Ce facem astăzi, 31 decembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 31 decembrie 2025 00:10
Miercuri vă puteți bucura de evenimente în centrul orașului și petreceri.
Acum o oră
00:10
Acum 4 ore
21:50
Avocat Burlacu Mihail - despre rolul avocatului în procesul de divorț cu un cetățean străin # Timis Online
Divorțul între cetățeni de naționalități diferite nu este niciodată simplu. Atunci când cazul ajunge în instanță, suprapunerea legislațiilor din țările de origine ale soților poate genera numeroase dificultăți. Care sunt cele mai frecvente probleme care apar în astfel de situații și de ce este esențială asistența juridică — explică Avocatul Burlacu Mihail de la Biroul juridic Lexoria.
Acum 8 ore
18:00
Actualizare tarife de facturare pentru serviciul de salubrizare în mediul rural - Zona 1, Timiș # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din mediul rural, Zona 1 Timiș, cu privire la modificarea tarifelor de facturare. Schimbarea este determinată de modificarea tarifelor de transfer din Zona 1 Timișoara, aprobată prin Decizia AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș nr. 42/29.12.2025.
18:00
Tânăr transportat la spital în urma unui accident pe Bulevardul Liviu Rebreanu, după ce un vârstnic a trecut pe roșu # Timis Online
Un tânăr de 28 de ani a fost rănit după ce un șofer de 56 de ani nu a respectat semaforul și a intrat în coliziune cu mașina sa, pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, la intersecția cu strada Ulpia Traiana.
17:20
Wendhill Academy - International School (Liceul Teoretic Wendy Kids) organizează, în luna ianuarie, prima ediție a concursului de caligrafie „Literele dansează în mâna ta”, un eveniment dedicat elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a, care sunt pasionați de scrisul de mână.
Acum 12 ore
16:50
Crește numărul cazurilor de gripă în Timiș. Spălatul mâinilor, vaccinarea și evitarea aglomerației, printre recomandările autorităților # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș atrage atenția asupra creșterii numărului de cazuri de gripă și alte infecții respiratorii în județ, pe fondul intensificării circulației virusurilor de sezon. Cele mai recente date arată că numerele tot mai mari de îmbolnăviri, dar și de internări, rămân constante.
16:00
Adăpost de Urgență pentru persoanele vulnerabile, deschis pe toată perioada iernii la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Primăria Timișoara, a deschis Adăpostul de Urgență destinat persoanelor fără adăpost, pentru a le oferi protecție și sprijin pe timpul sezonului rece. Adăpostul funcționează din 27 decembrie și va rămâne deschis pe întreaga perioadă a iernii.
15:40
Român de 10 zile, Dominic Fritz a făcut primul ceaun de fasole de ziua lui: „Cu mici provocări, mi-a ieșit!” # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR la nivel național, și-a sărbătorit ziua de naștere cu primul său ceaun de fasole, după obținerea cetățeniei române.
15:20
DRDP Timișoara intervine pe drumurile naționale și autostrăzi după prima ninsoare din această iarnă # Timis Online
În contextul ninsorilor din vestul țării, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara acționează pentru menținerea siguranței pe drumurile naționale și pe autostrada A1.
15:10
PROGRAM. „Sărbători de rit vechi” aduce la Timișoara colinde și tradiții: Ansamblul „Timișul” și invitați din Serbia # Timis Online
La începutul anului care bate la ușă, Timișoara devine un spațiu al întâlnirii dintre tradiții și comunități, prin evenimentul „Sărbători de rit vechi”, organizat de Primăria Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului.
14:20
Șantier în progres la Giroc. Centrul „Dumitru Ciumăgeanu” va oferi condiții moderne pentru elevii cu nevoi speciale # Timis Online
Consiliul Județean Timiș ridică de la zero o nouă unitate de învățământ destinată copiilor cu nevoi speciale. Este vorba despre Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu”, în comuna Giroc.
13:40
Târgul de Crăciun din Timișoara rămâne unul dintre cele mai importante evenimente publice ale orașului, atrăgând anual un număr impresionant de participanți și generând așteptări ridicate din partea comunității.
13:30
Polițiștii le reamintesc șoferilor că doar articolele pirotehnice din categoria F1, precum artificiile pentru tort sau brad, pot fi deținute legal de persoanele fizice. Orice alte materiale pirotehnice sunt interzise fără autorizație, conform Legii nr. 126/1995.
13:20
Programul liturgic de sărbători la Catedrala Mitropolitană și Domul Sf. Gheorghe din Timișoara # Timis Online
Catedrala Mitropolitană din Timișoara și Domul Sf. Gheorghe se pregătesc să întâmpine sfârșitul anului 2025 și Anul Nou 2026 cu o serie de celebrări religioase dedicate credincioșilor.
13:10
Un tânăr de 21 de ani din Recaș a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat o bicicletă din subsolul unui bloc, prejudiciul fiind estimat la 2.500 de lei.
12:50
Societatea de Transport Public Timișoara anunță că, în noaptea de 31 decembrie 2025, programul de circulație al mijloacelor de transport public va fi prelungit după ora 00:00, pentru a facilita deplasarea timișorenilor în noaptea de Revelion.
12:50
Psihologul Aurelia Marcoane: Revelionul nu e reset. Despre presiunile psihologice ale unui nou început # Timis Online
Finalul de an este adesea prezentat ca un prag simbolic al schimbării: un nou început, o versiune „mai bună” a noastră, o listă de obiective care ar trebui să ne reorganizeze viața. Potrivit Aureliei Marcoane, din perspectivă psihologică, însă, Revelionul nu funcționează ca un buton de resetare. Dimpotrivă, pentru mulți oameni devine o perioadă de presiune emoțională intensă, care activează anxietatea, autocritica și mecanismele de autosabotaj.
12:30
Investiții majore în modernizarea Timișoarei. Primăria a atras în 2025 aproape 100 de milioane de euro # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara a obținut în 2025 finanțări nerambursabile în valoare totală de aproape 100 de milioane de euro, destinate proiectelor care vizează direct modul în care locuitorii se deplasează, folosesc spațiile publice și trăiesc în oraș.
12:30
Aparat dentar invizibil: iubit de adolescenți si adulți deopotrivă! Iată motivele pentru care a câștigat popularitate # Timis Online
Aparatul dentar clasic, cu brackeți metalici vizibili, nu mai este demult singura soluție pentru corectarea poziției dinților, iar apariția și perfecționarea tehnologiilor moderne din ortodonție au schimbat complet modul în care adolescenții și adulții privesc tratamentele dentare. Astăzi, tratamentul cu aparat dentar invizibil a devenit una dintre cele mai apreciate opțiuni, nu doar pentru rezultatele sale eficiente, ci și pentru modul discret în care se integrează în viața de zi cu zi, fără să afecteze imaginea personală sau încrederea în sine a purtătorului.
Acum 24 ore
11:50
Tratamente stomatologice finanțate în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează programul AP-STOMA # Timis Online
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin prin care este creat, pentru prima dată în România, un mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în sistemul public. Noul program se numește AP-STOMA și urmărește dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele de stat, atât pentru copii, cât și pentru adulți.
11:20
Iluminat public modern pentru Dumbrăvița și Giarmata: fonduri de aproape 4 milioane de lei pentru eficiență energetică # Timis Online
Dumbrăvița și Giarmata se află printre comunele din județul Timiș care încheie anul 2025 cu investiții importante în infrastructura publică, obținând finanțări nerambursabile consistente pentru modernizarea iluminatului stradal. Proiectele vizează creșterea siguranței cetățenilor, reducerea consumului de energie electrică și protejarea mediului înconjurător.
11:10
Laptele, merele și biscuiții au ajuns în școlile din Timiș: plăți de peste 2,8 milioane de lei efectuate de CJ Timiș # Timis Online
Consiliul Județean Timiș implementează, la nivelul județului, programul privind acordarea gratuită de lapte și produse lactate, fructe și produse de panificație, destinat preșcolarilor din grădinițele de stat și particulare acreditate, precum și elevilor din învățământul primar și gimnazial, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023.
10:30
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie și de călătorii, fie la munte, în orașe turistice sau în străinătate. Pentru un Revelion fără griji, InfoCons - Protecția Consumatorilor vine cu recomandări și informații esențiale pentru ca fiecare călătorie să fie sigură.
09:50
Un bărbat beat a pierdut controlul mașinii într-un giratoriu de pe centura Timișoara Nord # Timis Online
Un bărbat de 69 de ani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ieșit de pe drum, la intrarea într-un sens giratoriu de pe centura Timișoara Nord.
09:30
RETIM și ADID Timiș anunță prima campanie din 2026 de colectare a deșeurilor textile cu predare GRATUITĂ în Zona 1 Timișoara # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A., în parteneriat cu ADID Timiș, anunță o nouă campanie trimestrială pentru predarea gratuită a deșeurilor textile, în Zona 1 Timișoara, jud. Timiș. Utilizatorii casnici se pot debarasa legal și GRATUIT de deșeurile textile din gospodărie. Campania se desfășoară în perioada 05 ianuarie - 31 martie 2026, în localitățile: Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, Remetea Mare, Sânandrei, Șandra, Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Cărpiniș, Cenei, Checea, Dudeștii Noi, Fibiș, Foeni, Giarmata, Giulvăz, Iecea Mare, Mașloc, Orțișoara, Otelec (și în Iohanisfeld), Parța, Peciu Nou, Pișchia, Săcălaz, Șag, Sânmihaiu Român, Satchinez, Uivar și Variaș.
09:10
LISTĂ. Impozite majorate pentru încă 26 de clădiri degradate din Timișoara începând cu anul 2026 # Timis Online
26 de clădiri aflate în stare avansată de degradare din Timișoara vor fi supraimpozitate începând cu anul 2026, după ce consilierii locali au aprobat, în ședința de luni, majorări semnificative ale impozitelor. Creșterile sunt cuprinse între 400 și 500%, în funcție de gradul de degradare al fiecărui imobil, conform regulamentului adoptat de administrația locală.
Ieri
00:10
Marți puteți merge la expoziții și la mai multe spectacole.
29 decembrie 2025
21:00
Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe drum și a lovit un stâlp de semafor pe Calea Martirilor.
20:30
Celula 3 de la Depozitul de Deșeuri Ghizela intră în execuție. Investiție de aproape 38 de milioane de lei # Timis Online
Consiliul Județean Timiș se pregătește să dea ordinul de începere a lucrărilor la Celula 3 a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase Ghizela, un proiect esențial pentru asigurarea capacității de depozitare a deșeurilor din județ în condiții conforme cu standardele de mediu.
19:10
Dosar penal și 6 persoane duse la secție după un scandal într-un centru comercial din zona Lipovei din Timișoara # Timis Online
Polițiștii din cadrul Secției 5 Urbane Timișoara au fost sesizați luni de către un bărbat, angajat al unei societăți comerciale, că în incinta unui restaurant dintr-un complex comercial de pe strada Divizia 9 Cavalerie are loc un scandal între mai multe persoane.
18:40
Enigma Plant are rădăcini adânci în tradiția remediilor naturale - brandul activează din 2002, inițial concentrându-se pe plante medicinale precum mușeţel, soc, vâsc, urzică, sunătoare sau rostopască. Pe parcurs, compania a evoluat, combinând moștenirea naturistă cu dezvoltările contemporane în nutriţie și suplimentare, adoptând un model orientat spre sănătate holistică și bunăstare.
17:30
400 de kilograme de artificii ilegale, descoperite de polițiști la o firmă din Timișoara # Timis Online
Aproape 400 de kilograme de artificii și alte materiale pirotehnice interzise au fost descoperite de polițiști la o firmă din Timișoara, în urma unui control desfășurat pe Aleea Aviatorilor, chiar înainte de finalul anului.
17:20
Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a înregistrat progrese semnificative anul acesta în implementarea proiectului european Land4Climate, consolidând cadrul necesar pentru aplicarea soluțiilor bazate pe natură pe terenuri publice și private din bazinul râului Timiș.
17:00
Cardul de credit poate fi un instrument financiar de mare ajutor atunci când este folosit cu responsabilitate și seriozitate. Uneori însă, ispitele la cumpărături pot fi mari, iar dorințele utilizatorilor scapă de sub control. Deși există o serie de avantaje pe care le aduce linia de credit, este important însă să se respecte anumite reguli în utilizarea acesteia.
16:40
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” va deveni un campus modern, după 60 de ani fără renovări majore, cu punct termic propriu # Timis Online
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” din Timișoara se află în plin proces de modernizare, într-un proiect de amploare derulat de Primăria Municipiului Timișoara. Investiția vizează transformarea unității de învățământ într-un campus educațional modern, eficient energetic și adaptat cerințelor actuale.
15:20
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) informează că, la sfârșit și început de an, anumite puncte de vânzare de bilete și abonamente vor funcționa după un program special.
15:10
Muzeul Satului Bănățean își suspendă temporar programul de vizitare pentru reorganizare # Timis Online
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara anunță că, în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2026, programul de vizitare pentru public va fi suspendat. Decizia vine ca urmare a necesității de a reorganiza instituția și de a efectua lucrări de întreținere și restaurare în cadrul muzeului în aer liber.
15:00
Dominic Fritz: „Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină” # Timis Online
Primarul Timișoarei și liderul USR la nivel național, Dominic Fritz, a declarat, luni, că reforma pensiilor speciale, susținută de majoritatea covârșitoare a românilor, nu poate fi blocată la nesfârșit, indiferent de manevrele politice de la Curtea Constituțională (CCR).
14:00
Primăria Comunei Dumbrăvița anunță demararea proiectului „Construire grădiniță – zona Cora, localitatea Dumbrăvița”,o investiție majoră în infrastructura educațională preșcolară, menită să răspundă creșterii accelerate a populației și deficitului de locuri în învățământul public.
14:00
2026 aduce taxe mai mari în Timișoara. Scutiri pentru ONG-uri și renovarea clădirilor istorice # Timis Online
Primăria Timișoara a anunțat, luni, oficial majorările de taxe și impozite locale pentru anul 2026, în conformitate cu propunerea Consiliului Local. Creșterile vizează atât clădirile rezidențiale, cât și mijloacele de transport, iar modul de calcul a fost ajustat în baza noilor prevederi legale naționale, prin care se modifică semnificativ valoarea de referință în lei pe metru pătrat și coeficienții utilizați până acum.
13:50
Guvernul clarifică știrea falsă legată de tăierea alocației lunare de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA # Timis Online
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a clarificat public informațiile false care au circulat în mediul online și în spațiul public, potrivit cărora alocația lunară de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA ar fi fost eliminată prin ordonanța „trenuleț”.
13:40
PROGRAM. Filarmonica Banatul Timișoara: -40% la biletele de parter pentru concertele din ianuarie 2026 # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara invită melomanii să înceapă Noul An cu o serie de concerte speciale, oferind o reducere de 40% la biletele cu preț întreg pentru locurile de parter ale Sălii Capitol.
13:20
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a anunțat, luni, ridicarea restricțiilor sanitare veterinare în urma stingerii focarului de Pestă Porcină Africană (PPA) din exploatația nonprofesională din localitatea Gottlob.
12:40
Primăria Municipiului Timișoara invită timișorenii să sărbătorească Revelionul 2026 miercuri, 31 decembrie, începând cu ora 22:00, în Piața Victoriei, unde a pregătit un spectacol special pentru întâmpinarea noului an.
11:50
Stația de Ambulanță din Lugoj a fost dotată recent cu o ambulanță de tip C, complet echipată și cu o capacitate sporită, menită să sprijine intervențiile medicale de urgență în zona orașului.
11:40
Pierderi uriașe de apă și investiții urgente la Lugoj, după preluarea serviciului de către Aquatim # Timis Online
La câteva luni după ce Aquatim a preluat serviciile de apă și canalizare din municipiul Lugoj, ies la iveală probleme majore ale infrastructurii: pierderi de apă de până la 86%, rețele învechite și investiții care nu mai pot fi amânate.
11:20
Una dintre cele mai apreciate artiste de flamenco ale momentului, Maria Rubi, revine la Timișoara cu un spectacol care promite să aducă pe scenă energia și emoția autentică a Andaluziei. Evenimentul va avea loc joi, 15 ianuarie, de la ora 18:30, la Cinema Timiș.
11:20
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Cei numiți de PSD nu s-au prezentat # Timis Online
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, până la jumătatea lunii ianuarie, din lipsă de cvorum.
11:10
În sud-vestul României, în județul Caraș-Severin, există un sistem hidroenergetic complex care alimentează Reșița și împrejurimile cu energie electrică. Amenajarea hidrotehnică din bazinul superior al râului Bârzava cuprinde cinci centrale hidro – Grebla, Breazova 1 și 2, Crăinicel 1 și 2 – cu o putere instalată totală de 22 MW, precum și o rețea extinsă de baraje, tunele, apeducte și canale. Multe dintre construcțiile hidrotehnice datează de la începutul secolului XX și sunt considerate monumente istorice de importanță națională. În ultimii ani, întregul sistem a fost modernizat: amenajările au fost retehnologizate complet în 2013 și dotate cu echipamente moderne și soluții de control avansate, pentru a asigura o producție de energie durabilă la standarde înalte.
11:10
Consiliul Județean Timiș a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de hotărâre ce vizează reorganizarea Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Demersul este realizat în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
