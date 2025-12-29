Depozitele în lei ale rezidenților au crescut
Profit.ro, 29 decembrie 2025 13:20
Potrivit datelor BNR, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% față de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali).
Autoritatea antitrust din Italia a ordonat gigantului american Meta să renunțe la termenii contractuali prin care blochează funcționarea chatboților de AI terți în WhatsApp.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0920 lei, de la 5,0890 lei, curs înregistrat miercuri.
Șoferii din Franța pot ajunge la închisoare dacă depășesc limita de viteză de peste 50 de kilometri pe oră # Profit.ro
Începând cu 29 decembrie 2025, depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit infracțiune, care poate duce chiar și la închisoare.
Cu câteva zile înainte de CES 2026, LG a prezentat o nouă serie de monitoare pentru jocuri, numită UltraGear evo.
Emoție autentică, trăiri intense și povești care au atins inimile telespectatorilor.
Exercițiu de forță al Chinei în jurul Taiwanului împotriva forțelor separatiste și „interferențelor externe” # Profit.ro
China a trimis trupe aeriene, navale și de rachete pentru a efectua exerciții militare comune în jurul Taiwanului, o mișcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forțelor separatiste și „interferențelor externe”.
Persoanele de peste 50 de ani impulsionează noile oportunități de investiții în Marea Britanie # Profit.ro
Potrivit investitorilor și analiștilor de piață, creșterea averii și a puterii de cumpărare a persoanelor de peste 50 de ani este pe cale să accelereze o gamă largă de oportunități de investiții în mai multe sectoare ale economiei britanice.
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită și s-a amestecat în afacerile statului # Profit.ro
Yoon Suk Yeol, soția fostului președinte sud-coreean, s-a amestecat în afacerile statului în schimbul unor obiecte de valoare și bani, a declarat un procuror special, potrivit Reuters.
Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro, Banca Națională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgărești (BGN) în raport cu leul (RON).
Un Revelion-maraton de petreceri cu adevărat spectaculoase se trăiește la Prima TV, acolo unde muzica, tradiția și buna dispoziție se întâlnesc la final de 2025 și început de 2026.
Luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Marți noaptea va fi vânt în Carpații Meridionali și de Curbură.
Moment critic pentru Europa: trebuie să aleagă între competiția în inteligență artificială și obiectivele climatice # Profit.ro
Manageri de fonduri și analiști de piață avertizează că Europa se află într-un moment critic în care trebuie să aleagă între a concura serios în cursa globală pentru inteligența artificială și a-și menține ambițioasele obiective climatice, considerate printre cele mai stricte din lume.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Prețurile vor crește, numărul de angajați va scădea - Managerii estimează o scădere a activității economice # Profit.ro
Potrivit Institutului Național de Statitică, managerii din industrie și comerțul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 - februarie 2026 o scădere moderată a activității economice.
Producătorul chinez va revendica, pentru prima dată, titlul de lider mondial la vânzările de vehicule complet electrice în 2025, informează AFP.
Pe fondul războiului de aproape doi ani purtat de Israel împotriva grupării militante palestiniene Hamas, solicitările de relocare în afara țării din partea angajaților israelieni care lucrează pentru companii multinaționale din Israel au crescut în ultimul an.
ULTIMA ORĂ CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie # Profit.ro
Cei patru judecători numiți de PSD nu au intrat nici astăzi în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ceea ce înseamnă că legea, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie, nu poate fi aplicată.
Călătoria cu avionul în 2026 s-ar putea schimba semnificativ. Ce modificări sunt pregătite # Profit.ro
Anul viitor, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative la călătoriile cu avionul.
Germania a înregistrat o scădere semnificativă a licențelor de export pentru arme și echipamente militare, după doi ani record, arată datele guvernamentale.
Concertele anului 2026 din România. Metallica, Max Korzh sau Eros Ramazzotti vin la București # Profit.ro
Artiști și trupe din toate genurile sunt așteptați în 2026 pe scenele din România.
2025, an definitoriu pentru industria jocurilor video. Urmează o continuare spectaculoasă sau un posibil "game over"? # Profit.ro
Marcat de lansări importante de hardware, tranzacții de zeci de miliarde de dolari și schimbări structurale în strategiile marilor jucători din sector, anul 2025 a fost unul definitoriu pentru industria jocurilor video.
Să pleci cu mașina electrică în afara țării nu mai este o aventură exotică, dar rămâne o experiență care cere ceva mai multă pregătire decât un drum clasic cu motor termic.
Un tren cu 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca, din sudul țării, iar cel puțin 13 persoane au murit.
Vinul zilei: un Merlot de la o cramă din Vâlcea, un vin roșu matur și profund, cu note intense de mure, coacăze negre și prune uscate, la care se adaugă accente de ciocolată și lemn dulce. Un vin greu de uitat # Profit.ro
Arhon Merlot 2017, un vin roșu sec, nobil și rafinat, este produs de Crama Drăgași, pe malul Oltului. 100% Merlot, acest vin impresionează prin complexitate, eleganță și profunzime.
Deși a înregistrat progrese semnificative în colaborarea cu autoritățile aeronautice din Italia, cadrul general de reglementare din țară nu susține obiectivele comerciale pe termen lung ale proiectului de a livra colete cu drone, arată Amazon.
Pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice și al schimbărilor din politica monetară globală, aurul traversează în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, relatează CNN.
"Ți-am spus să te aștepți la ceva neașteptat. Și iată-l. Proiectul meu personal, o pasiune: Gin Wayne”. Așa sună anunțul făcut de Wayne Griffiths, cel care a condus în ultimii cinci ani mărcile SEAT și CUPRA, reușind una dintre cele mai spectaculoase lansări ale unui nou brand în Europa.
Anul 2026 găsește economia globală mai puțin spectaculoasă, dar mult mai exigentă.
VIDEO Poiana Brașov are o problemă. Alexu Toader, Swissôtel Poiana Brașov: Ne dorim ca stațiunea să fie logistic mai prietenoasă. Problema e că avem foarte mulți oaspeți care își doresc să vină cu elicopterul - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Swissôtel Poiana Brașov, primul hotel al brandului elvețian din România, a fost lansat după un proces de dezvoltare de aproape trei ani și o investiție de 18,5 milioane de euro, într-un context în care piața locală începe să se deschidă către conceptul de „quiet luxury”.
Hotel cu spa în centrul istoric al orașului Târgu Jiu. Familia de antreprenori Carmen și Călin Lemnaru atribuie contractul # Profit.ro
Firma Crescendo, controlată de familia de antreprenori Carmen și Călin Lemnaru, din județul Gorj, a atribuit asocierii BRC Premium Cluj-Napoca (lider) și Inmelcom Prod un contract pentru construirea în orașul Târgu Jiu a unui hotel de patru stele, cu centru spa, conform datelor Profit.ro.
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) va furniza Băncii Naționale a României (BNR) servicii de cercetare statistică în teren pentru determinarea avuției, finanțării și consumului gospodăriilor populației, conform datelor Profit.ro.
"Dacă ești copil și iei 30 de dolari de la mama și 20 de dolari dintr-o sarcină pe care o îndeplinești...". Obligațiunile „verzi” nu sunt o soluție pentru mediu, spune cel care s-a ocupat de problemele de sustenabilitate la BlackRock # Profit.ro
Investitorul canadian Tariq Fancy, cu preocupări legate de impactul ecologic al activităților economice, afirmă că emiterea bondurilor „verzi” nu schimbă comportamentul corporațiilor.
Investițiile offshore Petrom din Bulgaria ar afecta fluxul de numerar pe termen scurt, însă ar consolida rezervele OMV. Mesaj mixt transmis de Barclays # Profit.ro
Investițiile companiei române OMV Petrom în dezvoltarea blocului offshore Han Asparuh din Bulgaria vor afecta fluxul de numerar disponibil pe termen scurt, însă pe termen lung ar putea consolida baza de rezerve a grupului OMV, acesta fiind unul din motivele pentru care Barclays își menține poziția prudentă față de cotațiile companiei-mamă austriacă, în pofida creșterii estimării prețului țintă.
Nouă fabrică de prăjituri planificată. CEO: Bunicul meu, împreună cu bunica mea, a început acum 30 de ani această afacere # Profit.ro
Wincon Cluj-Napoca, constructor cu afaceri de peste 212 milioane de lei în 2024, a depus singura ofertă pentru construirea celei de-a doua hale a producătorului de prăjituri și produse de patiserie Senneville Inter din Timișoara, business antreprenorial controlat integral de antreprenorul David Alb.
România autentică este acolo unde tradițiile se păstrează vii.
Atenționare: Tinerii au în față cele mai rele perspective. Se vor bate cu inteligența artificială pentru slujbele lor # Profit.ro
Tariq Fancy, cel care a coordonat zona de sustenabilitate la cel mai mare administrator de active financiare din lume, afirmă că tinerii se integrează greu în economiile dislocate de tehnologie. „Vor deveni mai zgomotoși.”
DOCUMENT Bătaie pe Hidroelectrica. O retehnologizare majoră și-a triplat costurile. Se bat pe ea firme din România, Croația, Israel și Azerbaidjan, cu subcontractori și din Ucraina # Profit.ro
Costurile estimate totale ale proiectului de retehnologizare a hidrocentralei Brădișor de pe Lotru, din portofoliul companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, s-au triplat în perioada 2020-2024, de la 36,024 milioane euro plus TVA la 121,892 milioane euro plus TVA, în prezent fiind în derulare a treia licitație consecutivă de atribuire a contractului de execuție, după anularea primelor două, relevă date analizate de Profit.ro.
Curtea Constituțională, așteptată să decidă asupra Legii pensiilor magistraților, după două amânări și lipsă de cvorum # Profit.ro
Curtea Constituțională este așteptată, să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraților, după ce a amânat de două ori pronunțarea.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu.
EXCLUSIV VIDEO Domeniul Știrbey, deținut de o apropiată a familiei lui Dan Voiculescu, se transformă. Vor fi 3 pavilioane dedicate evenimentelor și case pentru cazare # Profit.ro
Compania Dream Film Production Company, care le-a avut pe fiicele lui Dan Voiculescu drept asociați și este deținută acum de o directoare a Intact Media Group, pregătește redeschiderea Domeniului Știrbey din Buftea, cumpărat la licitație. Se pregătește o investiție de circa 2,2 milioane euro în extinderea unor pavilioane de evenimente, în construcția unor case și amenajarea parcării, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
EXCLUSIV Investiție americană în România. Mommy First pregătește lansarea pe piața locală, ca bază a extinderii regionale: Schimbăm un T4 grăbit cu un T1 dominant # Profit.ro
Brandul Mommy First, cu sediul central la New York și un portofoliu de produse și servicii destinate îngrijirii și recuperării mamelor după nașteri, își va lansa operațiunile în România în primul trimestru al anului viitor, cu obiectivul de a ajunge, în 12 luni, la 15.000 – 20.000 de clienți.
EXCLUSIV DOCUMENT Concedieri cu probleme. Sindicatul și peste 300 de salariați ANCOM s-au dus la judecător pentru suspendarea noii organigrame, cu disponibilizări semificative de la 1 ianuarie # Profit.ro
Sindicatul și 323 de salariați din cadrul ANCOM au solicitat instanței suspendarea, prin ordonanță președințială, a unei decizii privind noua organigramă a instituției, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, potrivit datelor Profit.ro.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Investiție în Armata României. Gigantul american Northrop Grumman vrea să implice ROMARM și Aerostar în producția de sisteme radar mobile pentru a proteja spațiul său aerian național și flancul estic al NATO # Profit.ro
Compania americană Northrop Grumman, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de tehnologie aerospațială și de apărare, vrea să implice ROMARM și Aerostar în producția unor sisteme radar mobile avansate, destinate Armatei Române.
VIDEO ANUNȚ după discuția Trump-Zelenski: Gata pentru pace. Am progresat mult spre încheierea războiului! # Profit.ro
Am progresat mult spre încheierea războiului, transmite președintele american, Donald Trump, după discuția cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski.
Două elicoptere s-au prăbușit în statul american New Jersey după ce s-au ciocnit în aer.
Putin anunță ce a discutat cu Trump: Un armistițiu temporar nu va face decât să prelungească conflictul # Profit.ro
SUA și Rusia consideră că un armistițiu temporar nu va face decât să prelungească conflictul din Ucraina, anunță Kremlinul, după discuția dintre președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump.
Zeci de certificate de înmatriculare, autorizații de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase, în primele 11 luni.
Trump anunță o discuție telefonică foarte bună cu Putin înainte de întrevederea cu Zelenski # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, anunță că a avut o discuție telefonică foarte bună cu președintele rus, Vladimir Putin, înainte de întrevederea pe care o va avea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
