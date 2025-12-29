Adevăratul motiv pentru care CCR a suspendat ședința privind pensiile speciale ale magistraților – surse
PSNews.ro, 29 decembrie 2025 10:20
Judecătorii Curții Constituționale ar putea amâna din nou proiectul care vizează pensiile speciale ale magistraților, de data aceasta până în ianuarie, potrivit surselor Digi24. Duminică, o parte dintre judecătorii CCR, cei susținuți de PSD, au părăsit sala după ce ar fi cerut date suplimentare de la Ministerul Justiției. În plus, aceștia susțin că în timpul […] Articolul Adevăratul motiv pentru care CCR a suspendat ședința privind pensiile speciale ale magistraților – surse apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
10:20
Adevăratul motiv pentru care CCR a suspendat ședința privind pensiile speciale ale magistraților – surse # PSNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale ar putea amâna din nou proiectul care vizează pensiile speciale ale magistraților, de data aceasta până în ianuarie, potrivit surselor Digi24. Duminică, o parte dintre judecătorii CCR, cei susținuți de PSD, au părăsit sala după ce ar fi cerut date suplimentare de la Ministerul Justiției. În plus, aceștia susțin că în timpul […] Articolul Adevăratul motiv pentru care CCR a suspendat ședința privind pensiile speciale ale magistraților – surse apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Europa se pregătește de ger năpraznic în ianuarie 2026. Vortexul polar a fost dat peste cap # PSNews.ro
Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, după ce vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă. Potrivit celor mai recente analize meteo, aerul foarte rece din regiunile polare va fi eliberat și va ajunge spre continentul european, unde va menține temperaturi scăzute în luna ianuarie, scrie Severe Weather. Vortexul polar este […] Articolul Europa se pregătește de ger năpraznic în ianuarie 2026. Vortexul polar a fost dat peste cap apare prima dată în PS News.
21:10
Amploarea modificărilor fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 impune contribuabililor, persoane fizice și juridice deopotrivă, o abordare prudentă și bine fundamentată din punct de vedere juridic și fiscal, spune Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Potrivit acestuia, noile reglementări privind majorarea impozitelor, disciplina capitalului social, impozitul […] Articolul Schimbări fiscale 2026. Ce trebuie să faci ca să nu ai probleme cu taxele și impozitele apare prima dată în PS News.
19:30
Zilele libere și vântul puternic au dus la creșterea producției de energie. Exporturile, aproape de recordul anual # PSNews.ro
Producția de energie electrică a României a depășit cu mult necesarul de consum într-o zi din minivacanța de Crăciun. Au fost alerte şi meteo de vânt, care au învârtit palele turbinelor eoliene. România a exportat duminică, în jurul prânzului (ora 12:06), 2.555 MW. Este diferența dintre producția crescută de vântul puternic, care a ajuns la […] Articolul Zilele libere și vântul puternic au dus la creșterea producției de energie. Exporturile, aproape de recordul anual apare prima dată în PS News.
19:30
Costul imens al cutremurului din 2023 pentru Turcia: 150 de miliarde de dolari, 13% din PIB # PSNews.ro
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat costul cutremurului din februarie 2023 la aproximativ 150 de miliarde de dolari. Este echivalentul a 13% din PIB-ul naţional la acel moment. Cutremurul a provocat peste 50.000 de morţi în ţară. Cele două cutremure consecutive, cu magnitudinea de 7,7 şi 7,6, au afectat o suprafaţă de 110.000 de […] Articolul Costul imens al cutremurului din 2023 pentru Turcia: 150 de miliarde de dolari, 13% din PIB apare prima dată în PS News.
19:30
Tudorel Toader despre amânarea deciziei privind pensiile magistraților la CCR: A fost strategică # PSNews.ro
Amânarea deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților este văzută de fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, drept o manevră „strategică”. Acesta susține că absența celor patru judecători de la ședință a fost singura modalitate prin care s-a putut bloca o majoritate deja prefigurată. El precizează însă că legea poate intra în […] Articolul Tudorel Toader despre amânarea deciziei privind pensiile magistraților la CCR: A fost strategică apare prima dată în PS News.
19:30
Rogobete: Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, în condiții moderne și sigure # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cei doi pacienți cu arsuri severe, răniți în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați în siguranță la un spital din Belgia, pentru tratament specializat. „Cei doi pacienți cu arsuri severe, cu peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, […] Articolul Rogobete: Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, în condiții moderne și sigure apare prima dată în PS News.
19:30
INS: Turiștii veniți pentru afaceri în România au cheltuit peste un miliard de lei în ultimul trimestru # PSNews.ro
Turiștii străini veniți în România în interes de afaceri au cheltuit, în trimestrul al treilea, peste un miliard de lei. Potrivit INS, numărul total al turiștilor nerezidenți cazați în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul III 2025, a fost de 756.600. Cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 2,245 miliarde lei. Dintre turiștii nerezidenți […] Articolul INS: Turiștii veniți pentru afaceri în România au cheltuit peste un miliard de lei în ultimul trimestru apare prima dată în PS News.
19:30
A fost recunoscută oficial o nouă formă de diabet. Nu răspunde la tratamentele obișnuite # PSNews.ro
Anul acesta, Federația Internațională de Diabet a recunoscut oficial existența unei a cincea forme de diabet, după decenii de controverse. Organizația încurajează și alte instituții, precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să facă același lucru, potrivit Science Alert. Diabetul de tip 5 este rar discutat sau cercetat, dar se estimează că afectează până la 25 de […] Articolul A fost recunoscută oficial o nouă formă de diabet. Nu răspunde la tratamentele obișnuite apare prima dată în PS News.
18:00
Zeci de mii de firme au fost radiate în primele 11 luni ale anului 2025. Principalele domenii # PSNews.ro
Un număr de 74.806 de firme au fost radiate la nivel național, în primele 11 luni din 2025. Sunt cu 0,53% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul București. Au fost 13.470 (număr în creștere cu […] Articolul Zeci de mii de firme au fost radiate în primele 11 luni ale anului 2025. Principalele domenii apare prima dată în PS News.
18:00
Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare. Doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, arată un sondaj. Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE dacă […] Articolul Doar 35,8% dintre sârbi mai susțin aderarea Serbiei la Uniunea Europeană apare prima dată în PS News.
18:00
„Circul de la Curtea Constituțională nu demonstrează decât un singur lucru”. TONI NEACŞU după ce s-a întâmplat la CCR # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a amânat pronunțarea asupra pachetului de reforme care vizează pensiile și vârsta de pensionare a magistraților, următorul termen fiind stabilit pentru luni, 29 decembrie. Decizia vine într-un context procedural tensionat, în condițiile în care legea ar trebui publicată până la finalul anului pentru a putea produce efecte de la 1 ianuarie 2026. Avocatul […] Articolul „Circul de la Curtea Constituțională nu demonstrează decât un singur lucru”. TONI NEACŞU după ce s-a întâmplat la CCR apare prima dată în PS News.
18:00
Mai mulți turiști au rămas blocați în cabanele de la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol emis de meteorologi. În urma condițiilor meteorologice prezente, transportul pe cablu a fost oprit. De aceea turiștii nu au posibilitatea să părăsească zona. Pentru că traficul pe Transfăgărășan este închis, din cauza stratului de zăpadă și a pericolului […] Articolul Turiști blocați la Bâlea Lac din cauza codului roșu de viscol apare prima dată în PS News.
18:00
Într-un episod din „The Sopranos”, un gangster îi spune lui Tony, din familia care dă titlul serialului, că vrea să se retragă. „Ce ești, jucător de hochei?”, îi răspunde Tony, iritat. Cei care nu sunt nici ficționali, nici infractori și care se gândesc să își încheie viața profesională nu trebuie să se teamă de degete rupte sau […] Articolul De ce nu ar trebui să te pensionezi niciodată apare prima dată în PS News.
18:00
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul # PSNews.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită „eroina” documentarului Recorder și una dintre vocile protestelor pentru Justiție, a ales să plece în Laponia la scurt timp după valul de manifestații. Potrivit declarației de avere din 2023, magistratul de la Curtea de Apel București a încasat într-un singur an peste 249.000 de lei din salariu, mai mult decât de ajuns […] Articolul Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul apare prima dată în PS News.
18:00
Un fost profesor universitar lansează acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele nu și-ar fi finalizat studiile de licență în România. Susţine şi că masterul urmat în Franța ar fi fost făcut fără îndeplinirea condițiilor legale. Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București […] Articolul Un fost profesor universitar îl acuză pe Nicușor Dan: „Nu are licență” apare prima dată în PS News.
18:00
Oana Gheorghiu, despre reforma statului: „Începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și privilegiile” # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite că anul viitor va începe ”confruntarea reală cu rezistența la schimbare”. Aceasta subliniază că schimbarea și renunțarea la privilegii nu va fi ușoară, dar că ea se face pentru oameni, nu pentru Guvern sau politicieni, și că, de data asta, este obligatorie. „Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la […] Articolul Oana Gheorghiu, despre reforma statului: „Începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și privilegiile” apare prima dată în PS News.
18:00
Americanii au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA # PSNews.ro
Autoritățile din Statele Unite au început, de la 12 decembrie 2025, să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice. Colectarea se făcea de la unii dintre aceștia la intrarea și ieșirea din țară, indiferent pe ce cale se deplasează. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat publicarea unui aviz privind regula […] Articolul Americanii au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA apare prima dată în PS News.
18:00
Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală judecătorii propuși de PSD. Cine sunt cei patru # PSNews.ro
Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale care au părăsit duminică ședința în care se dezbătea subiectul pensiilor speciale ale magistraților au cerut „un studiu de impact” de la Ministerul Justiției legat de perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, au precizat surse judicare pentru Antena 3 CNN. Cei patru […] Articolul Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală judecătorii propuși de PSD. Cine sunt cei patru apare prima dată în PS News.
16:50
Perspectivele de creștere economică ale Europei în 2026 depind în mare măsură de planul Germaniei de a cheltui aproximativ 1.000 de miliarde de euro pentru infrastructură și apărare, arată un sondaj Financial Times. Economiștii sunt împărțiți. Unii consideră că impulsul fiscal de la Berlin ar putea duce la o „renaștere europeană”. Alții cred că efectele vor fi limitate de […] Articolul SONDAJ FT: Creșterea economică a Europei în 2026 depinde de planul fiscal al Germaniei apare prima dată în PS News.
16:50
Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent? Schimbarea regimului comunist a reprezentat un punct important în sistemul economic al țării. De altfel, și aderarea la blocul comunitar a reprezentat un alt moment esențial pentru creșterea economică a României, potrivit datelor oficiale ale Băncii Mondiale și balanța financiară netă a Ministerului […] Articolul Cu cât a crescut economia României din decembrie 1989 până în prezent apare prima dată în PS News.
16:50
„Îi lasă şi mai vulnerabili”. Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau cu HIV/SIDA # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA „Lasă oamenii vulnerabili şi mai vulnerabili” Jurnalista Ioana Ulmeanu critică una dintre măsurile Guvernului Bolojan din Ordonanța „trenuleț”, ce presupune tăierea alocației de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau care suferă de HIV/SIDA, […] Articolul „Îi lasă şi mai vulnerabili”. Bolojan taie indemnizația de hrană pentru 137 de copii cu handicap sau cu HIV/SIDA apare prima dată în PS News.
16:50
Meteorologii ANM au publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook prin care anunţă prognoza meteo pentru noaptea de Revelion. Astfel, în noaptea dintre ani, vor fi temperaturi minime negative în toată ţara. La munte, la peste 2000 m altitudine, vor fi minime de până la -19 grade Celsius. „În urma analizei hărții sinoptice de la nivelul Europei, […] Articolul METEO Unde ninge de Revelion. Prognoza pentru Anul Nou apare prima dată în PS News.
16:50
Pompierii din Botoşani au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe acoperişul spitalului din Darabani după ce a fost rupt de vânt. Arborele a fost tăiat în mod controlat şi nu a fost afectată clădirea spitalului. ”În această dimineaţă, pompierii au acţionat în oraşul Darabani. Au înlăturat un copac căzut pe acoperişul […] Articolul VIDEO Copac căzut pe acoperişul unui spital. Precizările ISU Botoşani apare prima dată în PS News.
16:50
”Sunt negocieri la sânge”. Ce va face România după ce se va încheia războiul din Ucraina # PSNews.ro
Toți ochii sunt ațințiți asupra SUA, acolo unde Volodimir Zelenski urmează să discute cu Donald Trump despre un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Radu Miruță, actualul ministru al Apărării a dezvăluit ce va face România dacă se va ajunge la un armistițiu. Ce va face România după […] Articolul ”Sunt negocieri la sânge”. Ce va face România după ce se va încheia războiul din Ucraina apare prima dată în PS News.
16:50
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro în ianuarie. Totul pe fondul unor noi tulburări politice interne şi al temerilor că dezinformarea susţinută de Rusia adânceşte neîncrederea faţă de noua monedă. Ţara, cu o populaţie de 6,5 milioane de locuitori, va deveni cea de-a 21-a care va adera la zona euro, la 1 ianuarie. Factorii […] Articolul Bulgarii, divizați în legătură cu trecerea la euro pe fondul dezinformării rusești apare prima dată în PS News.
15:50
Caz şocant la Sibiu. O femeie și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. A plecat cu moştenirea la Dubai # PSNews.ro
O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moartea. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că va muri. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite […] Articolul Caz şocant la Sibiu. O femeie și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. A plecat cu moştenirea la Dubai apare prima dată în PS News.
15:50
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament. Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev. NABU a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai Parlamentului” care „primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada”, legislativul ucrainean. Anchetatorii […] Articolul Scandal de corupție în Ucraina. Parlamentari acuzaţi că au luat mită apare prima dată în PS News.
15:50
Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Educaţiei. Asociaţia Ad-Astra: Să răspundă nevoilor viitorului # PSNews.ro
Asociaţia Ad-Astra solicită Guvernului şi Parlamentului să trateze cu „gravitatea cuvenită” numirea viitorului ministru al Educaţiei şi Cercetării. Consideră că acesta trebuie să dea dovadă de transparenţă şi competenţă şi, mai ales, „să răsundă nevoilor viitorului”. „Viitorul ministru nu trebuie să fie o simplă opţiune administrativă” Să fie liderul care va modela generaţiile ce vor […] Articolul Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Educaţiei. Asociaţia Ad-Astra: Să răspundă nevoilor viitorului apare prima dată în PS News.
15:50
Peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Pastilele împotriva obezității, în prim-plan în 2026 # PSNews.ro
Piața tratamentelor pentru obezitate devine tot mai aglomerată, iar anul 2026 se conturează drept un moment-cheie pentru medicamentele administrate oral. Tot mai multe companii farmaceutice dezvoltă pastile care promit pierderi în greutate similare celor obținute cu injecțiile deja existente. În prezent, peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Printre acestea se numără Novo […] Articolul Peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Pastilele împotriva obezității, în prim-plan în 2026 apare prima dată în PS News.
15:50
Alegătorii kosovari sunt chemaţi la urne duminică pentru alegeri parlamentare anticipate. Speranţa este de a se obţine o majoritate clară pentru a ieşi din criza politică în care ţara este de zece luni. Cu puţin peste 42% din voturi, Vetevendosje (VV), partidul prim-ministrului în exerciţiu Albin Kurti, a ieşit în fruntea alegerilor legislative precedente, din […] Articolul Alegeri parlamentare anticipate în Kosovo. Ţara este în criză politică de zece luni apare prima dată în PS News.
15:50
Zegrean despre amânarea deciziei privind legea pensiilor magistraţilor: Bănuiam. Duminica nu se judecă nicăieri în lume # PSNews.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că bănuia că în şedinţa de duminică nu se va întâmpla nimic. ”Duminica nu se judecă nicăieri în lume. (…) Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, […] Articolul Zegrean despre amânarea deciziei privind legea pensiilor magistraţilor: Bănuiam. Duminica nu se judecă nicăieri în lume apare prima dată în PS News.
15:50
VIDEO Cabinetul medical de la pârtia de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat de viscol # PSNews.ro
Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol. Era amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa. ”Puterea naturii …Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj , amenajat într-un container metalic şi amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat […] Articolul VIDEO Cabinetul medical de la pârtia de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat de viscol apare prima dată în PS News.
15:50
IRCC scade de la 1 ianuarie, după ce a atins un nivel record. Ce înseamnă pentru piața imobiliară # PSNews.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de OUG 19/2019, a atins un nivel de 6,06% pe an. Este cea mai mare valoare de la implementare. IRCC 6,06% este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta. […] Articolul IRCC scade de la 1 ianuarie, după ce a atins un nivel record. Ce înseamnă pentru piața imobiliară apare prima dată în PS News.
14:50
Program militar de un an în rândul tinerilor, în Marea Britanie. Intră în vigoare din martie 2026 # PSNews.ro
Marea Britanie va lansa, în martie 2026, un program ce le va permite tinerilor care au sub 25 de ani să urmeze o pregătire remunerată timp de un an. Vestea vine în contextul în care autoritățile fac eforturi de a stimula recrutarea. Autorităţile vor şi să reconecteze tinerii cu domeniul apărării, scrie AFP. Programul pilot […] Articolul Program militar de un an în rândul tinerilor, în Marea Britanie. Intră în vigoare din martie 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
O persoană a murit pe munte în ultimele 24 de ore. Au existat 40 de intervenții Salvamont # PSNews.ro
Dispeceratul Național Salvamont a primit 40 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Au fost salvate 40 de persoane, dintre care 22 au fost transportate la spital. O persoană a murit în ciuda eforturilor salvamontiștilor. Salvamont: Cele mai multe intervenții în Gorj și Lupeni Salvatorii montani din Gorj au primit 8 apeluri, cele […] Articolul O persoană a murit pe munte în ultimele 24 de ore. Au existat 40 de intervenții Salvamont apare prima dată în PS News.
14:50
Fostul parlamentar Iulian Vladu a decedat duminică, 28 decembrie. Vladu a fost președinte al PNL Dâmbovița și parlamentar de Dâmbovița în perioada 2004 – 2016. Familia anunță că trupul neînsuflețit a fost depus la restaurantul RODIV. Înmormântarea va avea loc marți, la ora 12.00, la Biserica Boanga. „Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la […] Articolul A încetat din viață Iulian Vladu, fost președinte al PNL Dâmbovița apare prima dată în PS News.
14:50
O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia. Cresc suspiciunile de sabotaj # PSNews.ro
O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia, provincia Opole. Incidentul ridică suspiciuni de sabotaj, după ce în noiembrie au avut loc explozii pe căile ferate poloneze. Secțiunea lipsă de cale ferată a fost descoperită pe linia ferată nr. 137 între Sławięcice și Rudziniec. Avaria a fost raportată de ofițerii Gărzii […] Articolul O nouă secțiune de cale ferată avariată a fost descoperită în Polonia. Cresc suspiciunile de sabotaj apare prima dată în PS News.
14:50
Forțele Aeriene Române, misiune umanitară. Doi pacienți cu arsuri duşi cu o aeronavă Spartan la Bruxelles # PSNews.ro
Forțele Aeriene Române desfășoară o misiune umanitară de urgență. O aeronavă C-27J Spartan, configurată pentru transport medical, a plecat sâmbătă din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), pentru evacuarea a doi pacienți cu arsuri către un spital din Bruxelles, Belgia. Este vorba de doi pacienți din Bacău, diagnosticați cu arsură prin flacără, cauzată de o […] Articolul Forțele Aeriene Române, misiune umanitară. Doi pacienți cu arsuri duşi cu o aeronavă Spartan la Bruxelles apare prima dată în PS News.
14:50
Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) era așteptată să se pronunțe duminică asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au decis amânarea dezbaterilor pentru luni, 29 decembrie. Decizia a fost astfel amânată cu o zi. Şedinţa a început la ora 13.00 […] Articolul Curtea Constituţională a amânat pentru luni decizia privind legea pensiilor magistraţilor apare prima dată în PS News.
13:40
Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a propus ca în bugetul pe anul 2026 cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „De văzut cât de mult încape în buget”, a adăugat Radu Miruță. „Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut […] Articolul Ministrul Miruță vrea ca România să cheltuiască 2,7% din PIB pentru Apărare în 2026 apare prima dată în PS News.
13:40
Spaţiul aerian a fost închis deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, nordul Germaniei, din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate. Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 20:47 GMT, până sâmbătă la ora 11:16 GMT. A fost necesară redirecţionarea a şapte zboruri către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt şi alte destinaţii. Două […] Articolul Germania: Zborurile de pe un aeroportul din Hanovra, perturbate din cauza unor drone apare prima dată în PS News.
13:40
Mirabela Grădinaru: Avem acelaşi stil de parenting, Le-am spus copiilor că tatăl lor e Nicuşor Dan, matematicianul # PSNews.ro
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan şi mama celor doi copii ai acestuia, povesteşte că cei mici ştiu că tatăl lor este Nicuşor Dan, „eventual”, matematicianul. Aceştia percep responsabilitatea pe care tatăl lor o are prin faptul că îl văd mai rar de când acesta a fost ales preşedintele ţării. În ceea […] Articolul Mirabela Grădinaru: Avem acelaşi stil de parenting, Le-am spus copiilor că tatăl lor e Nicuşor Dan, matematicianul apare prima dată în PS News.
13:40
VIDEO Incendiu puternic în Capitală. S-a emis mesaj RO-Alert. Arde un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu # PSNews.ro
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile. Depozitul este situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi. ”Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în Capitală. S-a emis mesaj RO-Alert. Arde un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu apare prima dată în PS News.
13:40
Ministra de Externe Oana Țoiu a subliniat, în social media, că România „își exprimă solidaritatea față de Ucraina”. Aceasta pe fondul ultimelor atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Kiev. „Ne exprimăm solidaritatea față de Ucraina, în condițiile în care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, școlilor și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci […] Articolul Oana Țoiu reafirmă sprijinul României pentru Ucraina și condamnă atacurile Rusiei apare prima dată în PS News.
12:40
METEO Cum este vremea azi. Vânt puternic în toată țara. 24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură # PSNews.ro
Duminică avem o zi neplăcută, cu vânt puternic în majoritatea zonelor. O să ningă la munte, în Maramureș, în Transilvania și în Moldova. În Dobrogea se anunță ninsori și lapoviță și sunt condiții de polei. Pe crestele montane o să fie viscol puternic, cu rafale de peste 130 km/h. Vor fi minus 2 grade în […] Articolul METEO Cum este vremea azi. Vânt puternic în toată țara. 24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură apare prima dată în PS News.
12:40
Brigitte Bardot, alias ”BB”, care a reprezentat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină şi libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunţă într-un comunicat Fundaţia Brigitte Bardot. „Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei […] Articolul A murit o actriţă legendară. Brigitte Bardot s-a stins din viaţă la vârsta de 91 de ani apare prima dată în PS News.
12:40
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida. El va pleda cauza Ucrainei şi va încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace. Acesta vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia, relatează AFP. Şeful statului ucrainean „nu va obţine nimic până nu voi da acordul […] Articolul Întâlnire decisivă Trump-Zelenski în Florida, pe tema planului de pace apare prima dată în PS News.
12:40
Victor Negrescu: Bugetul UE pentru 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, IMM-uri… # PSNews.ro
Bugetul UE pentru anul 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, inovare… Şi pentru IMM-uri, agricultură și zonele afectate de calamități, precizează europarlamentarul PSD Victor Negrescu, într-un mesaj postat pe Facebook. Negrescu a fost negociator-șef al Parlamentul European. El a identificat soluțiile bugetare și fonduri pentru PNRR-uri fără a fi nevoie de măsuri de […] Articolul Victor Negrescu: Bugetul UE pentru 2025 a însemnat fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, IMM-uri… apare prima dată în PS News.
12:10
După luni de scandal și atacuri pe prima scenă politică, astăzi CCR va da verdictul într-o speță extrem de importantă. Legea pensiilor magistraților. Este vorba de legea pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Aceasta vizează reducerea privilegiilor acestei categorii profesionale. Context în care, avocatul Toni Neacșu a comentat, în stilul său direct, […] Articolul Toni Neacșu înaintea deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților: „Haos legislativ” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.