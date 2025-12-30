Fost CEO arestat după 2 ani în urma unei escrocherii cu partajarea de ceasuri de lux
HotNews.ro, 30 decembrie 2025 06:20
Fostul șef al unui serviciu de partajare a ceasurilor de lux cu sediul în Osaka (Japonia) a fost arestat zilele trecute sub suspiciunea de fraudă, după ce a fost fugar în străinătate timp de aproape…
Acum 15 minute
06:20
Acum 6 ore
01:10
O schimbare îndrăzneață către muzica country i-a dus la cel mai de succes turneu din istoria acestui gen muzical și a ajutat-o pe cântăreața americană Beyoncé să atingă o avere de 10 cifre, devenind astfel…
Acum 8 ore
23:20
Soldaţi ruşi, acuzați de uciderea prizonierilor neînarmați / Ce a pățit o familie din Pokrovsk care a refuzat evacuarea și „i-a așteptat pe ruși” # HotNews.ro
Parchetul de la Kiev a acuzat armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk, ocupată în mare parte de Rusia, potrivit agenției de presă DPA, în timp ce mai…
22:40
Proiect pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene # HotNews.ro
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie. Propunerea, iniţiată de deputaţii USR Claudiu…
Acum 12 ore
21:50
Actorul american George Clooney, soția sa Amal Alamuddin Clooney și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni agenția France Presse. Dezvăluit…
21:20
Donald Trump, întâlnire cu Benjamin Netanyahu la Mar-A-Lago. Premierul israelian: „Niciodată nu am avut un prieten ca el la Casa Albă” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump îl găzduiește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida. Reconstrucția Gazei se numără printre „cele cinci subiecte majore” pe care cei doi lideri le vor discuta, afirmă președintele…
21:10
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei” # HotNews.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se…
20:30
Kremlinul susține că Trump a fost „indignat” după ce Putin i-a spus că Ucraina a încercat să-i atace reşedinţa: „Nu-şi putea imagina o acţiune atât de nesăbuită” # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina,…
20:10
Hamas confirmă moartea a cinci lideri ai grupării, după atacurile israeliene din ultimele luni # HotNews.ro
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas (Brigăzile al-Qassam) a confirmat luni oficial moartea a cinci membri de rang înalt în atacurile israeliene din ultimele luni asupra Fâşiei Gaza, transmit agențiile DPA şi AFP, citate…
19:50
Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori # HotNews.ro
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, potrivit The Guardian. Hinata Goto, un băiat de cinci…
19:50
Peste 21.000 de locuințe din Prahova au rămas fără curent din cauza viscolului. Sinaia şi Azuga, printre localitățile afectate # HotNews.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare, potrivit datelor centralizate de…
19:40
Pe cine acuză Rusia că a ajutat Ucraina în „tentativa de a ataca o reședință a lui Putin” # HotNews.ro
Rusia vede o influență britanică în ultimele „provocări” prin care Ucraina încearcă să submineze procesul de pace, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus Alexander Grușko, după ce șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a…
19:20
„Sunt oameni cărora, cu ani în urmă, statul le-a anulat codul de TVA și i-a lăsat să creadă că totul este în regulă” – o avocată îi apără pe patronii români care s-au trezit că ANAF le cere TVA retroactiv, cu penalități și dobânzi, pe ultimii 5 ani # HotNews.ro
O avocată de București le ia apărarea patronilor români care s-au trezit acum că ANAF le cere sume de zeci de mii de euro reprezentând TVA retroactiv pe ultimii 5 ani, cu penalități și dobânzi,…
19:20
Serviciile stomatologice vor fi decontate în spitale de stat, anunță ministrul Sănătății: „Un pas pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu” # HotNews.ro
Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat, promite Alexandru Rogobete. Ministerul Sănătății a publicat, luni, în transparență decizională, un ordin pentru înființarea programului AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), prin care urmează să fie…
19:10
VIDEO Imagini uluitoare pe aeroporul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt # HotNews.ro
Piloții care au aterizat duminică pe Aeroportul din Cluj-Napoca, județ aflat sub cod portocaliu de vânt puternic, au folosit o metodă specială pentru a aduce aeronavele în siguranță la sol, scrie presa locală și Digi…
18:20
Raluca Turcan vrea să modifice legea CCR și propune sancțiuni pentru boicot / „Nu poate fi o arenă de negociere ca la piață # HotNews.ro
„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o ţară întreagă mă determină să iniţiez o amplă modificare a legii de funcţionare a CCR”, a transmis, luni, pe Facebook, deputatul PNL Raluca Turcan. Deputatul PNL a…
18:20
Primul mesaj al noului primar interimar de la Sectorul 6: „Voi duce mai departe bunele practici” / Care spune că sunt prioritățile mandatului său # HotNews.ro
Paul Moldovan (PNL), până acum viceprimar în Sectorul 6, a preluat luni, 29 decembrie, funcția de primar interimar al Sectorului, după ce fostul edil, Ciprian Ciucu, a devenit primar general în urma alegerilor din 7…
18:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut luni o „convorbire telefonică pozitivă” cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, cu privire la războiul din Ucraina, a anunțat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Este…
17:50
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025” / Cum ar putea arăta al treilea război mondial # HotNews.ro
Am relatat despre mai mult de 40 de războaie din întreaga lume de-a lungul carierei mele, care datează din anii 1960, scrie John Simpson, editorul pentru afaceri internaţionale de la BBC News. Am văzut Războiul…
17:50
BREAKING Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace # HotNews.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocieri va fi revizuită, transmite Reuters.…
17:40
Blocaj la CCR. Cum s-au poziționat liderii politici după conflictul fără precedent izbucnit între două tabere din Curtea Constituțională / Legea privind pensiile magistraților, viitor incert # HotNews.ro
Cei patru judecători CCR care au boicotat ultimele două ședințe ale Curții îi acuză pe ceilalți cinci judecători constituționali, în frunte cu șefa instituției, Simina Tănăsescu, că nu au respectat procedurile obișnuite când au convocat…
Acum 24 ore
17:30
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că prezența trupelor străine în Ucraina este o parte necesară a garanțiilor de securitate pentru Kiev, ca parte a oricărui acord pentru încheierea războiului, potrivit The Guardian. „Cred…
17:10
VIDEO Imagini AI virale cu Putin în chip de moș Crăciun. Le oferă cadouri liderilor lumii / „Cei neascultători vor primi ceea ce li se cuvine” # HotNews.ro
„Crăciunul este vremea darurilor, când Rusia se asigură că toți prietenii săi primesc ceva frumos și sunt bine și voioși”, a transmis Ambasada Rusiei în Kenya pe X, într-un mesaj care însoțește un clip generat…
17:10
Singurătatea într-un mic oraș turistic din România: ce se întâmplă cu localnicii după ce pleacă turiștii? „Prietenii mi-au cam murit” # HotNews.ro
Un studiu din România arată că, „pentru un sfert dintre vârstnici, contactul social este aproape inexistent: vorbesc cu cel mult o persoană într-o lună, uneori chiar cu nimeni”, arată un articol Snoop centrat pe comunitatea…
17:00
Papa Leon avertizează asupra unui „flagel” care se răspândește puternic: „Ruinează atât de multe familii” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat luni, în cadrul unei audiențe cu Asociația Națională a Municipiilor Italiene (ANCI), asupra „proliferării puternice” a jocurilor de noroc și a pariurilor, subliniind că acestea ruinează „multe familii”, transmite…
17:00
Din acest sezon s-a făcut schimbul de generaţii U21 în SuperLiga României: echipele trebuie să aibă în permanenţă pe teren cel puţin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004. La final de 2025, frf.ro…
16:50
Autostrada „Moldovei” ajunge la granița cu Ucraina: Ultimele tronsoane, scoase la licitație # HotNews.ro
Ultimele tronsoane neatacate ale șoselei de mare viteză care străbate Moldova de la Nord la Sud au fost scoase, în sfârșșit, la licitație de către Compania de Drumuri (CNAIR). Mai exact, este vorba despre Drumul…
16:20
Miza boicotului ședinței CCR unde trebuia să se ia o decizie privind pensiile magistraților / Când și-au dat seama cei patru judecători susținuți de PSD că sunt în minoritate # HotNews.ro
Cei patru judecători constituționali care au boicotat ședințele de duminică și de luni ale Curții referitoare la pensiile magistraților și-au argumentat decizia prin faptul că Guvernul ar fi trebuit să clarifice în mod public că…
16:10
România – printre cele mai vândute SUV-uri din Europa: Principalii rivali ai lui Duster și Puma domină piața # HotNews.ro
Segmentul SUV-urilor reprezintă cea mai mare categorie de autoturisme, în acest moment, în vânzările de autoturisme din Europa, având o cotă de piață care în urmă cu un deceniu era de neimaginat. Publicul a cerut…
16:10
VIDEO Un fost dublu campion mondial la box, implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți # HotNews.ro
Britanicul Anthony Joshua, fost dublu campion mondial la box la categoria grea, a fost implicat, luni, într-un accident de mașină, în Nigeria. Accidentul s-a soldat cu moartea altor două persoane, transmite presa nigeriană, citată de…
15:50
Ce ne spune execuția bugetară pe primele 11 luni: deficitul rămâne mare, dar direcția este mai bună decât anul trecut # HotNews.ro
Datele publicate luni de Ministerul Finanțelor arată cum au intrat și cum au fost cheltuiți banii statului în primele 11 luni din 2025. Este, practic, radiografia finanțelor publice înainte de finalul de an care confirmă…
15:50
„PSD sabotează din interior coaliția. Va trebui dat afară de la guvernare”, spune fostul consilier al lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Decizia celor patru judecători CCR de a boicota, duminică și luni, ședințele Curții Constituționale „arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituționalității legii pensiilor magistraților”, afirmă liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban. Fostul…
15:50
Pentru Valentin Ţicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori şi până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră, a anunţat…
15:40
Israelul și două țări UE își sporesc cooperarea militară în aer și pe mare în Mediterană # HotNews.ro
Israelul, Grecia și Ciprul își vor intensifica exercițiile aeriene și navale comune în estul Mării Mediterane în 2026, aprofundându-și cooperarea în domeniul apărării, au declarat luni oficiali militari greci și o sursă de rang înalt…
15:40
Rusia nu va mai pune în aplicare nicio hotărâre emisă de tribunale străine. Putin a promulgat legea # HotNews.ro
Preşedintele Vladimir Putin a promulgat o lege care interzice punerea în executare în Rusia a unor hotărâri emise de tribunale penale străine şi internaţionale, relatează luni mass-media locală, potrivit Agerpres. Noua lege stipulează că Rusia…
15:30
Taxe și impozite locale 2026 Timișoara. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Municipalitatea timişoreană va majora taxele şi impozitele locale în anul 2026, în conformitate cu propunerea Consiliului Local, iar creşterile vizează atât clădirile rezidenţiale, cât şi mijloacele de transport, scrie Agerpres. Municipalitatea a propus, totodată, măsuri…
15:20
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită # HotNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați de luare de mită, potrivit unui comunicat transmis marți de instituție. Este vorba despre Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, director…
15:20
Un cercetător avertizează că Rusia și-a pierdut sistemul de sateliți care monitorizează lansările de rachete nucleare # HotNews.ro
Doi dintre cei trei sateliți ai proiectului „Tundra”, destinat urmăririi lansărilor de rachete balistice cu capacitate de a purta focoase nucleare, au ieșit din funcțiune, afirmă Pavel Podvig, cercetător principal la Institutul ONU pentru Arme…
15:10
„Un joc periculos”. Doi lideri din coaliție reacționează dur după blocarea la CCR a pensiilor magistraților # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz spune că „joculețele pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină”, în contextul în care pronunțarea pe legea pensiilor magistraților a fost amânată pentru a treia oară de…
15:10
„Să fie dați afară. Depun cerere”. Una dintre cele mai virulente propuneri la adresa judecătorilor care au boicat discutarea legii pensiilor magistraților vine din partea unui deputat al Puterii # HotNews.ro
Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunţă luni că judecătorii PSD de la CCR trebuie să fie daţi afară, astfel că o să depună cerere de încetare a mandatelor acestora. El arată că legea este foarte clară…
15:00
Cum și-a salvat un texan fiica de 15 ani după aceasta fusese răpită de pe stradă. Abia apoi a intervenit poliția # HotNews.ro
Un tată din Texas a folosit funcția de control parental de pe telefonul mobil al fiicei sale adolescente pentru a o găsi și a o ajuta să se salveze după ce aceasta a fost răpită…
14:40
Conflict deschis în CCR. Prima reacție a celor 4 judecători propuși de PSD care au blocat decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, cei patru judecători CCR care au boicotat, duminică și luni, ședințele în care Curtea urma să decidă asupra pensiilor magistraților, au transmis un comunicat comun în…
14:40
Un lider PSD răbufnește după boicotul judecătorilor numiți din partea propriului partid pe tema legii pensiilor magistraților: „Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Lumea s-a săturat de tertipuri” # HotNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor, el precizând călLumea s-a…
14:30
Prima reacție a Rusiei după ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski. „Desigur”, a răspuns Peskov la o întrebare a jurnaliștilor # HotNews.ro
Kremlinul a transmis luni, după discuția de duminică dintre Donald Trump și Volodmir Zelenski, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea din Donbas pe care o controlează încă dacă dorește pacea. Întâlnirea de…
14:30
Pentru noaptea dintre ani, sunt anunțate măsuri speciale de transport public în București, în contextul evenimentului „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia. Programul transportului public în București a fost anunțat luni de Asociația…
14:20
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune”. Avertismentul MAI # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne atrage atenţia că în ultima perioadă s-a răspândit pe internet un clip fals care folosește imaginea șefului DSU, Raed Arafat, susţinând că a fost bolnav de diabet şi s-a vindecat datorită unei…
14:20
Depășirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franța nu se mai pedepsește doar cu o amendă, ci a devenit o infracțiune care poate duce chiar și la închisoare, informează luni…
14:20
FOTO. Primăria Craiova anunță că prelungește Târgul de Crăciun până aproape de jumătatea lui ianuarie. Ce se întâmplă cu „rivalul” de la Sibiu și cum arată cele două târguri. Care credeți că e mai frumos? # HotNews.ro
Asaltată de cereri din partea agențiilor de turism, primăria condusă de Olguța Vailescu, anunță că a decis prelungirea Târgului de Crăciun până pe 11 ianuarie 2026. Celălalt târg-magnet pentru turiști străini, cel de la Sibiu,…
14:10
Grupul FutureLife se extinde în România prin achiziția strategică a clinicii de fertilitate Atentica din Iași # HotNews.ro
FutureLife, unul dintre principalii furnizori pan-europeni de servicii de fertilitate, FIV și genetică, care realizează anual peste 77.000 de cicluri FIV și este susținut de CVC Capital Partners („CVC”) și Hartenberg Holding („Hartenberg”), anunță cu…
14:10
„Acesta va fi un job stresant”: Postul pentru care OpenAI oferă un salariu de peste jumătate de milion de dolari # HotNews.ro
„Acesta va fi un job stresant și vei intra direct în pâine aproape imediat”, a scris Sam Altman, CEO-ul OpenAI, într-un mesaj în care a anunțat pe rețelele de socializare că firma care a creat…
