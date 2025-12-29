Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire
Cancan.ro, 29 decembrie 2025 22:20
Anul 2025 a fost unul care s-a remarcat, printre altele, printr-o serie de despărțiri la Hollywood. Mai multe cupluri celebre au decis să pună capăt unor relații sau chiar căsnicii care au durat ani întregi. […]
Acum 5 minute
22:50
Rețeta de salată cu ciuperci și maioneză de Revelion a bulgăroaicelor. Invitații se vor bate pe ea! # Cancan.ro
De pe masa de Revelion din acest an nu ar trebui să lipsească salata celebră de ciuperci și maioneză a bulgăroaicelor. Rețeta este un simplă, iar rezultatul unul cu adevărat delicios. În rețeta bulgărească totul […]
22:50
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie – o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri. # Cancan.ro
Într-o lume în care aparențele erau lustruite până la pierderea oricărei personalități, Eugenia Șerban aparea acum 20 de ani într-o salopetă care pare decupată dintr-un vis exotic, cu imprimeuri ce amestecă zebra, șarpele, păunul și […]
Acum 15 minute
22:40
America a atacat Venezuela! Primele informații oficiale venite direct de la Donald Trump # Cancan.ro
Informație de ultimă oră! SUA a efectuat primul atac terestru împotriva Venezuelei. Informația este confirmată de președintele american Donald Trump. Toate detaliile în articol! Armata americană a distrus o fabrică de droguri și a provocat o […]
Acum 30 minute
22:30
Cu mult înainte de artificii, șampanie și numărătoarea inversă, romanii marcau începutul anului prin ritualuri solemne, ofrande, ospețe și gesturi simbolice menite să asigure norocul și echilibrul lumii. De la zeul Ianus și darurile de […]
Acum o oră
22:20
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții […]
22:10
Doliu în atletism! Fosta sportivă care a câștigat bronzul la Campionatul de la Sevilla pentru România a murit # Cancan.ro
Este doliu în lumea gimnasticii! O fostă atletă care a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla s-a stins la vârsta de 58 de ani. Toate detaliile în articol. Tudorița Chidu a murit pe data […]
22:00
Ce s-a întâmplat cu asistenta care a ajutat-o pe fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu să comită crima. Primele informații oficiale # Cancan.ro
Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Cele două au plănuit în detaliu […]
Acum 2 ore
21:40
Care ar fi cauza morții Antonellei și Sarei, victimele cinei din Ajun de Crăciun. Prima ipoteză a specialiștilor: ce boală fulminantă ar fi făcut # Cancan.ro
Noi detalii din cazul Antonellei și Sarei au ieșit la iveală! Cele două femei, mamă și fiică, au murit după ce au luat masa de Ajun împreună cu familia. Medicii au lansat o primă ipoteză […]
21:20
Dana Rogoz și-a luat două țepe urâte în Shanghai! Cum a rămas actrița fără bani: „Nu am fost foarte vigilentă” # Cancan.ro
În acest an, Dana Rogoz și familia sa au ales să petreacă sărbătorile într-un alt mod, departe de plaiurile natale. Vedeta se afla în vacanță în China și a fost impresionată de tot ce a […]
Acum 4 ore
20:40
Ce program au băncile de Revelion 2026. Când sunt deschise BCR, ING, Raiffeisen, Banca Transilvania, UNICREDIT sau CEC Bank # Cancan.ro
În perioada sărbătorilor și băncile din România vor funcționa după un program diferit. În perioada Anului Nou, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 1 și 2 […]
20:30
S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului + Ar fi fost contaminate. Poliția are deja 5 suspecți # Cancan.ro
Au ieșit la iveală informații importante despre cazul în care AntonellaDi Ielsi (50 ani) și Sara, fiica ei (15 ani), au murit. Cele două s-au stins din viață pe data de 27 și 28 decembrie, […]
20:30
Ce funcție a avut soțul Antonellei și tatăl Sarei, cele două femei ignorate de medici. Nici măcar renumele nu l-a ajutat să le salveze # Cancan.ro
Cazul morții Antonellei și Sarei a șocat o țară întreagă. Cele două, mamă și fiică, ar fi murit în urma consumării unor produse intoxicate, după ce au luat masa în Ajunul Crăciunului. În timp ce fiica cea mare din […]
20:30
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii # Cancan.ro
Codruța Notar, o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu, a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Noi detalii ies la iveală în […]
19:10
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții # Cancan.ro
Au ieșit la suprafață noi informații despre cazul crimei care a șocat România. O femeie în vârstă de 38 de ani este cercetată pentru că și-ar fi ucis mama în vârstă de 59 de ani. Toate […]
19:00
Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie trebuie să o aibă # Cancan.ro
Petrecerea de Revelion este tot mai aproape, iar multe femei aleargă după ținuta perfectă. Cele care nu și-au ales încă vestimentația pentru noaptea dintre ani trebuie să se grăbească, iar tendințele sunt deja clare. Revelionul […]
Acum 6 ore
18:30
Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: „Am plâns în mașină” # Cancan.ro
Daniela Iliescu și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Sinceră așa cum și-a obișnuit urmăritorii, soția lui Culiță Sterp a vorbit despre lucrurile din spate care i s-au întâmplat în 2025. În timp ce majoritatea […]
18:10
Dacă această perioadă de sfârșit de an te obosește, noi îți aducem un zâmbet cu câteva bancuri nostime. Echipa CANCAN.ro te binedispune și îți schimbă dispoziția, pentru că un strop de umor face ziua mai […]
18:00
Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula de Anul Nou? # Cancan.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, programul STB și Metrorex este unul diferit, adaptat atât fluxului crescut de călători, cât și restricțiilor de trafic impuse de organizarea evenimentului „Revelionul 2025–2026”. Sunt schimbări majore și pe traseele […]
17:50
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă # Cancan.ro
Antonellei Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, Sara, fiica ei, în vârstă de 15 ani, au murit la câteva ore distanță una de cealaltă între 27 și 28 decembrie 2025, în Campobasso, Italia, […]
17:40
Cu cât va crește impozitul pentru o mașină începând cu 1 ianuarie 2026. Suma care trebuie plătită pentru un motor între 1601 cmc si 2000 cmc # Cancan.ro
Creșteri importante de taxe vor intra în vigoare începând cu anul viitor, iar printre cele mai afectate domenii se numără impozitele auto, taxele locale și accizele la carburanți. În paralel, anumite obligații fiscale noi apar, […]
17:40
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu” # Cancan.ro
Emilia Ghinescu este disperată! Vedeta și-a pierdut câinele și face un apel către urmăritorii săi, în speranța că îl va găsi. Cum s-a ajuns aici? Toate detaliile în articol. Emilia Ghinescu este una dintre cele mai […]
17:20
Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare # Cancan.ro
A fost dezvăluită cauza suspectată a accidentului rutier teribil în care a fost implicat marele boxer britanic Anthony Joshua (36 de ani). Două persoane au murit, iar sportivul a fost transportat de urgență la spital […]
17:20
La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. Magazinele Kaufland din întreaga țară funcționează după un program special de Anul Nou. Mai jos găsiți programul de funcționare […]
17:10
Au îngropat securea războiului! Fostul fotbalist din România s-a împăcat cu soția lui, de dragul fiicei lor: „Pentru liniștea, pentru copilăria ei” # Cancan.ro
Cristi Tănase și soția sa, Adina, par să fi depășit din nou tensiunile din ultima perioadă și au decis să îngroape securea războiului. Anunțul a fost făcut public chiar de Adina, femeia alături de care […]
17:10
Suma incredibil de mică pe care o plătește zilnic o româncă pentru mâncare în China: „Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti…” # Cancan.ro
Numărul de studenți români care pleacă în străinătate și își povestesc experiențele trăite acolo este tot mai mare, iar comparațiile cu viața din România sunt uluitoare. Acesta este și cazul unei românce care locuiește în China […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. În ceea ce privește programul magazinelor Auchan de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare […]
Acum 8 ore
16:40
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie # Cancan.ro
Finalul anuli 2025 pare să fie destul de dificil pentru Vlăduța Lupău. După ce CANCAN.RO a scos la iveală faptul că numele artistei apare într-un dosar penal internațional, un alt necaz s-a abătut asupra familiei […]
16:40
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția # Cancan.ro
Una dintre regulile esențiale pe care toți românii care locuiesc la bloc trebuie să o respecte este cea legată de orele de liniște. Respectarea acesteia este obligatorie, iar încălcarea ei aduce sancțiuni drastice. Toate detaliile […]
16:40
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate # Cancan.ro
Lidia Buble a avut parte de un an foarte bun! A lansat albumul la care a lucrat de la începutul anului, relația cu afaceristul Horațiu Nicolau merge ca pe roate, iar în urmă cu câteva […]
16:30
Este luni și este timpul pentru un exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de inteligență. Tot ce trebuie să faci este să privești atent copacul […]
16:30
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă # Cancan.ro
Gabriel Pop, elev din Dej recunoscut pentru un nivel al inteligenței considerat de specialiști drept „de geniu”, a declarat că este atras de mai multe domenii de viitor, „în special securitatea cibernetică și diplomația”. Tânărul, […]
16:00
Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți # Cancan.ro
Pe litoralul Mării Negre, pregătirile pentru Revelion sunt în plină desfășurare, iar hotelurile de patru stele din Mamaia au deja conturate pachetele pentru turiștii care vor să petreacă ultimele zile din an la malul mării. […]
15:40
Comunicat: DESCOPERĂ.ro, site-ul preferat al pasionaților de Știință și Tehnologie din România! # Cancan.ro
DESCOPERĂ.ro a fost cel mai citit site de știri din Știință și Tehnologie în ziua de duminică, 28 decembrie 2025, astfel demonstrând încă o dată, la final de an, că românii sunt pasionați de tot […]
15:30
Când are loc Marea Finală „Casa iubirii” în 2026. Am aflat numele primei concurente care s-a calificat # Cancan.ro
Marea finală de la Casa iubirii se apropie de termen. Suspansul a atins cote alarmante printre concurenții emisiunii, însă doar o fată și un băiat vor pleca acasă cu un cec în valoare de 100.000 […]
15:30
Oferte last minute de Revelion 2026. Unde te poți caza cu 2.000 de lei pentru 4 nopți în România # Cancan.ro
Dacă nu ai stabilit încă locul în care vrei să te prindă noaptea dintre ani, ai mai multe oferte la dispoziție. Agențiile se întrec încă în pachete turistice, iar tot ce îți rămâne ție de […]
15:20
Într-un climat economic marcat de fluctuații și creșteri de prețuri, gestionarea bugetului personal devine o provocare zilnică pentru mulți români. Deși planificarea riguroasă este fundația stabilității, realitatea ne demonstrează că urgențele nu țin cont de […]
15:20
Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: “A murit din cauza unei boli incurabile” # Cancan.ro
Anul 2026 ne bate la ușă și, odată cu el, se închide un ciclu important de nouă ani. Pentru unii a fost anul marilor revelații, pentru alții un carusel de emoții, pierderi și reușite neașteptate. […]
15:20
Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie” # Cancan.ro
Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani și prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, a rememorat cu plăcere momentele de acum două decenii din Cupa UEFA, când marca în dueluri importante cu Rennes, […]
15:10
Veronica de la Casa iubirii, față în față cu „socrii” ei de Crăciun. Cum au reacționat părinții lui Ahmed? „E ciudat ce se întâmplă” # Cancan.ro
Veronica și Ahmed au avut parte de o surpriză deosebită chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei doi îndrăgostiți au trăit o întâlnire complet diferită față de cele obișnuite din Casa iubirii, una cu o […]
15:10
Singurele 4 lucruri care te scapă de mahmureala de după Revelion. Ce trebuie să faci dacă ai băut prea mult de Anul Nou # Cancan.ro
De la obiceiul „cui pe cui se scoate” până la cafeaua tare sau mic-dejunul consistent, multe dintre trucurile folosite după o noapte de beție sunt, de fapt, inutile. Sărbătorile, petrecerile de la birou și nopțile […]
Acum 12 ore
14:50
Surpriză colosală pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, chiar după Crăciun! Ce au descoperit în curtea lor. Artista de la Hi-Q a lăcrimat # Cancan.ro
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au ales, în urmă cu câțiva ani, un drum diferit de cel obișnuit pentru oamenii cunoscuți din lumea artistică. Departe de agitația Capitalei și de presiunea vieții publice, cei doi […]
14:50
Tradiția de Revelion la care românii cu bani nu renunță. Ce pun la intrarea casei pentru a atrage belșug și sănătate # Cancan.ro
Noaptea dintre ani rămâne una dintre cele mai încărcate momente din calendarul românesc, plină de semnificații și obiceiuri menite să atragă noroc, sănătate și prosperitate. În multe gospodării, pragul ușii devine un punct central al […]
14:30
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun # Cancan.ro
Cătălin și Andra Măruță au acceptat invitația lui Ioan Andone și a soției sale, Simona, de a merge la o masă festivă, prilej cu care cele două familii s-au reunit într-o atmosferă caldă. Prezentatorul TV […]
14:20
Pliculețele de ceai au tot felul de utilizări în timpul iernii, atât în casă, cât și în mașină, spun experții. Este unul dintre acele mici sfaturi utile pe care oamenii le recomandă în sezonul rece. […]
14:20
Răspunsul genial al unui englez, după ce vecinul lui român i-a adus o oală cu ciorbă de burtă fierbinte: „O pauză plină de judecată și reprimare emoțională” # Cancan.ro
Un român stabilit în Anglia a povestit pe Facebook o întâmplare care a devenit rapid virală, după ce a decis să-i ducă vecinului britanic o oală de ciorbă de burtă fierbinte. Spune că a vrut […]
14:20
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 4.000 de euro. Este cea mai ieftină de pe piață # Cancan.ro
Piața imobiliară din România continuă să ofere surprize, iar una dintre cele mai spectaculoase vine din Mătăsari, o localitate din județul Gorj. Aici, o garsonieră decomandată, cu o suprafață utilă de 27 de metri pătrați, […]
14:00
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion # Cancan.ro
Dacă ai dat iama în bucatele de Crăciun iar acum îți dorești să scapi rapid de ele, trebuie să știi că activitatea fizică e musai să fie intensă în perioada următoare. Ba mai mult, ea […]
13:50
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net # Cancan.ro
Theo Rose a petrecut Crăciunul într-un cadru restrâns, alături de familie, bucurându-se de momente liniștite și pline de emoție. Artista s-a reunit și cu socrii ei, Laurențiu și Anca Damian iar atmosfera de sărbătoare a […]
