Crima din Sibiu: moștenirea de un milion de euro ca motiv principal
MainNews.ro, 29 decembrie 2025 14:20
Anchetatorii din Sibiu investighează o crimă în care fiica victimei și o asistentă medicală sunt acuzate de omor calificat, motivul fiind o moștenire estimată la peste un milion de euro. Cele două au conceput un plan diabolic pentru a obține averea, folosind sedative și violență extremă. Аncета continuă. Anchetatorii au descoperit că motivul crimei din
• • •
Acum 30 minute
14:20
OpenAI angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor, oferind un salariu anual de 555.000 de dolari. Postul implică evaluarea modelelor pentru capabilități nedorite și dezvoltarea de strategii de atenuare a riscurilor. Provocările sunt mari, având în vedere problemele legale și impactul asupra sănătății mentale. OpenAI angajează un director pentru anticiparea și prevenirea riscurilor, oferind
14:20
14:10
Jakarta a devenit cel mai mare oraș din lume, depășind Tokyo, conform unei noi metodologii ONU care include zonele urbane funcționale. Acest titlu reflectă provocările urbanizării moderne: congestionare, poluare și scufundarea orașului. Viitorul urbanizării va fi definit nu doar de giganți, ci și de orașele medii. Jakarta devine cel mai mare oraș din lume, cu
Acum o oră
14:00
Mama și fiica ei au murit după o posibilă intoxicație alimentară în Italia. Antonella Di Ielsi și Sara Di Vita au fost externate de două ori de la spital, provocând indignare. Procuratura a deschis un dosar pentru omucidere din culpă, iar poliția investighează sursa intoxicației alimentare. Mama și fiica din Molise au murit pe 28
Acum 2 ore
13:30
Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, a încheiat acordul cu clubul, afectat de accidentări grave. După o carieră impresionantă, el pleacă în căutarea unor noi oportunități pentru a reveni la forma sa anterioară. Președintele clubului îl susține și speră într-o întoarcere mai puternică. Valentin Țicu, fost căpitan al Petrolului Ploiești, a încheiat contractul cu
13:30
Promisa revoluție a trenurilor europene de noapte a eșuat din cauza costurilor ridicate ale vagoanelor, dificultăților birocratice și lipsei de subvenții statale. Companiile feroviare și startup-urile întâmpină provocări financiare, ceea ce limitează extinderea și operarea acestor servicii esențiale de transport. Trenurile de noapte din Europa nu au reușit să se dezvolte conform așteptărilor din cauza
13:30
Deputatul USR Alexandru Dimitriu va depune o cerere la CCR pentru excluderea a patru judecători care au boicotat ședințele, susținând că aceasta este o încălcare gravă a obligațiilor legale. Boicotul afectează funcționarea Curții Constituționale și protejează interesele PSD. Legea prevede încetarea mandatului în astfel de cazuri. Deputatul USR Alexandru Dimitriu va depune o cerere la
13:10
Acordul comercial UE-Mercosur stârnește controverse, șeful băncii centrale din Austria solicitând o regândire a opoziției față de acesta. Critici din România avertizează că acordul afectează agricultura națională și securitatea alimentară, punând în pericol fermierii locali. Proteste europene subliniază riscurile acestui parteneriat. Șeful băncii centrale a Austriei susține că țara nu își poate permite să renunțe
13:10
Zelenski a dezvăluit că Donald Trump a oferit Ucrainei garanții de securitate pentru 15 ani, cu posibilitate de prelungire. Președintele ucrainean a solicitat o extindere la 30, 40 sau 50 de ani, subliniind importanța acestor garanții pentru ridicarea legii marțiale în Ucraina. O întâlnire între oficialii americani și europeni este planificată. Statele Unite oferă Ucrainei
13:00
Zambia, sub conducerea președintelui Hakainde Hichilema, devine un trofeu geopolitic între superputeri precum SUA și China. Cu resurse uriașe de cupru și reforme economice îndrăznețe, Hichilema navighează cu abilitate presiunile internaționale, promițând prosperitate pentru cetățeni. Aflați cum această națiune își redefinește viitorul. Președintele Zambiei, Hakainde Hichilema, transformă țara într-un obiectiv geopolitic major între SUA și
Acum 4 ore
12:30
Valentin Țicu, fundașul fostului căpitan al Petrolului Ploiești, a decis să își încheie contractul cu echipa, după o perioadă de recuperare dificilă. Accidentările severe l-au menținut departe de teren din iulie 2024, iar acum își caută o nouă echipă unde să revină la potențialul anterior accidentării. Valentin Țicu, fundașul Petrolului Ploiești, își încheie contractul cu
12:30
Fostul judecător constituțional Petre Lăzăroiu afirmă că există un adevărat război între magistrații CCR, accentuat de discuțiile privind pensiile acestora. El subliniază că societatea este fracturată și că negocierile nu reflectă mereu realitatea echilibrată din cadrul Curții. Detalii despre aceste tensiuni și implicațiile lor. Petre Lăzăroiu, fost judecător constituțional, afirmă că între magistrați există un
12:30
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat după amânările repetate ale CCR privind pensiile magistraților. El a afirmat că premierul Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda presiunilor politice sau instituționale. România are nevoie de o decizie clară pentru reforma pensiilor speciale, esențială pentru evitarea blocajelor. Mircea Abrudean, președintele Senatului, afirmă că PNL nu va ceda
12:00
Cod galben de vreme severă în mai județe din România. Meteorologii anunță vânt puternic cu rafale de până la 120 km/h și ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură. Vizibilitatea va fi scăzută, iar temperaturile vor scădea semnificativ. Avertizările ANM sunt valabile până pe 30 decembrie. Cod galben de vânt puternic valabil în mai
12:00
Ploile torențiale din Fâșia Gaza agravează criza umanitară, inundând taberele improvizate și lăsând mii de familii fără adăpost. Locuitorii se confruntă cu condiții dramatice, pierzând hrana și păturile, în timp ce ajutoarele sunt insuficiente pentru a face față suferinței în această regiune afectată de război. Ploile torențiale din Fâșia Gaza au inundat taberele de refugiați,
12:00
O propunere de taxă pe averea miliardarilor din California stârnește reacții puternice în Silicon Valley. Fondatorii gigantilor tehnologici amenință cu plecarea din stat dacă inițiativa devine lege. Criticile vizează impactul asupra inovației și temerile de exod al antreprenorilor din industrie. O propunere de taxă pe averea miliardarilor din California a stârnit controverse în rândul antreprenorilor
11:30
Radu Drăgușin a revenit pe teren după o pauză de 11 luni în meciul Tottenham – Crystal Palace. A decis să părăsească Londra pentru a avea mai multe minute de joc și a reintra în planurile echipei naționale. Integrează interesul cluburilor din Serie A, precum AS Roma și Napoli, pentru o mutare în ianuarie. Radu
11:20
Decizia CCR privind pensiile speciale, amânată pentru 16 ianuarie, din cauza absenței a patru judecători # MainNews.ro
Patru judecători au absentat de la ședința Curții Constituționale, amânând decizia privind pensiile speciale pentru 16 ianuarie. Cvorumul nu a fost întrunit, iar legea ce trebuia să intre în vigoare pe 1 ianuarie rămâne blocată. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a confirmat lipsa relevanței studiilor de impact solicitate. Patru judecători ai CCR desemnați de PSD au
11:00
Anul 2025 se evidențiază ca unul dintre cei mai neliniștiți ani după Războiul Rece, cu conflicte majore în Ucraina și Gaza, instabilitate politică globală și amenințări comerciale. Deciziile controversate ale lui Trump agravează tensiunile. Ultimele evenimente sugerează o posibilă speranță pentru 2026. Anul 2025 a fost marcat de tensiuni globale, conflicte majore și instabilitate politică
11:00
BNR va elimina Leva bulgară din cursurile valutare după adoptarea euro de către Bulgaria pe 1 ianuarie 2026. Prețurile vor fi afișate în ambele monede, iar schimburile se vor putea face gratuit la bănci și oficii poștale. Începerea tranziției va avea loc în iulie 2025, cu etapă finală în februarie 2026. BNR va elimina Leva
Acum 6 ore
10:30
Michael Schumacher, fost mare pilot de Formula 1, a trecut printr-un accident grav în 2013, lăsându-l într-o viață de tăcere. Familia a înființat o fundație caritabilă, iar informațiile despre starea sa medicală sunt confidențiale. Între timp, au avut loc condamnări pentru extorcare legate de viața sa privată. Michael Schumacher a fost victima unui accident grav
10:30
Vreme severă în România: Avertizări de viscol și vânt puternic pentru sfârșitul anului # MainNews.ro
Meteorologii din România au emis avertizări cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite. Începând cu 29 decembrie, județele din Moldova, Dobrogea, Oltenia și Transilvania vor resimți intensificări ale vântului cu viteze de până la 120 km/h în zonele montane. Vremea în București va rămâne variabilă, cu temperaturi de până la 6 grade. Atenționări cod
10:00
România intră în 2026 cu frâna trasă, conform INS. Managerii din industrie, construcții și comerț estimează scăderi moderate ale activității economice, cu creșteri de prețuri persistente și angajări temperate. Încrederea în climatul de afaceri a ajuns la niveluri alarmante, sub estimate din perioada pandemiei. Economia României se pregătește pentru o iarnă de prudență în 2025–2026
09:50
Banda de hoți a furat 2 tone de articole pirotehnice din parcarea unui supermarket din Hettstedt, Germania, provocând pagube de 15.000 de euro. Furtul a lăsat rafturile goale și a fost raportat pe 27 decembrie. Poliția investighează cazul, suspectând că infractorii sunt profesioniști. O bandă de hoți a furat 2 tone de articole pirotehnice din
09:30
CCR analizează luni constituționalitatea pensiilor speciale pentru magistrați, după ce patru judecători numiți de PSD au părăsit ședința, stopând cvorumul. Proiectul propus de Guvernul Bolojan prevede modificări semnificative, inclusiv creșterea vârstei de pensionare și restricții la cuantumul pensiilor. Decizia va influența viitorul sistemului de pensii. CCR va discuta luni constituționalitatea pensiilor speciale ale magistraților Patru
09:30
Parlamentarii ieșeni au împlinit un an de când au fost (re)aleși, jumătate la primul mandat. Unii s-au remarcat prin activitate, precum Cristina Dascălu, în timp ce alții, ca Ancuța Irimia, au fost aproape invizibili. Indemnizațiile și condițiile de cazare în București sunt subiecte de discuție. Jumătate dintre parlamentarii ieșeni sunt la primul mandat Cristina Dascălu
09:20
Radu Drăgușin a revenit pe teren după 11 luni, jucând pentru Tottenham într-un meci contra Crystal Palace. Presa din Italia discută despre o posibilă întoarcere în Serie A, având în vedere interesul echipelor precum AS Roma și Napoli. Agentul său, Florin Manea, confirmă speculațiile privind transferul. Radu Drăgușin a revenit pe teren după 11 luni
09:00
Ioana Apetrii a renunțat la un job toxic la 40 de ani, dar găsirea unui nou loc de muncă s-a dovedit mai dificilă decât se aștepta. Studiile arată că mulți angajați români doresc schimbarea, dar nu au un plan clar. Ce impact are acest blocaj pe piața muncii din România și viitorul generației Alfa? Ioana
09:00
Președintele Trump și președintele Zelenski anunță progrese în negocierile pentru pacea din Ucraina, discutând despre garanțiile de securitate și divizarea regiunii Donbas. Discuțiile se desfășoară într-un ton optimist, iar un acord ar putea fi realizat în câteva săptămâni, conform declarațiilor celor doi lideri. Trump și
08:50
Într-un incident șocant din Brooklyn, o femeie și-a prins iubitul infidel în pat cu o altă femeie și, în urma scandalului, i-a aruncat lucrurile pe geam. Vecinii au asistat la un adevărat spectacol, iar videoclipul a devenit viral pe TikTok. Poliția a intervenit, iar comunitatea este în stare de șoc. O femeie din Brooklyn și-a … Articolul Femeie din Brooklyn își prinde iubitul în pat cu alta și îl dă afară apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:20
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, este o afaceriistă de succes și cea mai bogată femeie din România. Cei doi sunt împreună din 2017 și s-au căsătorit în 2021. Piero a pregătit un cadou special pentru aniversarea relației lor, un avion Bombardier Challenger 3500, ce va fi livrat în 2026. Romina Gingașu, 34 de ani, … Articolul Romina Gingașu și Piero Ferrari: Povestea fascinantă a unei iubiri neobișnuite apare prima dată în Main News.
08:20
Familia Momiță a fost evacuată din palatul din centrul Timișoarei, fiind considerată fără acte de proprietate. Tribunalul Arad a decis că imobilul aparține statului român, naționalizat în 2023. Aceasta este o consecință a unui proces de recuperare a bunurilor naționalizate, care ridică multiple întrebări juridice. Familia Momiță trebuie să evacueze un palat din Timișoara, fiindcă … Articolul Evacuarea familiei Momiță din palatul din Timișoara: ocupanți fără acte apare prima dată în Main News.
08:10
Deepfake-urile au explodat în 2025, devenind greu de distins de materialele autentice. Cu o creștere de 900% a conținutului fals, riscurile dezinformării și fraudelor cresc alarmant. În 2026, experții prevăd deepfake-uri interactive, complicând și mai mult verificarea autenticității conținutului. Deepfake-urile au crescut semnificativ în 2025, ajungând la aproape 8 milioane de materialuri online Calitatea deepfake-urilor … Articolul Explozia deepfake-urilor din 2025: riscuri crescute și viitorul incert apare prima dată în Main News.
08:10
Curtea Constituțională a României reia deliberările asupra pensiilor magistraților luni, 29 decembrie 2025, la ora 10.00, după o amânare din lipsă de cvorum. Noul proiect al Guvernului Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani și un plafon de 70% din indemnizația netă. Curtea Constituțională a României reia deliberările luni privind reforma pensiilor … Articolul Curtea Constituțională reia luni dezbaterile despre pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
07:50
Familie din Scoția a fost afectată de o greșeală tragică la morga Spitalului Universitar Queen Elizabeth din Glasgow. Doi pacienți decedați au fost confundați, iar unul a fost incinerat. NHS a inițiat o investigație, iar angajații implicați au fost suspendați. Detalii importante despre incidentul șocant. Incident grav la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow, unde … Articolul Familie din Scoția, greșeală fatală: incinerare eronată la morga din Glasgow apare prima dată în Main News.
07:30
Descoperă rețete delicioase pentru masa de Revelion! De la migdale picante și blinii cu ricotta la mocktail-uri festive și martini, acest articol oferă inspirație perfectă pentru petrecerea ta. Pregătește preparate savuroase care vor impresiona invitații și asigură o seară de neuitat! Organizarea petrecerilor necesită planificare și rețete gustoase Idei de aperitive și băuturi pentru masa … Articolul Rețete delicioase pentru masa de Revelion: adu magia sărbătorilor acasă apare prima dată în Main News.
07:20
Nicolas Otamendi a avut o repriză plină de evenimente în meciul Braga – Benfica. La 37 de ani, argentinianul a suferit o lovitură cu piciorul în față și o palmă în față, dar și-a răzbunat adversarii printr-un gol marcat cu capul. Detalii despre meciul din Liga Portugal și momentele cheie ale jocului. Nicolas Otamendi a … Articolul Otamendi: Gol marcat, accidentare în gura și palmă în față în Braga – Benfica apare prima dată în Main News.
07:20
Industria aeronautică va experimenta schimbări semnificative în 2026, incluzând modernizări ale experienței premium, aeroporturi mai plăcute și fuziuni între companii. Geopolitica și inflația vor influența călătoriile, iar cererea pentru servicii premium va crește, chiar dacă expansiunea companiilor aeriene va încetini. Industria aeronautică se așteaptă la o perioadă de calm în 2026, cu schimbări semnificative în … Articolul Transformările călătoriilor cu avionul în 2026: ce ne așteaptă? apare prima dată în Main News.
07:10
Succesiunea cu AI transformă procesul moștenirilor, facilitând gestionarea acestora prin programe avansate. Notarii folosesc inteligența artificială pentru a analiza și corela informațiile relevante. Totuși, experiența profesională rămâne esențială în cazurile complexe, până la digitalizarea completă a sistemului juridic. Inteligența artificială devine tot mai folosită în procedurile legate de succesiuni Notarii utilizează programe AI pentru a … Articolul Succesiunea cu AI: Rămân notarii indispensabili? apare prima dată în Main News.
06:50
Tragedia de la piscina naturală din Tenerife, unde doi români au murit, a dus la închiderea zonei. Avertismentele locale subliniază pericolele, iar primarul Emil Navarro atrage atenția că turiștii ignoră indicatoarele. Accesul riscant și valurile periculoase pun în pericol viețile vizitatorilor, majoritatea turiști. Tragedie la piscina naturală din Tenerife, unde s-au înecat doi români, incidentul … Articolul Înecul a doi români la piscina naturală din Tenerife, acum 3 săptămâni apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:20
Iubita lui Radu Drăgușin, Ioana Stan, a avut o reacție emoționantă după revenirea fundașului pe teren la Tottenham, de ziua ei de naștere. Cu lacrimi de bucurie, ea a declarat că momentul a fost cel mai frumos cadou, subliniind cât de mult îl apreciază pe Radu. Detalii despre meci și sărbătoare în articol. Iubita lui … Articolul Reacția copleșitoare a iubitei lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren apare prima dată în Main News.
06:20
Turiști din Moldova blocați în Refugiul Călțun, salvare amânată din cauza vremii extreme # MainNews.ro
Patru turiști din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun, Munții Făgăraș, din cauza vremii extreme și a codului roșu. Salvamont Argeș va interveni abia luni dimineață, având în vedere vântul puternic și ninsorile viscolite. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zona montană. Patru turiști din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș … Articolul Turiști din Moldova blocați în Refugiul Călțun, salvare amânată din cauza vremii extreme apare prima dată în Main News.
05:50
O pacientă de 89 de ani din Elveția a fost jefuită într-un spital, iar obiectele sale de valoare, estimate la 8000 de franci, nu au fost returnate. Spitalul a recunoscut pierderea, dar refuză să compenseze integral prejudiciul. Rudele consideră că spitalul este responsabil pentru siguranța bunurilor personale. O pacientă de 89 de ani a fost … Articolul Pacientă de 89 de ani jefuită în spitalul din Elveția, compensație derizorie apare prima dată în Main News.
05:20
Braga și Benfica au terminat la egalitate, 2-2, într-un meci electrizant din Liga Portugal, afectându-se astfel lupta pentru titlu. Otamendi a deschis scorul pentru Benfica, iar Zalazar a egalat din penalty. Braga, cu 25 de puncte, caută locuri de calificare în cupele europene. Detalii și statistici despre meci mai jos. Braga și Benfica au terminat … Articolul Braga – Benfica 2-2: Mourinho, pas greșit în cursa pentru titlu apare prima dată în Main News.
05:20
Carlos Ghosn, fostul CEO al Renault-Nissan, revine în atenția publicului cu cursurile sale online de management „Carlos Ethos”, după controversata sa evadare din Japonia. Expert în afaceri, el avertizează companiile că dominarea de lungă durată poate duce la declin rapid. Află mai multe despre lecțiile sale valoroase în articol. Carlos Ghosn, fost CEO renumit, își … Articolul Carlos Ghosn: Lecții de business pentru companiile în pericol de a dispărea apare prima dată în Main News.
04:50
Un șofer a primit 130 de amenzi pentru treceri neplătite în Roma, deși nu se afla în oraș. Problema a fost cauzată de clonarea numărului său de înmatriculare de către o femeie cu permisul anulat. Investigațiile poliției au dus la descoperirea vehiculului folosit ilegal, iar proprietarul mașinii a fost nevoit să reînmatriculeze pentru a rezolva … Articolul Șofer amendat cu 130 de taxe pentru treceri neplătite în Roma, deși era plecat apare prima dată în Main News.
04:20
Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid, un atacant destinându-se să-l înlocuiască pe Antoine Baroan. Negocierile pentru noul jucător sunt avansate, cu șanse ca acesta să plece în cantonament săptămâna viitoare. Rapid vizează jucători din afară, inclusiv Daniel Paraschiv și Raul Florucz. Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid, … Articolul Transfer iarnă Rapid: Angelescu confirmă acordul aproape finalizat apare prima dată în Main News.
04:20
Ploile torențiale din sudul și estul Spaniei au provocat inundații devastatoare, ducând la moartea unei persoane și la raportarea altor două dispărute. Alertele roșii au fost emise în Valencia, în urma unor inundații fatale din 2024. Autoritățile avertizează cetățenii să rămână vigilenți și în siguranță. Ploile torențiale au afectat sudul și estul Spaniei, provocând inundații … Articolul Inundații devastatoare în Spania: o persoană moartă și două dispărute apare prima dată în Main News.
03:50
Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago pentru negocieri pe tema păcii în Ucraina. La prânz, oaspeții au savurat preparate americane, culminând cu un tort de ciocolată „Trump”. Liderul american a promis garanții de securitate solide pentru Ucraina, implicând și țările europene. Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago … Articolul Zelenski savurează tort „Trump” la prânzul cu președintele american apare prima dată în Main News.
03:20
Atalanta a pierdut în fața Interului cu 0-1, iar Cristi Chivu a terminat anul pe primul loc în Serie A. Lautaro a strălucit ca „eroul” echipei nerazzurre, contribuind la victoria crucială. Meciul a fost strâns, iar ambele echipe au arătat intensitate și dăruire. Detalii și analiza jocului în articol. Inter a învins Atalanta cu scorul … Articolul Inter învinge Atalanta 1-0, Lautaro salvează echipa, Chivu lider. apare prima dată în Main News.
