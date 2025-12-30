[P] Cum găsesc bucureștencele cele mai bune saloane din oraș?
HotNews.ro, 30 decembrie 2025 12:20
În ziua de azi, bucureștencele sunt foarte interesate de saloanele de coafură și înfrumusețare care un rating ridicat. Ele doresc să descopere cele mai bune saloane de beauty din oraș și cele mai populare e-shop-uri…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
12:40
Acțiunile europene continuă marșul spre noi maxime / „Ne așteptăm la o performanță la fel de puternică în 2026” # HotNews.ro
Bursele europene și-a continuat marți să evoluțiile record, acțiunile bancare și cele din sectorul materiilor prime fiind în fruntea valului care le-au dus spre noi maxime, deși mișcările pieței au rămas moderate pe fondul volumelor…
12:40
Taxe și impozite locale 2026 Iași. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # HotNews.ro
Consiliul Local Iași a aprobat pe 29 decembrie noile taxe și impozite locale pentru anul viitor. Pentru locuințe, ieșenii vor plăti anul viitor un impozit aproape dublu față de anul 2025, transmite Ziarul de Iași. Primarul…
Acum 15 minute
12:30
Taxe și impozite locale 2026 Cluj. Cât vor plăti clujenii pentru locuințe și mașini anul viitor # HotNews.ro
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat pe 23 decembrie proiectul privind taxele și impozitele locale, care aduce majorări semnificative pentru proprietarii de locuințe și autovehicule, transmite Radio România Cluj. Primarul Emil Boc a declarat…
Acum 30 minute
12:20
În ziua de azi, bucureștencele sunt foarte interesate de saloanele de coafură și înfrumusețare care un rating ridicat. Ele doresc să descopere cele mai bune saloane de beauty din oraș și cele mai populare e-shop-uri…
Acum o oră
12:10
Final de an sângeros pentru armata rusă. Pierderile de soldați pe frontul din Ucraina sunt mai mari ca niciodată # HotNews.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei din 2022, dar Moscova încă reușește să adune mai mulți soldați decât…
12:10
De ce reușesc să fugă din țară infractorii din Republica Moldova? „Procedurile de dare în căutare sunt ineficiente”, acuză Maia Sandu # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Guvernului de la Chișinău să simplifice procedura de dare în căutare, pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană sau peste hotare, așa cum s-a întâmplat în mai…
12:10
SuperLiga: Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la U Craiova după doar o lună şi jumătate # HotNews.ro
Plecare surprinzătoare în ultimele zile ale anului de la Universitatea Craiova, scrie Prima Sport, după ce antrenorul secund Toni Petrea a decis să rezilieze contractul unilateral. Motivul deciziei surprinzătoare este legat de cum a decurs…
12:10
Lanțul de magazine Auchan a anunţat un program special de funcţionare al hypermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara sunt închise sau au un program mai scurt. Program Auchan Revelion 2026 Hypermarketurile Auchan…
12:10
FOTOGALERIE Anul 2025 în imagini, de la alegerile câștigate de Nicușor Dan la protestele declanșate de „Justiția capturată” # HotNews.ro
Anul 2025 din România a fost unul plin de evenimente, politice și nu numai, iar agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie. În fotografiile selectate…
12:00
SuperLiga: Hermannstadt și-a luat un fundaș central bulgar care a jucat patru meciuri pentru FCSB # HotNews.ro
Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt. El a fost format la ŢSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane.…
12:00
O „provocare uriaşă” și o relație complicată. De ce sunt îngrijorate statele UE și NATO că Cipru preia conducerea Consiliului Uniunii Europene # HotNews.ro
Diplomaţii NATO şi ai Uniunii Europene se pregătesc pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către Cipru, o ţară neutră, începând cu 1 ianuarie 2026, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei europene,…
12:00
De ce vrea Mark Zuckerberg ca Meta să cumpere cu mai mult de două miliarde dolari un startup AI cu origini chineze # HotNews.ro
Presa internațională a scris că Meta a cumpărat un startup de agenți AI denumit Manus și ar fi plătit undeva între două și trei miliarde dolari pentru compania care are fondatori chinezi, dar care s-a…
Acum 2 ore
11:40
Cea mai săracă țară din Peninsula Arabă a decretat stare de urgență. Arabia Saudită a atacat un port yemenit, dar spune că a făcut-o din cauza Emiratelor # HotNews.ro
Yemen a decretat marți starea de urgență după loviturile desfășurate pe teritoriul său de aliata și vecina sa Arabia Saudită, care acuză Emiratele Arabe Unite că acționează în mod „extrem de periculos” în această țară,…
11:30
„Marea retragere”. Românii părăsesc Marea Britanie într-un număr mai mare decât alte naționalități din UE / „Le spuneam că sunt rus pentru a crea o impresie mai bună” # HotNews.ro
„Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român”, spune un român din Marea Britanie care a vorbit cu…
11:20
Măsura prioritară pe care ministrul Sănătății spune că o pregătește pentru începutul lui 2026: „Trebuia făcută de mai bine de 15 ani” # HotNews.ro
Reforma în domeniul sângelui și a produselor din sânge este prioritară în prima parte a anului 2026, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru News.ro. Potrivit acestuia, vor exista şase centre regionale de transfuzie,…
11:10
Alerte de ninsoare viscolită și vânt puternic până în seara de Revelion. HARTA zonelor vizate de vremea rea # HotNews.ro
Numeroase județe se află până pe 31 decembrie, la ora 20.00, sub atenționări cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zona montană, emise de meteorologi. În unele zone, vântul va bate cu o…
11:10
Mega Image a pregătit un program special de Anul Nou pentru magazine. Singura zi când magazinele vor fi închise este 1 ianuarie. Program Mega Image Revelion 2026 Până marți, 30 decembrie 2025, unitățile vor funcționa…
10:50
Programul mall-urilor de Revelion 2026. Care este singurul mall din București deschis pe 1 ianuarie # HotNews.ro
Mall-urile din București au programul diferit de Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 1 ianuarie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise. Pentru Revelion 2026 mai multe centre comerciale…
Acum 4 ore
10:40
[P] Comunicat de presă – Fondul pentru modernizare: Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică # HotNews.ro
Referitor la: procedura competitiva pentru atribuirea Contractului de lucrari avand ca obiect: „Achizitie, executie, testare, punere in functiune mentenanta pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI”, In baza Cererii de Finantare Cod MySMIS:…
10:40
Filmul crimei din Sibiu. Motivul pentru care fiica și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o, cu ajutorul unei asistente medicale # HotNews.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Sibiu, unde o femeie de 38 de ani a fost arestată pentru omor, alături de o asistentă medicală, după ce și-a omorât mama cu sedative. Procurorii…
10:20
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? # HotNews.ro
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai arzătoare pentru liderii din mediul de afaceri este cât va dura corecția economică și dacă se va…
10:10
Şamanii din Peru prezic că în 2026 Trump se va îmbolnăvi și revin cu o premoniție pentru războiul din Ucraina # HotNews.ro
Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, relatează Reuters. Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie. Între altele, șamanii…
10:00
Meta (Facebook) cumpără startup-ul chinez de agenți AI Manus la un preț de aproximativ 2 miliarde dolari # HotNews.ro
Gigantul Meta, deținut de Mark Zuckerberg, cumpără startup-ul chinez Manus, care dezvoltă inteligență artificială agentică, potrivit TechCrunch. Citește mai departe pe StartupCafe… Foto: Dreamstime.com
09:40
5 aplicații de telefon care te ajută să-ți atingi obiectivele în noul an / Plus alte sfaturi utile, în ediția din 31 decembrie a newsletter-ului Good Tech # HotNews.ro
La fiecare final de an ne promitem cam aceleași lucruri: mai multă mișcare, să stăm mai puțin pe telefon, mai multă mâncare sănătoasă, să citim măcar 30 de pagini dintr-o carte pe zi. Dar cum…
09:20
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în revoluția Islamică # HotNews.ro
În Iran au avut loc luni cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani, după ce moneda națională s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale…
09:10
Program Kaufland de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Kaufland în perioada Revelionului # HotNews.ro
Magazinele Kaufland vor avea program special cu ocazia sărbătorilor de Anul Nou. Vedeți mai jos programul de funcționare astfel încât să vă puteți organiza cumpărăturile la final de an. Program Kaufland Revelion 2026 În 30 decembrie 2025, magazinele vor…
09:10
Un film românesc, inclus pe lista celor mai bune producții din 2025 de o publicație importantă de la Hollywood # HotNews.ro
Un nou film românesc apărut în cinematografe în 2025 a atras atenția presei de la Hollywood. IndieWire l-a inclus pe lista sa a celor mai bune lungmetraje lansate anul acesta în întreaga lume. „Filmate cu…
08:50
Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Lidl în perioada Revelionului # HotNews.ro
Lidl a anunţat programul special de funcţionare al supermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara au un program mai scurt. Mai sunt câteva ore până când vine Revelion, iar asta înseamnă că…
08:50
Cele mai bune albume muzicale ale anului 2025. Locul 1 e o mică enciclopedie a sfinților # HotNews.ro
30 de jurnaliști muzicali care scriu pentru ziarul britanic The Guardian au votat topul celor mai bune 50 de albume ale anului. Iată care sunt primele 5 în ordinea inversă. Locul 5 – Lady Gaga…
Acum 6 ore
08:40
Magazinele și supermarketurile din România funcționează după programe speciale de Anul Nou. Vedeți mai jos când vor fi deschise magazinele între 30 decembrie și 3 ianuarie, astfel încât să aveți timp suficient pentru a face…
08:30
Statele Unite au anunțat că vând trei avioane militare speciale Danemarcei, în ciuda tensiunilor cu privire la Groenlanda # HotNews.ro
Statele Unite au anunțat luni că au aprobat vânzarea către Danemarca a unor avioane de patrulare în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor crescânde dintre cele două țări cu privire la Groenlanda,…
08:10
Cum va fi vremea în ianuarie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuit de calde, chiar de săptămâna viitoare # HotNews.ro
Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate despre cele specifice perioadei din calendar, începând din 5 ianuarie şi până aproape de sfârşitul lunii, în toate regiunile, conform prognozei pe patru săptămâni publicată marţi. În săptămâna 29 decembrie…
08:00
China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum # HotNews.ro
China a lansat marți rachete către Taiwan și a desfășurat noi nave de asalt , alături de bombardiere și nave de război, pentru a încercui insula, în cea de-a doua zi a celor mai ample…
08:00
Premierul olandez Dick Schoof, în vizită în România. Unde va merge astăzi alături de Ilie Bolojan # HotNews.ro
Prim-ministrul Olandei Dick Schoof se află marți în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Câmpia Turzii, a anunțat biroul de presă al Guvernului. Potrivit…
07:40
Trump anunţă că SUA au lovit un chei care aparține Venezuelei, unde se încărcau navele cu droguri / Atacul ar fi fost desfășurat cu drone de către CIA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „zonă portuară” folosită de vapoare venezuelene pe care care le acuză că transportau droguri, transmite BBC. Explozia a fost cauzată…
07:20
Mai ieftin decât la Hidroelectrica: Furnizorii de energie se întrec în oferte de Sărbători. Consiliul Concurenței vine însă cu un avertisment # HotNews.ro
Mai mulți furnizori au lansat în această perioadă oferte valabile doar pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, una dintre ele având un preț chiar mai mic decât Hidroelectrica, furnizor care este de mai mulți ani cel…
07:10
Puterea judecătorească riscă să devină nu doar delegitimată pentru români, ci pur și simplu irelevantă, consideră Horațius Dumbravă, fost judecător și fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională…
07:00
Europa face un pas strategic pentru a deveni relevantă în industria semiconductoriilor. Și România, prin Universitatea Politehnică, alături de mai multe țări, dă drumul liniei pilot NanoIC, prin care Uniunea Europeană își propune să creeze…
07:00
Fata morgana a autostrăzilor din România. Vorbim de ea de peste 20 de ani, dar tot nu se face. „Va funcționa doar dacă punem taxă și pe Sibiu-Pitești” # HotNews.ro
Anul 2027 ar trebui să fie anul când, după aproape 20 de ani de promisiuni, să fie lansată execuția autostrăzii pe Valea Prahovei. Nu se va întâmpla însă. Contractul pentru Studiul de Fezabilitate e într-un…
Acum 8 ore
06:20
Fostul șef al unui serviciu de partajare a ceasurilor de lux cu sediul în Osaka (Japonia) a fost arestat zilele trecute sub suspiciunea de fraudă, după ce a fost fugar în străinătate timp de aproape…
Acum 12 ore
01:10
O schimbare îndrăzneață către muzica country i-a dus la cel mai de succes turneu din istoria acestui gen muzical și a ajutat-o pe cântăreața americană Beyoncé să atingă o avere de 10 cifre, devenind astfel…
Acum 24 ore
23:20
Soldaţi ruşi, acuzați de uciderea prizonierilor neînarmați / Ce a pățit o familie din Pokrovsk care a refuzat evacuarea și „i-a așteptat pe ruși” # HotNews.ro
Parchetul de la Kiev a acuzat armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk, ocupată în mare parte de Rusia, potrivit agenției de presă DPA, în timp ce mai…
22:40
Proiect pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene # HotNews.ro
O propunere legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene se află în consultare publică la Camera Deputaţilor până la sfârşitul lunii ianuarie. Propunerea, iniţiată de deputaţii USR Claudiu…
21:50
Actorul american George Clooney, soția sa Amal Alamuddin Clooney și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni agenția France Presse. Dezvăluit…
21:20
Donald Trump, întâlnire cu Benjamin Netanyahu la Mar-A-Lago. Premierul israelian: „Niciodată nu am avut un prieten ca el la Casa Albă” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump îl găzduiește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida. Reconstrucția Gazei se numără printre „cele cinci subiecte majore” pe care cei doi lideri le vor discuta, afirmă președintele…
21:10
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei” # HotNews.ro
Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se…
20:30
Kremlinul susține că Trump a fost „indignat” după ce Putin i-a spus că Ucraina a încercat să-i atace reşedinţa: „Nu-şi putea imagina o acţiune atât de nesăbuită” # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina,…
20:10
Hamas confirmă moartea a cinci lideri ai grupării, după atacurile israeliene din ultimele luni # HotNews.ro
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas (Brigăzile al-Qassam) a confirmat luni oficial moartea a cinci membri de rang înalt în atacurile israeliene din ultimele luni asupra Fâşiei Gaza, transmit agențiile DPA şi AFP, citate…
19:50
Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori # HotNews.ro
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, potrivit The Guardian. Hinata Goto, un băiat de cinci…
19:50
Peste 21.000 de locuințe din Prahova au rămas fără curent din cauza viscolului. Sinaia şi Azuga, printre localitățile afectate # HotNews.ro
Peste 20.000 de gospodării din localităţi situate în zona de nord a judeţului Prahova nu au energie electrică, luni seară, din cauza viscolului care a provocat avarii la reţeaua de alimentare, potrivit datelor centralizate de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.