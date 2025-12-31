Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după meciul umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Golazo.ro, 31 decembrie 2025 14:20
Unai Emery (54 de ani), antrenorul celor de la Aston Villa, a ajuns în centrul unui val de critici pentru că nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta (43 de ani), la finalul partidei Arsenal - Aston Villa 4-1.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
14:20
3 portari într-un joc al lui Baba Alhassan! Prin ce a trecut mijlocașul lui FCSB în ultimul meci al Ugandei la Cupa Africii # Golazo.ro
Baba Alhassan a fost schimbat la Uganda - Nigeria 1-3, selecționerul naționalei sale fiind obligat să facă acea înlocuire
14:20
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după meciul umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului # Golazo.ro
Unai Emery (54 de ani), antrenorul celor de la Aston Villa, a ajuns în centrul unui val de critici pentru că nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta (43 de ani), la finalul partidei Arsenal - Aston Villa 4-1.
Acum 2 ore
13:40
Cătălin Tolontan „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025 # Golazo.ro
Bine ați venit la recomandările de lectură ale anului 2025. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici.
13:30
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial și olimpic la înot, s-a remarcat prin implicarea constantă în acțiuni umanitare. Înotătorul a contribuit la strângerea a sute de mii de euro pentru programele de sprijin derulate de Fundația Hope and Homes for Children România.
13:20
Blat la Cupa Africii? Fanii au fluierat la Tanzania - Tunisia, suspectând o înțelegere pe teren: „Ce prieteni buni!” # Golazo.ro
Tanzania a depășit prima dată faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni după 1-1 cu Tunisia. Cu un număr de puncte nemaivăzut până acum la turneul final continental
Acum 4 ore
12:30
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 83.
12:20
„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin. Ce a spus legat de zvonurile plecării românului # Golazo.ro
Thomas Frank a vorbit și despre Radu Drăgușin la ultima conferință a anului. Cum a comentat antrenorul lui Tottenham revenirea stoperului și zvonurile legate de posibilul său împrumut în Italia
12:20
Mesaj pentru FCSB Malcom Edjouma, prima reacție după despărțirea de campioană: „Plec cu capul sus” # Golazo.ro
Malcolm Edjouma (29 de ani) a anunțat că se desparte de FCSB după patru ani petrecuți alături de campioana României. Mijlocașul a ales să își ia rămas bun printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.
11:40
Ronaldo, gol bizar FOTO. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a încheiat anul 2025 într-o manieră neobișnuită. Starul portughez a marcat un gol cu spatele pentru Al Nassr și a depășit din nou pragul de 40 de reușite într-un an calendaristic.
Acum 6 ore
10:50
„Chivu mă uimește!” Un nume mare al fotbalului italian, impresionat de antrenorul lui Inter: „Printre oamenii anului” # Golazo.ro
Gianfranco Zola, campion al Italiei alături de Diego Maradona la Napoli, dar și coleg cu Dan Petrescu la Chelsea, apreciază ce face Cristi Chivu la Inter Milano
10:40
Varga rupe tăcerea Patronul de la CFR face dezvăluiri despre stadiul negocierilor dintre clujeni și DC United pentru Louis Munteanu # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul CFR Cluj, a oferit detalii despre stadiul negocierilor pentru transferul atacantului Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.
10:10
Ofertă record pentru Munteanu Presa din SUA a anunțat suma pe care DC United vrea s-o plătească pentru român » Cea mai mare din istoria clubului! # Golazo.ro
DC United, formație din MLS, ar intenționa să ofere o sumă record pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.
09:50
Transfer ratat la FCSB? Campioana nu a putut convinge principala țintă: „N-a dat niciun semn” » Becali, detalii noi despre mutările de iarnă # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre strategia clubului pentru perioada de transferuri din această iarnă.
Acum 24 ore
23:20
„Cel mai bogat om din România” Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre ex-patronul controversat din Liga 1: „Dacă le vinde, ia 5 miliarde!” # Golazo.ro
Dumitru Dragomir (79 de ani), ex-președinte al LPF, a venit cu detalii despre situația în care se află Ioan Niculae, fostul patron al campioanei din 2016, Astra Giurgiu.
23:20
Drăgușin, dorit de AS Roma Internaționalul român se află pe lista lui Gasperini pentru această iarnă » Impresarul jucătorului: „Nu-mi dă voie Tottenham” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a intrat în atenția celor de la AS Roma, care caută întăriri în defensivă pentru a doua jumătate a sezonului.
22:40
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru” # Golazo.ro
Fundașul central al lui Dinamo, Kennedy Boateng (29 de ani), intră în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice formație
22:40
„Puteam umple 300 de ani de Mondial” Cum justifică președintele FIFA prețul mare al biletelor la CM 2026 # Golazo.ro
Gianni Infantino, președintele FIFA, răspunde criticilor față de prețul mare al biletelor dezvăluind cât de mare e cererea de bilete pentru Campionatul Mondial de anul viitor
22:20
Rapidistul dorit de Dinamo Nicolescu dezvăluie că roș-albii vor să transfere un jucător direct din Giulești: „Kopic l-ar prefera, au o relație bună” # Golazo.ro
Dinamo e interesată de a-l aduce pe Antoine Baroan, 25 de ani, intrat în dizgrație în Giulești
21:50
Înjunghiat de patru ori! Un fotbalist italian a scăpat miraculos după ce a fost atacat la Napoli. „Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte” # Golazo.ro
Bruno Petrone, 18 ani, jucător la Angri Calcio, a fost victima răzbunării unui băiat cu trei ani mai tânăr
21:50
„Petrolul nu va muri” Președintele ploieștenilor, reacție după verdictul-șoc al lui Gino Iorgulescu: „Nu este în ADN-ul nostru să facem circ” » Ce spune șeful # Golazo.ro
Claudiu Tudor și Ilie Lemnaru, președinții celor de la Petrolul Ploiești, respectiv Unirea Slobozia, au reacționat după declarațiile șefului LPF, Gino Iorgulescu.
21:10
„Bodyguard” pentru Louis În ce condiții ar mai putea ajunge atacantul la FCSB: „Îi dădeam 5.000 pe lună să stea cu el” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a abordat din nou subiectul Louis Munteanu, însă a transmis că nu mai ia în calcul un transfer al atacantului, în această iarnă.
20:30
De ce nu a ajuns Olăroiu selecționerul României Gino Iorgulescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FRF: „Nu a fost vorba de bani” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a venit cu detalii despre negocierile purtate de Cosmin Olăroiu (56 de ani) și Răzvan Burleanu, președintele FRF.
19:50
„I-am închis telefonul” Jucătorul care l-a enervat pe patronul FCSB: „Nu ți-e rușine? Bine, mă, pleacă atunci!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit o conversație purtată recent cu Florin Tănase (31 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.
19:00
Ce se întâmplă cu Alibec în 2026? Patronul FCSB a luat decizia în privința atacantului: „Poate să facă asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani), jucător revenit la FCSB în această vară.
18:40
Patriche, din nou la Dinamo Ce poziție i se pregătește fostului căpitan al „câinilor” la prima echipă # Golazo.ro
Răzvan Patriche (39 de ani) ar putea deveni antrenor secund la Dinamo.
18:00
Louis Munteanu, aproape de DC United Impresara atacantului se află în negocieri cu clubul american: „Îmi doresc să îi aducem bucurie” # Golazo.ro
Impresara fotbalistului se află deja în Statele Unite, unde negociază termenii pentru ceea ce ar putea fi mutarea anului în Superligă.
17:10
Se teme de o criză în Liga 1 Gino Iorgulescu: „Sunt echipe care probabil nu o să termine campionatul” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a vorbit despre situația financiară delicată din Superliga. Oficialul Ligii nu exclude apariția unor noi cazuri de insolvență în viitorul apropiat.
17:00
Târnovanu vrea o nouă provocare Portarul se gândește la o eventuală despărțire de FCSB: „Aș dori să fac următorul pas” # Golazo.ro
Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a vorbit despre viitorul său și despre dorința sa de a pleca într-un campionat mai puternic.
16:40
Hermannstadt se întărește Sibienii au transferat un fotbalist care a trecut și pe la FCSB # Golazo.ro
Hermannstadt a anunțat transferul bulgarului Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaș care a trecut și pe la FCSB.
16:10
„Omul jocurilor mentale” Nico Rosberg a povestit despre latura mai puțin cunoscută a lui Michael Schumacher # Golazo.ro
Germanul Nico Rosberg (40 de ani), campion mondial de Formula 1 în 2016 cu Mercedes, a vorbit despre cei trei ani în care a fost coleg de echipă cu Michael Schumacher (56 de ani).
15:40
„Eram plin de sânge” Declarațiile făcute de Ronaldo Nazario înainte de meci i-au înfuriat pe adversari: „Trei pumni așa, fără să văd” # Golazo.ro
Ronaldo Nazario (49 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului, a povestit cum a fost bătut pe teren de un adversar, când era adolescent.
15:20
Regele-foarfecă VIDEO Marocanul El-Kaabi face show la Cupa Africii. Unicul cu două goluri din foarfecă la CAN 2025 # Golazo.ro
Ayoub El-Kaabi, 32 de ani, este cel mai prolific jucător de la Cupa Africii pe Națiuni, cu 3 goluri, alături de compatriotul Brahim Diaz și de algerian Riyad Mahrez. Dar el e singurul cu două reușite din foarfecă
15:00
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»” # Golazo.ro
Claudiu Vaișcovici, fost mare atacant al lui Dinamo, a povestit cum a fost aproape să semneze cu Steaua, marea rivală a „câinilor”.
Ieri
14:50
„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026 # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani) și misiunea grea pe care o are. Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
14:20
„Nu am apucat să-i zic” Mesaj pentru Mirel Rădoi, de la un jucător de la Universitatea Craiova # Golazo.ro
David Matei, tânărul mijlocaș al Craiovei, a venit cu laude la adresa fostului său antrenor, Mirel Rădoi.
14:10
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre sistemul competițional din Superliga.
14:00
Serie A schimbă mingea Decizia a fost anunțată de preşedintele ligii italiene. Care este motivul modificării # Golazo.ro
Ezio Simonelli a anunțat că Serie A va renunța la utilizarea mingii portocalii introduse în acest sezon.
13:20
A murit o legendă a lui Atletico Cel mai longeviv căpitan al formației din Madrid a decedat la 91 de ani # Golazo.ro
Enrique Collar, fostul mare căpitan al lui Atletico Madrid a decedat, luni, la vârsta de 91 de ani.
13:10
Final tragic Trupul triatlonistei Erica Fox, dispărută după atacul unui rechin, a fost găsit după o săptămână de căutări # Golazo.ro
Trupul neînsuflețit al triatlonistei Erica Fox (55 de ani), dispărută în urma unui atac de rechin în largul coastei Californiei, a fost recuperat la o săptămână după incident, în zona Santa Cruz.
13:00
Sarri, operat la inimă! De ce a avut nevoie antrenorul lui Lazio de intervenție chirurgicală. Diagnosticul a dat alarma # Golazo.ro
Maurizio Sarri a fost supus unei proceduri pe cord după ce ultimul diagnostic l-a alarmat pe doctorul lui Lazio, Italo Leo. Când revine antrenorul biancocelesto
12:30
De ce își bandajează fotbaliștii mâinile Un fizioterapeut vorbește despre motive medicale, dar vine și cu alte două variante surprinzătoare # Golazo.ro
Un fizioterapeut celebru pe social media a explicat de ce fotbaliști celebri precum Lamine Yamal (18 ani) sau Raphinha (29 de ani) aleg să își bandajeze mâinile în timpul meciurilor.
12:20
„Latifundiarul din Corbeanca” Ionuț Nedelcearu, despre viața din Rusia și investițiile în imobiliare: „Becali se pricepe” # Golazo.ro
Ionuț Nedelcearu (29 de ani) traversează o perioadă stabilă în carieră, după ce s-a transferat de la Palermo, din Serie B, la Akron Togliatti, formație din prima ligă a Rusiei. În paralel cu fotbalul, internaționalul român a început să investească în imobiliare.
12:10
Dublu impact Chivu - Conte De ce sunt în conflict antrenorii lui Inter și Napoli. Și ce are în spate ultimul atac al lui Conte # Golazo.ro
Cristi Chivu are duelul său de foc în Serie A cu Antonio Conte. Antrenorul lui Napoli încearcă să mărească și acum tensiunea. Se apropie marea confruntare
11:40
„O nouă provocare” Cisotti, despre venirea sa în România și cum s-a acomodat » O vede pe FCSB în play-off: „Avem o echipă bună” # Golazo.ro
Juri Cisotti, mijlocașul italian de la FCSB, a vorbit despre venirea sa în România în 2021, atunci când a fost transferat de Oțelul Galați.
11:20
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fost mare internațional, consideră că Radu Drăgușin (23 de ani) ar trebui să ia în calcul despărțirea de Tottenham.
11:10
Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu # Golazo.ro
AS Roma - Genoa 3-1. Echipa patronată de Dan Șucu este nemulțumită de faptul că arbitrul Marco Di Bello nu le-a acordat un penalty în meciul de luni.
10:40
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu” # Golazo.ro
Crina Pintea (35 de ani), a vorbit despre victoria clară obţinută în Liga Florilor, 39-20, pe teren propriu, împotriva celor de la HC Zalău. Handbalista și-a anunțat retragerea din handbal la finalul sezonului 2026-2027.
10:00
Champions League este în pauză competițională și se va relua pe 20 ianuarie. Mai sunt de disputat două etape din faza ligii, prilej cu care am adunat câteva recorduri și statistici interesante.
10:00
Accident pe „drumul morții” Cum a avut loc, de fapt, coliziunea în care Anthony Joshua a fost rănit și doi prieteni ai boxerului au decedat # Golazo.ro
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier luni, iar persoanele decedate în urma coliziunii erau chiar prieteni apropiați și membri ai echipei boxerului.
10:00
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) este foarte aproape de a reveni la Gaziantep, formație la care a avut evoluții bune.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.