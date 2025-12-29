Aryna Sabalenka, dezamăgită total după „Bătălia Sexelor”! Ce a scos-o din sărite pe vedeta WTA: „Nu înțeleg cum au reușit”
Fanatik, 29 decembrie 2025 21:50
Aryna Sabalenka a pierdut ”Bătălia Sexelor” în fața lui Nick Kyrgios. Partida a fost urmărită de o mulțime de persoane, însă a stârnit și un val de reacții.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
22:10
Fenomenul David Popovici, care a impresionat pe toată lumea, a recunoscut că a avut un moment dificil în anul 2025, la competiția desfășurată la Singapore.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Florin Manea a intrat în direct și a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin: „În câteva zile” # Fanatik
Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a oferit ultimele detalii cu privire la un posibil transfer al fundașului român în perioada de mercato din ianuarie.
21:20
Ilie Dumitrescu l-a „urecheat” pe Louis Munteanu și a dezvăluit ce transfer a ratat atacantul lui CFR Cluj: „10 milioane de euro. Nu s-a maturizat” # Fanatik
Louis Munteanu a fost din nou în centrul atenției după un gest controversat. Ilie Dumitrescu l-a pus la punct pe tânărul atacant român. Cum l-a descris, de fapt.
Acum 2 ore
21:00
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei” # Fanatik
Poveste incredibilă la Balonul de Aur 1994. De ce a fost Stoicikov la doar un pas să se bată cu rivalul său în timpul evenimentului.
20:40
Ancuța Bodnar, dubla campioană olimpică la canotaj, pusă într-o ipostază inedită la un eveniment caritabil: „Este pentru prima dată. Trebuie antrenament” # Fanatik
Ancuța Bodnar a lăsat vâslele de la canotaj pentru un cu totul alt sport. Ce a încercat să joace dubla campioană olimpică și ce își dorește de la anul care vine. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
20:40
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că gruparea „roș-albă” a perfectat deja primul transfer al perioadei de mercato din iarnă. Când ar urma să se oficializeze mutarea.
20:30
Daniel Pancu a dezvăluit discuția purtată cu Neluțu Varga chiar de Crăciun: „Transmite multă încredere”. Ce transferuri face CFR Cluj # Fanatik
Ce discuție au avut Daniel Pancu și Neluțu Varga chiar în ziua de Crăciun. Ce transferuri va face, de fapt, CFR Cluj în această fereastră de mercato.
Acum 4 ore
19:50
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor” # Fanatik
Ionel Dănciulescu și momentul din cariera de fotbalist care l-a dezamăgit profund. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre episodul care i-a lăsat un gust amar și acum fostului dinamovist.
19:30
Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții # Fanatik
Gianni Infantino plănuiește să facă o schimbare uriașă în fotbalul mondial. Președintele FIFA se gândește la o regulă care să avantajeze atacanții.
19:00
Universitatea Craiova a pierdut un om important înainte de Anul Nou. Înțelegerea a fost reziliată unilateral. Despre cine este vorba.
18:40
CFR Cluj are oferte pe masă pentru transferul lui Louis Munteanu. Daniel Pancu, antrenorul „feroviarilor”, a oferit anunțul de ultimă oră.
18:30
Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto # Fanatik
Denis Alibec este foarte aproape de despărțirea de FCSB. Atacantul a decis să părăsească România la final de an. Unde s-a afișat vârful român.
Acum 6 ore
18:10
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată # Fanatik
Un celebru fotbalist care a făcut parte din echipa națională a fost la un pas de moarte. De abia acum a povestit calvarul prin care a trecut.
18:00
Care este starea lui Michael Schumacher. Au trecut 12 ani de la teribilul accident suferit de celebrul pilot # Fanatik
S-au împlinit 12 ani duminică, 29 decembrie, de la tragicul accident care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher. În ce stare se mai află însă legendarul pilot de Formula 1?
17:40
„Ploaie” de campioni olimpici și sportivi români la un eveniment caritabil în Suceava. Care a fost atracția principală # Fanatik
Sportul în Suceava a luat pentru o zi formă caritabilă, iar mai mulți campioni și oameni care au scris istorie pentru România s-au strâns pentru un scop nobil.
17:20
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali” # Fanatik
Legenda lui Dinamo a vorbit despre șansele „câinilor” la titlu în acest sezon. Declarația spumoasă pe care a dat-o despre echipa din „Ștefan cel Mare”.
16:40
Cristiano Ronaldo, apariție de senzație la Globe Soccer Awards! CR7 și-a etalat ceasul de 700.000 euro # Fanatik
Cristiano Ronaldo a avut parte de o apariție de senzație la Globe Soccer Awards. Lusitanul a fost surprins purtând un ceas care valorează nu mai puțin de 700.000 euro.
Acum 8 ore
16:10
Un gigant din Seria A, pe urmele lui Radu Drăgușin! Anunțul vine din Italia: „Ar fi o oportunitate de transfer # Fanatik
Radu Drăgușin stârnește interes de la o forță din Seria A după ce a revenit pe terenul de fotbal. Presa din Italia a oferit marele anunț.
15:50
Poliția franceză a intervenit după ce ultrașii lui PSG au organizat un eveniment ilegal. Acțiunea s-a produs în jurul Turnului Eiffel.
15:30
Anthony Joshua, aproape de tragedie! Sportivul a fost implicat într-un accident soldat cu mai mulți morți # Fanatik
Anthony Joshua, celebrul pugilist englez, a fost implicat într-un accident rutier teribil în cursul zilei de azi, iar mai mulți oameni și-au pierdut viața.
15:10
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. De ce Gigi Becali nu schimbă antrenorul la FCSB # Fanatik
Gigi Becali i-a criticat pe Costel Gâlcă și Filipe Coelho, tehnicienii rivalelor din Superligă. Patronul campioanei a dezvăluit de ce nu schimbă tehnicianul de la FCSB.
15:00
Șoc în Spania! Joan Laporta, anchetat într-un proces de 100.000 euro. Președintele Barcelonei trebuie să meargă la tribunal # Fanatik
Lumea fotbalului din Spania a primit o veste șocantă. Joao Laporta, președintele de la FC Barcelona, trebuie să se prezinte la tribunal în contextul unui proces de 100.000 euro.
14:30
Jucătorul din SuperLiga care i-a uimit pe colegi: „Bun rău de tot! Nu are nimeni în România calitate ca a lui” # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB a avut o declarație sinceră în momentul în care a vorbit despre fostul său coleg, pe care l-a descris ca fiind cel mai bun din SuperLiga.
Acum 12 ore
14:10
Singurul duel dintre Cătălin și Gigi Mulțescu în campionat: “Doamne, ce săptămână am avut! I-am spus că îmi pare rău” # Fanatik
Fiul lui Gigi Mulțescu, Cătălin, a povestit singurul meci în care cei doi au fost adversari în campionatul României. El și-a amintit de o paradă pe care a avut-o în finalul jocului.
13:50
Jucătorul care a produs un scandal uriaș la Rapid a fost pus pe liber de echipa din Liga 2: „Succes în carieră” # Fanatik
Fostul internațional român care a fost la Rapid tocmai s-a despărțit de echipa la care a jucat în prima parte a sezonului, asta după ce a vrut să-și rezilieze înțelegerea.
13:40
Când se întorc elevii la școală în ianuarie 2026. Data exactă la care se termină vacanța de iarnă # Fanatik
Anunț important pentru elevi și părinți - află când se întorc, de fapt, în bănci elevii după vacanța de iarnă. Data exactă la care se revine la școală.
13:10
A schimbat mănușile de portar cu cele de… pompier! Povestea fostului goalkeeper de la CFR Cluj, martor ocular la victoria istorică de pe Old Trafford # Fanatik
A fost în lot la victoria CFR-ului de pe „Old Trafford”, dar a renunțat la fotbalul de performanță la numai 24 de ani. FANATIK îți spune povestea de viață a lui... Man! Cristian Man!
13:00
Cum a reacționat iubita lui Radu Drăgușin după ce fundașul lui Tottenham a revenit pe teren: ”Cel mai frumos cadou” # Fanatik
Iubita lui Radu Drăgușin a fost mai mult decât încântată de revenirea fotbalistului pe teren. Aceasta a transmis un mesaj cât se poate de emoționant.
12:40
De la jocuri exclusive până la jackpoturi câștigate, toate cifrele se pun de acord asupra unui lucru: 2025 a fost un an la superlativ în cazinoul Superbet. Recapitularea anului Cazinoul Superbet este un loc de […]
12:30
Continuă coșmarul pentru fotbalistul din SuperLiga cu 4 operații în ultimul an! Clubul i-a reziliat contractul # Fanatik
Un fotbalist din SuperLiga nu poate trece peste perioada plină de accidentări. După ce a fost indisponibil aproape un an și jumătate, clubul a decis să îi rezilieze contractul.
12:10
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță # Fanatik
Cristian Seidler, numit recent de premierul Ilie Bolojan în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, se judecă cu Ministerul Muncii și solidarității sociale.
11:40
Motivul despărțirii care a zguduit lumea tenisului! Ferrero rupe tăcerea după „ruptura” de Alcaraz: „Unii trag într-o direcție, iar alții în alta” # Fanatik
Juan Carlos Ferrero a dezvăluit motivul despărțirii de Carlos Alcaraz. De ce s-a produs ruptura dintre cei doi și ce spune antrenorul despre viitorul liderului mondial.
11:20
Raul Rusescu, culisele transferului bombă în La Liga. ”A luat 5 ani câte 500.000 de euro pe sezon” # Fanatik
Raul Rusescu a fost unul dintre golgheterii campionatului României. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să-l transfere la una dintre forțele din La Liga.
11:00
Le-a fost idol, dar acum nu vor să îl mai vadă în fața ochilor. Placheta onorifică a unui jucător va fi eliminată de clubul din La Liga # Fanatik
Fotbalistul din La Liga va fi „șters” din istoria echipei. Cine este cel al cărui nume este disprețuit de fanii unui club cu renume. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
10:40
David Popovici a dezvăluit cât înseamnă o înfrângere în competițiile de înot. „Rechinul” a expus cum reușește să treacă peste momentele mai puțin bune.
10:20
Body Cam, revoluţia TV din fotbal! Transmisiunile televizate intră într-o nouă eră pentru fanii din întreaga lume # Fanatik
Fanii fotbalului din întreaga lume asistă la o revoluție în ceea ce privește transmisiunile tv ale meciurilor, aceasta fiind posibilă cu ajutorul unor Body Cam atașate jucătorilor sau arbitrilor.
10:00
Fotbalistul aflat în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo a spus totul despre situația sa la echipă. Ce predicție a făcut pentru finalul sezonului după meciul care i-a dat aripi.
09:40
Fostul jucător de la Real Madrid l-a „desființat” pe Vinicius! „Nu ar fi rezistat nici două săptămâni în vestiar în perioada în care jucam eu” # Fanatik
Vinicius Junior se află într-o situație dificilă la Real Madrid, fiind contestat inclusiv de către proprii fani. Un fost jucător de la Real l-a atacat dur pe brazilian.
Acum 24 ore
09:10
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer” # Fanatik
În 2002, Ionel Dănciulescu a trecut prin momente extrem de dificile după ce a plonjat cu mașina în Lacul Morii. Fostul mare fotbalist a vorbit despre această situație la emisiunea FANATIK DINAMO.
08:30
Atacantul de națională pe care Adrian Mutu îl vede ideal pentru echipele din SuperLiga. „Un jucător de valoare. Ar face diferența!” # Fanatik
Adrian Mutu a spus totul despre atacantul de echipă națională. Pe cine recomandă echipelor din SuperLiga în această fereastră de mercato. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
07:50
Titularul FCSB-ului l-a cucerit total pe Mihai Stoica: „Este cea mai mare surpriză din istoria modernă a fotbalului românesc!” # Fanatik
Curg laudele din partea lui Mihai Stoica pentru unul dintre titularii de la FCSB. Pe cine a scos în evidență președintele campioanei României la final de an.
07:10
De ce a refuzat-o Ladislau Boloni pe FCSB. Ce i-a cerut Mihai Stoica și cum ar fi arătat colaborarea cu Gigi Becali # Fanatik
Cum s-au desfășurat negocierile dintre Ladislau Boloni și FCSB. De ce a refuzat antrenorul român echipa bucureșteană, de fapt. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
00:30
Cum a aflat Florentin Petre că a murit Cătălin Hîldan! Discuţia avută înaintea tragediei: “Dacă îmi ies analizele nasoale, eu mă las de fotbal, nu am nicio problemă!” # Fanatik
Florentin Petre și-a amintit de Cătălin Hîldan, de care l-a legat o prietenie sinceră. Ce au discutat înainte de tragedia care a îndoliat suflarea dinamovistă.
00:30
Cristi Chivu, replică dură pentru Antonio Conte după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A: „Nu mă interesează”. Antrenorul român, atacat în direct # Fanatik
Inter încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A după o victorie muncită pe terenul celor de la Atalanta. Ce a declarat Cristi Chivu la finalul întâlnirii.
28 decembrie 2025
23:50
Atacant din străinătate pentru Rapid! Victor Angelescu: „Suntem aproape înțeleși! Plătim o sumă” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid este foarte aproape de transferul unui atacant, însă giuleștenii caută variante pentru mai multe posturi în această iarnă.
23:10
Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cd vârstă are noua soție a legendarului handbalist # Fanatik
Cristian Gațu, legenda handbalului românesc, s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre celebrul fost mare sportiv.
22:50
Radu Drăgușin, prima reacție după ce a jucat pentru Tottenham după 11 luni. Ce obiectiv are pentru 2026 # Fanatik
Radu Drăgușin a oferit o primă reacție la finalul partidei Crystal Palace - Tottenham 0-1. Fundașul român a revenit pe gazon după o absență de 11 luni.
22:30
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?” # Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul românesc a rememorat o poveste incredibilă despre o sumă mare de bani. Cum au fost ascunși aceștia pe vremea comuniștilor.
22:30
Biletul zilei la pariuri, luni, 29 decembrie 2025. Câștig de 334 de lei cu meciuri din Europa # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 29 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 334 de lei cu două meciuri din campionatele de top ale Europei din perioada sărbătorilor.
