Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei
Cancan.ro, 28 decembrie 2025 17:20
Perioada Sărbătorilor a luat sfârșit, dar gospodinele se pregătesc deja intens pentru Revelion. Acestea pregătesc preparate delicioase pentru noaptea dintre ani, iar printre acestea se regăsește și plăcinta întinsă din Ardeal. Ceea ce puțini știu […]
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a învățat multe” # Cancan.ro
Pe final de an 2025, după 23 de ani de conviețuire, Cornel și Bianca Păsat au decis să divorțeze. Cum a decurs primul Crăciun în postura de soți separați? Fosta parteneră a coregrafului a transmis […]
Acum 2 ore
16:40
CANCAN.RO i-a provocat pe Dan Negru, Bogdan Vlădău sau Adi Nartea! S-au “spovedit” la final de 2025: “A fost ceva rău” # Cancan.ro
Cine nu iubește filmele în perioada sărbătorilor? Un film bun face ca totul să pară mai liniștit, mai cald și mai ușor de suportat, mai ales la final de an. Fie că vorbim despre comedii, […]
16:40
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnav, sărac și părăsit de partenerul de viață # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum Universul este împotriva ei și nimic nu îi merge bine. Acești nativi ai zodiacului au șanse mari să își piardă […]
16:30
16:20
Test de inteligență | Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri, în cel mult 15 secunde # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri. Ai la dispoziție 15 secunde să elucidezi misterul de azi. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor […]
16:10
Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a părut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare # Cancan.ro
Ion Drăgan a fost condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, de familie, prieteni și de toți oamenii care l-au iubit. La înmormântare au participat sute de oameni care au vrut să își ia […]
15:50
Noi detalii zguduitoare despre crima din Sibiu. Cum a plănuit pas cu pas femeia de 38 de ani să își omoare mama și să fugă din țară # Cancan.ro
O femeie din Sibiu este cercetată penal după ce procurorii o acuză că și-ar fi ucis propria mamă pentru a-i valorifica averea și pentru a-și finanța o viață luxoasă în Dubai. Ancheta arată că fapta […]
Acum 4 ore
15:10
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil # Cancan.ro
O manelistă cunoscută de la noi a dat vestea care i-a surprins și bucurat pe fani: este însărcinată. Artista a ajuns la acest moment fericit, după o perioadă lungă în care a încercat să devină mamă și […]
15:10
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea” # Cancan.ro
A scris hituri pentru unii dintre cei mai mari artiști din România, iar acum vocea ei este în trending pe TikTok. Iraida, una dintre cele mai controversate apariții ale momentului, vorbește, exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre […]
15:00
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați # Cancan.ro
Într-o perioadă în care piața imobiliară din România este marcată de creșteri constante ale prețurilor, există încă locuri unde o casă la curte poate fi achiziționată cu un buget minim. Localitatea Ciolănești, din județul Teleorman, […]
14:40
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba” # Cancan.ro
Ramona Olaru i-a transmis o săgeată lui Alex Bodi, direct din vacanță. Prezentatoarea se află în Florida, așa că a vrut să le arate răutăcioșilor alături de cine merge ea în vacanțe pentru a le […]
14:20
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă # Cancan.ro
Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, ca urmare a unei perturbări majore a vortexului polar. Analizele meteorologice recente arată că aerul foarte rece din regiunile arctice va coborî […]
Acum 6 ore
13:40
Raluka (36 de ani), lasă în urmă un an intens, plin de transformări, lecții și decizii importante. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre provocările din 2025, despre vulnerabilitate, sărbători petrecute pe scenă și planurile […]
13:30
Alerta extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București a luat foc. Detalii de ultimă ora # Cancan.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică într-un depozit amplasat pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, generând o intervenție amplă a pompierilor și un nivel ridicat de alertă pentru populație.
13:20
Economisirea energiei în utilizarea unei centrale termice electrice rămâne o preocupare constantă, indiferent dacă vorbim despre un model modern sau despre unul mai vechi. În contextul creșterii costurilor la electricitate, tot mai mulți proprietari caută […]
13:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 decembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:10
Celebra actriță Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani în locuința ei din Saint-Tropez, în sudul Franței. Vestea tristă a fost făcută de fundația care îi poartă numele. Toate detaliile în articol. […]
13:00
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim omagiu copleșitor # Cancan.ro
Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Colegii săi de breaslă, îndurerați de această pierdere, au organizat un omagiu pentru […]
12:50
Gică Hagi și-a luat toată familia prin surprindere de când a devenit bunic. Nici măcar Ianis Hagi nu-l mai recunoaște! # Cancan.ro
Ianis Hagi a trăit primul său Crăciun în postura de părinte, după ce familia sa s-a mărit recent cu un copil mult dorit. Fotbalistul român, aflat în prezent la Alanyaspor, a marcat momentul printr-o fotografie […]
12:30
Maria Babei a murit noaptea trecută într-un accident teribil. Avea doar 23 de ani și urma să se căsătorească # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Botoșani! Maria Babei a murit într-un accident cumplit, la ieșire din municipiu. Tânăra avea doar 23 de ani și nu a mai apucat să fie mireasă la nunta programată peste doar […]
12:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc, care o să te amuze copios. Deznodământul este hilar. La poliție: -Săptămâna trecută v-am semnalat dispariția […]
12:10
Cu cât au ajuns să se vândă un borcan cu gogoșari și unul cu castraveți murați, în supermarketurile Kaufland din România # Cancan.ro
Murăturile rămân unele dintre cele mai căutate produse în sezonul rece, iar supermarketurile din România afișează în această perioadă prețuri tot mai variate pentru borcanele de gogoșari și castraveți murați. În Kaufland, unul dintre cele […]
12:00
Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate. În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași […]
11:50
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru toate zodiile, dar doar două dintre ele au mari șanse să își găsească sufletul pereche. Acești nativi vor simți cum Universul lucrează pentru ei și norocul vine în dragoste. […]
Acum 8 ore
11:30
Pentru actrița Corina Dănilă, perioada sărbătorilor de iarnă are o încărcătură aparte, întrucât chiar în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, a venit pe lume Rianna, fiica ei din mariajul cu Norris Măgeanu, […]
11:20
Cea mai recentă apariție a Mirabelei Grădinaru a atras priviri și a stârnit valuri. Partenera lui Nicușor Dan, elegantă așa cum ne-a obișnuit, a apărut în cadrul unui interviu cu o rochie semnată de un designer român cunoscut. […]
11:00
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie” # Cancan.ro
Scandalul momentului continuă! Alex Bodi nu se lasă nici după ce a fost invitat în instanță de Ramona Olaru și spune cu ce o ține la mână. Musculosul i-a luat trecutul la control și a zis că are multe […]
10:50
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă # Cancan.ro
În contextul în care alimentația contemporană este dominată de produse intens procesate, adaosuri de zahăr și surse de grăsimi dificil de evitat, specialiștii atrag tot mai des atenția asupra impactului acestor obiceiuri asupra sănătății cerebrale. […]
10:10
În această duminică, CANCAN.RO vine cu un nou test de atenție dedicat celor cu adevărat ageri la minte. De această dată, provocarea îți pune la încercare concentrarea și viteza de observație: trebuie să găsești singura […]
10:10
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor # Cancan.ro
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor. Anul 2026 se anunță pentru acești nativi unul al schimbărilor profunde și al reînnoirii. Descoperă ce îți […]
09:50
Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum se zbate pentru viața sa # Cancan.ro
Un tânăr fotbalist de 18 ani, Bruno Petrone, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat cu cuțitul pe o stradă din Napoli. Doi dintre agresori, ambii minori, s-au predat autorităților […]
Acum 12 ore
09:40
Crăciunul a luat sfârşit iar televiziunle se pregătesc să se dueleze în audienţe odată cu prezentarea grilei speciale pentru Revelion. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane. În aşteptarea […]
09:30
„Uraganul de iarnă” a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h # Cancan.ro
Vijelii cu intensitate de uragan au lovit zona montană în ultimele ore, provocând pagube semnificative în mai multe județe. Pe crestele din Hunedoara, rafalele au atins 180 de kilometri la oră, iar în stațiunile de […]
09:20
Ce evenimente live sunt azi, 28 decembrie 2025: Fuego va concerta la Berăria H, iar Robin and the Backstabbers în club Expirat # Cancan.ro
Ultima duminică din anul 2025 îi prinde pe bucureșteni și pe turiști în mijlocul unor evenimente culturale, concerte de sărbători, programe de stand-up comedy și pereceri festive. Ce poți face în București în ultimele zile […]
09:00
Sărbătoare la Casa Albă! Una dintre cele mai puternice femei din SUA a anunțat că e insărcinată # Cancan.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că ea și soțul ei așteaptă al doilea copil, o fetiță. Leavitt, care este considerată una dintre cele mai puternice femei din Statele Unite […]
08:50
Durere sfâșietoare pentru o influenceră celebră! I-a murit fiica în ziua de Crăciun, la 2 ani după ce fata mai mare s-a stins din cauza septicemiei # Cancan.ro
Influencerița americană Melissa Mae Carlton, cunoscută pentru relatările despre viața de familie și creșterea celor patru copii, a vorbit adesea despre rolul maternității și despre credința care o ghidează.
08:40
Șorici umplut – rețetă bănățeană culeasă de Radu Anton Roman, din bucătăria porcului binecuvântat # Cancan.ro
În Banatul cel domol și roditor, unde porcul nu-i doar hrană, ci rânduială și sărbătoare, se păstrează încă o mâncare rară, grea și cu dichis: șoriciul umplut. Rețetă veche, ținută din moși-strămoși, notată și păstrată […]
08:30
Răsturnare de situație la FCSB! Fotbalistul s-a trezit fără contract: „Ne-am strâns mâinile. E jucător liber” # Cancan.ro
Mihai Stoica a confirmat că mijlocașul Malcom Edjouma nu va mai continua la FCSB, în ciuda discuțiilor recente care indicau o posibilă prelungire a colaborării. Situația fotbalistului francez a trecut prin mai multe schimbări în […]
08:20
Este a doua zi de weekend și distracția trebuie să fie și ea în programul de azi! Motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros cu celebrul Bulă, personajul fictiv de glume […]
08:10
Horoscop rune 28 decembrie 2025. Ehwaz ne influențează ziua cu vitalitate și spirit de inițiativă # Cancan.ro
Runa Ehwaz aduce astăzi o energie a mișcării, a curajului și a transformării. Este o zi în care lucrurile pot avansa rapid, iar schimbările asumate cu încredere pot deschide drumuri neașteptat de bune. Vitalitatea, dorința […]
08:00
În 2025, plaja n-a mai fost loc de bronzat, ci podium de defilare! Bikini minuscului, forme mari, personaje cunoscute și apariții care au primit atenție fără să o ceară. Cu fiecare pas pe nisip, cu […]
07:50
Calendar ortodox 28 decembrie 2025: pomenirea Cuviosului Simeon al pietrei. Praznic de mare hram la mânăstirea Simonopetra pe Muntele Athos # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 28 decembrie 2025. Astăzi, Universul ne invită să încetinim ritmul renunțând la control # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 28 decembrie 2025 este cea a Spânzuratului. Ea aduce un mesaj profund despre răbdare, acceptare și schimbarea perspectivei. Este o zi în care Universul te invită să încetinești ritmul, […]
07:30
Ciorba de burtă găsită în porturi dunărene de Radu Anton Roman, leacul cel mare împotriva mahmurelii și a gândurilor tulburi. # Cancan.ro
După praznicele Crăciunului, când vinurile s-au întrecut în putere, iar fripturile au fost mai multe decât zilele, omul cu judecată caută o mântuire. Iar această mântuire nu vine nici din ceaiuri, nici din vorbe dulci, […]
07:20
Noi documente în dosarul Epstein. Omul de afaceri nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de a muri în închisoare # Cancan.ro
Printre zecile de mii de documente publicate până acum de Departamentul de Justiție în cazul Jeffrey Epstein se numără unele care oferă noi detalii despre unul dintre cele mai controversate aspecte ale cazului: moartea sa […]
07:10
Horoscop chinezesc 28 decembrie 2025. Dragonul trebuie să își asculte intuiția pentru a face un pas înainte # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 28 decembrie 2025. Ziua de azi aduce pentru nativii Dragon o energie specială, favorabilă deciziilor curajoase și clarificărilor importante. Este un moment bun pentru a lăsa în urmă îndoielile și pentru a merge […]
07:00
Simona Pătruleasa a ținut piept frigului „înfofolită” corespunzător. Nu renunță la tocuri, indiferent de sezon # Cancan.ro
După plecarea de la KanalD, Simona Pătruleasa continuă să se dedice proiectelor personale. Și ce poate fi mai personal decât familia însăși? CANCAN.RO a surprins-o alături de soț și fiica ei, la o ieșire de […]
06:50
Usturoiul, mai mult decât un condiment! De ce „are peste 25 de efecte benefice”, potrivit Dr. Stroescu # Cancan.ro
Usturoiul, folosit de secole în bucătărie, dar și în medicina tradițională, este adesea lăudat pentru efectele sale asupra sănătății. După cum afirmă Dr. Stroescu, acest aliment simplu „are peste 25 de efecte benefice”, iar cercetările […]
06:40
Prognoza meteo azi, 28decembrie 2025.România va traversa o zi tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute în toate regiunile și un cer predominant noros. Conform prognozelor meteo disponibile, inclusiv estimărilor AccuWeather, vremea va fi rece, pe […]
