30
Avertismentul secretarului general al NATO pentru Europa, în contextul discuțiilor privind separarea de SUA # HotNews.ro
Mark Rutte a observat că cea mai mare parte a puterii economice și militare a NATO se află în continuare în afara UE, mai ales în Statele Unite, ceea ce face cooperarea transatlantică indispensabilă, scrie…
14:20
SUA fotografiază toți străinii care intră pe teritoriul său. Colectarea datelor biometrice, extinsă inclusiv la copiii sub 14 ani # HotNews.ro
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în…
14:10
Mâine, zi importantă la CCR, după protestele pe tema justiției. Este așteptată decizia privind pensiile speciale ale magistraților # HotNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale se vor pronunța duminică asupra legii pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului prin care crește vârsta de pensionare a magistraților și le modifică felul în care se calculează…
14:10
Drumarii i-au atenționat sâmbătă pe conducătorii auto să circule cu grijă în contextul codului portocaliu de viscol care afectează mai ales zonele montane în ultimul sfârșit de săptămână din 2025. „În zonele montane, în special…
13:50
VIDEO Vulcanul Etna își intensifică activitatea. Autoritățile au ridicat gradul de alertă # HotNews.ro
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi…
13:40
Zelenski a răbufnit după atacul rușilor cu 40 de rachete, inclusiv Kinjal, Iskander și Kalibr, și cu 500 de drone: „Activitate bolnavă” # HotNews.ro
Atacul masiv, cu drone și rachete rusești, care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Moscova „nu vrea să pună capăt războiului”, a afirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.…
13:30
Unde nu a avut voie să meargă Mirabela Grădinaru, imediat ce Nicușor Dan a fost ales președintele României # HotNews.ro
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că viața cuplului nu s-a schimbat foarte mult după scurtinul din luna mai, însă a întâmpinat o restricție temporară din…
