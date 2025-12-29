Ruben Amorim a izbucnit! Ce l-a deranjat pe antrenorul lui Manchester United
Sport.ro, 29 decembrie 2025 20:20
Antrenorul Ruben Amorim a explicat modificarea sistemului de joc al lui Manchester United în meciul cu Newcastle din Premier League.
Acum 30 minute
20:30
Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe și ia serios în calcul revenirea în fotbalul românesc.
20:20
Acum o oră
20:10
FC Petrolul Ploiești și Iustin Răducan au ajuns la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, a anunțat luni clubul prahovean.
20:00
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului # Sport.ro
Universitatea Craiova a primit o lovitură dificilă chiar înaintea finalului de an.
Acum 2 ore
19:40
Mihai Stoica s-a convins! FCSB a dat ”cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc” # Sport.ro
Chiar dacă FCSB a avut un start slab de sezon în comparație cu rezultatele roș-albaștrilor din sezonul trecut, pe final de an, echipa patronată de Gigi Becali a arătat câteva sclipiri.
19:20
În ianuarie 2024, Horațiu Moldovan o părăsea pe Rapid pentru a semna cu gigantul din campionatul Spaniei, Atletico Madrid.
19:20
CSM București a obținut o victorie categorică în fața lui HC Zalău, scor 39-20, în etapa a 10-a a Ligii Florilor, încheind anul 2025 cu 10 victorii din tot atâtea meciuri.
19:10
Chapeau! Steliano Filip e sufletul unei fundații caritabile: „Hrănim peste 250 de familii” # Sport.ro
În urmă cu un deceniu, Steliano Filip era unul dintre cele mai cunoscute nume din Superliga.
Acum 4 ore
18:40
Fostul fotbalist de la Rapid tocmai a semnat cu o formație din primul eșalon fotbalistic românesc.
18:40
Clubul de fotbal Flamengo a anunţat luni că i-a prelungit contractul antrenorului Filipe Luis "până în decembrie 2027", după un sezon în care echipa a câştigat campionatul Braziliei şi Copa Libertadores, informează AFP.
18:30
Pleacă Louis Munteanu de la CFR?! Anunțul făcut de Pancu după ce atacantul a apărut cu tricoul lui FCSB: ”Cu siguranță!” # Sport.ro
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj și unul dintre cei mai apreciați jucători din Superliga României, a făcut un gest care a încins spiritele în campionatul intern.
18:20
Senzațional! Ce a făcut Gheorghe Tadici când a văzut mesajul adresat de către suporteri în CSM București – HC Zalău # Sport.ro
Gheorghe Tadici a fost din nou în centrul atenției, chiar înaintea startului de partidei CSM București – HC Zalău.
18:00
Manchester City pregătește una dintre mutările spectaculoase ale iernii.
17:40
Genoa, club la care Dan Șucu este acționar majoritar din 2024, l-a adus în vară pe Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României.
17:30
Cluburile din Superliga pregătesc schimbări masive în această iarnă.
17:10
Radu Drăgușin a revenit pe teren după o absență de aproape un an.
17:00
Dan Șucu pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor.
16:50
Răsturnare de situație după ce i-au anunțat plecarea internaționalului român: ”Cel mai probabil va continua!” # Sport.ro
S-a vehiculat intens că va schimba echipa în această iarnă, însă se pare că a avut loc o răsturnare de situație.
Acum 6 ore
16:40
Clipe de groază pentru Anthony Joshua! Pugilistul a fost implicat într-un accident cu doi morți # Sport.ro
Tragedie pentru celebrul pugilist.
16:40
Barcelona a mers perfect în finalul anului 2026.
16:30
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?” # Sport.ro
Gigi Becali s-a decis în privința viitorului lui Elias Charalambous și al lui Mihai Pintilii pe banca tehnică a lui FCSB.
16:30
Există interes pentru fostul golgheter al Ligii 1!
15:50
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă # Sport.ro
După un mercato de vară exploziv, Premier League intră din nou în febra transferurilor.
15:30
„Am uitat, scuze!” Momentele în care Sabalenka l-a năucit pe Kyrgios, în „Bătălia Sexelor,” sub privirile lui Ronaldo și Kaka # Sport.ro
Ronaldo, Kaka și Peter Crouch s-au numărat printre vedetele fotbalului care au văzut meciul dintre Sabalenka și Kyrgios, de la Dubai.
15:20
Moldoveanul, fotbalist nestatornic.
15:20
Premier League se vede pe VOYO!
15:00
Din acest sezon s-a făcut schimbul de generaţii U21 în SuperLigă: echipele trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004.
15:00
În Emiratele Arabe Unite a avut loc un eveniment de șapte stele.
Acum 8 ore
14:40
Cristi Chivu (45 de ani) a venit cu o energie nouă la Inter.
14:40
Înotătoarea a avut un an 2025 perfect.
14:30
Turcia - România se joacă la Istanbul, în luna martie.
14:00
Valentin Țicu (25 de ani) s-a despărțit în această iarnă de Petrolul Ploiești.
13:50
S-a retras de s-a rupt! Cu ce echipă a semnat Desley Ubbink după ce a plecat din Superligă # Sport.ro
Surpriză după ce fotbalistul și-a anunțat retragerea din cariera de jucător.
13:50
Nu o impresionezi ușor: Emma Răducanu, reacție tăioasă despre „Bătălia Sexelor”, câștigată de Kyrgios # Sport.ro
Emma Răducanu a comentat înfruntarea dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.
13:30
Giuleștenii țintesc titlul în actuala stagiune.
13:20
Eroare sau ȘOCUL sfârșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar # Sport.ro
Sportivul din România este un obișnuit al celebrei curse.
13:00
Revelația din ultimul sezon din Ligue 1 și-a dat afară antrenorul! Scandal imens la echipă # Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:50
Croatul a venit într-un moment critic al ”câinilor”.
12:50
Stoperul român, în vârsta de 23 de ani, a bifat, duminică, prima sa apariție pe teren după o accidentare care l-a scos din circuitul competițional, aproape 11 luni.
Acum 12 ore
12:30
Al-Arabi Doha, echipa antrenată de fostul selecționer, a avut o partidă în care miza a fost mare: apropierea de podiumul clasamentului Qatar Stars League.
12:10
Anunțul a fost făcut de clubul din Kazahstan.
12:00
Disputa de Sărbători a apărut după ce Sud Dinamo se laudă că a capturat steagurile steliștilor, iar aceștia spun că e vorba de un simplu furt.
11:40
Meci de tenis controversat la Dubai.
11:40
De Crăciun, pe teren: Maria Sara Popa a cucerit două titluri ITF, când alții se pregătesc de Revelion # Sport.ro
Sportiva de 20 de ani a evoluat până în ultima săptămână a anului în circuitul profesionist, în căutarea celui de-al treilea titlu al carierei. Decizia ei s-a dovedit a fi inspirată!
11:40
OUT de la Petrolul Ploiești înainte de Anul Nou: ”Mult succes! / Este o despărțire dureroasă” # Sport.ro
”Lupii galbeni” au încheiat anul pe locul 13 cu 20 de puncte.
11:10
La 49 de ani, fostul atacant a rememorat un episod teribil, petrecut în 2002, care putea să aibă un sfârșit tragic pentru el.
11:00
Proaspăt căsătorit, proaspăt tătic pentru a treia oară și proaspăt campion în Premier League. Ce îți poți dori mai mult?
11:00
Ngezana vs Marinică în duelul decisiv pentru calificare Africa de Sud - Zimbabwe de la CAN 2025! # Sport.ro
Cele două naționale luptă pentru calificarea în optimile de finală ale competiției continentale.
10:40
Cristi Borcea (55 de ani) a oferit un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.
10:20
După un weekend în care toate echipele aflate în lupta pentru Scudetto au câștigat, tehnicianul de pe banca celor de la Napoli și-a continuat războiul psihologic cu rivale.
