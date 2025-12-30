11:40

Rusia a acuzat luni seară Kievul, fără a oferi nicio dovadă, că a încercat să atace cu drone o reședință a lui Vladimir Putin și a promis ca va răspunde la atac. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat această acuzație drept o "minciună" menită să pregătească noi atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și să "submineze" eforturile diplomatice dintre Ucraina și Statele Unite. Donald Trump a declarat că Vladimir Putin l-a informat că ucrainenii au încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: "Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză." Întrebat dacă există dovezi cu privire la atac, Trump a răspuns că "vom vedea". Potrivit analistului geopolitic Ulrich Bounat, este posibil ca Moscova să fi inventat complet această poveste