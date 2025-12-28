İmralı, insula-închisoare unde Turcia și-a închis trecutul: „Insulele pot fi și locuri în care o țară este reimaginată”
Digi24.ro, 28 decembrie 2025
Zburând peste Marea Marmara într-un elicopter securizat, trei politicieni s-au îndreptat luna trecută spre insula-închisoare İmralı, un loc decisiv pentru Turcia modernă. Pe insulă se afla Abdullah Öcalan, liderul Partidului Muncitorilor Kurzi (PKK), care a fost implicat în negocierile pentru încheierea unui conflict care a afectat țara timp de patru decenii și a curmat 40.000 de vieți. Öcalan i-a așteptat pe parlamentari în închisoarea de maximă siguranță unde este încarcerat de 26 de ani, scrie Financial Times într-un articol despre liderul kurd și insula transformată în închisoare și apoi în simbol al istoriei politice recente a țării.
• • •
Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul” # Digi24.ro
Partidul naționalist al premierului Albin Kurti a obținut peste jumătate din voturi în alegerile de duminică, făcând posibilă formarea unui nou guvern după un an de impas politic care a paralizat parlamentul și a întârziat finanțarea internațională esențială, relatează Reuters.
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie # Digi24.ro
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe facebook de nepoata acestuia.
Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit în sudul New Jersey, ucigând o persoană și rănind o alta, potrivit informațiilor The Neew York Post.
Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Oficial american: „Un pachet foarte puternic” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui oficial american care a vorbit cu CNN, este vorba despre „cel mai robust set de protocoale de securitate”, relatează UNN.
Vladimir Putin și Donald Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Iuri Ușakov: Nu face decât să prelungească conflictul # Digi24.ro
Statele Unite și Rusia sunt de acord asupra unui punct de vedere: un armistițiu temporar „nu va face decât să prelungească conflictul”, a anunțat duminică seara Kremlinul, după convorbirea telefonică dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relatează AFP și Reuters.
Profesor de drept despre suspendarea ședinței CCR: „Neprezentarea în deliberare, echivalentă cu autodemisia. Cei patru nu mai pot vota” # Digi24.ro
Profesorul de drept Valerius M. Ciucă, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, susţine că neprezentarea unui judecător „în deliberare” este echivalentă cu autodemisia, el comentând decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru luni verdictul referitor la Legea pensiilor magistraţilor.
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) s-au înfruntat, duminică seară, în direct la Digi Sport 1, în meciul finalului de an din tenis, care s-a jucat la Dubai.
Turiști blocați în Refugiul Călțun. Operațiunea de evacuare, planificată pentru luni: Am fi pus în pericol salvatorii # Digi24.ro
Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați duminică seară, 28 decembrie, în Refugiul Călțun din Făgăraș. Din cauza viscolului puternic, salvatorii montani nu au putut interveni pentru evacuarea acestora. Cristi Toma, reprezentant Salvamont Argeș, a declarat la Digi24 că cei patru bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani, sunt echipați și au hrană.
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect # Digi24.ro
Polonia intenționează să finalizeze noi fortificații anti-drone de-a lungul frontierei sale estice în doi ani, a declarat un ministru adjunct al apărării, după ceea ce el a descris ca fiind incursiuni repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez.
Înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „Conversație foarte productivă” # Digi24.ro
Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „bună și foarte productivă” cu Vladimir Putin. Informația vine în contextul în care liderul american urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Mar-a-Lago.
Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice” # Digi24.ro
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca „Raza de fier”, care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților. Toma: „Sper să le vină mintea la cap”. Mihaiu: „A fost o strategie” # Digi24.ro
Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că judecătorii CCR care au părăsit sala de ședință duminică, ducând la amânarea deciziei privind legea pensiilor speciale, au acționat mai degrabă din rațiuni politice, în timp ce Constantin Toma, primarul Buzăului (PSD), spune că speră să le vină mintea la cap, altfel „este o injustiție pe care o face justiția“.
Armistițiu Rusia - Ucraina la centrala Zaporojie pentru repararea liniilor electrice: Eforturi de prevenire a unui accident nuclear # Digi24.ro
Reparațiile cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea centralei nucleare Zaporojie ocupate de Rusia, în urma unui armistițiu local, a anunțat duminică, 28 decembrie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează Kyiv Independent.
Iranul a lansat trei sateliţi de la o bază din Rusia. Teheranul dă asigurări că aceștia sunt strict „de observație” # Digi24.ro
Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP.
Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile Dianei Buzoianu # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în direct la Digi24 că toxicitatea aerului a crescut duminică în Capitală, în zonele din apropierea incendiului din Sectorul 6, însă valorile înregistrate rămân relativ scăzute, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o expunere îndelungată pentru a dezvolta probleme de sănătate.
Omid Nouripour, vicepreședintele Bundestagului german, care reprezintă Partidul Verzilor, a solicitat transferul de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina.
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni # Digi24.ro
Președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump vor purta o convorbire telefonică cu liderii europeni în timpul întâlnirii din Florida, a transmis purtătorul de cuvânt al liderului ucrainean, relatează The Guardian, citând agenția de știri Reuters. Întrevederea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc în jurul orei 20:00 (ora României).
Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog) # Digi24.ro
Unele familii ucrainene, inclusiv mame cu copii, au părăsit Letonia anul trecut după ce au apărut rapoarte alarmante privind o posibilă amenințare din partea Rusiei la adresa statelor baltice.
Turismul în 2026: vizite la ferme, excursii în natură și escapade nocturne, noile preferințe ale călătorilor # Digi24.ro
Modul în care călătorim se schimbă în 2026. Tot mai mulți turiști renunță la vacanțele clasice și caută experiențe diferite: excursii în natură, vizite la ferme, plimbări sau tururi ale marilor orașe pe timp de noapte. Un studiu realizat de National Geographic arată că sunt în creștere și croazierele, dar și preferința pentru hoteluri all inclusive care pun accent pe preparate tradiționale și experiențe autentice.
Viscol puternic la Rânca. Autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune, iar mașinile sunt însoțite de drumari la coborâre # Digi24.ro
Este viscol puternic la Rânca duminică seara, 28 decembrie, iar autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune. Mașinile aflate deja sus coboară acum și sunt însoțite de drumari.
Ucraina a lovit o importantă rafinărie de motorină din regiunea Samara, Rusia. Orașul Sizran se confuntă cu pene de curent și căldură # Digi24.ro
Forțele ucrainene de sisteme fără pilot au lovit singura unitate primară de prelucrare a petrolului din rafinăria Sizran, un important furnizor de motorină pentru piața internă a Rusiei și pentru forțele armate ale lui Putin.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa. Reacția lui Lavrov în timp ce Zelenski se întâlnește cu Trump # Digi24.ro
Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, a declarat duminică ministrul rus de externe Serghei Lavrov, înaintea unei noi runde de negocieri de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.
Curtea Constituțională a amânat din nou luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. De această dată, amânarea este de doar o zi. Astfel, noua ședință este programată luni, 29 decembrie, la ora 10:00. Motivul invocat de de această dată este lipsa de cvorum, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit din ședință și nu s-au mai întors, potrivit surselor Digi24. Pentru un verdict este nevoie de mininum șase judecători.
Execuțiile în Iran vor crește de două ori în 2025, potrivit unui raport. Care sunt cele mai „obișnuite” acuzații # Digi24.ro
Numărul execuțiilor în Iran în 2025 va crește de peste două ori față de numărul celor care au avut loc în toată țara în 2024, informează BBC.
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de Poliţia Transporturi după acţiuni în zona aeroporturilor # Digi24.ro
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate, în primele 11 luni ale anului, de Poliţie în zona aeroporturilor cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Marea Britanie și Germania au semnat un acord de 70 de milioane de dolari pentru sisteme mobile de artilerie # Digi24.ro
Marea Britanie și Germania au semnat un contract comun de achiziții în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate, care pot trage în mișcare și pot lovi ținte la o distanță de peste 70 km, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Acordul comun accelerează livrarea de echipamente militare către Marea Britanie și Germania, relatează Reuters.
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume” # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănuia că în şedinţa de duminică nu se va întâmpla nimic. „Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (...) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a comentat el.
Număr crescut de persoane cu arsuri în perioada sărbătorilor. Rogobete: Depășim media Uniunii Europene # Digi24.ro
Ultimele zile ale anului au adus și un număr mare de pacienți care au suferit arsuri, potrivit ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a anunțat că două persoane cu arsuri severe pe mai mult de 60% din suprafața corpului au fost transferate în condiții de siguranță la un spital din Belgia. Cele două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse în orașul Onești.
Zelenski și Trump se confruntă cu divergențe serioase în privința planului de pace (Reuters) # Digi24.ro
În cadrul întâlnirii de duminică din Florida, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump se vor confrunta cu dezacorduri serioase în privința elementelor cheie ale planului de pace, potrivit Reuters.
Nicușor Dan s-a întâlnit cu George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei: „O sursă de inspirație” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea cu Sir George Iacobescu, românul care a dezvoltat cartierul financiar al Londrei, că parcursul profesional remarcabil al acestuia şi ataşamentul constant faţă de ţara noastră demonstrează că performanţa românească poate deveni o sursă de inspiraţie şi o poveste de succes oriunde în lume.
Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din Sectorul 6 al Capitalei, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de pompieri interv pentru stingerea flăcărilor. Autoritățile au emis și un un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă în care sunt avertizați să evite zone și să permită accesul pompierilor.
Temeri legate de inflație și dezinformare rusească, în prag de An Nou, când Bulgaria trece la euro # Digi24.ro
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie, pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă, relatează The Guardian.
Rafalele de vânt au făcut deja și primele probleme în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital din Darabani, județul Botoșani. Zona se află sub cod portocaliu de intensificări ale vântului. Arborele a fost tăiat în mod controlat de pompieri, nefiind afectată clădirea spitalului.
Viitorul războiului se decide, astăzi, în SUA. Când se întâlnesc Zelenski și Trump și care sunt cele mai importante puncte discutate # Digi24.ro
Viitorul războiului se decide astăzi în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se vor întâlni din nou ca să discute planul de pace, care va veni cel mai probabil la pachet cu cedări teritoriale din partea Ucrainei. Liderul de la Kiev pare dispus să facă acest compromis cu o singură condiție: garanții de securitate din partea țărilor NATO. Inițial, discuțiile ar fi trebuit să înceapă la ora 20:00 (ora României), însă apar informații despre faptul că negocierile vor începe ceva mai devreme, în jurul orei 20:00 (ora României). Este de așteptat ca această întâlnire să dureze câteva ore, după care Volodimir Zelenski și Donald Trump vor susține o conferință de presăEste o întâlnire vitală pentru viitorul Ucrainei și pentru viitorul Europei. Cei doi lideri vor discuta un plan de pace de 20 de puncte, în care principalele idei sunt reprezentate de cedările teritoriale, dar și de garanțiile de securitate. Este foarte posibil ca la finalul acestor negocieri, Ucraina să fie obligată să cedeze o parte dintre teritoriile ocupate de ruși. Kremlinul își dorește întreaga regiune Donbas, dar Volodimir Zelenski vrea ca noile granițe să fie amplasate în punctul în care acum se află militari - practic, pe linia frontului este dispus Volodimir Zelenscki să facă acest compromisGaranții de securitate: este foarte posibil ca Ucraina să ceară prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei. Zelenski își dorește o armată cu sute de mii de oameni, care să primească în continuare echipamente militare și, evident, sprijinul Alianței Nord-Atlantice, în cazul în care Rusia va ataca din nou în viitor Ucraina. Volodimir Zelenski a fost, înainte de întâlnirea cu Trump, în Canada, unde s-a întâlnit cu premierul Mark Carney și a discutat cu alți lideri europeni.
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. A părăsit lumea cinematografiei acum circa 50 de ani și și-a dedicat energia apărării animalelor # Digi24.ro
Cea mai frumoasă femeie a secolului XX, după cum apreciau mulți, Brigitte Bardot, un adevărat simbol al cinematografiei franceze, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, a anunșat Fundația Brigitte Bardot într-un comunicat de presă citat de BFM TV.
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombordamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa și încălzirea lipsesc. Anunțul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, care punctează că gestul arată că suveranul pontif „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod roșu de ninsori la munte. Vânt puternic în restul țării # Digi24.ro
Noi alerte de la meteorologi. Este cod Roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod Portocaliu.
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA # Digi24.ro
Autoritățile din Statele Unite au început, de la 12 decembrie 2025, să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice de la unii dintre aceștia la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă se deplasează pe calea aerului, terestră sau maritimă, potrivit ABC4 News.
Fostul președinte brazilian Bolsonaro a fost supus unei intervenții pentru crizele de sughiț # Digi24.ro
Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost supus unei intervenții medicale pentru a trata crizele de sughiș de care suferă de mai multe luni de zile, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană # Digi24.ro
Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi Armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de ştiri Holod, citat de EFE.
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian spune că ţara sa este „în război total” cu SUA, Israel şi Europa # Digi24.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, sâmbătă, că ţara sa se află într-un război total cu SUA, Israelul şi Europa, înaintea întâlnirii de luni dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump.
Peste 20% dintre videoclipurile afișate utilizatorilor noi de YouTube, conținut de calitate slabă generat cu inteligența artificială # Digi24.ro
Peste 20% dintre videoclipurile pe care algoritmul YouTube le afișează noilor utilizatori sunt „conținut artificial generat” – conținut de calitate slabă, generat de inteligență artificială, conceput pentru a atrage vizualizări, conform unui studiu. Compania de editare video Kapwing a verificat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume – primele 100 din fiecare țară – și a descoperit că 278 dintre acestea conțin doar conținut artificial, potrivit The Guardian.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. După ce a primit moștenirea, a vândut tot și s-a mutat în Dubai # Digi24.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moartea, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore la un an şi jumătate de la comiterea faptei.
Stare de urgență la New York și New Jersey, din cauza unei furtuni de zăpadă. Mii de zboruri perturbate # Digi24.ro
O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, iar în mai multe state a fost declarată stare de urgență. Mii de zboruri au fost anulate, pasagerii rămânând blocați în aeroporturi, relatează Reuters. Furtuna a perturbat traficul aerian după weekendul de sărbători și a determinat autoritățile din New York și New Jersey să declare stare de urgență din cauza condițiilor meteorologice. Locuitorilor din mare parte a regiunii nord-estice li s-a recomandat să evite conducerea autovehiculelor din cauza condițiilor periculoase.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 decembrie
Pensiile speciale ajung din nou pe masa Curții Constituționale. Ce prevede proiectul atacat de instanța supremă la CCR # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe, astăzi, asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. CCR a amânat, pe 10 decembrie, luarea unei decizii, stabilind un nou termen.
Canada va acorda Ucrainei 1,827 miliarde de dolari în ajutor pentru reconstrucție, permițând Kievului să acceseze împrumuturi în valoare de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut după o întâlnire între premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul întâlnirii acestuia din urmă cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică în Florida.
Rusia nu a fost suficient descurajată și a atacat, spune un expert. Ce se poate face pentru a contracara ceea ce e dispus să facă Putin # Digi24.ro
NATO nu trebuie să fie „naivă” în privința Rusiei, a avertizat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul în care Europa se confruntă cu presiuni crescânde în materie de securitate din cauza războiului în curs de desfășurare al Moscovei în Ucraina și a amenințărilor hibride susținute de-a lungul flancului estic al alianței. În cadrul unui interviu acordat TVP World, profesoara Beatrice Heuser de la Brussels School of Governance a afirmat că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina nu a fost rezultatul eșecului descurajării, ci mai degrabă al absenței oricărei măsuri de descurajare clar articulate încă de la început.
