Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii
PSNews.ro, 31 decembrie 2025 12:50
Televiziunea Română va difuza o ediţie specială de Revelion, cu Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu prezentatoare, eveniment care marchează începutul unui an aniversar important din istoria sa: „Împreună la puterea 70”. Peste 100 de vedete participă la eveniment, între care şi Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling şi Paul Surugiu Feugo. Difuzat în […] Articolul Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
12:50
Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii # PSNews.ro
Televiziunea Română va difuza o ediţie specială de Revelion, cu Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu prezentatoare, eveniment care marchează începutul unui an aniversar important din istoria sa: „Împreună la puterea 70”. Peste 100 de vedete participă la eveniment, între care şi Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling şi Paul Surugiu Feugo. Difuzat în […] Articolul Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii apare prima dată în PS News.
12:50
BVB avertizează asupra unor site-uri înșelătoare care promit dividende pentru a fura date bancare # PSNews.ro
Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se solicită date personale și bancare, după ce sunt induși în eroare că pot încasa dividende substanțiale, prin intermediul unor site-uri care imită platforma oficială a Bursei. ‘Bursa de Valori București dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția […] Articolul BVB avertizează asupra unor site-uri înșelătoare care promit dividende pentru a fura date bancare apare prima dată în PS News.
12:50
BOR: Slujbă de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani, în toate bisericile # PSNews.ro
În toate lăcașurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea dintre ani, se va săvârși o slujbă de mulțumire și de binecuvântare. Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos, întrucât ziua de 1 ianuarie amintește de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit […] Articolul BOR: Slujbă de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani, în toate bisericile apare prima dată în PS News.
12:50
Ministrul adjunct al Apărării francez i-a vizitat pe militarii Hexagonului, aflaţi în misiune în România # PSNews.ro
Ministrul adjunct al Apărării francez i-a vizitat pe militarii Hexagonului care sunt în România în misiune. Alice Rufo a mers la Cincu, la Grupul de luptă al NATO, unitate condusă de Franţa. Vizita a oferit prilejul unor discuții directe cu militarii francezi aflați în misiune, fiind totodată și un gest de recunoaștere a mobilizării și […] Articolul Ministrul adjunct al Apărării francez i-a vizitat pe militarii Hexagonului, aflaţi în misiune în România apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:10
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală # PSNews.ro
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală — între care Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot și Damian Drăghici — au semnat o scrisoare de protest împotriva unui proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea Legii dreptului de autor. Ce contestă artiștii în proiectul de OUG Semnatarii susțin că […] Articolul Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală apare prima dată în PS News.
12:10
România alocă bani pentru apărarea Ucrainei. Ce sumă prevede Hotărârea adoptată de Guvern # PSNews.ro
Guvernul a decis să adopte o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei”. Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare […] Articolul România alocă bani pentru apărarea Ucrainei. Ce sumă prevede Hotărârea adoptată de Guvern apare prima dată în PS News.
12:10
Tragedie la final de an: Doi oameni au murit după o explozie la un utilaj, în Portul Constanța # PSNews.ro
Doi bărbați au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanța, iar o a treia victimă a fost transportată la spital cu un traumatism la picior. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, incidentul a avut loc în dana 5 a portului. La fața locului au intervenit echipaje medicale și de […] Articolul Tragedie la final de an: Doi oameni au murit după o explozie la un utilaj, în Portul Constanța apare prima dată în PS News.
12:10
Grindeanu: Nici 2026 nu va fi uşor. Stabilitatea politică trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice # PSNews.ro
Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, într-un mesaj transmis miercuri, că în anul care se încheie „stabilitatea politică a avut un rol extrem de important” şi „trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice” şi în 2026, potrivit Agerpres. „2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictului de la frontiera estică, România a rămas un pilon al securităţii regionale. În acest context, pe plan […] Articolul Grindeanu: Nici 2026 nu va fi uşor. Stabilitatea politică trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice apare prima dată în PS News.
12:10
Vine valul de scumpiri: Accizele la bere, vin, alcool și combustibili se majorează din ianuarie # PSNews.ro
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool și combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele șase luni, potrivit Codului Fiscal. Astfel, acciza la bere crește la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniștite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase […] Articolul Vine valul de scumpiri: Accizele la bere, vin, alcool și combustibili se majorează din ianuarie apare prima dată în PS News.
12:10
Performanță unică în UE anunțată de Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act remarcabil # PSNews.ro
România traversează o perioadă complicată din punct de vedere economic, marcată de măsuri importante de austeritate, ale căror efecte pozitive încep să se vadă în cifrele publicate de statistica oficială. Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, subliniază că executivul a reușit să stabilizeze „corabia”, iar premisele sunt ca România să încheie […] Articolul Performanță unică în UE anunțată de Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act remarcabil apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:10
Bolojan: Dacă respectăm cursul stabilit, 2026 ar trebui să fie un an mai bun pentru toți cetățenii # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut marţi, după ultima ședință de guvern din an, un bilanţ al activităţii Executivului în cele 6 luni de guvernare din 2025. Prim ministrul a anunțat că la finalul acestui an ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit. El a mai spus că Guvernul a reuşit să ţină în […] Articolul Bolojan: Dacă respectăm cursul stabilit, 2026 ar trebui să fie un an mai bun pentru toți cetățenii apare prima dată în PS News.
11:10
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, în direct la Digi24, că România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală. Potrivit ANM, rămân în vigoare și avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la […] Articolul Revelion cu zăpadă, frig și vânt puternic. Cum se anunță primele zile din 2026 apare prima dată în PS News.
11:10
Data la care se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române # PSNews.ro
La începutul fiecărui an, plata pensiilor se desfășoară după un calendar special, influențat atât de sărbătorile legale, cât și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii. În acest context, reprezentanții Poștei Române au transmis pentru Digi24.ro că sumele pentru pensiile din ianuarie 2026 vor fi virate în conturile companiei pe […] Articolul Data la care se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române apare prima dată în PS News.
11:10
Şeful CNAIR: 2025 – anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză! # PSNews.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol afirmă că 2025 este anul în care mai multe regiuni importante ale României au fost unite prin drumuri de mare viteză, precizând că a fost deschisă circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres. El menţionează că 654 km de […] Articolul Şeful CNAIR: 2025 – anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză! apare prima dată în PS News.
11:10
Guvernul anunță noi măsuri de austeritate, care vor avea un impact direct asupra populației. Printre cele mai importante se numără reducerea indemnizațiilor pentru concediile medicale, o decizie care va afecta un număr mare de angajați. Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de […] Articolul Vești proaste pentru salariați: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită apare prima dată în PS News.
11:10
Grupul finlandez Metso, unul dintre cei mai mari producători globali de echipamente pentru industria de minerit și agregate, va deschide un centru de producție la Oradea în 2026. Compania finlandeză Metso a cumpărat în 2025 o unitate de producție de la o companie privată, care necesită modernizări pentru a se potrivi cerințelor companiei privind fabricarea […] Articolul Un gigant din Finlanda începe producția în România în 2026 apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Îmi place mult de tot de Radu Miruță. Dacă alți useriști au viclenia de a tăcea o perioadă după ce sunt puși pe un post despre care nu știu nimic, Miruță are sinceritatea de a striga că habar n-are de capul lui. Și e tenace, nu se lasă. A văzut că mai e un pic […] Articolul Bogdan Stoica: Aplauze pentru Radu Miruță. Putea să tacă, dar e userist. apare prima dată în PS News.
18:30
AARI: Guvernul impune monopol pe recrutarea muncitorilor străini. Câteva firme vor controla peste 100.000 de lucrători # PSNews.ro
Asociaţia Agentiilor de Recrutare Internatională acuză marţi că Guvernul României instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin Ordonanţa de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este […] Articolul AARI: Guvernul impune monopol pe recrutarea muncitorilor străini. Câteva firme vor controla peste 100.000 de lucrători apare prima dată în PS News.
18:30
Vasile Dîncu: Europa nu are nevoie de o armată unică, ci de un mecanism comun și rapid de decizie militară # PSNews.ro
Vasile Dîncu, vicepreședinte al Comisiei speciale a Parlamentului European pentru Scutul European al Democrației, reacționează la analiza 2EU despre „imposibila armată europeană” și susține că dezbaterea nu mai poate rămâne blocată în întrebarea dacă o astfel de structură este posibilă, ci trebuie mutată către ce mecanism realist poate permite acțiunea militară comună, fără ca Uniunea […] Articolul Vasile Dîncu: Europa nu are nevoie de o armată unică, ci de un mecanism comun și rapid de decizie militară apare prima dată în PS News.
18:30
Maia Sandu, întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei # PSNews.ro
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate, printre care provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, au anunțat reprezentanții acesteia. Întrevederea a avut loc marți, 30 decembrie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău, la […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei apare prima dată în PS News.
18:30
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși # PSNews.ro
Mii de credincioși sunt așteptați marți, de Bobotează, pe Colina Patriarhiei, unde Biserica Ortodoxă Română va organiza tradiționala slujbă de sfințire a apelor. Evenimentul are o semnificație religioasă majoră și marchează finalul sărbătorilor de iarnă. Cum se desfășoară programul liturgic de Bobotează la Catedrala Patriarhală Potrivit informațiilor transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, programul […] Articolul Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși apare prima dată în PS News.
18:30
Noi prețuri la energie electrică, de la 1 ianuarie, pentru toți românii. Cât vom plăti la factură # PSNews.ro
Prețurile finale la la energia electrică se vor modifica, pentru toți clienții din România, începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a modificărilor tarifelor de rețea, decisă de ANRE în această lună. În acest text puteți vedea cu cât va crește factura, în funcție de zona în care locuiți. Există și o excepție: pentru unii […] Articolul Noi prețuri la energie electrică, de la 1 ianuarie, pentru toți românii. Cât vom plăti la factură apare prima dată în PS News.
18:30
Reformă istorică în sistemul de sănătate. Ce schimbări anunță ministrul Alexandru Rogobete # PSNews.ro
În ședința de guvern de astăzi, ultima din an, va intra un proiect de la Sănătate privind procedurile pentru controlul concediilor medicale la nivelul casei, modificări la asigurarea plății medicilor de familie pentru a încuraja serviciile către pacienți și, nu în ultimul rând, modificări privind ambulatoriile de specialitate, pentru ca pacienții să aibă acces mai […] Articolul Reformă istorică în sistemul de sănătate. Ce schimbări anunță ministrul Alexandru Rogobete apare prima dată în PS News.
18:30
RETROSPECTIVĂ 2025. UE s-a trezit într-o nouă lume: De la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA # PSNews.ro
Nemulțumirile SUA și atacurile hibride ale Moscovei împotriva UE în 2025 amenință să pună blocul comunitar într-o poziție de slăbiciune și irelevanță, un nou scenariu global în care Europa a acceptat că va trebui să se reînarmeze și să caute o mai mare autonomie strategică, scrie EFE într-un comentariu. După revenirea la Casa Albă la […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025. UE s-a trezit într-o nouă lume: De la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA apare prima dată în PS News.
17:00
Pană majoră. Mai multe trenuri suspendate chiar înainte de Revelion. Eurostar anunţă rutele afectate # PSNews.ro
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, relatează Le Figaro. Eurostar a menţionat mai întâi o „problemă de alimentare cu energie electrică în […] Articolul Pană majoră. Mai multe trenuri suspendate chiar înainte de Revelion. Eurostar anunţă rutele afectate apare prima dată în PS News.
17:00
VIDEO Telecabină blocată într-o stațiune din Italia.100 de persoane, evacuate cu elicopterul de la 2.800 m altitudine # PSNews.ro
Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA. Conform datelor iniţiale, accidentul s-a produs la staţia montană Monte […] Articolul VIDEO Telecabină blocată într-o stațiune din Italia.100 de persoane, evacuate cu elicopterul de la 2.800 m altitudine apare prima dată în PS News.
17:00
FOTO Imagini cu Ilie Bolojan la popota bazei de la Câmpia Turzii, alături de soldații NATO. Ce a servit premierul # PSNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, împreună cu prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat marți o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați acolo. Cei doi premieri au discutat cu personalul din bază și au luat masa la popotă, alături de […] Articolul FOTO Imagini cu Ilie Bolojan la popota bazei de la Câmpia Turzii, alături de soldații NATO. Ce a servit premierul apare prima dată în PS News.
17:00
Sindicatul salariaţilor din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câştig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în comunicaţii. Reorganizarea ANCOM face parte din planul de reformare a unor instituţii cheie demarat de către premierul Ilie Bolojan şi pentru […] Articolul Reorganizarea ANCOM, suspendată în instanţă. Decizia Curții de Apel București apare prima dată în PS News.
17:00
Autoritățile transmit o serie de recomandări care trebuie avute în vedere în perioada de iarnă, în special când este vorba de fenomene extreme. Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă respectarea unor măsuri de siguranță la fiecare deplasare făcută în condiții de vreme extremă: * evitarea deplasărilor neesențiale: să nu se pornească la drum în condiții […] Articolul Siguranța pe timp de iarnă. DSU, recomandări de ultimă oră pentru populație apare prima dată în PS News.
17:00
Autostrada Unirii A8, mai aproape de realitate: România va construi primii kilometri de autostradă în R. Moldova # PSNews.ro
Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat, marți, că CNIR a lansat licitația pentru ultimul tronson al autostrăzii A8. „Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, […] Articolul Autostrada Unirii A8, mai aproape de realitate: România va construi primii kilometri de autostradă în R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:00
Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru angajați. Calendar complet al minivacanțelor # PSNews.ro
În 2026, românii vor beneficia de un număr semnificativ de zile libere legale, ceea ce le va permite să profite de minivacanțe și să se bucure de perioade mai lungi de odihnă. Printre acestea se numără sărbători religioase, precum Paștele sau Rusaliile, dar și evenimente cu semnificație națională, cum este Ziua Națională a României. Luna […] Articolul Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru angajați. Calendar complet al minivacanțelor apare prima dată în PS News.
16:00
Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat marți un apel public dur către președintele României, Nicușor Dan, cerând ca raportul care a stat la baza anulării alegerilor din decembrie 2024 să fie verificat independent și transmis integral, fără omisiuni, către Statele Unite ale Americii și statul Israel. Solicitarea a fost făcută după ce Georgescu s-a […] Articolul Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel apare prima dată în PS News.
16:00
De marți se schiază în Poiana Brașov. Au fost deschise pârtiile pentru începători Bradul și Stadion. De marți, brașovenii și turiștii care acum deprind tainele schiului au la dispoziție cele două pârtii pentru începători: Bradul și Stadion, au anunțat reprezentanții Primăriei Brașov. Aceștia susțin că lucrează în continuare la pregătirea pârtiilor din partea superioară a masivului, […] Articolul Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise apare prima dată în PS News.
16:00
Formula 1: Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului # PSNews.ro
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului. Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe de Formula 1 au fost invitaţi să voteze pentru a alege cei mai buni 10 piloţi […] Articolul Formula 1: Olandezul Max Verstappen, desemnat de directorii de echipe drept cel mai bun pilot al anului apare prima dată în PS News.
16:00
Românii care vor primi un ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la curent în 2026 # PSNews.ro
Guvernul a decis să prelungească ajutorul destinat pensionarilor cu venituri mici și persoanelor vulnerabile pentru achitarea facturilor la energie electrică până la 31 decembrie 2026. Inițial, măsura urma să fie valabilă doar până la 31 martie 2026, potrivit stiripesurse.ro. Începând cu vara anului 2025, beneficiarii eligibili primesc lunar vouchere de 50 de lei, destinate plății facturilor la curent, notează […] Articolul Românii care vor primi un ajutor de 450 de lei pentru plata facturilor la curent în 2026 apare prima dată în PS News.
16:00
Ipocrizia USR continuă: Adriana Miron, sefa de cabinet a ministrului Dărău, o penală condamnată la 2 ani de închisoare # PSNews.ro
Deși USR s-a remarcat prin campania „Fără penali în funcții publice”, partidul se confruntă acum cu situații care contrazic acest principiu. Adriana Miron, șefa de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Dărău, are probleme judiciare grave. Fosta mână dreaptă a ex-primarului Allen Coliban a fost condamnată definitiv la doi ani de închisoare în dosarul 23034/299/2013, după […] Articolul Ipocrizia USR continuă: Adriana Miron, sefa de cabinet a ministrului Dărău, o penală condamnată la 2 ani de închisoare apare prima dată în PS News.
16:00
O noua taxă turistică în București. Ce trebuie să știi dacă vii în Capitală de anul viitor # PSNews.ro
Începând cu 2026, turiștii care vizitează Bucureștiul vor fi obligați să plătească o taxă turistică, decizie adoptată de Consiliul General al Municipiului București, în ciuda opoziției puternice din partea industriei hoteliere. Autoritățile estimează că această măsură va aduce aproximativ 3 milioane de euro anual, potrivit Euronews. La începutul acestei luni, Consiliul General a publicat un […] Articolul O noua taxă turistică în București. Ce trebuie să știi dacă vii în Capitală de anul viitor apare prima dată în PS News.
16:00
Profesori și studenți de la Facultatea de Medicină din Galați, judecați pentru mită la examenul de rezidențiat # PSNews.ro
Doi profesori de la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității ‘Dunărea de Jos’ din Galați au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi primit mită, constând în bani și bijuterii, pentru a ajuta mai mulți studenți să promoveze examenul de rezidențiat. Potrivit unui comunicat al […] Articolul Profesori și studenți de la Facultatea de Medicină din Galați, judecați pentru mită la examenul de rezidențiat apare prima dată în PS News.
16:00
Revelion 2026. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani pentru noroc și ce alimente sunt de evitat # PSNews.ro
Ce se mănâncă de Revelion pentru noroc și prosperitate și ce alimente este bine să eviți pe masa de Anul Nou, potrivit tradițiilor populare. În noaptea dintre ani, mesele festive capătă o semnificație specială, dincolo de gust și tradiție. În multe culturi, inclusiv în România, alimentele alese pentru Revelion sunt încărcate de simboluri legate de […] Articolul Revelion 2026. Ce se mănâncă în noaptea dintre ani pentru noroc și ce alimente sunt de evitat apare prima dată în PS News.
14:30
Miruță îi înfierează pe magistrați pentru pensiile speciale, dar tatăl său, judecător, e unul dintre beneficiari # PSNews.ro
Avocata Ingrid Mocanu face dezvăluiri uluitoare despre tatăl ministrului Apărării, Radu Miruță, fost judecător care ar fi ieșit la pensie fără a avea vechimea necesară, bucurându-se acum de o pensie specială. Gheorghe Miruță și-ar fi trecut la anii de vechime în magistratură și perioada în care a lucrat la Consiliului Popular al comunelor Prigoria și Bumbești-Jiu, […] Articolul Miruță îi înfierează pe magistrați pentru pensiile speciale, dar tatăl său, judecător, e unul dintre beneficiari apare prima dată în PS News.
14:30
Coloane de maşini care se întind pe kilometri, pe mai multe tronsoane ale DN 1, între Bucureşti şi Braşov # PSNews.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, marţi, pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1, între Bucureşti şi Braşov, unde s-au format coloane de autovehicule care rulează cu viteză redusă, pe distanţe de kilometri. Poliţia recomandă le rute alternative şoferilor care nu vor să piardă timpul aşteptând în trafic. „Pe DN 1 – E60, în […] Articolul Coloane de maşini care se întind pe kilometri, pe mai multe tronsoane ale DN 1, între Bucureşti şi Braşov apare prima dată în PS News.
14:30
R. Moldova: Maia Sandu spune că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă # PSNews.ro
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare), cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, […] Articolul R. Moldova: Maia Sandu spune că schemele de corupţie nu au dispărut din justiţie şi solicită măsuri urgente de reformă apare prima dată în PS News.
14:30
Ciucu, surprins de propriul CV: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez” # PSNews.ro
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce a fost criticat pentru informațiile din CV-ul său, în care se prezenta ca lector la Universitatea din București între 2007 și 2013. Universitatea a clarificat că el a fost, de fapt, colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție dintr-un post vacant de lector, poziție care nu corespundea statutului legal de lector. […] Articolul Ciucu, surprins de propriul CV: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez” apare prima dată în PS News.
14:30
Cum a “reușit” Bolojan să scadă deficitul bugetar: a tăiat investițiile. Dobânzile au explodat. Veniturile, amanetate # PSNews.ro
Deficitul bugetar a scăzut, la 11 luni din 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Că trebuia să scadă mult mai mult conform bugetului făcut la început de an, asta e altă discuție. Cert este că este mai mic cu 0,7% din PIB, deci, iată, se întâmplă și minuni de Crăciun. Dincolo de faptul că […] Articolul Cum a “reușit” Bolojan să scadă deficitul bugetar: a tăiat investițiile. Dobânzile au explodat. Veniturile, amanetate apare prima dată în PS News.
14:30
Natalitatea dă semne de creştere şi are patru luni consecutive pe plus. Care a fost luna de vârf a bebelușilor # PSNews.ro
Din iulie până în octombrie 2025 s-au născut peste 56.300 de copii, ceea ce înseamnă o creştere cu 8% faţă de aceleaşi patru luni din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Creşterea s-a menţinut pentru fiecare lună dintre cele menţionate comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior. Mai mult, lunile septembrie […] Articolul Natalitatea dă semne de creştere şi are patru luni consecutive pe plus. Care a fost luna de vârf a bebelușilor apare prima dată în PS News.
14:30
Cutremur în Ungaria. Budapesta a fost retrogradată la „junk”. Scenariul ce dă fiori și Bucureștiului # PSNews.ro
Moody’s a tăiat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la Ba1, adică în zona cu risc ridicat, frecvent numită „junk”. Și mai grav: agenția a pus ratingul sub revizuire pentru o posibilă nouă retrogradare, invocând riscul crescut de neplată, transmite Mediafax. Moody’s a tăiat ratingul de credit al Budapestei de la Baa3 la […] Articolul Cutremur în Ungaria. Budapesta a fost retrogradată la „junk”. Scenariul ce dă fiori și Bucureștiului apare prima dată în PS News.
13:30
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # PSNews.ro
ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor. Ultimele zile ale anului 2025 vor aduce un val de aer rece, cu temperaturi în general apropiate de normal pentru […] Articolul Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni apare prima dată în PS News.
13:30
Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din sistem # PSNews.ro
Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă, referindu-se la pensiile militarilor, că ”nu e nimeni mai special decât altul”, amintind că există deja o lege care creşte, progresiv, vârsta de pensionare în sistem. El anunţă că şi-a propus să elimine nedreptăţile din interiorul sistemului, unde doi oameni care au avut funcţii şi activitate similare primesc pensii […] Articolul Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din sistem apare prima dată în PS News.
13:30
Anul 2026 poate să aducă noi războaie în care să fie implicate marile puteri ale lumii sau poate să le extindă pe cele care deja există. Redesenarea granițelor a devenit un subiect tot mai dezbătut în politica internațională, ceea ce deja se întâmplă în Ucraina sau Fâșia Gaza. Venezuela Statele Unite ale Americii (SUA) au […] Articolul ANALIZĂ Trei conflicte care pot exploda în 2026, într-o lume deja în război apare prima dată în PS News.
13:30
Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice, este reluat gradual, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, a anunţat, luni, Administraţia Naţională Apele Române, afectată, în 20 decembrie, de un atac cibernetic. „Procesul se desfăşoară cu respectarea paşilor stabiliţi de autorităţile competente, în vederea restaurării infrastructurii informatice într-un mediu […] Articolul Apele Române și-au restabilit accesul la sistemul informatic după atacul cibernetic apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.