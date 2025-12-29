(P) Îți dorești „Dantură Fixă în 24 de ore”? Vezi dacă procedura ți se potrivește cu adevărat
Gândul, 29 decembrie 2025 14:50
Tot mai mulți pacienți caută soluții rapide și stabile pentru refacerea danturii, iar procedura „Dantură Fixă în 24 de ore” a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Ideea de a pleca acasă, în aceeași zi, cu o dantură fixă și complet funcțională este, pe bună dreptate, extrem de atractivă. Dar, înainte de entuziasm, apare […]
• • •
Ai încredere în intuiția ta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 30 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei putea găsi o legătură mai puternică cu sufletul tău interior. Vei descoperi, de asemenea, că ești mai sensibil decât de obicei. Ai încredere în intuiția ta. Cu cât te concentrezi mai mult asupra sinelui interior, […]
O kendamă marca Louis Vuitton se vinde cu peste 1300 de dolari. Este sau nu cea mai scumpă kendamă din lume # Gândul
O kendamă Louis Vuitton a fost listată zilele trecute pe eBay la prețul de 1.300 de dolari, însă este sau nu cea mai scumpă de pe piață? O kendamă Louis Vuitton aurie a apărut pe platformele de revânzare și este prezentată ca fiind „cea mai scumpă kendamă din lume”. Totuși, în lipsa certificatului de autenticitate […]
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu # Gândul
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis, printr-un comunicat de presă, că barajul Paltinu funcționează din nou în parametri normali, după intervențiile tehnice realizate în ultimele săptămâni. Instituția precizează că nivelul actual al acumulării este suficient pentru alimentarea județului Prahova, însă avertizează că lucrările trebuie să continue, fiind inevitabilă o intervenție majoră în perioada următoare. […]
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China # Gândul
O studentă româncă a uimit internetul după ce a arătat cât de ieftină este viața de student în China. Ea reușește să trăiască cu doar 28 de lei pe zi, informație care a declanșat comentarii pline de ironie și comparații cu prețurile din România, preia Adevărul. Tânăra și-a început ziua mergând la facultate cu bicicleta, […]
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, precizează că 2025 a fost un an de referință pentru proiectele de infrastructură gestionate de minister. În 2025 s-au deschis în total 146 de km de autostradă și drum expres și s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene, 27,8 mld lei. „2025 a fost […]
Ce va face Luca Zvaleni cu banii de la ”Chefi la cuțite”. A câștigat sezonul 16 al show-ului culinar # Gândul
Luca Zvaleni a dezvăluit ce are de gând să facă cu banii pe care i-a câștigat după ce a luat premiul cel mare la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, sezonul 16. Sezonul 16 al show-ului culinar ”Chefi la cuțite”, prezentat de Irina Fodor la Antena 1, s-a încheiat. Câștigătorul premiului în valoare de 30.000 de […]
Autostrada A8: CNSC a respins contestația la proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos # Gândul
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, pe fond, contestația depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și construcția tronsonului 1 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos. Decizia confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Contestația a fost […]
Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev # Gândul
Fostul comandant al forțelor armate ale Ucrainei și actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi, se pregătește să-și părăsească postul și să se întoarcă la Kiev, scrie Radio NV, citând patru surse din cercurile politice și diplomatice. Conform acestora, cu câteva săptămâni în urmă, în timpul unei vizite la Kiev, Zalujnîi i-a comunicat […]
Ion Cristoiu: Conflictul din CCR dă seamă de conflictul din interiorul Puterii dintre PSD și USR- PNL # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre conflictul din cadrul CCR. A fost amânată pentru a treia oară decizia Curții privind pensiile magistraților, motivul a fost același cu cel de duminică, lipsa de cvorum. „Așadar CCR a amânat pentru 16 ianuarie 2026 luarea unei decizii în chestiunea legii pensiilor […]
În atenția șoferilor români. Țara europeană în care depășirea vitezei legale cu peste 50km/h este înfrațiune # Gândul
Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune în Franța, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro. Franța a înăsprit legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 […]
30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Marți, 30 decembrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniță Anisia, sfântă cu care românii, în general, nu sunt foarte familiarizați. 30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia Sfânta Muceniță Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinți nobili și bogați, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credința creștină, […]
Fotoreporterul Lucian Ciobanu a încetat din viață în ziua de Crăciun. Acesta se lupta cu o boală dureroasă # Gândul
Fotoreporterul Lucian Ciobanu a murit în noaptea de Crăciun la vârsta de 60 de ani, el suferea de o boală gravă, iar de-a lungul anilor a fost foarte apreciat în Arad pentru munca pe care o depunea. Presa din România este în doliu după moartea lui Lucian Ciobanu, fotoreporter de renume și coleg cu Mălina […]
Cei 4 judecători CCR care nu au venit la ședința pe pensiile magistraților o atacă pe președinta CCR, Simina Tănăsescu: „Conducerea CCR refuză să aplice legea” # Gândul
Judecătorii CCR, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, afirmă într-o declarație de presă separată că președintele CCR, Simina Tănăsescu, refuză să aplice prevederile legale în cadrul instanței constituționale. Judecătorii lansează o serie de acuzații grave la adresa președintei CCR, explicând cum Simina Tănăsescu ignoră o serie de obligații legale. „Sesizarea privind obiecția de […]
Cum a ajuns Andreea Bănică să nu mai facă parte din trupa Exotic. ”Aveam lacrimile șiroaie” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a ajuns să nu mai facă parte din trupa Exotic, alături de care a cunoscut succesul cu ani în urmă. Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în […]
Netanyahu și Trump vor discuta a doua fază a armistițiului din Gaza, în Florida. Cum vrea republicanul să restabilească legea și ordinea în enclavă # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump se vor întâlni, luni sera, în Florida pentru a discuta următoarea etapă a planului de pace din Gaza, relatează France 24. Conform celei de-a doua faze a armistițiului, Israelul urmează să se retragă de pe pozițiile din Gaza, în timp ce Hamas ar trebui să depună […]
Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice? # Gândul
Spania a fost puternic afectată de schimbările climatice în 2025. În august anul trecut, cel mai grav val de incendii al secolului a devastat aproape 400.000 de hectare, mai mult decât suprafața statului Mallorca, în timp ce temperaturile extreme au făcut ca această vară să fie cea mai fierbinte de când au început înregistrările și […]
Valentin Țicu s-a despărțit de Petrolul Ploiești. El a debutat la prima echipă în martie 2018, într-un meci cu Flacăra, în Liga 3. Ultimul meci la „lupi” a fost în iulie 2024, în derby-ul cu Rapid. În acest meci din Superliga s-a accidentat grav, în minutul 85, leziunea la genunchi ținându-l departe de teren un […]
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anul # Gândul
Lumina joacă un rol important în viața noastră, iar lipsa ei este motivul pentru care ne simțim mai obosiți și somnoroși pe timp de iarnă. Creierul primește semnale de la ochi În luna decembrie, mulți au observat faptul că, cu cât ziua este mai scurtă, cu atât ne este mai greu să ne trezim dimineața. […]
Rezoluții în medicină pentru anul 2026. Medicamentele fabricate în Lituania vor fi testate anul viitor în spațiu # Gândul
Chiar dacă startup-ul lituanian în domeniul științelor vieții are numai cinci ani, Delta Biosciences, deja desfășoară proiecte la care alții doar visează. Compania se pregătește pentru o misiune unică, în cadrul ei, medicamentele dezvoltate în Lituania pentru astronauți vor fi trimise în spațiu timp de trei ani. Printre partenerii companiei se numără agenții spațiale precum […]
Președintele FRF a tras concluzia despre jocul naționalei. Ce spune despre calificarea la Mondial # Gândul
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că Mircea Lucescu are toată susținerea federalilor, în încercarea naționalei de a se califica la CM 2026. Dar, șeful federație recunoaște că naționala ar fi putut avea rezultate mai bune în acest an, în care a terminat grupa din preliminariile CM 2026 pe locul trei, după Austria și Bosnia-Herțegovina. […]
Investiție majoră în Armata Română: Northrop Grumman vrea să implice ROMARM și Aerostar în producția de radare mobile # Gândul
Compania americană Northrop Grumman, unul dintre liderii mondiali în tehnologie aerospațială și de apărare, intenționează să colaboreze cu ROMARM și Aerostar pentru producția sistemelor radar mobile G/ATOR, menite să consolideze protecția spațiului aerian național și flancul estic al NATO, anunță Profit.ro. Colaborare strategică între companiile românești și gigantul american Craig Doty, Manager of Business Development […]
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 de ani, a mărturisit care ete unul dintre marile sale regrete. ”Prieteni de atâția ani de zile m-au dezamăgit” , a afirmat artista. Daniela Gyorfi a vorbit despre regrete într-un interviu pentru spynews.ro. Artista a afirmat că regrete sale se leagă de persoane care s-au dovedit a nu […]
„Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților # Gândul
George Simion a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce ședința Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânată din nou. Liderul AUR a criticat întârzierea deciziei și modul în care funcționează instituția. Ședința CCR, care urma să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, a fost amânată din cauza lipsei cvorumului. Din cei nouă judecători, […]
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului” # Gândul
„Ucraina va primi garanții de securitate“, acesta este condiția pe care Volodimir Zelenski i-a pus-o, duminică, președintelui american Donald Trump pentru a ajunge la un acord de pace. În cadrul unei întâlniri cu presa de luni dimineață, președintele Ucrainei a mărturisit că i-a cerut lui Trump garanții de până la 50 de ani, însă planul […]
Ministrul USR, Radu Miruță, supărat că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR: ”Vă cam bateți joc” # Gândul
Radu Miruță a reacționat pe rețelele de socializare după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată. Ministrul economiei a acuzat o lipsă de responsabilitate din partea judecătorilor. Ședința CCR s-a încheiat fără rezultat, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar. Inițial, doar cinci dintre […]
Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale în urma amânării de la CCR: „Bătaie de joc” # Gândul
Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale după ce ședința CCR de astăzi a fost suspendată din lipsă de cvorum. Simina Tănăsescu, președintele CCR, a anunțat că noul termen al Curții pentru legea privind pensiile magistraților este 16 ianuarie 2026. „Conform legii CCR – există 2 prevederi care au fost și pot fi […]
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, și-a asigurat primul loc în clasamentul campionatului de fotbal al Italiei la finalul anului 2025. Milanezii au învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Atalanta Bergamo, într-un meci din etapa a 17-a a sezonului, disputat duminică seara. Chivu, lider în Serie A la final de […]
Avertisment meteo. Europa va fi paralizată de un anticiclon din Groelanda. Cât de afectată va fi România # Gândul
România și întreaga Europă vor fi paralizată de o iarnă severă la trecerea dintre ani. Totul din cauza unui anticiclon din Groelanda care împinge aerul polar spre țara noastră. Conform Romica Jurca, aerul mai rece dinspre Insulă va mai pulsa pe continent până la sfârșitul anului. Mai ajunge și în țara noastră mâine, cel mai […]
Fotografiile cu animale sălbatice care au câștigat premiul pentru cele mai amuzante fotografii ale anului # Gândul
Premiile Nikon Comedy Wildlife au încoronat cele mai amuzante fotografii cu animale ale anului 2025. Ajuns la a 11-a ediție, Tom Sullam, cofondatorul CWPA, speră să atragă atenția asupra conservării și bunăstării animalelor folosind umorul. Câștigătorul general din acest an este gorila care dă palma, fotografiată de Mark Meth-Cohn în munții Virunga din Rwanda. Fotografiile […]
Decizia de ultim moment a judecătorilor, după ce susținătorul lui Călin Georgescu a îndemnat oamenii să ia cu asalt Guvernul # Gândul
Judecătoria Sectorului 6 a pronunțat o hotărâre într-un dosar de instigare publică, după ce un susținător al lui Călin Georgescu și George Simion a îndemnat public, pe rețelele de socializare, la ocuparea forțată a clădirii Guvernului, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Amendă penală și interdicții pentru susținătorul lui Călin Georgescu Bărbatul, din […]
Obiceiuri, superstiții și tradiții de Anul Nou. Ce este obligatoriu să faci și ce este neapărat de evitat în noaptea dintre ani # Gândul
În noaptea de Anul Nou, românii respectă numeroase tradiţii şi obiceiuri, pentru unii europeni bizare. Printre cele mai cunoscute se numără Sorcova, Pluguşorul sau Colindul cu Capra sau Ursul. Deși însoțesc Sărbătorile creștine, rădăcinile acestora sunt păgâne, nefiind întâlnite aproape niciunde în Europa, sau în lume. Cât despre superstiții, aceste sunt nenumărate de Anul Nou. […]
Michael Schumacher. 12 ani de tăcere totală, mister absolut. Care este starea sa reală în 2025… # Gândul
Pe 29 decembrie 2013, viața lui Michael Schumacher, fost mare pilot de Formula 1, s-a schimbat pentru totdeauna, din cauza unei căderi teribile la schi în Méribel, în Alpii Francezi. Starea germanului este protejată, așa cum a insistat soția sa, Corinna. Nicio știre sau imagine actualul nu este publică, iubitorii sportului se hrănesc doar cu […]
Cum dai lovitura la masa de Anul Nou. Ce ingredient secret adaugă Gabriela Cristea în sarmale # Gândul
Mai este foarte puțin și vom intra în noul an. Totuși, de pe masa de Revelion 2026, nu au cum să lipsească sarmalele. Iată ce ingredient secret folosește Gabriela Cristea în rețeta ei. Pentru a pregăti cele mai delicioase sarmale, Gabriela Cristea folosește carne tocată, varză murată, afumătură, ceapă, orez, sos de roșii și cimbru. […]
Armata chineză a înconjurat Taiwanul. Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei # Gândul
China a lansat exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, relatează The Guardian și BBC. Potrivit publicațiilor, Beijingul simulează „capturarea și blocarea“ zonelor cheie ale insulei, ca avertisment împotriva „forțelor separatiste” pentru independența Taiwanului și oricărei interferențe „externe”. Armata, marina, sisteme de rachetă și forțele aeriene au fost mobilizate pentru exerciții care includ exerciții […]
INS: Managerii anticipează scăderi de activitate și creșteri de prețuri până în februarie 2026 # Gândul
Managerii din principalele sectoare economice estimează pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026 o evoluție rezervată a activității economice, cu scăderi moderate ale producției și cifrei de afaceri, dar cu presiuni în creștere asupra prețurilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Industrie și construcții: producție mai mică, mai puțini angajați În industria […]
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe. Cum va fi vremea în București # Gândul
25 de județe din țară sunt luni sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 23.00. Rafalele vor ajunge în zonele montane chiar la 120 km/h. „Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei, vestul Olteniei și Carpații Meridionali și de curbură se alfă sub cod galben de vânt puternic până luni la ora 23. Și în București […]
Radu Drăgușin a AȘTEPTAT 333 de zile să revină pe gazon! A intrat în minutul 85 pentru Tottenham # Gândul
Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace. Românul a jucat, în total, 13 minute (5 regulamentar + 8 de prelungiri), a avut un şut la poartă, a efectuat o recuperare şi […]
Urmărire ca-n filme în Dolj. Un tânăr, fără permis de conducere și cu poliția pe urme a sărit din mașină în mers și s-a ascuns într-un grajd # Gândul
Urmărire ca-n filmele de acțiune într-o localitate din județul Dolj. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fugit de polițiști, a sărit dintr-un autoturism aflat în mers și s-a ascuns într-un grajd de animale. Oamenii legii au descoperit ulterior că acesta nu avea permis de conducere. […]
Vlăduța Lupău, implicată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări sunt în alertă # Gândul
Vlăduța Lupău, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare românești, apare într-un context total diferit de cel al scenei. Artista este menționată într-un dosar cu implicații internaționale, care a pus în mișcare autoritățile judiciare din România și Serbia, într-un caz ce vizează presupuse încălcări ale drepturilor de autor. Potrivit documentelor consultate de CANCAN.RO, […]
Încă o provocare pentru Departamentul de Război al SUA. China accelerează dezvoltarea avioanelor de luptă Chengdu J-36 și Shenyang J-50, de generația a șasea # Gândul
Un raport al Departamentului de Război al SUA, publicat în decembrie 2025, afirmă că Beijingul a efectuat testele inițiale de zbor a două prototipuri distincte de avioane de vânătoare de a șasea generație. Dezvăluirea sugerează că Beijingul urmărește căi paralele de dezvoltare pentru a accelera capacitățile avansate de luptă aeriană, inclusiv acțiunile cu și fără […]
O femeie de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din municipiul Ploiești. Din cauza fumului dens, mai mulți locatari au fost evacuați de urgență. Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul trei Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, […]
Câți bani primește Cristian Boureanu, din partea Antena 1, pentru a participa la Survivor 2026 # Gândul
Noul sezon Survivor, programat să debuteze în ianuarie 2026 la Antena 1, vine cu o surpriză de proporții pentru fani show-ului TV. Cristian Boureanu intră în competiție, iar miza nu este doar una de imagine, ci onorariul negociat poate urca la sume amețitoare. Personaj controversat și mereu prezent în prim-planul presei mondene și politice, Cristian […]
Fără dar și poate, porcul este vedeta de pe masa de Sărbători. Românii care nu și-au permis totuși să cumpere unul întreg au căutat alternative mai ieftine pentru anumite preparate, printre ele se numără și jumările. Cei pofticioși care nu au avut porc pe masă au găsit acest preparat chiar la Mega Image, însă ingredientele […]
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unei reuniuni la Paris a aliaților Ucrainei, dedicată finalizării contribuțiilor concrete privind garanțiile de securitate pentru Kiev, în perspectiva unui acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut luni de liderul de la Elysee, printr-un mesaj publicat pe platforma X, după o […]
Fox News: Întâlnirea dintre Trump și Zelenski ar putea deschide ușa primei conversații dintre președintele Ucrainei și Putin, după cinci ani # Gândul
Întâlnirea de duminică dintre președintele american Donald Trump și Volodymyr Zelenskyy ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre președintele ucrainean și liderul rus Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, transmite o sursă Fox News. Deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse […]
Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care face un bilanț extrem de critic al anului 2025. Acesta susține că politicile guvernului Bolojan au dus la creșteri de taxe, mai multă birocrație și o scădere accentuată a libertății economice, cu efecte directe asupra antreprenorilor și populației. Claudiu Năsui […]
Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri” # Gândul
Cu doar câteva zile înainte petrecerea de Revelion 2026, de altfel un adevărat „eveniment al petardelor” în anii precedenți, România pare să trăiască acum o premieră. Pe finele lui 2025 auzim deja mult mai puține bubuituri care răsunau în cartiere, iar această schimbare se datorează unei noi lei, care interzice vânzarea petardelor către publicul larg […]
O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident # Gândul
O familie din Glasgow, Scoția, a incinerat din greșeală un alt corp după o eroare produsă la morga Spitalului Queen Elizabeth. Incidentul a avut loc în luna noiembrie 2025, iar ancheta este în desfășurare. Un incident grav s-a petrecut la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow, Scoția. În noiembrie 2025, din cauza unei erori umane, […]
