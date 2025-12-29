Cătălin Măruță își apără familia după controversele legate de vizita la Ioan Andone. Gestul care i-a revoltat pe fani de Crăciun
Click.ro, 29 decembrie 2025 16:30
Cătălin și Andra Măruță au răspuns cu bucurie invitației primite de la Ioan Andone și soția sa, Simona, participând la o cină festivă care a reunit cele două familii într-o atmosferă plină de căldură. Prezentatorul TV a dorit să împărtășească experiența cu fanii săi, postând mai multe fotografii de
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
16:40
Cu ce gânduri intră Valentina Pelinel în noul an: „Îmi doresc să iubesc și să fiu iubită și să mă bucur de viață exact așa cum vine” # Click.ro
Valentina Pelinel (45 de ani) își petrece vacanța de iarnă la munte, așa cum s-a obișnuit cu ocazia sărbătorilor de iarnă, alături de familia ei numeroasă și a soțului Cristi Borcea.
Acum 15 minute
16:30
Cătălin Măruță își apără familia după controversele legate de vizita la Ioan Andone. Gestul care i-a revoltat pe fani de Crăciun # Click.ro
Cătălin și Andra Măruță au răspuns cu bucurie invitației primite de la Ioan Andone și soția sa, Simona, participând la o cină festivă care a reunit cele două familii într-o atmosferă plină de căldură. Prezentatorul TV a dorit să împărtășească experiența cu fanii săi, postând mai multe fotografii de
16:30
Bucureștenii care vor să participe la evenimentele de Anul Nou sau care plănuiesc deplasări în noaptea dintre ani și în primele zile din 2026 trebuie să fie atenți la modificările anunțate în transportul public.
Acum o oră
16:00
După plecarea de la Antena 1, Dan Capatos face pasul surpriză. Din ce emisiune va face parte în 2026: „O surpriză de proporții la începutul anului viitor” # Click.ro
După mai bine de 15 ani la Antena 1, prezentatorul Dan Capatos își schimbă traiectoria profesională și se alătură grupului media Arcmedia, condus de Radu Budeanu. Conform surselor Unica.ro și Cancan.ro, Capatos va avea o emisiune online la Cancan.ro începând cu anul 2026.
15:50
Burnout recunoscut oficial? România analizează introducerea concediului pentru epuizare profesională # Click.ro
Epuizarea profesională, cunoscută sub numele de burnout, ar putea fi recunoscută oficial în legislația muncii din România. Un proiect de lege inițiat de noul ministru al Economiei propune acordarea unui concediu special pentru refacere profesională, ca măsură de prevenție pentru cei suprasolicitați.
15:50
Comunitatea din Bălești a trăit o zi de profundă tristețe duminică, 28 decembrie 2025, când Ion Drăgan a fost înmormântat. Sute de oameni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu artistului care și-a dedicat viața folclorului românesc. Curtea casei sale s-a umplut încă de dimineață de flori, cor
Acum 2 ore
15:20
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților. Patru judecători desemnați de PSD nu au fost prezenți la ședința de astăzi # Click.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea unei decizii privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.
15:20
Cine a fost scriitoarea genială cu doar 2 clase și o carieră de invidiat, care a fost urmărită de ghinioane. La numai 12 ani i s-a schimbat radical viața # Click.ro
Elena Farago rămâne una dintre figurile marcante ale literaturii române, o poetă care a transformat o copilărie marcată de lipsuri și tragedii într-o sursă de sensibilitate și inspirație pentru generații întregi de copii.
15:00
Povestea telefericelor din România. Instalațiile aduse din Italia au durat peste cinci decenii # Click.ro
Deși România are peste 200 de localități clasificate ca stațiuni turistice, doar câteva dintre ele se bucură de infrastructură modernă de transport pe cablu. Primele teleferice au fost construite în anii ‘70, iar unele dintre ele funcționează și astăzi, fiind cele mai vechi instalații de acest fel d
15:00
Iurie Darie a fost considerat unul dintre cei mai mari actori ai scenei și ecranului românesc, cu o carieră impresionantă întinsă pe mai multe decenii. A debutat în cinematografie în anul 1953 și a devenit rapid o prezență emblematică
15:00
Calendarul zilelor libere din 2026. Anul viitor aduce minivacanțe mai lungi pentru angajații români # Click.ro
Anul 2026 promite angajaților români o serie de sărbători legale care pot fi transformate în vacanțe mai lungi, cu un consum minim de zile de concediu. Datorită faptului că peste jumătate dintre aceste zile libere cad în cursul săptămânii, planificarea unui an relaxant va fi mai ușoară.
14:50
Australian Open va începe la jumătatea lunii ianuarie.
Acum 4 ore
14:20
Ramona Olaru rupe tăcerea după declarațiile lui Alex Bodi. Reacția vedetei la afirmațiile afaceristului # Click.ro
Ramona Olaru a reacționat ferm după declarațiile făcute de Alex Bodi în presă. În vacanță în SUA, vedeta a clarificat că nu l-a cunoscut niciodată și a criticat atitudinea afaceristului, anunțând totodată că se va ocupa de situație pe cale legală după ce se va întoarce în țară.
14:20
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77” # Click.ro
Dubaiul este una dintre destinațiile cele mai căutate pentru a petrece la căldură sărbătorile de iarnă. La 5 ore cu avionul de România, Dubaiul își așteaptă oaspeții și turiștii îmbrăcat în sărbătoare.
14:10
Viscolul lasă localități din trei județe fără curent electric: în Câmpina s-a oprit și apa potabilă # Click.ro
Viscolul puternic din noaptea de duminică spre luni a lăsat sute de familii fără energie electrică în mai multe localități din trei județe și a provocat oprirea apei potabile în Câmpina, acolo unde rețeaua de înaltă tensiune a fost grav avariată.
13:10
Nicole Cherry, la primul ei Protevelion! Câte concerte are în noaptea dintre ani?! „Mă bucur să fiu pe scenă și să le cânt oamenilor” # Click.ro
Nicole Cherry, impresii de la primul ei Protevelion.
13:10
Cum să atragi norocul în noul an: ce să pui în pragul ușii de Revelion conform tradițiilor românești # Click.ro
Noaptea dintre ani este încărcată de semnificații și obiceiuri menite să aducă noroc și belșug în casa fiecăruia. Mulți români respectă tradiții vechi care presupun plasarea unor obiecte simbolice în pragul ușii sau realizarea unor gesturi specifice, crezând că acestea protejează locuința.
13:00
Adina Buzatu, gânduri din Dominicană. Stilista e top model în costum de baie la 48 de ani # Click.ro
Adina Buzatu este top model la 48 de ani și a demonstrat asta din plin acum, direct din vacanța în Dominicană în care își petrece ultimele zile ale lunii decembrie și acest sfârșit de an.
13:00
Cât de scumpă este România? Doi vloggeri analizează prețurile în 11 țări: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi” # Click.ro
Cât de scumpă este, de fapt, viața în România comparativ cu alte state europene? Doi vloggeri români au încercat să răspundă la această întrebare mergând direct la sursă: supermarketurile.
12:50
Bărbat salvat de jandarmi după ce a căzut într-un lac, urmărit de o haită de câini, în Craiova # Click.ro
Un bărbat, din Craiova, a trăit momente de panică în acest weekend, după ce, încercând să scape de câinii care îl urmăreau, a căzut într-un lac dintr-un parc public. Intervenția rapidă a jandarmilor a prevenit o tragedie, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Acum 6 ore
12:40
Trucul simplu care îi face pe unii oameni să pară mereu calmi și stăpâni pe ei. Gestul discret pe care îl folosesc înainte de a reacționa, fără să îl observe nimeni # Click.ro
În birouri aglomerate, în ședințe tensionate sau în fața unor decizii dificile, există oameni care transmit calm fără efort. Mulți cred că este un talent înnăscut sau un semn de inteligență emoțională ieșită din comun. În realitate, specialiștii spun că, de cele mai multe ori, este vorba despre un o
12:20
Vânătoare de petarde înainte de Revelion: sute de kilograme de petarde confiscate în întreaga țară # Click.ro
Se apropie Revelionul, iar forțele de ordine din întreaga țară au început acțiuni extinse pentru a depista și ridica petarde și artificii care ar fi putut fi comercializate ilegal. În doar câteva zile, polițiștii și jandarmii au confiscat sute de kilograme de produse pirotehnice.
12:00
Cine a fost, în realitate, sultana Hurrem din Suleyman Magnificul. A ținut piept la 299 de concubine pentru a rămâne cu sultanul # Click.ro
Deși Imperiul Otoman a fost condus, aproape fără excepție, de bărbați, istoria sa consemnează o femeie care a reușit să răstoarne regulile nescrise ale puterii. Nu a fost sultan și nici moștenitor direct al tronului, însă influența ei a fost suficient de mare încât să modifice cursul deciziilor poli
12:00
Sârbul a primit trofeul din mâinile lui Cristiano Ronaldo.
12:00
Ritualul lui Wilmark pentru noaptea de Revelion. Cum și-a uimit vecinii: „Împăturesc bancnotele într-un mod anume, ca un simbol al prosperității” # Click.ro
Wilmark este pe bună dreptate „Micuțul Columbian” care a adus universul latino-american pe scenele din România.De la studiile de inginerie petrolieră la statutul de „rege al salsei”, parcursul lui Wilmark Rizzo Hernández este o veritabilă lecție de pasiune.
11:40
Chiar dacă nu este zăpadă, bucureștenii nu au renunțat la distracția specifică sezonului rece. Patinoarele din Capitală sunt pline, iar gheața a devenit principalul loc de joacă pentru copii și un prilej de relaxare pentru adulți.
11:40
Vis devenit realitate pentru Andreea Esca. Jurnalista și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus # Click.ro
Andreea Esca și soțul ei, Alexandru Eram, continuă să investească în Porumbacu de Sus, județul Sibiu, extinzând proiectele lor din zonă. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a achiziționat recent o nouă locuință, care va avea un rol special pentru comunitate și pentru turiști, și a împărtășit povestea ach
11:30
Portughezul e la doar 44 de reușite distanță.
11:30
Adevăratul motiv pentru care rămâne apă în compartimentul pentru balsam al mașinii de spălat. Greșeala pe care multe gospodine o fac fără să își dea seama # Click.ro
Mulți utilizatori de mașini de spălat se confruntă cu un fenomen aparent inofensiv, dar enervant: apa care rămâne în compartimentul destinat balsamului de rufe după încheierea ciclului de spălare. Specialiștii spun că acest semn ar putea indica erori de utilizare sau întreținere necorespunzătoare al
11:20
Fundașul internațional a stat departe de teren mai bine de 11 luni.
11:20
A murit veteranul de război Ion Vasile Banu. De ce decorarea sa este un subiect controversat # Click.ro
Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata sa, care a transmis condoleanțe și a vorbit despre o viață dedicată țării și armatei române.
11:10
Familia de români care a renunțat la Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc” # Click.ro
Tot mai mulți români aleg să părăsească Marea Britanie și să se întoarcă în România, pe fondul creșterii accelerate a costului vieții, al nesiguranței percepute și al dificultăților de integrare apărute după Brexit.
11:00
Francisca petrece acasă și Revelionul. Însărcinată în 7 luni și jumătate, artista se ocupă de amenajarea camerei fetiței sale: „Ce urmează în 2026 o să fie fabulos” # Click.ro
Însărcinată în șapte luni și jumătate, artista Francisca (32 de ani) a încetinit puțin ritmul de sărbători.
11:00
Românul are parte de o primă jumătate de an excelentă la Inter.
11:00
Un an greu pentru maestrul Florin Zamfirescu. Ce spune actorul la final de 2025: „Nu am amintiri bune” # Click.ro
Florin Zamfirescu a descris 2025 ca fiind cel mai dificil an al său, plin de momente neplăcute și lipsit de amintiri frumoase. Maestrul a făcut declarații emoționante despre problemele societății, despre nepoții săi și despre provocările cu care se confruntă în viața personală și profesională.
Acum 8 ore
10:40
Cleopatra și Pavel Stratan, revin la TVR după 20 de ani, la Revelionul 2026! „Mașinuța primită de la Andreea Marin e o amintire dragă” # Click.ro
Pavel și Cleopatra Stratan revin după 20 de ani la Televiziunea Publică cu amintiri de la „Surprize, Surprize”, dar și despre emoția primului lor succes.
10:30
Un grav accident feroviar a zguduit sudul Mexicului, după ce un tren cu aproximativ 250 de pasageri a deraiat în statul Oaxaca. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața, iar aproape o sută au fost rănite, în timp ce autoritățile desfășoară ample operațiuni de salvare și au demarat o anchetă pentru
09:10
Urările usturătoare ale vedetelor pentru politicieni, în 2026! Dan Negru: „Aia duși cu sorcova să fie mai puțini decât ăia duși cu pluta!” # Click.ro
Urările usturătoare ale vedetelor pentru politicieni, în 2026! Jean Paler: „Să trăiască din banii pensionarilor!” Dan Negru: „Ăia duși cu sorcova să fie mai puțini decât ăia duși cu pluta!”
Acum 12 ore
08:10
În timp ce multe orașe din România se luptă cu depopularea și lipsa investițiilor, Oradea a reușit performanța care uimește întreaga țară.
07:10
La sfârșit de an se fac bilanțurile și se trage linia în toate domeniile iar cel imobiliar nu face excepție. Prețurile locuințelor din marile orașe, cumulate noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut. Este concluzia raportului asupra evoluției pieței în 2025.
Acum 24 ore
23:40
YouTube, tot mai afectat de conținut generat de AI. Peste 20% din clipurile recomandate sunt considerate slabe calitativ # Click.ro
Un studiu recent arată că o parte semnificativă din videoclipurile recomandate noilor utilizatori YouTube sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și au o calitate scăzută. Peste 20% dintre clipurile afișate de algoritm intră în categoria numită „AI slop”: materiale repetitive, ieftine și
23:10
Cum poți evita ușor problemele digestive după masa de Crăciun. Detaliile minore importante pentru sănătate # Click.ro
Crăciunul este momentul în care de-a lungul întregii țări vor fi savurate preparate tradiționale delicioase, pregătite cu grijă și cu dragoste. Iar mulți oameni ajung să mănânce prea mult de sărbători, mai ales dacă au petrecut ultima perioadă ținând post.
21:40
Care sunt cele mai ieftine destinații de vacanță în 2026. București, alternativa perfectă la Praga # Click.ro
Anul 2026 aduce oportunități pentru călătorii care vor să descopere Europa și Asia fără să-și golească portofelul. București, Tirana, Batumi și Sofia se numără printre destinațiile recomandate ca alternative mai ieftine la orașele tradiționale, cu diferențe de preț de sute de dolari de persoană.
21:10
Recunoaștere internațională pentru Radu Lupu. Pianistul român, lăudat peste hotare de criticii britanici: „Fiecare piesă este o încântare” # Click.ro
O colecție specială de șase discuri, lansată pentru a marca ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a pianistului Radu Lupu, a atras atenția criticilor britanici. Albumul, intitulat The Unreleased Recordings, a fost descris de Andrew Clements drept „o surpriză minunată” și „un adevărat tezaur muzical
20:40
Aniversare de lux în familia Ferrari. Romina Gingașu a primit de la Piero Ferrari un avion privat, la 9 ani de relație # Click.ro
Piero Ferrari, moștenitorul legendarului Enzo Ferrari, și soția sa româncă, Romina Gingașu, celebrează 9 ani de relație printr-un gest impresionant care combină luxul, pasiunea pentru performanță și simbolismul unei povești de dragoste unice: achiziția unui avion privat de 32 de milioane de euro.
20:10
Brandul românesc de încălțăminte Hardot, din Sibiu, a obținut o nouă recunoaștere internațională! Creațiile sale apar acum în garderoba personajelor din serialul „Emily in Paris”, unul dintre cele mai urmărite titluri de pe Netflix.
19:20
Curaj dus la extrem! Ei au jucat șah în valurile reci ale Mării Negre, supravegheați de Moș Crăciun! # Click.ro
Temerari! Imagini inedite pe litoral, de Crăciun, unde patru bărbați au intrat în apele Mării Negre și au jucat o partidă de șah. Tinerii curajoși au folosit o saltea gonflabilă, sub privirile atente ale unui „Moș” aflat pe plajă. Momentul neobișnuit a atras atenția trecătorilor, care s-au oprit să-
19:20
Vreme rea la Iași! Vântul puternic a deteriorat duminică, 28 decembrie, vârful uneia dintre turlele Bisericii Lipovenești din capitala Moldovei, scrie ziaruldeiasi.ro. Renovată ultima oară în 2009, când lucrările s-au încheiat cu acoperirea tablei de pe acoperiș cu foiță din aur, biserica se află pe
19:20
Fostul mare handbalist român Cristian Gațu și-a făcut cel mai frumos cadou de Crăciun! În vârstă de 80 de ani, „Magicianul semicercului” s-a căsătorit civil cu Mariana Oprea (56 de ani), cu care are o relație de mai mulți ani. Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea, la 23 decembrie.
19:10
Trucuri ca artificiile de interior să fie sigure de Revelion. Ce trebuie și ce NU trebuie să faci ca să eviți pericolele # Click.ro
Artificiile de interior au devenit tot mai populare de Revelion, promițând un moment spectaculos fără a ieși din casă. De la vulcani de tort și artificii pentru masă, până la mini-fântâni decorative, aceste produse sunt percepute ca fiind inofensive. Specialiștii în siguranță avertizează însă că, fo
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.