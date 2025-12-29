Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces
Cancan.ro, 29 decembrie 2025 06:00
Doi artiști de muzică populară au transformat un conflict artistic într-un scandal de proporții în instanță. Totul a pornit de la o parodie a lui Cristian Harhătă, pe scena iUmor, care l-a scos din minți
• • •
Acum 10 minute
06:50
Calendar ortodox 29 decembrie 2025. Azi ne rugăm pentru sufletele celor 14.000 de prunci Mucenici uciși de Irod # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă
Acum 30 minute
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 29 decembrie 2025. Cinci de Bâte: între tensiune și progres personal # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 29 decembrie 2025. Cartea zilei, Cinci de Bâte, aduce în prim-plan energia confruntării, a competiției și a provocărilor care apar atunci când mai multe voințe se întâlnesc. Nu este
06:30
Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026 # Cancan.ro
Luni, 29 decembrie, Banca Națională a României va actualiza cursul valutar din ziua curentă, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință rămân cele de vineri, 26 decembrie, 2025. În această zi, euro și
Acum o oră
06:20
Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații # Cancan.ro
Fanii serialului Stranger Things au fost nedumeriți de o scenă din noile episoade. Nedumerirea a fost atât de mare încât creatorii serialului au fost nevoiți să clarifice ce s-a întâmplat de fapt. Penultimul capitol al
06:10
Horoscop chinezesc 29 decembrie 2025. Bivolul, sub semnul echilibrului: o zi a deciziilor chibzuite și a calmului interior # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 29 decembrie 2025. Ziua de astăzi îi aduce Bivolului o energie favorabilă pentru stabilitate, ordine și decizii chibzuite. Este un moment bun pentru a pune lucrurile în ordine, atât în plan profesional, cât
06:00
Scandal de proporții între doi cântăreți, după o apariție pe scena iUmor. Parodia care a explodat în online s-a transformat într-un proces # Cancan.ro
Doi artiști de muzică populară au transformat un conflict artistic într-un scandal de proporții în instanță. Totul a pornit de la o parodie a lui Cristian Harhătă, pe scena iUmor, care l-a scos din minți […]
Acum 2 ore
05:50
„Nu putem trata problemele venoase fără mișcare!” Dr. Cezar explică de ce activitatea fizică este esențială pentru circulatia sanguină # Cancan.ro
„Nu putem trata problemele venoase fără mișcare!Dacă stai pe loc, sângele stagnează. Dacă te miști, îl ajuți să circule, să se întoarcă, să curețe, să regenereze." Această afirmație a Doctorului Cezar reflectă un principiu medical
05:40
Prognoza meteo azi, 29 decembrie 2025. România, sub influența aerului polar: crivățul și vremea rea persistă # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 29 decembrie 2025. Vremea în România va fi dominată de un regim termic rece, specific finalului de decembrie, cu influențe de aer polar care mențin temperaturile scăzute în toate regiunile. Valorile maxime
Acum 6 ore
01:00
Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia # Cancan.ro
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit duminică la vârsta de 91 de ani, iar aceasta a redefinit, de-a lungul timpului, cinematografia, captivând o lume întreagă cu frumusețea sa, în anii '50, spun criticii de film.
Acum 8 ore
00:40
În decembrie 2012, sărbătorile de iarnă au pus în mișcare o întreagă economie. De la mâncare și băutură până la vacanțe și turism, Crăciunul a însemnat consum masiv, tradiții respectate și cheltuieli care au depășit
00:20
Horoscop 29 decembrie 2025. Află zodia care risipește banii pe final de an, dar și previziunile pentru ceilalți nativi ai zodiacului! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Oboseala se acumulează brusc iar imunitatea scade
28 decembrie 2025
23:50
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare” # Cancan.ro
Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute voci din zona psihologiei intuitive, a vorbit recent despre ce ne așteaptă în anul 2026. Celebra clarvăzătoare descrie anul drept un prag important pentru omenire. Potrivit acesteia, perioada
23:40
Când apare „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul capitol din universul Game of Thrones, pe HBO. Fanii mai au puțin de așteptat # Cancan.ro
Un serial despre onoare, prietenie și aventură, plasat cu un secol înainte de Game of Thrones, promite să readucă farmecul poveștilor clasice din Westeros, într-o formă mai intimă și mai umană. „A Knight of the
23:30
Virusul mai periculos decât covid-19 face ravagii în Europa: 4 persoane au murit deja. Simptomele apar brusc și pot fi fatale # Cancan.ro
Virusul H3N2, un subtip al gripei A, a atras atenția la nivel mondial datorită răspândirii sale rapide și impactului semnificativ asupra sănătății. Acest virus este responsabil pentru epidemii de gripă sezonieră și este cunoscut pentru
23:30
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă # Cancan.ro
Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România, nu mai este doar pe afișele concertelor și pe scenele marilor evenimente. Numele ei apare, de această dată, într-un dosar
23:20
Nuntă în pădure și dragoste cu termen limitat. Cum n-a văzut Irene Pârvu „în stele” dezastrul cu Vali Bărbulescu # Cancan.ro
CANCAN.ro a scos de la naftalină o fotografie de la nunta lui Vali Bărbulescu cu Irene Pârvu. O poză care spune mai mult decât o mie de horoscoape și care ridică o singură întrebare: ce
23:10
SUV de 200.000 € adus personal de Costel Biju și un tată cu imperiu de milioane. Cine e „Prințesica Ardealului” care a rupt internetul cu majoratul de lux # Cancan.ro
Dacă luna trecută ne-a lăsat cu gura căscată cadoul de 18 ani al fiicei unui primar din Argeș – un Mercedes de 150.000 € adus de Vlăduța Lupău și Jador – iată că tronul răsfățului
23:00
Discuție Trump-Zelenski despre războiul din Ucraina. Președintele american spune că negocierile sunt aproape de final # Cancan.ro
Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește în această seară cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei noi runde de discuții menite să găsească o cale de a pune capăt războiului din Ucraina. Cei
Acum 12 ore
22:50
O fotografie veche cu Claudia Pavel, alias Cream, scoasă recent la lumină de CANCAN.RO, arată poate mai bine ca orice analiză muzicală încotro se îndrepta cariera artistei după despărțirea de Candy. O imagine care spune
22:40
Foștii concurenți de la Mireasa care vor deveni părinți pentru prima oară! Moș Crăciun a venit anul acesta cu un bebe în sac! # Cancan.ro
Bucurie mare în familia emisiunii Mireasa de la Antena 1. Liliana și Teo, concurenții din sezonul 11 al producției, urmează să devină părinți pentru prima dată. Cei doi au dat vestea pe o rețea de
22:30
Veselia și voia bună nu trebuie să ne lipsească niciodată, așa că ne-am gândit să vă aducem un nou banc amuzant. Echipa CANCAN.ro vă prezintă discuția dintre o mamă și o fiică, pe care o
22:20
Fiica lui Gordon Ramsay s-a căsătorit. Omagiul emoționant adus de celebrul chef ginerelui său # Cancan.ro
Fiica lui Gordon Ramsay, Holly, s-a căsătorit sâmbătă cu partenerul său, înotătorul Adam Peaty, iar mireasa a fost condusă la altar chiar de către celebrul chef bucătar. Tatăl ei, bucătarul TV Gordon Ramsay, a fost
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au
22:00
Un șofer roman a fost amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Ce avea acesta în mașină # Cancan.ro
Crăciunul din acest an l-a prins pe un șofer de TIR român mai sărac cu aproape 10.000 de euro, după ce polițiștii rutieri din Pavia l-au oprit la un control de rutină. Ce nereguli au
21:40
În rarele momente în care a acceptat să vorbească public despre viața sa personală, familie și părinți, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de colecție. Printre altele, Prima
21:30
Surpriză la Târgul de Crăciun din Piața Constituției! Cât a costat o porție de pomana porcului în ultima zi de weekend din 2025 # Cancan.ro
Capitala este încă învăluită în spiritul sărbătorilor de iarnă, chiar dacă în aceste zile porțile celor mai importante târguri de Crăciun se vor închide. Cât a ajuns să coste o porție de pomana porcului la
20:40
În rarele momente în care a acceptat să vorbească public despre viața sa personală, familie și părinți, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de colecție. Printre altele, Prima […]
19:50
Artificiile se vând la piețe chiar daca legea a devenit mult mai aspră. Ce prețuri au și ce riscă cei care le folosesc # Cancan.ro
Deși amenzile și pedepsele pentru cei care folosesc artificii și petarde s-au înăsprit, în unele piețe încă se vând la foc automat. Ce prețuri au și ce riscă cei care folosesc materiale pirotehnice din categoria
19:00
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru a fost amanta unui ‘domn căsătorit de la Timișoara’: ”Dau cu probe și dovezi, că prea suferă de ea” # Cancan.ro
Telenovela dintre Alex Bodi și Ramona Olaru continuă! După ce au comunicat și și-au aruncat săgeți prin intermediul rețelelor de socializare, cei doi nu au de gând să se oprească prea curând. Asistenta de la
18:20
Doliu în presa din Arad! Colegul Mălinei Guler a murit în noaptea de Crăciun. Care ar fi cauza decesului # Cancan.ro
Este doliu în presa din România! Lucian Ciobanu, unul dintre fotoreporterii, cameramanii și fotografii de seamă din Arad, a murit la vârsta de 60 de ani, după o suferință grea. Și-a dat ultima suflare în
18:00
Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada facultății înainte de a se angaja la corporație # Cancan.ro
Este cunoscută de întreaga Românie, dar puțini știu cu ce s-a ocupat Mirabela Grădinaru în tinerețe. Ajunsă la București pentru facultate, partenera lui Nicușor Dan a fost nevoită să se întrețină singură. Toate detaliile în articol.
Acum 24 ore
17:50
Ninge ca în povești la Barajul Vidraru. Imagini de colecție cu stăvilarul golit de apă, dar acoperit de o ‘pătură’ proaspătă de omăt # Cancan.ro
Iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi, mai ales în zonele montane înalte din România. La Barajul Vidraru ninge ca în povești, iar CANCAN.RO vă prezintă imagini cum rar au fost surprinse în ultimii ani.
17:20
Plăcinta din Ardeal care prezice de Revelion cum va fi anul 2026 pentru tine. Ce trebuie să cauți în mijlocul ei # Cancan.ro
Perioada Sărbătorilor a luat sfârșit, dar gospodinele se pregătesc deja intens pentru Revelion. Acestea pregătesc preparate delicioase pentru noaptea dintre ani, iar printre acestea se regăsește și plăcinta întinsă din Ardeal. Ceea ce puțini știu
16:50
Vedetele din România care au făcut Crăciunul separat! Nu mai e cale de împăcare: „Anul ăsta m-a învățat multe” # Cancan.ro
Pe final de an 2025, după 23 de ani de conviețuire, Cornel și Bianca Păsat au decis să divorțeze. Cum a decurs primul Crăciun în postura de soți separați? Fosta parteneră a coregrafului a transmis
16:40
CANCAN.RO i-a provocat pe Dan Negru, Bogdan Vlădău sau Adi Nartea! S-au “spovedit” la final de 2025: “A fost ceva rău” # Cancan.ro
Cine nu iubește filmele în perioada sărbătorilor? Un film bun face ca totul să pară mai liniștit, mai cald și mai ușor de suportat, mai ales la final de an. Fie că vorbim despre comedii,
16:40
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnav, sărac și părăsit de partenerul de viață # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum Universul este împotriva ei și nimic nu îi merge bine. Acești nativi ai zodiacului au șanse mari să își piardă
16:30
Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a apărut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare # Cancan.ro
Ion Drăgan a fost condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, de familie, prieteni și de toți oamenii care l-au iubit. La înmormântare au participat sute de oameni care au vrut să își ia
16:20
Test de inteligență | Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri, în cel mult 15 secunde # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri. Ai la dispoziție 15 seconde să elucidezi misterul de azi. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor
16:10
Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a părut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare # Cancan.ro
Ion Drăgan a fost condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, de familie, prieteni și de toți oamenii care l-au iubit. La înmormântare au participat sute de oameni care au vrut să își ia […]
15:50
Noi detalii zguduitoare despre crima din Sibiu. Cum a plănuit pas cu pas femeia de 38 de ani să își omoare mama și să fugă din țară # Cancan.ro
O femeie din Sibiu este cercetată penal după ce procurorii o acuză că și-ar fi ucis propria mamă pentru a-i valorifica averea și pentru a-și finanța o viață luxoasă în Dubai. Ancheta arată că fapta
15:10
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil # Cancan.ro
O manelistă cunoscută de la noi a dat vestea care i-a surprins și bucurat pe fani: este însărcinată. Artista a ajuns la acest moment fericit, după o perioadă lungă în care a încercat să devină mamă și
15:10
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea” # Cancan.ro
A scris hituri pentru unii dintre cei mai mari artiști din România, iar acum vocea ei este în trending pe TikTok. Iraida, una dintre cele mai controversate apariții ale momentului, vorbește, exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre
15:00
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați # Cancan.ro
Într-o perioadă în care piața imobiliară din România este marcată de creșteri constante ale prețurilor, există încă locuri unde o casă la curte poate fi achiziționată cu un buget minim. Localitatea Ciolănești, din județul Teleorman,
14:40
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba” # Cancan.ro
Ramona Olaru i-a transmis o săgeată lui Alex Bodi, direct din vacanță. Prezentatoarea se află în Florida, așa că a vrut să le arate răutăcioșilor alături de cine merge ea în vacanțe pentru a le
14:20
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă # Cancan.ro
Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, ca urmare a unei perturbări majore a vortexului polar. Analizele meteorologice recente arată că aerul foarte rece din regiunile arctice va coborî
13:40
Raluka (36 de ani), lasă în urmă un an intens, plin de transformări, lecții și decizii importante. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre provocările din 2025, despre vulnerabilitate, sărbători petrecute pe scenă și planurile
13:30
Alerta extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București a luat foc. Detalii de ultimă ora # Cancan.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică într-un depozit amplasat pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, generând o intervenție amplă a pompierilor și un nivel ridicat de alertă pentru populație.
13:20
Economisirea energiei în utilizarea unei centrale termice electrice rămâne o preocupare constantă, indiferent dacă vorbim despre un model modern sau despre unul mai vechi. În contextul creșterii costurilor la electricitate, tot mai mulți proprietari caută
13:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 decembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:10
Celebra actri
