BYD va detrona Tesla din poziţia de cel mai mare producător de automobile electrice în 2025
Economica.net, 29 decembrie 2025 10:20
Extinderea rapidă la nivel global a BYD, combinată cu contextul politic dificil şi înăsprirea reglementărilor pentru Tesla în SUA şi în alte părţi, vor permite producătorului chinez să revendice, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
China a început luni exerciţii militare majore în jurul Taiwanului, inclusiv exerciţii cu foc real, pe fondul tensiunilor sporite în urma unei vânzări masive de arme americane către insulă, care şi-a desfăşurat propria armată ca răspuns, informează AFP.
Acum 2 ore
09:20
Alegeri Kosovo – Partidul naţionalist aflat la guvernare a câştigat detaşat legislativele. Şanse mari pentru un nou guvern după un an de blocaj politic # Economica.net
Partidul prim-ministrului naţionalist din Kosovo Albin Kurti a câştigat detaşat alegerile legislative de duminică, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern după un an de blocaj politic care a paralizat parlamentul şi a întârziat fonduri internaţionale esenţiale, relatează Reuters.
09:10
Raza de fier – Israel a primit sistemul de interceptare laser de mare putere care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate # Economica.net
Armata israeliană a recepţionat un sistem de interceptare laser de mare putere, cunoscut ca 'Raza de fier', care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa.
08:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică avută cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi lideri europeni. Ea a subliniat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.
Acum 4 ore
08:30
Curtea Constituţională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
08:20
Trump: Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia şi Ucraina – Care sunt „problemele sensibile” # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este "foarte aproape", după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.
08:10
ZF Friedrichshafen vrea să facă mașinile electrice chiar mai silențioase prin reducerea activă a zgomotului # Economica.net
ZF Friedrichshafen, companie cu ample activități și în România, va prezenta la Consumer Electronics Show (CES) don Las Vegas noua sa funcție software de „reducere activă a zgomotului”.
07:20
Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, consideră Donald Trump # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Acum 12 ore
22:10
Skoda și Dacia, mărcile din Top 10 european cu cele mai mari vânzări de mașini cu motoare termice # Economica.net
Un raport JATO Dynamics arată că, dintre mărcile prezente în Top 10 al vânzărilor pe continentul european, Skoda și Dacia au comercializat cele mai multe mașini cu motoare cu ardere internă ca procent din total.
22:10
Ratele la creditele ipotecare vor scădea cu circa 3,5% anul viitor. IRCC scade în primă fază la 5,68%, iar din aprilie la 5,57% # Economica.net
De la 1 ianuarie 2026, IRCC-ul creditelor ipotecare va fi de 5,68%, față de 6,06% cât este în prezent. Ratele la credit, indiferent de perioadă, noi sau vechi, de accesări,sau de sumă accesată scad cu minimum 3% de la 1 ianuarie 2026, procent care s-ar putea transforma în 3,5% în trimestrul viitor, deoarece IRCC valabil de la 1 aprilie va fi și mai mic, de 5,57%, spun analiștii financiari.
22:10
România a vândut în primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025-2026 care se încheie în iunie peste 6,4 milioane de tone de cereale, adică 33,4% din cât au vândut toate statele UE. Fermierii români sunt momentan cei mai mari exportatori de cereale ai UE, lideri la livrările de grâu și porumb și orz.
22:10
Salariile nete oferite de Unicredit. Al 13-lea salariu şi tichete de masă, printre beneficii. Anunțuri transparente # Economica.net
UniCredit Bank e una dintre puţinele bănci care au transparentizat informaţii despre grilele salariale oferite pentru unele posturi vacante. Banca angajează în această perioadă studenţi sau tineri absovenţi pe postul de Customer Services Advisor, pe care-i ofertează cu salarii nete de la 3.100 de lei la 3.500 de lei. Experienţa în domeniul bancar nu e obligatorie.
21:50
Nouă judecători ai CCR pot rămâne în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nu rataţi acest moment istoric # Economica.net
29 decembrie 2025 poate să rămână în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale de elită. Nouă judecători ai CCR pot să valideze schimbarea de paradigmă a acestei naţii sau pot reconfirma încremenirea în proiect a acestei ţări. Doamnelor şi domnilor judecători ai CCR, cum vreţi să rămâneţi în istorie?
21:40
Trump l-a primit pe Zelenski la Mar-a-Lago pentru negocieri de pace. Primele declarații # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa.
Acum 24 ore
21:10
Bulgaria se va alătura joi zonei euro şi va deveni astfel a 21-a ţară care adoptă moneda unică europeană, o integrare care provoacă îngrijorări în rândul unor locuitori, care se tem că euro va alimenta inflaţia şi va accentua instabilitatea politică, transmite AFP citată de Agerpres.
21:00
Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia "oprire", informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.
20:10
Codurile de vânt, mană cerească pentru producătorii români de energie eoliană. România exportă masiv energie, la prețuri bune # Economica.net
Codurile de vânt din ultimele zile au făcut ca eolianul să fie prima sursă de generare de energie electrică din România mare parte din timp. Am exportat masiv energie, pe fondul consumului mic.
19:20
Trump anunţă că a avut o discuţie telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuţie telefonică 'foarte productivă' cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puţin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP.
18:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu: “Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii. Va fi dificil și va fi inconfortabil”. Ce spune despre corupție # Economica.net
Vicepremierul Oana Gheorghiu a scris, într-un mesaj pe facebook, că nu promite miracole, dar anul viitor va fi cel în caare reforma va începe să se vadă la modul concret, proces care nu va fi ușor dar nu mai poate fi amânat.
17:40
Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni după întrevederea din Florida # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters.
17:00
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,15 miliarde de lei, la finalul lunii noiembrie, în creştere cu 31% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi data a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
17:00
Schimbări fiscale 2026. Tot ce trebuie să faci ca să nu ai probleme cu taxele și impozitele # Economica.net
Amploarea modificărilor fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 impune contribuabililor, persoane fizice și juridice deopotrivă, o abordare prudentă și bine fundamentată din punct de vedere juridic și fiscal, spune Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Potrivit acestuia, noile reglementări privind majorarea impozitelor, disciplina capitalului social, impozitul minim pe cifra de afaceri și extinderea sancțiunilor fiscale cresc semnificativ riscurile de neconformare și de apariție a litigiilor cu autoritățile fiscale.
16:10
Teren cu poziție unică pe piața imobiliară: 20 de hectare cu lac, la confluența râurilor Arieș și Mureș, scos la vânzare FOTO # Economica.net
Un teren rar a fost scos la vânzare pe piața din România. Este vorba de 20 de hectare de teren, cu acces la lac și care se află la confluența râurilor Mureș și Arieș, în apropiere de localitatea Gura Arieșului.
15:00
Curtea Constituţională a Românei a amânat pentru luni sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, duminică, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
15:00
Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 195 de miliarde de lei # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 194,9 miliarde lei, la finalul lunii noiembrie 2025, în creştere cu 31% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
14:30
Chernomorka, lanțul ucrainean de restaurante cu specific pescăresc, deschide la București în Unirea Shopping Center # Economica.net
Chernomorka, lanțul de restaurante cu specific pescăresc, urmează să deschidă un restaurant în cadrul Unirea Shopping Center, a anunțat recent compania din Ucraina.
14:20
Acord între Germania și Marea Britanie pentru achiziții de piese avansate de artilerie # Economica.net
Regatul Unit a anunţat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziţii publice cu Germania, în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari), "pentru achiziţionarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate", care pot trage în timp ce se află în mişcare şi lovi ţinte aflate la o distanţă mai mare de 70 km, informează Reuters.
14:10
Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea din acest an, peste 1,183 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
14:10
Proprietarii de benzinării Lukoil din SUA sunt afectaţi de incertitudine din cauza sancţiunilor impuse Rusiei # Economica.net
Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferinţe a unui hotel Holiday Inn din statul New Jersey pentru a discuta despre unele evoluţii geopolitice importante, transmite Bloomberg.
14:00
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei.
11:10
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional la acel moment, informează EFE, citată de Agerpres,
11:00
Producţia de cărbune a României a totalizat în primele zece luni din acest an 1,581 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 0,9% mai mică (minus 14.100 tep) faţă de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Ieri
10:30
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), informează EFE, citată de Agerpres.
10:20
Administrația Națională de Metorologie a emis o avertizare de tip cod roșu, care a intrat în vigoare la ora 10.00, care se suprapune cu codurile portocalii și galbene emise deja.
10:00
Ce urmează pentru centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, disputată între Rusia şi Ucraina # Economica.net
Centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte din planul de pace promovat de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru încheierea războiului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina. Situaţia instalaţiei este inclusă printre cele 20 de puncte prezentate de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un cadru de propuneri pentru un acord de pace, scrie Reuters, citată de Agenția News.ro.
09:50
Piața telecom pierde venituri, mai ales din telefonia mobilă. Câți bani au făcut Orange, Vodafone și Digi # Economica.net
Veniturile totale ale operatorilor de telecomunicații din România au continuat să scadă în semestrul I din 2025, confirmând trendul descendent început în 2024, arată datele analizate de Economica.net pe baza raportărilor ANCOM. În primele șase luni ale acestui an, veniturile din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice au coborât la 7,88 miliarde de lei (aproape 1,6 miliarde euro), în scădere cu 1% față de semestrul II din 2024 și cu peste 5% comparativ cu semestrul I din 2024, evoluția fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă.
09:20
Turcia, pe cale să devină o putere energetică în zona noastră. Ce are planificat pentru 2026 # Economica.net
Turcia anticipează realizări energetice majore în anul următor, inclusiv punerea în funcțiune a primului reactor al centralei nucleare Akkuyu, alături de creșterea producției interne de gaze naturale și continuarea ritmului rapid de dezvoltare a surselor regenerabile (solar/eolian), după cum au declarat oficiali din domeniul energiei de la Ankara, citați de Oil Price.
08:40
Cum au învățat zeci de mii de români să se descurce cu banii. Sute de cursuri gratuite, organizate de ISF în 2025 # Economica.net
Institiutul de Studii Financiare (ISF) a organozat sute de cursuri în 2025, antrenând elevi, studenti și profesori care au benefciiat de expertiza lectorilor din cele mai variate domenii, de la mediul academic la persoane active efectiv în piețe financiare.
08:30
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a pleda cauza Ucrainei şi a încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace care vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia, relatează AFP, citată de News.ro.
08:20
Curtea Constituţională a Românei discută duminică sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
27 decembrie 2025
23:20
Mirabela Grădinaru: Nu mi-am pus eticheta de „primă doamnă”. Dacă pot să unesc societatea civilă cu clasa politică, o voi face # Economica.net
Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan”, se prezintă cea care îşi împarte viaţa cu primul om în stat. Mirabela Grădinaru mărturiseşte că evită eticheta de „primă doamnă”, că se implică în acele cauze în care crede, aşa cum a făcut şi înainte ca Nicuşor Dan să fie ales preşedinte şi că îşi doreşte ca, în măsura în care poate, să aducă laolaltă politicienii cu cauzele în care crede.
23:10
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a povestit, la Digi 24, că mâncarea preferată a actualului președinte al României este fasolea cu ciolan.
23:10
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, indică un sondaj recent prezentat sâmbătă de Tanjug.
20:50
2026, posibil an-record pentru autostrăzi în toată istoria României. Câți kilometri ar urma să fie dați în trafic și unde CIFRE # Economica.net
Anul viitor ar putea fi cel în care se vor deschide cei mai mulți kilometri de autostrăzi din istoria României, potrivit estimărilor de acum.
19:50
Forţele armate britanice vor lansa în luna martie un program ce le va permite persoanelor cu vârste sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an în rândurile lor, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării britanic, informează Reuters şi AFP.
19:40
223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.
17:20
ANM: Vânt moderat în București sâmbătă și duminică. Maximele termice vor ajunge la 6-7 grade Celsius # Economica.net
Cerul va fi variabil la Bucureşti, se va semnala ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei, transmite Agerpres.
17:20
Apple sau Samsung? Iată Top 10 ale celor mai vândute modele de telefoane din T3 2025 # Economica.net
Samsung și Apple și-au împărțit fiecare câte cinci locuri în top 10, contribuind cu 20% la volumul global de smartphone-uri din al treilea trimestru al anului, arată un raport al CounterPoint Research. Smartphone-urile 5G au ocupat primele cinci locuri pentru prima dată într-un trimestru al treilea, pe măsură ce această tehnologie devine standard și o preferință cheie a consumatorilor din toată lumea.
17:10
Scandal nou de corupție în Ucraina. Agenția anticorupție acuză mai mulți parlamentari că au luat mită și anunță că a fost împiedicată să percheziționeze mai multe sedii oficiale # Economica.net
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP, transmite Agerpres.
