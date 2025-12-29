Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion

Primasport.ro, 29 decembrie 2025 20:50

Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
21:00
Andres Dumitrescu, aproape de o revenire de senzaţie în Superliga Primasport.ro
Andres Dumitrescu, aproape de o revenire de senzaţie în Superliga
Acum o oră
20:50
Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion Primasport.ro
Dinamo a făcut primul transfer al iernii. Prezentarea are loc după Revelion
20:40
Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria Primasport.ro
Jake Paul şi-a exprimat sprijinul pentru Anthony Joshua, implicat într-un accident rutier în Nigeria
20:30
Siyabonga Ngezana a câştigat duelul cu Mario Marinică din Cupa Africii pe Naţiuni Primasport.ro
Siyabonga Ngezana a câştigat duelul cu Mario Marinică din Cupa Africii pe Naţiuni
Acum 2 ore
20:20
”Să se găsească o soluţie să plece”. Conducerea lui CFR Cluj încearcă să se despartă de jucătorul în care şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
”Să se găsească o soluţie să plece”. Conducerea lui CFR Cluj încearcă să se despartă de jucătorul în care şi-a pus mari speranţe
20:10
FC Botoşani şi-a definitivat programul din această pauză competiţională Primasport.ro
FC Botoşani şi-a definitivat programul din această pauză competiţională
20:10
Desley Ubbink nu se mai retrage! Olandezul a plecat de la Metaloglobus şi a semnat cu alt club Primasport.ro
Desley Ubbink nu se mai retrage! Olandezul a plecat de la Metaloglobus şi a semnat cu alt club
19:30
Plecare surprinzătoare de la Universitatea Craiova! Reziliere unilaterală a omului în care Filipe Coelho şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
Plecare surprinzătoare de la Universitatea Craiova! Reziliere unilaterală a omului în care Filipe Coelho şi-a pus mari speranţe
Acum 4 ore
19:20
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză Primasport.ro
Brazilianul Marquinhos, căpitanul echipei PSG, a început demersurile pentru a obţine cetăţenia franceză
19:20
A doua despărţire a zilei oficializată de Petrolul Ploieşti Primasport.ro
A doua despărţire a zilei oficializată de Petrolul Ploieşti
18:20
Cererea uriaşă este justificarea lui Infantino pentru preţurile mari ale biletelor pentru CM 2026 Primasport.ro
Cererea uriaşă este justificarea lui Infantino pentru preţurile mari ale biletelor pentru CM 2026
18:20
Maurizio Sarri a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă. Care e starea legendarului antrenor Primasport.ro
Maurizio Sarri a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe inimă. Care e starea legendarului antrenor
17:50
Gabi Iancu se desparte de Farul! Primasport.ro
Gabi Iancu se desparte de Farul!
17:40
Nico Rosberg spune că Michael Schumacher era un maestru al manipulării psihologice Primasport.ro
Nico Rosberg spune că Michael Schumacher era un maestru al manipulării psihologice
Acum 6 ore
17:20
Guardiola a redresat situaţia lui Manchester City. ”Managerii nu sunt magicieni” Primasport.ro
Guardiola a redresat situaţia lui Manchester City. ”Managerii nu sunt magicieni”
17:20
Bogdan Vătăjelu a devenit liber de contract! Ar putea ajunge la un club din Superliga Primasport.ro
Bogdan Vătăjelu a devenit liber de contract! Ar putea ajunge la un club din Superliga
17:10
Un fost atacant ce a impresionat în prima ligă a României a decis să facă carieră în IT. ”Lucrez de acasă de când m-am lăsat de fotbal” Primasport.ro
Un fost atacant ce a impresionat în prima ligă a României a decis să facă carieră în IT. ”Lucrez de acasă de când m-am lăsat de fotbal”
17:10
Critici după ”Bătălia Sexelor” câştigată de Kyrgios în faţa Arinei Sabalenka Primasport.ro
Critici după ”Bătălia Sexelor” câştigată de Kyrgios în faţa Arinei Sabalenka
16:50
Prima lovitură a iernii! Daniel Paraschiv revine în Superliga şi se va bate la titlu Primasport.ro
Prima lovitură a iernii! Daniel Paraschiv revine în Superliga şi se va bate la titlu
16:40
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria Primasport.ro
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat într-un grav accident rutier în Nigeria
16:40
Claudiu Micovschi, pe picior de plecare de la Rapid! Este dorit în Superliga Primasport.ro
Claudiu Micovschi, pe picior de plecare de la Rapid! Este dorit în Superliga
16:20
Lovitură dată de Unirea Slobozia! Ialomiţenii aduc un jucător ce a impresionat la Rapid. ”Tocmai ce a semnat cu noi” Primasport.ro
Lovitură dată de Unirea Slobozia! Ialomiţenii aduc un jucător ce a impresionat la Rapid. ”Tocmai ce a semnat cu noi”
16:10
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: ”A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar ştiam că voi vedea lumina la capătul drumului” Primasport.ro
Radu Drăguşin a revenit pe teren după aproape un an: ”A fost cea mai mare provocare a vieţii mele, dar ştiam că voi vedea lumina la capătul drumului”
16:10
Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney Primasport.ro
Christian Pulisic dezminte că ar avea o relaţie cu actriţa Sydney Sweeney
16:10
Cum au încheiat anul jucătorii eligibili pentru regula U21 Primasport.ro
Cum au încheiat anul jucătorii eligibili pentru regula U21
15:50
VIP Revelion la Prima TV Primasport.ro
VIP Revelion la Prima TV
15:50
Prima TV, locul IV în audienţe cu ”Schimb de mame”. Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în Prime Time Primasport.ro
Prima TV, locul IV în audienţe cu ”Schimb de mame”. Cinemaraton, în top 5 televiziuni din România în Prime Time
15:50
Dezvăluiri incredibile despre jucătorul din Superligă trecut pe la PSG: "Doarme două ore pe noapte" Primasport.ro
Dezvăluiri incredibile despre jucătorul din Superligă trecut pe la PSG: "Doarme două ore pe noapte"
Acum 8 ore
15:20
Prima echipă care se retrage din Liga 2! Patronul echipei a anunţat deja că nu va mai continua Primasport.ro
Prima echipă care se retrage din Liga 2! Patronul echipei a anunţat deja că nu va mai continua
14:10
Alexandru Albu pleacă de la Chindia! Mijlocaşul s-a înţeles cu o echipă din Superligă Primasport.ro
Alexandru Albu pleacă de la Chindia! Mijlocaşul s-a înţeles cu o echipă din Superligă
13:50
FC Argeş, la un pas să-şi piardă cel mai bun jucător! Ce decizie au luat şefii clubului în privinţa lui Caio Primasport.ro
FC Argeş, la un pas să-şi piardă cel mai bun jucător! Ce decizie au luat şefii clubului în privinţa lui Caio
Acum 12 ore
13:20
Şefii Rapidului s-au decis! Cinci jucători au şanse minime să mai continue în Giuleşti Primasport.ro
Şefii Rapidului s-au decis! Cinci jucători au şanse minime să mai continue în Giuleşti
12:10
Drăguşin şi-a dat acordul şi pleacă de la Tottenham! Fundaşul este dorit de unul dintre granzii Europei Primasport.ro
Drăguşin şi-a dat acordul şi pleacă de la Tottenham! Fundaşul este dorit de unul dintre granzii Europei
11:40
A început "curăţenia" la "U" Cluj! Trei jucători sunt OUT după pauza de iarnă Primasport.ro
A început "curăţenia" la "U" Cluj! Trei jucători sunt OUT după pauza de iarnă
10:40
Norvegianul Magnus Carlsen a câştigat al şaselea titlu mondial la şah rapid Primasport.ro
Norvegianul Magnus Carlsen a câştigat al şaselea titlu mondial la şah rapid
10:10
Cristiano Ronaldo despre pragul simbolic de 1.000 de goluri. ”Dacă nu mă accidentez, sunt sigur că îl voi atinge” Primasport.ro
Cristiano Ronaldo despre pragul simbolic de 1.000 de goluri. ”Dacă nu mă accidentez, sunt sigur că îl voi atinge”
10:10
Un fost jucător anunţă la ce a fost supus când timp a jucat la FCSB: "Au fost alte interese" Primasport.ro
Un fost jucător anunţă la ce a fost supus când timp a jucat la FCSB: "Au fost alte interese"
10:00
RETROSPECTIVĂ: Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală Primasport.ro
RETROSPECTIVĂ: Chelsea a câştigat Cupa Mondială a Cluburilor, dar Donald Trump a ”furat” spectacolul de la finală
09:50
RETROSPECTIVĂ: 2025 a fost anul în care s-a retras Simona Halep Primasport.ro
RETROSPECTIVĂ: 2025 a fost anul în care s-a retras Simona Halep
09:50
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM Primasport.ro
RETROSPECTIVĂ: David Popovici a intrat în istorie. La 21 de ani, el a devenit singurul înotător care a câştigat aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale CM
09:50
Un fost campion al României cu FCSB a ales atletismul în detrimentul fotbalului: "Mă pregătesc de maratonul de la Berlin" Primasport.ro
Un fost campion al României cu FCSB a ales atletismul în detrimentul fotbalului: "Mă pregătesc de maratonul de la Berlin"
09:40
Primul jucător care vine la Rapid! Angelescu a confirmat mutarea: "Plătim o sumă" | EXCLUSIV Primasport.ro
Primul jucător care vine la Rapid! Angelescu a confirmat mutarea: "Plătim o sumă" | EXCLUSIV
Acum 24 ore
00:00
Interul lui Chivu s-a impus la Bergamo, 1-0 cu Atalanta, şi termină anul pe primul loc Primasport.ro
Interul lui Chivu s-a impus la Bergamo, 1-0 cu Atalanta, şi termină anul pe primul loc
28 decembrie 2025
23:50
Boateng, impresionat de nivelul fotbalului din România! Ce spune stâlpul apărării dinamoviste despre adversari şi competiţie Primasport.ro
Boateng, impresionat de nivelul fotbalului din România! Ce spune stâlpul apărării dinamoviste despre adversari şi competiţie
23:40
Primele cuvinte ale lui Radu Drăguşin după revenirea pe teren: „A fost o călătorie lungă şi plină de transformări” Primasport.ro
Primele cuvinte ale lui Radu Drăguşin după revenirea pe teren: „A fost o călătorie lungă şi plină de transformări”
23:10
Orăştioara de Sus este şi locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc. Acesta păstrează cu sfinţenie tradiţiile de Crăciun Primasport.ro
Orăştioara de Sus este şi locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc. Acesta păstrează cu sfinţenie tradiţiile de Crăciun
23:00
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV Primasport.ro
„Cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” Mihai Stoica, reverenţă în faţa fotbalistului adus la începutul anului de FCSB: „Nu am mai întâlnit aşa ceva” | EXCLUSIV
23:00
Cum arată „Dream Team-ul” SuperLigii în viziunea lui Victor Angelescu! Cinci olteni şi trei jucători de la FCSB în echipa ideală | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Cum arată „Dream Team-ul” SuperLigii în viziunea lui Victor Angelescu! Cinci olteni şi trei jucători de la FCSB în echipa ideală | VIDEO EXCLUSIV
22:30
„E un pic cam mult armăsar dintr-un pic de ţânţat”! Louis Munteanu, apărat după imaginile în care purta tricoul FCSB-ului: „Reacţia conducerii mi se pare exagerată” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„E un pic cam mult armăsar dintr-un pic de ţânţat”! Louis Munteanu, apărat după imaginile în care purta tricoul FCSB-ului: „Reacţia conducerii mi se pare exagerată” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Rapid mută pe piaţa transferurilor! Giuleştenii sunt aproape de a aduce primul jucător din această iarnă: „E împrumut cu opţiune de cumpărare” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Rapid mută pe piaţa transferurilor! Giuleştenii sunt aproape de a aduce primul jucător din această iarnă: „E împrumut cu opţiune de cumpărare” | VIDEO EXCLUSIV
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.