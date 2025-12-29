Crima din Sibiu: moștenirea de un milion de euro ca motiv principal

09:30

Parlamentarii ieșeni au împlinit un an de când au fost (re)aleși, jumătate la primul mandat. Unii s-au remarcat prin activitate, precum Cristina Dascălu, în timp ce alții, ca Ancuța Irimia, au fost aproape invizibili. Indemnizațiile și condițiile de cazare în București sunt subiecte de discuție. Jumătate dintre parlamentarii ieșeni sunt la primul mandat Cristina Dascălu …