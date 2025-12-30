”Top 10 predicții la Marș TV care nu s-au împlinit niciodată”. Postare virală legată de anunțurile Ancăi Alexandrescu

21:20

Motivul crimei din Sibiu, unde o femei a fost ucisă de fiica sa ajutată de o prietenă care era asistentă medicală, a fost averea de peste un milion de euro a victimei. Fiica victimei a manipulat-o pe asistentă să o ajute, fără să îi promită nicio sumă de bani. Averea este formată din mai multe […]