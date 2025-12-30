”Top 10 predicții la Marș TV care nu s-au împlinit niciodată”. Postare virală legată de anunțurile Ancăi Alexandrescu
Aktual24, 30 decembrie 2025 16:50
O postare pe Facebook a influencerului Dana Hering, legată de anunțurile făcute la Realitatea Plus de Anca Alexandrescu, mai toate fiind aiureli, s-a viralizat în scurt timp pe rețelele de socializare. ”Așa, ca de final de an, top 10 predicții #Marstv, care nu s-au împlinit niciodată. Simion anunțat președinte. Fără comentarii. Georgescu, care a fost […]
• • •
Acum 10 minute
17:10
În timp ce Trump amenință că va anexa Groenlanda, Danemarca cumpăra avioane din Statele Unite # Aktual24
Danemarca cumpără avioane militare din Statele Unite pe fondul amenințării anexării Groenlandei. Vânzarea de către Boeing a trei aeronave P-8A Poseidon pentru 1,8 miliarde de dolari „va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale SUA prin consolidarea securității unui aliat NATO”, a precizat un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relatează Le […]
17:10
”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii # Aktual24
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova. Tusk a făcut declarațiile după discuțiile […]
Acum 30 minute
16:50
O postare pe Facebook a influencerului Dana Hering, legată de anunțurile făcute la Realitatea Plus de Anca Alexandrescu, mai toate fiind aiureli, s-a viralizat în scurt timp pe rețelele de socializare. "Așa, ca de final de an, top 10 predicții #Marstv, care nu s-au împlinit niciodată. Simion anunțat președinte. Fără comentarii. Georgescu, care a fost […]
16:50
Forţele de ordine turce au arestat 357 de persoane într-o operaţiune desfăşurată în 21 de provincii împotriva organizaţiei Stat Islamic (SI), a anunţat marţi ministrul de interne, Ali Yerlikaya, la o zi după o operaţiune contra SI în care au fost ucişi trei poliţişti în nord-vestul Turciei, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘În timpul unor […]
Acum 2 ore
16:10
Donald Trump a declarat că speră să ajungă la faza a doua a planului de pace pentru Gaza „foarte repede”, avertizând că va declanșa „iadul” dacă Hamas nu se dezarmează curând. Președintele SUA, al cărui plan de pace în 20 de puncte impune dezarmarea grupării militante, a făcut aceste comentarii în timp ce l-a chemat […]
15:40
Peste 3.000 de migranți au murit în timp ce încercau să ajungă în Spania în acest an, conform unui studiu publicat luni de un grup spaniol pentru drepturile migranților, o scădere accentuată față de 2024, deoarece numărul tentativelor de traversare a scăzut. Organizația Caminando Fronteras (Mergând pe lângă granițe) a precizat că majoritatea celor 3.090 […]
15:40
Serghei Lavrov cere participarea ucrainenilor care locuiesc în Rusia la alegerile prezidențiale din Ucraina # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că ucrainenii care locuiesc în Rusia ar trebui să aibă voie să voteze la alegerile prezidențiale din Ucraina, conform unui interviu acordat presei ruse. Serghei Lavrov, a repetat încă o dată afirmațiile false ale Rusiei conform cărora mandatul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi expirat în mai […]
Acum 4 ore
15:00
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu moartea: ”Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții sale inutile” # Aktual24
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu moartea într-o postare pe Telegram plină de insulte. „Un anume ticălos” – adică Zelenski – i-a urat moartea „unui om” – probabil liderului Kremlinului, Vladimir Putin – în discursul său de Crăciun, a scris Medvedev în rusă. „Toată lumea știe că nu […]
14:40
China solicită o relație mai bună cu SUA, pledând în același timp pentru „reunificarea” cu Taiwan – Bloomberg # Aktual24
China solicită un nou model de interacțiune cu SUA, căutând să consolideze o încălzire a relațiilor, dar subliniază poziția sa neschimbată față de Taiwan. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și-a exprimat sprijinul pentru „dezvoltarea sănătoasă, stabilă și durabilă” a relațiilor, fără a compromite interesele fundamentale. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat că […]
14:30
Forbes anunță cine sunt cei mai tineri miliardari din istorie. Trei foști colegi de școală, fiecare are 22 de ani # Aktual24
Antreprenorii americani Adarsh Hiremat, Brendan Foodie și Surya Midha au devenit noile simboluri ale lumii tehnologiei. Colegi de școală, toți trei având fiecare 22 de ani, ei au fondat startup-ul Mercor în 2023, iar în mai puțin de doi ani acesta s-a transformat într-un „unicorn” cu o capitalizare de 10 miliarde de dolari. În octombrie […]
14:10
Meta, compania lui Zuckerberg, achiziționează startup-ul de inteligență artificială Manus pentru mai mult de două miliarde de dolari # Aktual24
Meta Platforms a fost de acord să achiziționeze startup-ul de inteligență artificială din Singapore cu fondatori chinezi, Manus, care efectuează cercetări aprofundate și îndeplinește sarcini pentru utilizatori plătitori. Tranzacția este evaluată la peste 2 miliarde de dolari, Manus menținând operațiuni independente, integrându-și în același timp agenții în Facebook, Instagram și WhatsApp. Potrivit unor surse familiarizate […]
13:40
Secretarul General al Consiliului Europei a evidențiat principiile cheie ale unei păci „corecte” pentru Ucraina # Aktual24
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, a arătat principiile cheie pe care ar trebui să le îndeplinească parametrii pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Berset a menționat că negocierile privind războiul ruso-ucrainean și potențialele lor rezultate ar trebui privite într-un context internațional mai larg, relatează Politico. El a menționat că primul „moment de testare” este ca […]
Acum 6 ore
13:10
Premierul Japoniei s-a mutat într-o casă ”bântuită”. Ea a ajuns acolo după ce fost criticată că a întârziat 35 de minute la birou # Aktual24
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi ar putea avea insomnii acum, după ce s-a mutat în reşedinţa oficială asociată biroului său, unde se zvoneşte că bântuie fantomele soldaţilor din secolul trecut, transmite marţi AFP, citată de Agerpres. Prima femeie care conduce guvernul Japoniei s-a mutat luni, la mai bine de două luni de la preluarea mandatului, în […]
13:10
România funcţionează cu două economii. Străinii dețin două treimi din capitalurile totale şi aproape jumătate din cifra de afaceri # Aktual24
România funcţionează cu două economii, una în care antreprenorii români controlează aproape 94% dintre companiile din ţară şi susţin aproximativ 63% din locurile de muncă, însă mai mult de două treimi din capitalurile totale şi aproape jumătate din cifra de afaceri sunt concentrate în companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor […]
12:40
India a depășit Japonia, a devenit a patra economie a lumii. În curând va depăși și Germania # Aktual24
India a devansat Japonia devenind cea de a patra economie a lumii, iar oficialii de la New Delhi speră să depăşească Germania în următorii trei ani, conform calculelor economice de sfârşit de an publicate luni seara de Guvernul de la New Delhi, transmite AFP, citată de Agerpres. Cu toate acestea, confirmarea oficială depinde de datele […]
12:10
Chinezii au înființat „închisorile pentru grași” – tabere de tip militar unde persoanele obeze din China sau străinătate slăbesc considerabil în 28 de zile de regim draconic # Aktual24
În China, unde obezitatea devine o problemă tot mai acută, au apărut tabere comerciale sau afiliate guvernamental cunoscute popular ca „închisori pentru grași” – facilități închise unde participanții sunt supuși unui regim militar strict pentru a slăbi rapid. Aceste campusuri, amenajate în clădiri special amenajate, promit pierderi semnificative în greutate prin exerciții intense, diete controlate […]
12:10
Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu, pretins suveranist, a cerut marți ca raportul autoritășilor române legat de anularea alegerilor să fie trimis pentru ”verificare” și Statelor Unite și Israelului: ”Îl somez public pe Nicușor Dan ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent: către Casa Albă, […]
11:50
Liderii europeni, ”foarte îngrijorați” că Cipru preia președinția UE din ianuarie: ”Cipru este stat membru UE sub ocupație turcă” # Aktual24
Diplomații de la NATO și Uniunea Europeană se pregătesc pentru preluarea președinției Consiliului UE de către Cipru, o țară neutră, în ianuarie, într-un moment în care apărarea se află în fruntea agendei. Motivul principal de îngrijorare este reprezentat de tensiunile de lungă durată dintre Cipru și Turcia, iar Cipru, în alianță cu Grecia, refuză să […]
11:40
Pentru a proteja utilizatorii de internet, China interzice chatboților AI să încurajeze sinuciderea sau dependența emoțională # Aktual24
Autoritatea pentru Cyberspațiu din China (CAC) a publicat un proiect de regulament care vizează restricționarea capacității chatboților bazați pe inteligență artificială de a influența emoțiile utilizatorilor în moduri care ar putea duce la sinucidere, auto-vătămare sau alte comportamente dăunătoare. Propunerile marchează o premieră mondială în reglementarea „siguranței emoționale” a AI-ului, relatează postul de televiziune CNBC. […]
11:30
Rachetele nucleare rusești Oreșnik au fost amplasate în Belarus. Regimul de la Minsk a difuzat o filmare – VIDEO # Aktual24
Belarusul a publicat marţi o înregistrare video a ceea ce a susţinut că reprezintă desfăşurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreşnik, cu capacitate nucleară, demers care consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa, informează Reuters. Liderul belarus Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, care a […]
Acum 8 ore
11:00
Vladimir Putin a decretat eliminarea declarațiilor publice de venituri ale oficialilor – aceștia vor fi însă verificați discreționar printr-o platformă controlată de dictatorul rus # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a semnat recent un pachet de legi care elimină obligația oficialilor, deputaților și judecătorilor de a-și publica anual declarațiile de venituri și proprietăți, începând cu 1 ianuarie 2026. În locul transparenței publice, va fi introdus însă un sistem de control permanent și automatizat asupra finanțelor funcționarilor și familiilor lor, prin platforma […]
10:40
Nick Kyrgios a învins-o pe Aryna Sabalenko în „Bătălia sexelor” la tenis, desfășurată la Dubai # Aktual24
Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios a învins-o pe numărul 1 mondial feminin, Aryna Sabalenko, cu scorul de 6-3, 6-3, într-un meci demonstrativ, intitulat sugestiv „Bătălia sexelor”. Disputa a avut loc la Coca-Cola Arena din Dubai, în fața unui public numeros, toate biletele fiind vândute cu săptămâni bune înainte, transmite CNN. Meciul, prezentat ca o […]
10:30
Primele victorii ale demonstranților anti-regim din Iran: la Teheran, forțele anti-revoltă ale ayatollahilor au fost puse pe fugă – VIDEO # Aktual24
Iranul este zguduit în ultimele 48 de ore de cele mai ample proteste din ultimii ani, declanșate de prăbușirea record a monedei naționale, rialul atingând un minim istoric de peste 1,44 milioane la un dolar. Grevele comercianților din Marele Bazar al Teheranului, începute pe 28 decembrie, s-au transformat rapid în demonstrații stradale în capitală și […]
10:10
Urmează invazia reală? China a lansat cele mai ample exerciții militare în jurul Taiwanului, simulând o blocadă a insulei # Aktual24
Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) a continuat marți cea de-a doua zi a exercițiilor militare „Justice Mission 2025”, cele mai extinse de până acum, lansând rachete în apele din nordul și sudul Taiwanului și mobilizând nave de asalt amfibiu alături de bombardiere și distrugătoare. Ministerul Apărării din Taiwan a raportat detectarea a 130 […]
09:40
Proteste violente în Iran: Mii de tineri sunt pe străzi, protestând împotriva regimului ayatollahilor, forțele de ordine au fost puse pe fugă – VIDEO # Aktual24
Iranul este zguduit în ultimele 48 de ore de cele mai ample proteste din ultimii ani, declanșate de prăbușirea record a monedei naționale, rialul atingând un minim istoric de peste 1,44 milioane la un dolar. Grevele comercianților din Marele Bazar al Teheranului, începute pe 28 decembrie, s-au transformat rapid în demonstrații stradale în capitală și […]
Acum 12 ore
09:10
Donald Trump, dat în vileag de Marjorie Taylor Greene: „Dacă vei dezvălui numele abuzatorilor legați de Epstein, prietenii mei vor fi răniți”, i-ar fi spus președintele fostei sale aliate # Aktual24
Fosta aliată ferventă a președintelui Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, reprezentanta republicană pentru statul Georgia în Congresul SUA, a dezvăluit detalii explozive despre motivul real al rupturii sale cu liderul MAGA. Într-un interviu amplu publicat de The New York Times pe 29 decembrie, Greene a dezvăluit că ultima conversație telefonică cu Trump a fost una […]
08:50
Minciuna rusească are picioare scurte: Localnicii din orașul Valdai susțin că nu au auzit niciun fel de alarme, explozii sau zgomote de drone în apropierea reședinței lui Putin # Aktual24
Declarația ministrului rus de externe Serghei Lavrov potrivit căreia Ucraina ar fi lansat 91 de drone asupra reședinței prezidențiale de la Valdai în noaptea de 28-29 decembrie ridică suspiciuni serioase, în absența oricăror dovezi independente și pe fondul mărturiilor locale care o contrazic flagrant. Locuitori din orașul Valdai, situat în apropierea reședinței puternic fortificate a […]
08:40
Președintele Aleksandar Vucici a anunțat reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Serbia, începând din 2026 # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučici a confirmat oficial revenirea la serviciul militar obligatoriu, abolit în 2011, începând din 2026. Anunțul vine în contextul demontării taberelor de corturi din centrul Belgradului, ridicate în urma protestelor studențești, și al nevoii de întărire a capacităților de apărare într-o lume instabilă, transmite postul național de radio, RTS. Potrivit planului guvernamental, […]
08:20
Donald Trump a mințit (din nou): Președintele Israelului, Isaac Herzog, neagă că ar fi discutat cu liderul american despre grațierea premierului Netanyahu # Aktual24
Președintele israelian, Isaac Herzog, a dezmințit luni o afirmație a președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căreia cei doi ar fi discutat despre cererea de grațiere formulată de președintele american în legătură cu acuzațiile de corupție care îl vizează pe premierul israelian, transmite AFP, citată de Agerpres. ”Nu a existat nicio conversație între președintele Herzog și […]
08:00
Rusia a lansat o campanie de dezinformare masivă pe rețelele sociale, pentru a destabiliza Bulgaria, care aderă de la 1 ianuarie la zona euro # Aktual24
Propagandiștii ruși au declanșat pe rețelele sociale și în special pe TikTok, o campanie masivă de dezinformare pentru a discredita aderarea Bulgariei la zona euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit The Guardian, serviciile speciale bulgare au descoperit o rețea de conturi legate de Rusia care răspândesc informații false pe rețelele sociale, alimentând temeri privind […]
07:50
Două SUV-uri produse în România – Dacia Duster și Ford Puma – s-au menținut în topul vânzărilor europene din 2025 # Aktual24
Segmentul SUV-urilor de dimensiuni mici (B-SUV) continuă să domine piața auto europeană, iar două modele fabricate exclusiv în România – Dacia Duster (la Mioveni) și Ford Puma (la Craiova) – se mențin ferm în topul celor mai vândute vehicule din această categorie, conform datelor preliminare pentru primele 11 luni ale anului 2025. Potrivit analizelor recente, […]
07:40
În timp ce nu îi mai ajută deloc cu armament pe ucraineni, Pentagonul a anunțat atribuirea unui contract de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului # Aktual24
Departamentul Apărării al SUA (Pentagonul) a anunțat pe 29 decembrie 2025 atribuirea unui contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari către compania Boeing pentru programul F-15 destinat Israelului. Acest acord, parte a vânzărilor militare externe (Foreign Military Sales), reprezintă o consolidare majoră a capabilităților aeriene ale Forțelor Aeriene Israeliene, relatează Reuters. Contractul prevede proiectarea, […]
07:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat că Ucraina nu va putea câștiga războiul împotriva Rusiei fără sprijinul militar al Statelor Unite, în special în domeniul apărării antiaeriene. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat postului american Fox News, difuzat pe 29 decembrie 2025, cu jurnalistul Bret Baier. „Fără arme americane, nu vom putea câștiga”, […]
07:10
„Dacă nu ar fi fost premierul Netanyahu, poate că Israelul nu ar mai exista”, pretinde Donald Trump # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul ”poate că nu ar mai exista”. El a făcut acest comentariu după întâlnirea cu premierul israelian, desfășurată cu ușile închise. Într-o conferință de presă comună organizată la reședința republicanului din Mar-a-Lago, Florida, Trump l-a descris pe Netanyahu […]
Acum 24 ore
00:30
În zilelele acestea de sărbătoare, rețelele sociale n-au încetat să bage lumea-n sperieți. Dana Hering, una dintre cele mai prezente voci din diaspora românească, semnala în preajma Crăciunului un text sibilinic, prezicând un viitor subru, mai ceva decât nazismul. „Nu va trece mult din 2026 și vor apărea trupe de asalt compuse din voluntari care […]
00:00
Trump și Netanyahu discută „cinci subiecte majore”. Atenția președintelui se îndreaptă spre Orientul Mijlociu # Aktual24
Președintele american Donald Trump l-a primit, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida, unde au existat, potrivit președintelui American, „cinci subiecte majore” pe care le vor discuta, iar Gaza va fi unul dintre ele. Trump a adăugat că el crede că reconstrucția Gazei va începe „destul de curând”. După întâlnire, […]
29 decembrie 2025
23:40
Președintele american Donald Trump a susținut că forțele americane au atacat o „mare instalație” în Venezuela săptămâna trecută – fără a specifica despre ce este vorba sau unde, iar Casa Albă nu a comentat mai departe, scrie The Guardian. „Tocmai am distrus – nu știu dacă ați citit sau ați văzut – au o uzină […]
23:10
Pasagerii de pe vasul de croazieră eșuat pe reciful de corali din Papua Noua Guinee vor fi transportați cu avionul înapoi în Australia. Încercările de a readuce nava pe linia de plutire nu au avut succes # Aktual24
Pasagerii de la bordul navei de croazieră Coral Adventurer care a eșuat, sâmbătă, în Papua Noua Guinee, vor fi transportați înapoi în Australia, după ce eforturile de a readuce nava pe linia de plutire au eșuat. Nava Coral Adventurer, sub pavilion australian, a rămas blocată pe un recif în largul coastei de est a Papua […]
22:50
Cel puțin 13 persoane au murit și 98 au fost rănite după ce un tren a deraiat în statul mexican Oaxaca, într-un accident care probabil va reaprinde criticile opoziției cu privire la viteza și metodele cu care guvernul țării își construiește proiectele de lucrări publice. Implicat a fost Trenul Interoceanic, care a fost construit pentru […]
22:30
Actorul american George Clooney, soția sa, Amal, și cei doi copii, au primit cetățenia franceză # Aktual24
Actorul american George Clooney, soția sa, Amal Clooney, și cei doi copii ai lor, au primit cetățenia franceză, conform unui decret oficial publicat în Monitorul Oficial. Publicația confirmă o ambiție la care Clooney a făcut aluzie la începutul lunii decembrie, când a lăudat legile franceze privind confidențialitatea, care îi protejează familia de paparazzi, potrivit The […]
22:20
Schimbare de politică la 180 de grade: Partidul german de extremă dreapta AfD a fost invitat să participe la Conferința de Securitate de la München din 2026 # Aktual24
Conferința de Securitate de la München (MSC) a invitat parlamentari ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să participe la reuniunea anuală a înalților oficiali internaționali din domeniul apărării, care va avea loc în februarie 2026, după ce a exclus partidul de la această conferință în ultimii doi ani. Decizia, confirmată de organizatori, […]
21:50
Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim record față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat. Agenția oficială de știri IRNA a confirmat protestele. Televiziunea de stat a relatat demisia lui Mohammad Reza Farzin, în timp ce comercianții […]
21:40
Rusia redeschide teatrul reconstruit din Mariupol, la mai bine de 3 ani după atacul aerian al Moscovei care a ucis sute de persoane # Aktual24
Teatrul din orașul ucrainean Mariupol, ocupat de Rusia, și-a deschis porțile la mai bine de trei ani după ce a fost lovit de un atac aerian rusesc care a ucis sute de civili care se adăposteau în interior. Autoritățile de la Moscova au marcat reconstrucția Teatrului Dramatic Regional Academic din Donețk duminică seara, cu spectacolul […]
21:30
Elon Musk anunță cine va fi președinte al SUA după Trump: ”Va conduce SUA timp de 10 ani” # Aktual24
Miliardarul Elon Musk a declarat că Statele Unite se află la începutul unei perioade de 12 ani care va include al doilea mandat al lui Donald Trump şi două mandate consecutive ale lui JD Vance în funcţia de preşedinte al Statelor Unite. „După ce se va încheia al doilea mandat al lui Trump în 2028, […]
21:20
Motivul crimei din Sibiu, unde o femei a fost ucisă de fiica sa ajutată de o prietenă care era asistentă medicală, a fost averea de peste un milion de euro a victimei. Fiica victimei a manipulat-o pe asistentă să o ajute, fără să îi promită nicio sumă de bani. Averea este formată din mai multe […]
21:20
China își consolidează presiunea militară asupra Taiwanului: demonstrație de forță, avertisment strategic și test al ordinii internaționale # Aktual24
Strâmtoarea Taiwan devine din nou epicentrul uneia dintre cele mai periculoase confruntări geopolitice ale momentului, după ce China a declanșat un amplu set de exerciții militare în jurul insulei autoguvernate Taiwan. Sub denumirea de cod „Justice Mission 2025”, manevrele nu reprezintă doar un antrenament militar, ci un mesaj strategic clar, transmis simultan Taiwanului, Statele Unite […]
21:00
Miercuri, începând cu ora 19:00, în Piața Alba Iulia este organizat un spectacol multimedia complex, care va include: jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale, concerte live susținute de artiști cunoscuți. Pe scena din Piața Alba Iulia vor urca: AZUR – 20:00; 3 Sud Est – 21:00; Spitalul de Urgență – 22:00; Arsenium […]
20:40
Criza de la CCR. Un fost deputat cere anchete și ”desființarea ca partid a PSD” dacă se găsesc probe privind ”acțiunile infracționale organizate ale conducerii PSD” # Aktual24
Cătălin Teniță, fost deputat și actual consilier general REPER, cere anchetarea extinsă a acțiunilor derulate de conducerile PSD în ultimii 15 ani, în contextul în care cei patru judecători numiți de PSD la CCR au blocat funcționarea Curții Constituționale. ”Cu tot respectul pentru votul fiecărui român, există o singură cale de a ieși din marasmul […]
20:30
Începe revoluția în Iran? Proteste de amploare pe fondul prăbușirii rialului, confruntări la Teheran. Regimul acuză „război psihologic” al „inamicului” – VIDEO # Aktual24
Proteste de amploare au izbucnit în mai multe zone din Iran pentru a doua zi consecutiv, pe fondul prăbușirii istorice a rialului, cu ciocniri semnalate pe străzi din capitala Teheran, unde forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanților, potrivit imaginilor din surse deschise. Tensiunile au fost alimentate de deprecierea accelerată a monedei […]
20:10
De la spa-uri în centre de date la servere în spațiu: Cum remodelează criza energetică cloud computing-ul # Aktual24
Inteligența artificială avansează cu o viteză amețitoare, forțând o regândire a modului în care serverele care consumă multă energie, aflate în spatele acestui boom, pot coexista cu mediul înconjurător și pot consuma mai puțin din acesta. Centrele de date formează coloana vertebrală a internetului, stând la baza aproape fiecărui serviciu digital. Dar aceste facilități necesită […]
