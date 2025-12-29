Când se fac și când nu se fac nunți în 2026. Calendar complet
PSNews.ro, 29 decembrie 2025 17:20
Află când nu se fac nunți în 2026 (posturi, Săptămâna Luminată, perioada Crăciun–Bobotează) și care sunt cele mai bune perioade pentru o nuntă. În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. […] Articolul Când se fac și când nu se fac nunți în 2026. Calendar complet apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 30 minute
17:20
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani # PSNews.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă mai lungă, […] Articolul Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani apare prima dată în PS News.
17:20
Senatorul Glad Varga (PNL) declară, luni, după o nouî amânare a decizie pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că reforma pensiilor nu este un moft politic iar costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii. ”De ce judecătorii CCR tot amână decizia privind pensiile […] Articolul Senator PNL: Reforma pensiilor nu este un moft politic. Costurile blocajului sunt reale apare prima dată în PS News.
17:20
17:20
John Simpson, jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025” # PSNews.ro
Am relatat despre mai mult de 40 de războaie din întreaga lume de-a lungul carierei mele, care datează din anii 1960, scrie John Simpson, editorul pentru afaceri internaţionale de la BBC News. Am văzut Războiul Rece atingând apogeul, apoi dispărând pur şi simplu. Dar nu am văzut niciodată un an atât de îngrijorător precum 2025 […] Articolul John Simpson, jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025” apare prima dată în PS News.
17:20
România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani # PSNews.ro
România a urcat constant în ierarhia economiilor mondiale în ultimele două decenii și jumătate, perioadă în care Produsul Intern Brut s-a majorat cu aproximativ 134,4%. Rata medie anuală de creștere, de 3,5%, confirmă un parcurs economic stabil și susținut, care a propulsat țara pe poziția 41 în topul celor mai mari 50 de economii la […] Articolul România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat luni, 29 decembrie, că reforma Curții Constituționale a României este „o urgență reală”, acuzând existența unor „joculețe tactice” menite să protejeze rețele de interese și privilegii din interiorul sistemului de justiție. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, în contextul amânărilor repetate privind sesizarea Înaltei Curți de Casație […] Articolul Dominic Fritz acuză „jocuri tactice” la CCR și cere reforma Curții Constituționale apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:10
Cătălin Predoiu a anunţat că structurile MAI au avut mii de intervenții pe zi, în minivacanţa de Crăciun # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, luni, că peste 30.000 de angajați ai MAI au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții pe zi, iar echipajele pentru situații de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni zilnic, în minivacanţa de Crăciun. O intervenţie deosebit de dificilă a fost cea din localitatea Blăjel, județul Sibiu, […] Articolul Cătălin Predoiu a anunţat că structurile MAI au avut mii de intervenții pe zi, în minivacanţa de Crăciun apare prima dată în PS News.
16:10
Pensiile speciale ale aleșilor locali, vizate de un nou proiect de lege care prevede eliminarea lor # PSNews.ro
O inițiativă legislativă care urmărește eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene a intrat în dezbatere publică la Camera Deputaților, unde va rămâne în consultare până la finalul lunii ianuarie. Proiectul propune eliminarea completă a bazei legale care reglementează aceste indemnizații și este justificat de inițiatori prin presiunile bugetare majore […] Articolul Pensiile speciale ale aleșilor locali, vizate de un nou proiect de lege care prevede eliminarea lor apare prima dată în PS News.
16:10
Reacția celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR, după atacurile dure de la vârful Coaliției de guvernare # PSNews.ro
Boicotul de la CCR operat de patru din cei nouă judecători, aflați în minoritate în plenul Curții Constituționale, a atras luni reacții dure de la vârful partidelor care susțin reforma și eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. De notat că în lege era stipulată intrarea în vigoare a noilor prevederi de la 1 ianuarie, iar având […] Articolul Reacția celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR, după atacurile dure de la vârful Coaliției de guvernare apare prima dată în PS News.
16:10
Cât de rău a fost 2025 pentru economia României: mai mulți bani pentru stat, mai puțini pentru cetățeni # PSNews.ro
Economia românească a suferit la toate capitolele, în 2025, iar efectele se vor vedea și anul viitor. Anul 2025 a început cu o criză politică, provocată de anularea alegerilor prezidențiale, și se termină cu o criză economică. Deficitul bugetar, marea înfrângere din 2025 România a încheiat 2024 cu un deficit uriaș de 9,3% din PIB, […] Articolul Cât de rău a fost 2025 pentru economia României: mai mulți bani pentru stat, mai puțini pentru cetățeni apare prima dată în PS News.
16:10
Ministerul Finanţelor lămurește misterul deficitului bugetar în 2025. Care sunt cifrele reale după luni de reformă # PSNews.ro
Execuţia bugetului general consolidat în primele unsprezece luni ale anului s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde lei, respectiv 6,40% din PIB, în scădere faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, anunţă Ministerul Finanţelor. De asemenea. încasările din impozitul pe salarii şi venit au crescut cu […] Articolul Ministerul Finanţelor lămurește misterul deficitului bugetar în 2025. Care sunt cifrele reale după luni de reformă apare prima dată în PS News.
16:10
Consiliul Concurenței autorizează preluarea Phoenix Slag Services de către Liberty Galați # PSNews.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi, cel mai mare producător integrat de oţel din România, intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRL. ”Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi S.A. intenţionează să preia Phoenix Slag Services SRL”, anunţă autoritatea de concurenţă. Liberty Galaţi SA are ca obiect principal de […] Articolul Consiliul Concurenței autorizează preluarea Phoenix Slag Services de către Liberty Galați apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:10
ANALIZĂ Pensiile speciale, „călcâiul lui Ahile” spre sutele de milioane de euro din PNRR # PSNews.ro
Pensiile speciale au revenit în atenția publică după ce unii judecători CCR au făcut tot posibilul ca legea pe care care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea să nu fie examinată. Procesul în care ar fi trebuit să existe un verdict a tot fost pasat. În ultimă instanță, patru dintre cei nouă judecători nici măcar nu […] Articolul ANALIZĂ Pensiile speciale, „călcâiul lui Ahile” spre sutele de milioane de euro din PNRR apare prima dată în PS News.
15:10
Reprezentant al societății civile: În spatele amânării de la CCR privind pensiile magistraților e de fapt o negociere # PSNews.ro
În spatele amânărilor repetate de la Curtea Constituțională privind legea pensiilor pentru magistrați se află o posibilă negociere politică. Iată ce spune la RFI directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu, după ce judecătorii CCR au amânat pentru a treia oară decizia pe tema documentului asumat de Guvernul Bolojan. Ovidiu Voicu declară despre amânările […] Articolul Reprezentant al societății civile: În spatele amânării de la CCR privind pensiile magistraților e de fapt o negociere apare prima dată în PS News.
15:10
Adrian Câciu (PSD): Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească cu celeritate și să ia o decizie # PSNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la […] Articolul Adrian Câciu (PSD): Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească cu celeritate și să ia o decizie apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete arată luni că în semestrul II din 2025 s-au făcut plăți prin PNRR în valoare de 2,5 miliarde de lei. Alexandru Rogobete anunță că luni s-au încheiat ultimele plăți pentru anul 2025 prin PNRR. „Am accelerat plățile, am redus blocajele și am lucrat pentru ca investițiile să fie implementate corect, în termene și cu riscuri cât […] Articolul Rogobete: Plățile prin PNRR au crescut în semestrul II din 2025 cu 240% apare prima dată în PS News.
15:10
Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul din Cluj. Aeroportul vrea să atingă autonomia energetică în 2027 # PSNews.ro
Un parc fotovoltaic pe opt hectare va fi amenajat la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, instituție care speră să devină autonomă din punct de vedere energetic în 2027. Contractul de finanțare prin fonduri europene pentru realizarea parcului fotovoltaic a fost semnat cu Ministerul Transporturilor. În cadrul proiectului se vor instala, pe o suprafață de aproximativ 8 hectare, […] Articolul Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul din Cluj. Aeroportul vrea să atingă autonomia energetică în 2027 apare prima dată în PS News.
15:10
Motivul pentru care Brigitte Bardot va fi înmormântată în propria grădină de lângă mare, la Saint-Tropez # PSNews.ro
Brigitte Bardot „va fi înmormântată în grădina ei de lângă mare”, a declarat Wendy Bouchard, prietenă apropiată, pentru FranceInfo. Ea va odihni în Saint-Tropez, înconjurată de câinii ei. „Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. „Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard. Angajamentul său pentru […] Articolul Motivul pentru care Brigitte Bardot va fi înmormântată în propria grădină de lângă mare, la Saint-Tropez apare prima dată în PS News.
15:10
Județele din România unde sunt pene de curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă # PSNews.ro
Mii de locuințe din România au rămas fără curent electric pentru perioade îndelungate de timp din cauza vântului puternic, iar în unele zone nu există încă un termen estimat pentru remedierea situației. Cele mai afectate județe sunt Prahova, Buzău și Brăila, potrivit G4Media. Mii de locuințe au rămas fără curent electric. Cum arată situația în Prahova, […] Articolul Județele din România unde sunt pene de curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă apare prima dată în PS News.
15:10
Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de peste 50%. Nou anunț îngrijorător de la Apele Române # PSNews.ro
Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, anunţă luni Administraţia Naţională ”Apele Române”. Instituţia precizează că duminică au fost realizate noi intervenţii tehnice la baraj, fiind repornite ambele hidroagregate […] Articolul Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de peste 50%. Nou anunț îngrijorător de la Apele Române apare prima dată în PS News.
14:10
Președintele AUR, George Simion, a reacționat dur, luni, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale. ”CCR – autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook. Reacția liderului suveranist […] Articolul George Simion, reacție pe decizia CCR: ”Un stat capturat, putred și corupt” apare prima dată în PS News.
14:10
Sondaj IRES: Cum încheie românii anul 2025. Care a fost nivelul de stres şi cum a fost percepută guvernarea # PSNews.ro
Românii încheie anul 2025 cu o percepţie divizată: majoritatea declară că a fost un an bun pentru ei personal, dar consideră, în proporţii ridicate, că 2025 a fost un an rău pentru România şi că ţara merge într-o direcţie greşită. Economia rămâne principalul factor de stres, iar deciziile şi reformele publice sunt evaluate critic, mai […] Articolul Sondaj IRES: Cum încheie românii anul 2025. Care a fost nivelul de stres şi cum a fost percepută guvernarea apare prima dată în PS News.
14:10
Vântul a crescut producția de energie eoliană. România a devenit exportator net de electricitate, de Crăciun # PSNews.ro
Viscolul și vântul din ultimele zile au avut și un efect pozitiv pentru sistemul energetic al României. Producția de energie eoliană a crescut semnificativ, ajungând să reprezinte peste 30% din producția totală de electricitate la nivel național. Pe fondul consumului mai scăzut din perioada sărbătorilor și al vântului puternic, România a devenit exportator net de […] Articolul Vântul a crescut producția de energie eoliană. România a devenit exportator net de electricitate, de Crăciun apare prima dată în PS News.
14:10
Augustin Zegrean, întrebat de ce nu au venit la şedinţa de luni 4 judecători: Pentru că nu vor să voteze această lege # PSNews.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a răspuns tranşant, întrebat de ce patru judecători nu au venit la şedinţa de luni a CCR, în care era aşteptată o decizie în privinţa pensiilor magistraţilor, au făcut acest lucru pentru că „nu vor să voteze această lege”. Pe de altă parte, Zegrean a spus că justiţie […] Articolul Augustin Zegrean, întrebat de ce nu au venit la şedinţa de luni 4 judecători: Pentru că nu vor să voteze această lege apare prima dată în PS News.
14:10
Țara europeană în care depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune și riști pușcăria # PSNews.ro
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro. Franța a înăsprit legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu mai mult […] Articolul Țara europeană în care depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune și riști pușcăria apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini # PSNews.ro
Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova când încerca să scape de mai mulţi câini care îl urmăreau. Bărbatul a rămas blocat în nămol şi în crengile de pe fundul lacului. El a sunat la 112 şi a cerut ajutor. ”Incidentul s-a petrecut în primele ore ale dimineţii, în acest […] Articolul VIDEO Jandarmii au salvat un bărbat care a căzut într-un lac din Craiova în timp ce era urmărit de o haită de câini apare prima dată în PS News.
14:10
Călătoria cu avionul în 2026 s-ar putea schimba semnificativ. Ce modificări sunt pregătite # PSNews.ro
Anul viitor, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative la călătoriile cu avionul. După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce ceva rar: o perioadă de relativ calm – dar dacă această dorință se va împlini este o altă problemă, scrie CNN. Călătorii se pot aștepta la schimbări […] Articolul Călătoria cu avionul în 2026 s-ar putea schimba semnificativ. Ce modificări sunt pregătite apare prima dată în PS News.
14:10
MAI, avertisment privind un clip deep fake, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat singur de diabet # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe internet un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluţionare”. ”Atenţie la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase”. În ultima perioadă circulă un […] Articolul MAI, avertisment privind un clip deep fake, în care Raed Arafat spune că s-ar fi vindecat singur de diabet apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Fost judecător CCR despre cererea de amânare în dosarul pensiilor speciale: „Este fără precedent” # PSNews.ro
Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curţii Constituţionale, a declarat în direct la Digi24 că este „fără precedent” ca plenul CCR să nu aprobe cererea de amânare formulată de judecători în dosarul pensiilor speciale. El a explicat că, în cei aproape 11 ani petrecuţi la Curte, nu a existat o situaţie în care judecători să ceară amânarea, iar […] Articolul Fost judecător CCR despre cererea de amânare în dosarul pensiilor speciale: „Este fără precedent” apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Justiției a evitat să comenteze „blocajul” de la Curtea Constituțională, după ce instituția a amânat pentru 16 ianuarie pronunțarea în dosarul legii pensiilor magistraților, invocând lipsa informațiilor privind discuțiile interne și subliniind că CCR nu intră în sfera de competență a Ministerului. Întrebat cum vede situația de la Curtea Constituțională și dacă se poate […] Articolul Ministrul Justiției, prima reacție după amânarea CCR privind pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
13:10
Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară luni că amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj. El precizează că reforma pensiilor înseamnă sfârşitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează şi nu pot permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă. Abrudean mai spune că premierul Ilie Bolojan […] Articolul Abrudean: Amânările repetate ale deciziei CCR privind reforma pensiilor nu pot deveni o strategie de blocaj apare prima dată în PS News.
13:10
Ce se întâmplă cu alocațiile de hrană pentru anumiți copii. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț” # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a transmis că Guvernul nu a eliminat alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA, contrar informațiilor apărute recent în spațiul public. Potrivit instituției, este vorba despre o știre falsă care susține că ordonanța de urgență cunoscută sub numele de „ordonanța trenuleț” ar fi […] Articolul Ce se întâmplă cu alocațiile de hrană pentru anumiți copii. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț” apare prima dată în PS News.
13:10
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în maximum 6 luni. Suma uriașă investită în acest proiect # PSNews.ro
Polonia intenționează să finalizeze noi fortificații anti-drone de-a lungul frontierei sale estice în doi ani, a declarat un ministru adjunct al apărării, după ceea ce el a descris ca fiind incursiuni repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez. „Ne așteptăm ca primele capacități ale sistemului să fie disponibile în aproximativ șase luni, poate chiar […] Articolul Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în maximum 6 luni. Suma uriașă investită în acest proiect apare prima dată în PS News.
13:10
Raport BNR: Împrumuturile băncilor către stat tot cresc, cele către firme și populație scad # PSNews.ro
BNR arată că soldul creditului acordat de bănci administrațiilor publice (centrale, locale și de asigurări sociale) a crescut în noiembrie, atât față de lua precedentă, cât și față de noiembrie 2024. Față de octombrie 2025, creșterea a fost de 1,4%, iar față anul precedent cu 3,6%. Creditele acordatele sectorului privat au scăzut atât în noiembrie […] Articolul Raport BNR: Împrumuturile băncilor către stat tot cresc, cele către firme și populație scad apare prima dată în PS News.
13:10
Kremlinul anunţă că președintele rus și cel american vor avea în curând o convorbire telefonică legat de Ucraina # PSNews.ro
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters. Putin şi Trump au discutat duminică, înaintea întâlnirii lui Trump cu […] Articolul Kremlinul anunţă că președintele rus și cel american vor avea în curând o convorbire telefonică legat de Ucraina apare prima dată în PS News.
12:10
Victor Ponta critică strategia USR privind Justiția: „Miza lor este controlul asupra DNA și ÎCCJ” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a lansat recent o serie de acuzații la adresa USR, susținând că formațiunea politică urmărește o subordonare a instituțiilor cheie din sistemul judiciar. Într-o declarație pentru România TV, Ponta a comparat tacticile actuale cu metodele folosite în perioada post-belică, afirmând că interesul USR se concentrează exclusiv pe Direcția Națională Anticorupție (DNA) […] Articolul Victor Ponta critică strategia USR privind Justiția: „Miza lor este controlul asupra DNA și ÎCCJ” apare prima dată în PS News.
12:10
Luna ianuarie 2026 se anunță una a extremelor: ger năprasnic, valuri de frig polar și ninsori abundente ar putea lovi Europa, Statele Unite și Canada. Un fenomen rar de încălzire stratosferică a dat peste cap vortexul polar, eliberând aerul rece din regiunile arctice și trimițându-l spre zonele locuite, cu temperaturi mult sub normalul perioadei. Analiza […] Articolul Vine ger năprasnic! Vortexul polar perturbat lovește Europa în ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
12:10
Susținător al lui Georgescu, amendat cu zeci de mii de lei, după ce a chemat foști deținuți să ia cu asalt Guvernul # PSNews.ro
Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu şi George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, după ce în luna mai a făcut apel la foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului pentru […] Articolul Susținător al lui Georgescu, amendat cu zeci de mii de lei, după ce a chemat foști deținuți să ia cu asalt Guvernul apare prima dată în PS News.
12:10
În ciuda noilor segmente deschise din Autostrada de Centură A0, Bucureștiul continuă să ocupe primele poziții în clasamentul mondial al celor mai aglomerate orașe. Conform celui mai recent raport TomTom Traffic Index 2025, Capitala României rămâne un punct critic pe harta congestiei rutiere globale. Indicatorul principal urmărit de specialiști — timpul necesar pentru a parcurge […] Articolul Bucureștiul rămâne în topul global al ambuteiajelor: Ce indică raportul TomTom 2025 apare prima dată în PS News.
12:10
Bulgaria introduce vignetă de o zi din februarie 2026. Ce trebuie să știe șoferii români # PSNews.ro
Bulgaria va introduce oficial, de la 3 februarie 2026, o vignetă de o zi pentru autoturismele și vehiculele de pasageri cu masa de până la 3,5 tone. Aceasta va fi valabilă 24 de ore pe rețeaua de drumuri naționale. Anunțul a fost făcut de autoritatea rutieră bulgară și este de interes direct pentru șoferii români […] Articolul Bulgaria introduce vignetă de o zi din februarie 2026. Ce trebuie să știe șoferii români apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat după ce ședința de luni a Curții Constituționale a României a fost din nou amânată: „Vă cam bateți joc”. Ministrul Radu Miruță (USR) a reacționat la puțin timp după ce ședința CCR care viza pensiile magistraților, programată luni de la ora 10.00, a fost din nou amânată. „CCR, […] Articolul Miruță, reacție după amânarea de la CCR: Vă cam bateți joc apare prima dată în PS News.
12:10
Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro. ”Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro şi a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Naţională a României […] Articolul BNR va elimina o monedă din lista cursurilor valutare. Când va avea loc schimbarea apare prima dată în PS News.
12:10
ANALIZĂ Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate” # PSNews.ro
În ultimii doi ani, România a trecut printr-o serie intensă de procese electorale: alegeri locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale — acestea din urmă chiar de două ori, după anularea scrutinului din noiembrie 2024 — dar și alegeri parțiale organizate inclusiv în Capitală. Această perioadă electorală prelungită a scos mai clar la iveală diviziunile din societate […] Articolul ANALIZĂ Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate” apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:00
Financial Times: Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina # PSNews.ro
După întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele Donald Trump a declarat că un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este „din ce în ce mai aproape”, dar, potrivit Financial Times, discuţiile nu au dus la progrese tangibile în ceea ce priveşte acordul de pace. Vorbind la clubul său […] Articolul Financial Times: Discuţiile dintre Trump şi Zelenski nu au reuşit să deblocheze drumul către pace în Ucraina apare prima dată în PS News.
11:00
Alertă meteo de vânt puternic în 25 de județe din țară. Rafalele vor ajunge și la 120 km/h # PSNews.ro
25 de județe din țară sunt luni sub avertizare Cod galben de vânt. Rafalele vor ajunge în zonele montane chiar la 120 km/h. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Sibiu, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Gorj, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea și Constanța. Potrivit ANM, în Moldova, […] Articolul Alertă meteo de vânt puternic în 25 de județe din țară. Rafalele vor ajunge și la 120 km/h apare prima dată în PS News.
11:00
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, recent decorat de președintele Nicușor Dan, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata veteranului, care a transmis condoleanțe și a subliniat întreaga viață dedicată țării. La 1 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale, Ion Vasile Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară […] Articolul A murit veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat recent de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
11:00
Șeful NATO: Donald Trump este singurul lider capabil să-l constrângă pe Putin să accepte pacea # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Donald Trump este singurul care îl poate forța pe președintele rus Vladimir Putin să oprească războiul împotriva Ucrainei. Într-un interviu pentru publicația germană Bild, șeful NATO a subliniat că numai președintele SUA, Donald Trump, va putea să-l oblige pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului […] Articolul Șeful NATO: Donald Trump este singurul lider capabil să-l constrângă pe Putin să accepte pacea apare prima dată în PS News.
11:00
Un an de mandat, zero intervenții în plen pentru zeci de parlamentari. Salarii de 11.000 lei pe lună # PSNews.ro
Într-un an de mandat, zeci de parlamentari nu au avut intervenții în plenul Parlamentului. Zeci de senatori și deputați nu au scos nici măcar un cuvânt în plenul Parlamentului, informează Antena 3. Deși a trecut un an din mandatul acestora, peste 50 de senatori și deputați nu au vorbit decât la depunerea jurământului. Conform sursei citate, […] Articolul Un an de mandat, zero intervenții în plen pentru zeci de parlamentari. Salarii de 11.000 lei pe lună apare prima dată în PS News.
11:00
Din lipsă de cvorum, CCR amână pe 16 ianuarie decizia privind Legea pensiilor magistraților. Anunțul Siminei Tănăsescu # PSNews.ro
Preşedintele Curţii Constituţionale Simina Tănăsescu a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru vineri 16 ianuarie, ora 10.00. Președinta CCR a explicat de ce a fost suspendată ședința de azi privind […] Articolul Din lipsă de cvorum, CCR amână pe 16 ianuarie decizia privind Legea pensiilor magistraților. Anunțul Siminei Tănăsescu apare prima dată în PS News.
11:00
Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile ministrului Mediului # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în direct la Digi24 că toxicitatea aerului a crescut duminică în Capitală, în zonele din apropierea incendiului din Sectorul 6, însă valorile înregistrate rămân relativ scăzute, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o expunere îndelungată pentru a dezvolta probleme de sănătate. „Am trimis încă din primele momente […] Articolul Cât de toxic este aerul din Capitală, după incendiul din Sectorul 6. Explicațiile ministrului Mediului apare prima dată în PS News.
