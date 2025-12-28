Vacanță cu final tragic. Român mort în Austria, după ce a căzut de...
Acum 15 minute
09:50
Vacanță cu final tragic. Român mort în Austria, după ce a căzut de...
Acum o oră
09:20
Poliţia din Rusia a reţinut 70 de membri ai unei grupări religioase...
Acum 24 ore
16:50
"Spider-Man" de România. Un tânăr sărea din balcon în balcon și...
16:20
Rusia extinde interdicţia privind exporturile de benzină
15:30
O româncă din Franța a mers la doctor și a aflat că în fruntea sa...
14:30
Autorul atacului de la metroul din Paris avea ordin de expulzare...
13:30
Șofer român, cursă nebună cu poliția pe urmele sale în Germania și...
12:30
Vulcanul Etna, noi semne de activitate: Nor de cenușă în oraşul...
12:10
Abia întors de la muncă din Germania, Alex a murit într-un accident...
11:30
Pensionar italian, grațiat de președintele Mattarella după ce și-a...
10:10
Incendiu într-un bloc din Giurgiu: 35 de persoane evacuate
Ieri
10:00
Cât costă o porție de mici în hotelul lui Donald Trump din Chicago:...
09:20
Zelenski se întâlnește cu Trump în Florida. Vor discuta pretențiile...
26 decembrie 2025
16:20
Putin crește TVA în Rusia ca să susțină războiul din Ucraina. Cât e...
15:30
O româncă, absolventă de Sorbona, susține că ar fi fost umilită în...
15:00
Românul Adrian Ahrițculesei încearcă să escaladeze cel mai înalt...
14:10
Câți pensionari speciali are România și care este pensia cea mai...
13:40
Horoscop 27 decembrie 2025: Ziua în care tăcerea spune mai mult...
11:50
Anteprenorii români din Roma se plâng de noile taxe care sufocă...
11:30
Vladimir Putin a anunțat oamenii de afaceri ruși că e dispus să...
10:40
O badantă de 75 de ani locuiește într-un subsol din Italia: "A...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
O companie uriașă din Germania deschide o fabrică de aviație în...
08:50
Un român abia întors din străinătate și-a ucis soția. A sunat după...
25 decembrie 2025
16:40
Germania declară război imigranților ilegali și începe deportările:...
16:20
Românii din diaspora s-au mobilizat pentru șoferii de TIR rămași...
16:20
Se caută manager pentru o insulă privată, de lângă Scoția. Salariul...
15:30
Horoscop 26 decembrie 2025: Ziua în care timpul se oprește, iar...
14:40
Româncă, gest controversat față de colindători: "Totul s-a...
14:10
Fugar român, prins în Italia. Gheorghe era soțul unei candidate la...
13:00
Sumă uriașă, descoperită la două ucrainence care voiau să intre în...
12:00
Tânăr de 23 de ani, găsit mort în Italia de sărbători. Mama sa ar...
10:40
Româncă arestată în Italia, imediat după ce a coborât din avion
10:10
Ryanair, decizie radicală. Ține toate avioanele la sol și își asumă...
24 decembrie 2025
15:50
Nemții se plâng de prețurile de la târgul de Crăciun. Cât a costat...
15:30
Zelenski a dezvăluit cele 20 de puncte ale planului de pace...
15:30
Un român din Italia a intrat în fabrica Ducati și a furat piese de...
15:00
Doi români au fraudat statul britanic cu 1.5 milioane lire...
13:10
Romii din mai multe tabere din Roma, jefuiți de falși polițiști...
12:50
Tinerii din Italia părăsesc tot mai mult țara. Pleacă la muncă în...
11:20
Horoscop 25 decembrie 2025: Ziua în care timpul se oprește, iar...
10:50
Unde a murit de fapt Rodica Stănoiu și cum s-a întâmplat totul:...
10:00
El este românul mort în accidentul de pe autostrada M1 din Ungaria....
09:50
Român, prins la granița Austriei cu 42 de căței și pisici în mașină
23 decembrie 2025
15:40
O mare fabrică de bere din Germania se închide și concediază...
15:30
Un român și un polițist maghiar, uciși pe banda de urgență de pe...
14:50
Ludovic Orban atacă referendumul propus de Nicușor Dan. Contră din...
14:20
Indivizi arestați, după ce au exploatat trei tinere în străinătate....
13:10
Percheziții la fosta casă a Rodicăi Stănoiu. Ce s-a întâmplat de...
12:20
Vlogger celebru: Calea Victoriei mai frumoasă decât orice din New...
11:50
S-a inaugurat o nouă porțiune de autostradă în România
