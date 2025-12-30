SUA lovesc din nou în traficul de droguri: atacă o navă în Pacific și distrug un chei în Venezuela
30 decembrie 2025
Armata Statelor Unite a desfășurat un nou atac letal împotriva unor ținte asociate traficului de droguri în estul Oceanului Pacific, soldat cu doi morți, în timp ce președintele Donald Trump a confirmat distrugerea unui chei cu legături cu acest trafic pe țărmul Venezuelei. Acțiunile fac parte dintr-o campanie militară amplă a administrației americane împotriva rețelelor
SUA lovesc din nou în traficul de droguri: atacă o navă în Pacific și distrug un chei în Venezuela
Tudorel Toader: Legea privind pensiile magistraților va fi declarată constituțională pentru că s-a creat o presiune
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. Dar nu pentru că legea este constituţională, precizează Tudorel Toader, ci pentru că „s-a creat o presiune" cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor,
Horoscop zilnic pentru 30 decembrie 2025.
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l"Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franței. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată și confidențială, într-un cimitir aflat în apropierea mării, a anunțat luni Fundația Brigitte Bardot pentru AFP. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port
Din diferite motive, sunt familii care decid că un singur copil e suficient. Dar presiunea e mare asupra lor, pentru că mereu aud întrebarea "când vine următorul copil", de parcă ar exista așteptarea implicită a unei extinderi a familiei. Confruntați cu atâtea mituri legate de copilul singur, mulți ajung să se întrebe și ei care
Activitatea care, făcută chiar și din când în când, încetinește îmbătrânirea creierului. Nu are legătură cu puzzle-urile sau cuvintele încrucișate!
Știm că rezolvarea puzzle-urilor sau cuvintelor încrucișate ne ajută creierul să se mențină tânăr, dar un studiu a scos în evidență că acestea nu sunt singurele. Se pare că și faptele bune, așa cum e voluntariatul, au același efect. Sunt de ajuns doar câteva ore săptămânal în care să ajuți persoane din afara familiei pentru
Există un moment, undeva între ultima cafea băută pe fugă și primele dimineți mai lente de după sărbători, în care ne surprindem privind pe geam, cu telefonul în mână, simțind un amestec ciudat de oboseală, nostalgie și neliniște, un fel de „a mai trecut un an" care nu sună nici triumfător, nici trist, ci doar
Suspectați de boicot, judecătorii PSD au scos steagul alb după ce Simina Tănăsescu a pus reflectorul pe ei
În afara faptului de a câștiga timp, cei patru judecători CCR care au boicotat două ședințe consecutive ale Curții Constituționale pentru a amâna votul unei majorități de 5, ce urmărea să valideze legislația de reducere a pensiilor speciale ale magistraților, nu mai pot face mare lucru. Continuarea boicotului și în data de 16 ianuarie, atunci
CFR Cluj i-a decis soarta lui Kurt Zouma (31 de ani), fundașul francez adus ca un star în toamnă. Cu un CV impresionant, care cuprinde Chelsea sau West Ham, Zouma nu s-a putut impune la CFR Cluj din cauza problemelor medicale la genunchi care i-au dat bătăi de cap în ultimii ani. Prin vocea lui
Majoritatea europenilor crede că sistemul de pensii de stat va deveni în curând nesustenabil și se opun majorării vârstei de pensionare. Populația îmbătrânește și rata natalității scade, astfel că sistemele de pensii de stat din Europa, pietre de temelie ale statului social care s-au bazat întotdeauna pe plata pensiilor pensionarilor de către persoanele angajate, sunt
Primăria Craiova, dată în judecată de proprietari de câini și pisici pentru limitarea numărului de animale la bloc. Olguța Vasilescu are o dilemă
Mai mulți proprietari de câini și pisici au dat în judecată Primăria Craiova pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc, a anunțat, luni, primarul Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a scris, pe pagina sa de Facebook, că la
Drumul de mare viteză care va lega Bucovina cu rețeaua de autostrăzi intră la licitație
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat luni că urmează să lanseze licitația pentru construirea Drumului Expres Suceava – Siret. Proiectul va lega drumurile din Bucovina la rețeaua de drumuri de mare viteză. Potrivit șefului CNAIR, documentația a fost transmisă Agenției Naționale pentru Achiziții pentru validare. După validarea documentației, anunțul de participare la licitație va fi
Kremlinul complică din nou calea către pace: Lavrov acuză Ucraina că a atacat cu drone reședința lui Putin. Putin a vorbit cu Trump la telefon. Reacția dură a lui Zelenski
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, astfel că poziția de negociere a Moscovei se va schimba. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recționat imediat, acuzând Rusia că lansează o nouă minciună. Lavrov a declarat că Ucraina a atacat, duminică noaptea,
Louis Munteanu (23 de ani) este așteptat să facă pasul mai departe de la CFR Cluj în noul an, însă transferul său este momentan împotmolit. Asaltat cu oferte, golgheterul din sezonul trecut al CFR Cluj ezită să-și dea acordul, deși trei cluburi iau în serios posibilitatea transferului său. Potrivit Digi Sport, Munteanu are pe masă
Producătorul chinez BYD este pe cale să detroneze Tesla din poziția de cel mai mare producător de automobile complet electrice din lume, în 2025. Expansiunea accelerată a BYD la nivel global, combinată cu dificultățile politice și de reglementare cu care se confruntă Tesla, creează premisele unei schimbări istorice de lider pe piața vehiculelor electrice, potrivit
Ministerul Educației precizează că informația vehiculată în spațiul public privind dispariția a aproximativ 30.000 de posturi în anul școlar 2025-2026, față de anul de învățământ precedent, derivă „dintr-o înțelegere incompletă a modului de funcționare a sistemului de învățământ preuniversitar în ceea ce privește constituirea normelor didactice". Ministerul Educaţiei (MEC) a reacționat, luni, după Edupedu a
Zile libere în 2026: Care sunt posibilitățile pentru mini-vacanțe și punți pentru bugetari
Multe dintre sărbătorile din 2026 cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii, creând condiții ideale pentru mini-vacanțe. Asta înseamnă că vor fi mai puține punți acordate de guvern. 2026 debutează cu o mini-vacanță de doar patru zile, spre deosebire de cele șase de la debutul acestui an. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere
Explicațiile celor 4 judecători puși de PSD, care au ieșit din ședința CCR pe legea pensiilor magistraților
Cei patru judecători ai Curții Constituționale propuşi de PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au transmis un comunicat public în care prezintă, în detaliu, motivele pentru care au părăsit ședința de duminică a CCR privind legea pensiilor magistraţilor și au lipsit de la termenul stabilit ulterior (de azi). Ei
Ministrul Justiției spune că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraților
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea Curții Constituționale a României (CCR) privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților. "Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut și eu în media discuții despre un asemenea
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a decis viitorul, aflat într-o situație neplăcută la Genoa, unde nu joacă. Dorit de Rapid, Stanciu își dorește să rămână la Genoa și în prima parte din 2026, pentru a încerca să-și câștige locul în primul 11. Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit din nou despre transferul lui Stanciu la
Vijelia din ultimele zile a deteriorat pârtiile din Poiana Braşov, care fuseseră parţial amenajate, fiind acoperite în mare parte cu un strat de zăpadă artificială. Acum, în multe zone, zăpada este spulberată. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Braşov anunţă că vor repune în funcţiune tunurile de zăpadă artificială, pentru refacerea stratului de zăpadă pe pârtii.
Boxerul Anthony Joshua a fost implicat, luni, într-un accident în urma căruia două persoane au murit, în Nigeria, pe autostrada din Lagos-Ibidan. Poliția nigeiriană a confirmat că britanicul Anthony Joshua a fost implicat într-un accident în urma căruia două persoane au murit, în Nigeria, transmite BBC. Boxerul a supraviețuit, însă două persoane și-au pierdut viața
Mită la ELCEN: Doi foști directori, trimiși în judecată după ce au luat zeci de mii de lei de la firme contractoare
Doi foști directori din cadrul Electrocentrale București (ELCEN) au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție, fiind acuzați că au cerut și primit zeci de mii de lei de la oameni de afaceri ale căror firme aveau contracte cu compania. În același dosar au fost inculpați și doi administratori de firme, pentru dare de mită.
Zona din România unde vor fi 11 grade Celsius în primele zile din 2026. Când revine frigul
Ultimele zile din 2025 vin cu temperaturi scăzute în aproape toată țara, însă începutul lui 2026 aduce o scurtă perioadă de încălzire, cu maxime care pot ajunge chiar și la 11 grade. Potrivit prognozei
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa, se prelungește cu o săptămână # SportMedia
Interesul ridicat și solicitările venite din partea agențiilor de turism au determinat Primăria Craiova să prelungească perioada de funcționare a Târgului de Crăciun cu încă o săptămână. Astfel, vizitatorii se mai pot bucura până pe 11 ianuarie de atmosfera care a adus orașului titlul de „Best European Christmas Market 2026”. „Cei care nu au vizitat … The post Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa, se prelungește cu o săptămână appeared first on spotmedia.ro.
Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune” (Video) # SportMedia
Ministerul de Interne atrage atenţia că în ultima perioadă circulă pe Internet un clip deep fake în care Raed Arafat apare prezentându-şi cazul personal, susţinând că ar fi fost bolnav de diabet şi s-ar fi vindecat datorită unei „descoperiri personale revoluţionare”. ”Atenţie la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase”. În ultima perioadă circulă un clip deep … The post Deep fake cu Raed Arafat, care spune că s-ar fi vindecat de diabet cu un produs „minune” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Atribuții directe de peste 11 milioane de lei de la școlile din București către firme și ONG-uri legate de inspectorul general Florian Lixandru # SportMedia
Peste 11 milioane de lei au fost atribuite direct de zeci de școli și grădinițe din București către firme și ONG-uri în care actualul inspector școlar general al Capitalei, Florian Lixandru, a fost implicat direct sau care sunt deținute de foști asociați și colaboratori ai acestuia. O parte dintre firmele și asociațiile analizate au înregistrat … The post Atribuții directe de peste 11 milioane de lei de la școlile din București către firme și ONG-uri legate de inspectorul general Florian Lixandru appeared first on spotmedia.ro.
Denis Drăguș (26 de ani) se pregătește să schimbe echipa în 2026. Atacantul român este împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, în campionatul Turciei, însă românul vrea să plece de la echipa unde este acum. Turcii anunță că Gaziantep FK, formație la care s-a făcut remarcat în Turcia, a pus din nou ochii pe Drăguș și … The post Revenire spectaculoasă pentru Denis Drăguș: Antrenorul a cerut transferul său appeared first on spotmedia.ro.
Gabriel Popescu, un debut impresionant pe scena Teatrului Național din București, în cadrul Concertului Regal Vienez # SportMedia
Pe scena mare a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, în ziua de Crăciun, publicul a asistat la un moment cultural de excepție, debutul artistic ale tânărului chitarist Gabriel Popescu (12 ani). Într-un cadru solemn și elegant, Gabriel a urcat pe scenă împreună cu profesorul și mentorul său, chitaristul Mădălin Antonesei, interpretând transcripția pentru două … The post Gabriel Popescu, un debut impresionant pe scena Teatrului Național din București, în cadrul Concertului Regal Vienez appeared first on spotmedia.ro.
Sperăm că ați început noul an cu bucurie și energie! După feeria sărbătorilor de iarnă, vă invităm să găsiți cel mai cald și creativ refugiu la Teatrul Ion Creangă. Iarna continuă să ne inspire, iar scena noastră este gata să deschidă un nou capitol plin de magie. Repertoriul din ianuarie include spectacole pentru toate vârstele … The post Ce se vede în luna ianuarie la Teatrul Ion Creangă appeared first on spotmedia.ro.
Ploșnițele de pat sunt printre cei mai dificil de eradicat dăunători din locuințe. Aceste insecte mici se ascund în crăpăturile mobilierului, în saltele și în cele mai neașteptate locuri, ieșind la vânătoare doar noaptea. Pentru a le combate eficient, avem nevoie de un insecticid anti plosnite potrivit situației specifice. Piața oferă multiple soluții – de … The post Insecticid anti plosnite: Ghid complet pentru eliminarea ploșnițelor de pat appeared first on spotmedia.ro.
Un fake news care circulă în spațiul public susține că Guvernul ar fi tăiat alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA, prin așa-numita ordonanță „trenuleț”. Informația este falsă, avertizează Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care precizează că acest drept rămâne în vigoare. Potrivit instituției, ordonanța nu aduce nicio … The post Guvernul dezminte un fake news: Alocațiile copiilor cu HIV/SIDA nu au fost tăiate appeared first on spotmedia.ro.
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu s-a autosesizat și verifică dacă asistenta medicală arestată preventiv pentru omor a sustras sedative din Spitalul Orășenesc din Cisnădie, după ce conducerea unității sanitare și cea a Primăriei din localitate au început anchetele proprii. ”Privitor la ancheta care vizează o persoană care și-a desfășurat activitatea în Spitalul Orășenesc Cisnădie, … The post Anchetă DSP după ce o asistentă de spital a fost arestată pentru omor appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1405 Aerodrom militar din Rusia, zguduit de explozii. Drone deasupra Ucrainei. Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului (Video) # SportMedia
Ziua 1405 de război este marcată de întâlnirea de ieri dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski. Negocierile pentru încheierea războiului au intrat într-o fază avansată, dar nu decisivă. Zelenski a declarat că Ucraina are „o poziţie diferită” faţă de Rusia în ceea ce privește Donbasul, care face obiectul unor dispute intense. El şi-a reiterat poziţia … The post Ziua 1405 Aerodrom militar din Rusia, zguduit de explozii. Drone deasupra Ucrainei. Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță o revenire importantă în echipă, în 2026, revenire care reprezintă o mare gură de oxigen. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirea lui Joyskim Dawa (29 de ani). Accidentat grav la genunchi la naționala Camerunului în luna martie, Dawa este din nou apt de joc și, după … The post Întăriri la FCSB: Gură mare de oxigen pentru campioanei României appeared first on spotmedia.ro.
Ce condamnare a primit un fan Georgescu, care a chemat foști deținuți și rezerviști să ia cu asalt Guvernul # SportMedia
Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 lei pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Sancțiunea vine după ce în luna mai a făcut apel la foști deținuți și rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea … The post Ce condamnare a primit un fan Georgescu, care a chemat foști deținuți și rezerviști să ia cu asalt Guvernul appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin a spus „da” pentru transfer și e gata să plece de la Tottenham: „Și-a dat acordul” # SportMedia
Radu Drăgușin (23 de ani) și-a dat acordul pentru plecarea de la Tottenham, după ce a revenit pe teren. Meciul Crystal Palace – Tottenham 0-1, din Premier League, a marcat revenirea lui Radu Drăgușin, după accidentarea gravă suferită la genunchi. Totuși, acesta ar putea să fi fost meciul de adio al lui Radu Drăgușin la … The post Radu Drăgușin a spus „da” pentru transfer și e gata să plece de la Tottenham: „Și-a dat acordul” appeared first on spotmedia.ro.
Ucraina vrea garanții de securitate de la americani pe 30-50 de ani. Zelenski: Trump se gândește # SportMedia
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că un document aflat în stadiu de proiect prevede acordarea de garanții de securitate din partea Statelor Unite pentru Ucraina pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Declarația a fost făcută luni, în cadrul unui briefing online, în timp ce se întorcea în Europa, potrivit European Pravda. … The post Ucraina vrea garanții de securitate de la americani pe 30-50 de ani. Zelenski: Trump se gândește appeared first on spotmedia.ro.
Ambasada Rusiei în Kenya a distribuit pe X un clip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care președintele Vladimir Putin apare ca moș Crăciun. El le oferă cadouri simbolice liderilor mondiali – de la Donald Trump și Narendra Modi până la Recep Tayyip Erdogan și Kim Jong Un. Donald Trump, spre exemplu, primește un tablou … The post Imaginile zilei: Putin, în chip de moș Crăciun pentru liderii lumii (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Reacții de revoltă de la USR și PNL după amânarea de la CCR. Tăcere de la PSD, iar Simion acuză un stat capturat # SportMedia
Curtea Constituțională a amânat din nou pronunțarea pe reforma pensiilor magistraților, iar următoarea ședință e programată abia pe 16 ianuarie 2026. Asta înseamnă că legea nu poate intra în vigoare la 1 ianuarie, aşa cum era prevăzut. Reacţiile politice de revoltă nu au întârziat, mai ales că riscăm pierderea fondurilor PNRR din cauza acestor amânări … The post Reacții de revoltă de la USR și PNL după amânarea de la CCR. Tăcere de la PSD, iar Simion acuză un stat capturat appeared first on spotmedia.ro.
2026, un an plin de concerte: de la Metallica și Iron Maiden la Mireille Mathieu și Richard Clayderman # SportMedia
Anul 2026 se anunță unul extrem de aglomerat pentru iubitorii de muzică și spectacole live. Artiști și trupe din toate genurile – de la rock și pop, la muzică clasică, jazz, balet sau musical – sunt așteptați pe scenele din București și din țară, cu producții ample și turnee internaționale. Printre numele anunțate se numără … The post 2026, un an plin de concerte: de la Metallica și Iron Maiden la Mireille Mathieu și Richard Clayderman appeared first on spotmedia.ro.
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, și-a asigurat primul loc în clasamentul campionatului de fotbal al Italiei la finalul anului 2025, după ce a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Atalanta Bergamo, într-un meci din etapa a 17-a a sezonului, disputat duminică seara. Milanezii au dominat jocul și au marcat … The post Cristi Chivu încheie 2025 lider cu Inter în Serie A: Victorie la limită cu Atalanta appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este nepopular în Europa, inclusiv în rândul alegătorilor partidelor populiste de dreapta, pe care administrația sa le vede drept aliați strategici, arată un nou sondaj Politico realizat în parteneriat cu institutul Public First. Potrivit sondajului, realizat la începutul lunii decembrie pe un eșantion de peste 10.000 de respondenți din cinci … The post Europa îl respinge pe Trump. Are sprijin slab chiar și în tabăra populistă – sondaj appeared first on spotmedia.ro.
E ușor să te pierzi în planuri și declarații de PR, dar reacția lui Zelenski spune totul (Foto&Video) # SportMedia
Întâlnirea de la Mar-a-Lago dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski nu a adus progrese semnificative, dar au existat câteva concluzii notabile – și nu a avut loc un conflict de amploarea celebrei întâlniri din Biroul Oval din februarie. Faptul că nu s-a mers înapoi este, în sine, un câștig. Având în vedere relația tensionată dintre … The post E ușor să te pierzi în planuri și declarații de PR, dar reacția lui Zelenski spune totul (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Transferul lui Florinel Coman (27 de ani) la FCSB, înapoi în România, nu mai este de actualitate. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB dezvăluit că Florinel Coman nu va reveni la campioana României. Becali a spus că fostul golgheter al „roș-albaștrilor” nu este lăsat de Al Gharafa să revină la FCSB. „Coman nu … The post Al Gharafa a luat decizia finală în privința lui Florinel Coman, dorit de FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Surse Fox News: Discuțiile din Florida ar putea debloca primul contact Zelenski-Putin din ultimii cinci ani # SportMedia
Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care a avut loc duminică, în Florida, ar putea deschide calea către primul apel direct dintre liderul ucrainean și președintele rus Vladimir Putin din ultimii cinci ani, susține o sursă familiarizată cu discuțiile. Întâlnirea, care a avut loc la Mar-a-Lago, a fost prezentată drept un pas înainte în … The post Surse Fox News: Discuțiile din Florida ar putea debloca primul contact Zelenski-Putin din ultimii cinci ani appeared first on spotmedia.ro.
Ultima șansă de anul acesta la CCR: Ce vor face judecătorii PSD cu pensiile magistraților? # SportMedia
Curtea Constituţională are, luni, ultima şansă din acest an să ia, în sfârşit, o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat deja de două ori pronunţarea. Judecătorii CCR s-au adunat degeaba şi duminică, pentru a decide asupra legii. Deși toți cei 9 judecători au fost prezenți, după mai bine de o oră de … The post Ultima șansă de anul acesta la CCR: Ce vor face judecătorii PSD cu pensiile magistraților? appeared first on spotmedia.ro.
Danemarca va pune capăt uneia dintre cele mai vechi tradiții ale sale: livrarea scrisorilor. Pe 30 decembrie, autoritatea poștală națională PostNord va distribui ultimele scrisori pe hârtie, încheind un serviciu început în 1624, în urmă cu 401 ani, scrie Politico. Decizia vine pe fondul unor dificultăți financiare majore. PostNord a raportat anul trecut un deficit … The post Țara europeană unde Poșta oprește livrarea scrisorilor după mai bine de 400 de ani appeared first on spotmedia.ro.
Patru din zece români trăiesc în case prea mici. România este în topul UE la cele mai înghesuite locuințe # SportMedia
Patru din zece dintre români stau înghesuiți în locuințe, adică prea multe persoane de vârste diferite se află într-un spațiu relativ modest. Fără a ține cont de exemplu de intimitatea dorită de adolescenți și de spațiul de studiu și joacă necesar copiilor. Potrivit Eurostat, majoritatea caselor și apartamentelor au o singură cameră în care trăiesc … The post Patru din zece români trăiesc în case prea mici. România este în topul UE la cele mai înghesuite locuințe appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin, înapoi pe teren: Nota primită după ce a jucat în meciul Crystal Palace – Tottenham # SportMedia
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren după o pauză lungă, în meciul Crystal Palace – Tottenham 0-1. Accidentat grav la genunchi în februarie 2025, Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham într-un meci oficial după aproape un an. Fundașul central a intart pe teren în meciul Crystal Palace – Tottenham 0-1, … The post Radu Drăgușin, înapoi pe teren: Nota primită după ce a jucat în meciul Crystal Palace – Tottenham appeared first on spotmedia.ro.
