Victimele exploziei din Onești au fost transferate în Belgia cu un avion Spartan
TeleM Iași , 28 decembrie 2025 09:50
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă,...
• • •
Acum 10 minute
10:00
Un fotbalist de 18 ani a fost înjunghiat de un grup de tineri în cartierul...
10:00
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca...
Acum 30 minute
09:50
O aeronavă C-27 J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat sâmbătă,...
09:50
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină...
09:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că, dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic...
09:40
Vrâncenii din categoriile vulnerabile vor beneficia de ajutor pentru facturile la electricitate până la finalul anului 2026 # TeleM Iași
Vrâncenii din categoriile vulnerabile ar putea beneficia de ajutorul de 50 de lei pentru plata...
09:40
Județul Neamț se află sub avertizări meteorologice de cod galben și cod portocaliu, emise pentru...
Acum o oră
09:30
Primăriile au termen până la finalul anului să stabilească valoarea impozitelor și taxelor locale în...
09:30
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 “ar urma să fie dotate cu lifturi” # TeleM Iași
Toate blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 ar urma să fie...
09:30
Primele zile de funcționare ale noilor tronsoane ale Autostrăzii A7 scot la iveală probleme serioase...
09:20
Pompierii militari de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți, împreună cu lucrătorii SVSU...
09:20
Incendiu puternic la o gospodărie din Pleșa: anexele și acoperișul casei, distruse de flăcări # TeleM Iași
Un incendiu a izbucnit la o gospodărie din satul Pleșa, comuna Mănăstirea Humorului, mobilizând un...
Acum 24 ore
19:20
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, în...
19:10
O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat...
19:00
Tragedie în această seară in Acumularea Tăcuta din localitatea Protopopesti. Autoritățile au fost alertate ca...
13:50
Unul dintre cele mai mari branduri din Elveția, Calida, a închis fabrica din România după...
13:50
Proprietarii vrânceni ai clădirilor cu risc seismic vor avea noi obligații conform unor reglementări adoptate...
13:40
Deşi suntem încă în plină vacanţă şcolară, cursurile urmând a se relua de joi, 8...
11:30
Activitatea vulcanului Etna este continuă, cu injectări frecvente de material incandescent, care, în unele cazuri,...
11:30
Administraţia Fondului pentru Mediu a semnat contractul privind studiile de fezabilitate pentru a închide şi...
10:10
CCR a programat şedinţa în care este aşteptată o decizie cu privire la modificarea regulilor de pensionare a magistraţilor # TeleM Iași
Curtea Constituţională a programat pentru sfârşitul acestei săptămâni şedinţa în care este aşteptată o decizie...
Ieri
10:00
Rusia a desfășurat rachete hipersonice cu potențial nuclear într-o fostă bază aeriană din Belarus, potrivit...
09:50
Un accident rutier s-a produs în municipiul Huși, județul Vaslui, unde un autoturism a intrat...
09:50
Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea" în războiul din Ucraina,...
09:40
Plutonier adjutant Cristian Blănaru, jandarm din Bacău, îmbină curajul și devotamentul în slujba comunității, cu...
09:40
Ministerul Culturii intenționează să demareze procedurile pentru înscrierea Dansului fecioresc pe lista UNESCO, după ce...
09:10
Prefectura Suceava anunţă măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognozei meteo # TeleM Iași
Prefectura Suceava a anunţat măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei în trafic, pe fondul prognoziei meteo,...
09:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii cibernetici încearcă să profite în această perioadă...
09:10
Salvamont Neamț: Evitați pe cât posibil treseele care traversează zona de platou a masivului Ceahlău și în nici un caz nu rămâneți în zone deschise # TeleM Iași
Începând din această seară în zona montană a județului Neamț deplasările maselor de aer vor...
09:10
Infern pe o autostradă înzăpezită din Japonia, după un accident în lanț între 50 de mașini # TeleM Iași
Un grav accident în condiții de ninsoare a dus la moartea unei persoane și rănirea...
09:10
Jumătate de țară, sub cod galben de vânt puternic până duminică. La munte va ninge viscolit # TeleM Iași
Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de...
09:00
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în Spațiul Schengen # TeleM Iași
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele europene care fac...
09:00
În ultima săptămână s-au raportat peste 11.000 de cazuri de gripă clinică la nivel național,...
09:00
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ştefan, primul martir creştin. El a...
26 decembrie 2025
18:20
Un accident rutier a avut loc pe DN 12 (DEX12), sensul de mers Pitești–Slatina, la...
16:40
Decizie revoltătoare a Guvernului. Se taie alocația de hrană pentru cei 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA # TeleM Iași
Federația UNOPA protestează vehement față de decizia Guvernului PSD, PNL, USR, UDMR de a tăia...
15:40
Stațiunea Slănic-Moldova, cunoscută drept „perla Moldovei" datorită peisajelor sale montane și izvoarelor minerale renumite, oferă...
15:20
Un bărbat din Dorohoi a fost preluat inconștient de medici după ce i-a luat foc locuința # TeleM Iași
Un incendiu violent s-a produs, în urmă cu puțin timp, într-o gospodărie de pe strada...
15:10
Identități vestimentare create de designerul Irina Andronache: Cusăturile care spun «DA» # TeleM Iași
Drumul spre croitorie nu este întotdeauna unul planificat. Uneori, el se naște dintr-o căutare personală,...
14:50
Acordul Mercosur, oportunitate strategică sau risc uriaș pentru agricultura românească? # TeleM Iași
Agricultura României se confruntă cu una dintre cele mai vulnerabile perioade din istoria recentă, iar...
13:50
Polițiștii suceveni au fost nevoiți să tragă focuri de armă să imobilizeze un bărbat agresiv care îi amenința cu o drujbă # TeleM Iași
Un incident grav a avut loc în seara de Ajun, în comuna Ciprian Porumbescu, județul...
13:40
Gigantul ucrainean Metinvest, care a cumpărat fosta fabrică Tepro, a câștigat un premiu al Pactului Global ONU # TeleM Iași
Metinvest a câștigat Premiul Parteneriatului pentru Sustenabilitate 2025 al Pactului Global al ONU, la categoria „Reconstrucția...
12:20
Proiect de 1,1 milioane de euro pentru extinderea ambulatoriului de la Spitalul de Boli Cronice Tg. Frumos # TeleM Iași
A fost scos la licitatie contractul pentru serviciile de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari...
12:10
Bulgaria se laudă cu unele dintre cele mai mici prețuri la schi din Europa. Prețul pentru un skipass în marile stațiuni # TeleM Iași
Bulgaria a anunțat că are printre cele mai ieftine prețuri în stațiunile de schi din...
12:00
Doliu în medicina ieșeană: S-a stins din viață doctorul Alexandru Grigore Dimitriu, un simbol al pediatriei și cardiologiei pediatrice # TeleM Iași
Comunitatea medicală ieșeană și cea academică din România sunt în doliu după anunțul oficial privind...
11:50
Atac rusesc cu drone la granița cu Ucraina. Românii au ridicat în aer două aeronave de luptă F-16 # TeleM Iași
Azi noapte, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de...
11:30
Laura Lavric, Vunk si Spike cântă la Revelionul din Iași. Primăria nu renunță la focul de artificii # TeleM Iași
Revelionul iesenilor incepe pe 31 decebrie la ora 18.30 cu un spectacol pentru copii, urmat...
11:00
O noua tragedie pe sosele s-a produs dimineata pe DN17 Bistrita – Vatra Dornei, in...
10:50
Mare atenție dacă plecați la drum! Cod galben de vânt, viscol și polei în mai multe județe din țară # TeleM Iași
Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă vântul va prezenta intensificări în regiunile...
10:40
Un accident rutier s-a produs azi noapte in localitatea Budai pe drumul E583 dupa ce,...
