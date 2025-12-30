Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Cancan.ro, 30 decembrie 2025 23:40
Final de an agitat pentru Netflix. Gigantul streamingului se confruntă cu presiuni din mai multe direcții: un posibil mega-deal controversat, o ofertă suspectă de cumpărare și temeri tot mai mari legate de direcția companiei. Deși […]
Horoscop 31 decembrie 2025. Află zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an, dar și previziunile pentru restul nativilor zodiacului! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie de consumat și […]
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a semănat teroare printre pasagerii linie 3. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a atacat mai multe persoane. În urma celor întâmplate, românul a ajuns […]
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia” # Cancan.ro
Anul 2026 ne bate la ușă și, din spusele astrologilor pare să fie un an mai bun din toate punctele de vedere: atât pe plan sentimental, cât și pe plan personal.Carmen Harra, cunoscuta astrologă, a […]
Plan melefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama # Cancan.ro
Detalii incredibile continuă să iasă la iveală în cazul crimei de la Sibiu: fiica de 38 de ani și-a sedat mama și a ucis-o pentru a pune mâna pe o avere de peste două milioane […]
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală # Cancan.ro
Tzancă Uraganu nu ratează niciun trend, iar recent a făcut deliciul pasionaților de mașini de lux. Și-a etalat „bijuteriile” în mediul online și s-a luat la întrecere cu un alt titan al bolizilor de lux, […]
Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. A fost desigilat plicul cu profețiile complete # Cancan.ro
Mai multe profeții lăsate de părintele Arsenie Boca despre anul 2026 au fost readuse în atenția publică. America va avea un rol foarte important în viitorul lumii în acest an, iar România va fi implicată în această […]
CanCan.ro a găsit o poză veche de 15 ani. Scoasă din arhivele prăfuite ale mondenității, ne arată o perioadă în care moda era curajoasă, iubirea era flexibilă, iar slipii pentru bărbați se lansau cu șampanie […]
Anul 2025 se apropie de final și pentru doi celebri protaginiști din showbiz se încheie neașteptat! După ce s-au despărțit în prima parte a anului, din cauza certurilor constante și diferențelor de viziune, cei doi […]
Un schimb de replici aparent inofensiv, câteva aluzii cu subînțeles și o reacție vizibil stânjenită au fost suficiente pentru ca internetul să explodeze. Jennifer Lawrence ar fi profitat de un interviu recent pentru a-l „înțepa” […]
Red Bull, taurină și revelații: când Oreste și Willmark descopereau „aripile” în clubul Maxx # Cancan.ro
Fotografia, găsită prin cotloanele prăfuite ale arhivei CanCan, surprinde un moment istoric: Oreste și Willmark față în față cu o doză de Red Bull, probabil pentru prima oară în viață. Ne aflăm în clubul Maxx, […]
Brigitte Bardot: de la simbol al filmului la personalitate controversată. Cum va rămâne în istorie legendara actriță # Cancan.ro
Actriță, cântăreață, activistă și, în cele din urmă, personaj politic, Brigitte Bardot a întruchipat timp de decenii atât fascinația, cât și contradicțiile Franței moderne. De la libertatea anilor ’60 la radicalismul târziu, viața ei a […]
Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea” # Cancan.ro
Theo Rose și-a surprins fanii din mediul online. Aceasta le-a povestit o întâmplare recentă și a mărturisit că a primit mesaje de dincolo de la un membru al familiei. Persoana respectivă a încercat să ia […]
Doliu în familia Kennedy! Tatiana Schlossberg a murit, după o luptă grea cu o boală nemiloasă # Cancan.ro
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit marți, 30 decembrie 2025, la vârsta de 35 de ani. Jurnalista s-a luptat cu cancerul timp de aproape doi ani. Toate detaliile în articol. […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse […]
Vlăduța Lupău s-a decis să vorbească despre dosarul internațional în care este implicată! Numele artistei apare într-un dosar penal cu implicații internaționale. După ce CANCAN.RO v-a prezentat situația, șatena a dezbătut acest subiect în mediul online. Toate […]
Singurul supermarket care va fi deschis până la ora 19 pe 31 decembrie. Programul complet al magazinelor # Cancan.ro
La fel ca în perioada Crăciunului, marile supermarketuri funcționează după un program diferit și de Revelion. În data de 31 decembrie, majoritatea magazinelor mari se închid la ora 18:00, însă există și un supermarket care […]
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București # Cancan.ro
Anul 2025 este pe sfârșite, iar mulți români au deja vacanțele planificate pentru 2026, de la bilete cumpărate până la cazări rezervate. Ei bine, dacă te numeri printre cei care vor să viziteze Orientul Mijlociu, […]
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei # Cancan.ro
Un tânăr șofer de 20 de ani a comis-o grav, iar la doar 17 zile după ce își luase permisul a încasat o amendă record. Mai mult, a rămas și fără carent. Ce a făcut […]
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni” # Cancan.ro
Fane Vancică a intervenit în scandalul momentului! Dacă Ramona Olaru o are susținătoare pe Rux și Opulență, nici Alex Bodi nu stă mai prejos la ”întăriri”. Toate detaliile în articol. Scandalul care a acaparat internetul și a stârnt valuri este departe de […]
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte dintre români. Statul pregătește un sprijin financiar dedicat celor mai vulnerabili, sub forma unui ajutor în valoare totală de 450 de lei. Măsura este menită să […]
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns” # Cancan.ro
Jorge a împărtășit cu fanii momentele emoționante prin care a trecut, după ce a primit un cadou extrem de special de la soția lui, Ramona. Artistul a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a […]
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează de ani buni # Cancan.ro
Ştefan Bănică Jr. şi Emilia Popescu fac show la Antena 1, în noaptea dintre ani. Ei vor satiriza situația politică actuală din România. Celebrul cuplu va avea alături și alți artiști celebri. Romică Țociu, Cornel […]
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru” # Cancan.ro
Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru […]
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri 31 decembrie, de la ora 15.00, a doua parte […]
Panică la bordul unui avion Ryanair! Pasagerii au spus că au văzut un avion de vânătoare # Cancan.ro
Panică la bordul unui avion Ryanair! Aeronava a fost nevoită să se întoarcă la aeroportul de plecare după un episod de turbulență severă. Pasagerii au trăit momente de groază, iar unii spun chiar că au […]
Care este singurul supermarket din România deschis de Anul Nou. Pe 1 ianuarie 2026, funcționează între orele 14:00 si 22:00 # Cancan.ro
Crăciunul a trecut, așa că a venit rândul unei noi sesiuni de cumpărături pentru Anul Nou. Totuși, dacă realizezi în ultimul moment că ai uitat să achiziționezi ceva important, trebuie neapărat să știi supermarket-ul care […]
Alex Bodi a umilit-o pe Rux și Opulență, după ce s-a aliat cu Ramona Olaru: ”O stricăciune” # Cancan.ro
Alex Bodi pare că s-a dezlănțuit și nu iartă pe nimeni. După ce a făcut-o praf pe Ramona Olaru, acum și-a mutat atenția către Rux și Opulență. Influencerița nu a scăpat nici ea prea ușor, […]
Nelson Mondialu le-a dat un ”munte de bani colindătorilor”. Cum au reacționat când au văzut bancnotele # Cancan.ro
Nelson Mondialu este o figură des întâlnită pe rețelele de socializare. Clujeanul obișnuiește să facă live-uri pe TikTok în care vorbește cu fanii și le arată ce face în fiecare zi. Recent, Nelson i-a filmat pe colindătorii care i-au bucurat […]
Motivul pentru care Ramona Olaru a învățat ebraică! Bărbatul pentru care a făcut eforturi # Cancan.ro
Ramona Olaru și-a luat prin surprindere fanii cu una dintre cele mai recente dezvăluiri pe care le-a făcut. Vedeta TV a mărturisit că a învățat ebraică în urmă cu mulți ani. Motivul pentru care a […]
Anul 2026 vine cu noi scumpiri de taxe, iar pentru unii români situația nu este deloc roz. Există taxe care cresc și cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Oamenii s-au revoltat și spun că […]
Vești importante pentru românii care stau la casă sau au teren! Se anunță o posibilă schimbare a procesului de cadastrare la nivel național, dacă un proiect de lege depus la Senat va trece de Parlament. Toate […]
Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți” # Cancan.ro
Lora (43 de ani) face bilanțul anului care tocmai se încheie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista dezvăluie cu ce gânduri intră în noul an și ce vrea să rămână în urmă. 2025 a fost un […]
Românii cărora le scad ratele la bancă în 2026. Cine va beneficia încă din primul semestru al anului viitor # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu vești bune pentru sute de mii de români care au credite la bancă. Ratele acestora o să scadă, iar asta se va simți încă de la începutul anului. Cine sunt cei […]
Silvana Rîciu l-a visat pe Ion Drăgan. Cunoscutul rapsod s-a stins chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un infarct. Moartea lui a lăsat un gol adânc în sufletul celor care l-au iubit […]
Anul 2026 vine cub schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele are șanse mari să înceapă anul șomeră, potrivit celebrului Mihai Voropchievici. Află în articol dacă tu ești cel ghinionist și vezi ce trebuie să faci. […]
A fost cutremur în România! Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare (INCDFP), seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri în zona Vrancea și s-a resimțit în mai multe orașe. Marți, 30 […]
Test de inteligență | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență distractiv. În fotografia de mai sus s-a strecurat o mare greșeală. Ai la dispoziție 10 secunde să o găsești. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă! Testele de […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt o mamă și un […]
Fosta asistentă a lui Capatos, la limita epuizării. Ce a scos-o din minți în 2025: „Nu am mai avut control” # Cancan.ro
Finalul de an o găsește pe Ana Maria Mocanu într-o perioadă de echilibru și asumare. Fosta asistentă de la Antena 1 a decis ca de această dată să iasă din tipare și să își petreacă […]
Scandal monstru cu Gigi Becali, în altarul bisericii! Un călugăr l-a înfruntat, după ce a avut o dorință nepotrivită # Cancan.ro
A fost scandal monstru între Gigi Becali și fostul călugăr Iustin Deică de la Mănăstirea Cernica. Cei doi au ajuns să se certe până și în altarul bisericii. Parcă sfidând pe cei care așteptau la […]
Lista completă a taxelor mărite de la 1 ianuarie 2026. Crește impozitul auto, se scumpesc tutunul și carburanții # Cancan.ro
Anul 2026 debutează cu ajustări fiscale semnificative, care vor fi resimțite direct în buzunarele românilor. Modificările includ impozite locale mai mari pentru proprietăți și vehicule, alături de creșteri de prețuri la combustibili, tutun și băuturi […]
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia # Cancan.ro
Dacă îți place să te aventurezi prin Europa la volanul propriei mașini, e timpul să te pregătești pentru o excursie uimitoare. Dacă vrei ceva inedit, alege ruta E40. Autostrada se întinde pe o distanță de […]
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă # Cancan.ro
Un utilizator OLX vinde două telefoane Nokia 6680 de colecție, despre care spune că arată și funcționează fără reproșuri. Cât a ajuns să coste acest model acum, la finalul anului 2025? A fost primul telefon […]
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență # Cancan.ro
Un aliment pe care mulți români îl evită, brânza bogată în grăsimi, se dovedește a fi plin de beneficii pentru sănătatea creierului și ar putea juca un rol în prevenirea demenței. Un studiu observațional de […]
Făcând un calcul rapid, Ramona Olaru a mărturisit că nu a mai avut nicio relație serioasă de patru ani. Asistenta matinalilor de la Antena a aflat de la o clarvăzătoare de unde vin toate ghinioanele […]
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream și mă consumam” # Cancan.ro
Raluca Pastramă cred că anul care se încheie a fost cel mai greu din viața ei, pentru că a avut de toate, piedici la fiecare pas și întâmplări urâte. Chiar dacă ce a trăit nu […]
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul # Cancan.ro
Francezii au parte de două ore de energie gratuită. Cu puțin efort, românii le-ar putea urma exemplul. Nicolas Richard, CEO al ENGIE, crede că un sistem concurențial trebuie să ofere în primul rând beneficii clientului […]
Larisa Iordache, transformare radicală după o dramă cumplită. Ce lecție importantă i-a oferit anul 2025: ”Te frustrează” # Cancan.ro
Larisa Iordache a crescut, în 2025, „ca alții în șapte ani”. Fosta gimnastă a devenit mamă în anul care tocmai se încheie, a scris o carte și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dezvăluie cum au transformat-o […]
Un aliment din coșul zilnic al românilor a ajuns să coste de aproape două ori mai mult în 2025, comparativ cu anii anteriori. Creșterea bruscă de preț a atras atenția consumatorilor, mai ales în contextul […]
