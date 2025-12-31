Gigi Becali, declarație incredibilă. „După va urma CALIFICAREA în Liga Campionilor”
Gândul, 31 decembrie 2025 18:20
Gigi Becali crede că FCSB va câștiga în 2026 campionatul, Cupa și Europa League. Pentru FCSB urmează în Europa League meciurile cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie) și are șanse de calificare, după ce a învins Feyenoord, 4-3. În competiția europeană, FCSB a mai avut rezultatele: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
18:40
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român # Gândul
Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, trece dintr-o extremă într-alta atunci când vine vorba despre convingeri politice. Dacă, până mai ieri, tânăra de 32 de ani, care locuia în Paris, milita pentru drepturile minorităţilor LGBTQ, a venit vremea ca aceasta să treacă de partea comuniştilor. Oana Lasconi a devenit simpatizantă a comuniştilor, iar în Franţa chiar […]
18:40
Fostul șef al spionilor face bilanțul lui 2025. „O țară condusă de politicieni incompetenți și impostori, incapabili să formuleze o viziune” # Gândul
Fostul şef al spionilor, Silviu Predoiu, face o analiză lucidă a anului 2025, în contextul războiului de la graniţele României. „Războaiele nu încep când cad primele bombe. Încep când ideea lor devine acceptabilă. Iar în 2025, în Europa, această idee a devenit acceptabilă”, scrie acesta, miercuri seara, pe facebook. În contextul unei Românii „care […]
Acum 30 minute
18:30
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore # Gândul
Patronul Mihai Rotaru s-a înțeles cu divizionara secundă CS Afumați în privința aducerii lui Alex Iamandache în Bănie, actele urmând a fi parafate joi, în prima zi a noului an. Fotbalistul intră în ultimele șase luni de contract cu CS Afumați și îl mai doreau Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Liderul Universitate Craiova se grăbește […]
Acum o oră
18:20
Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong” # Gândul
Corespondentul principal al ziarului The Guardian pentru China, Amy Hawkins , a scris următoarele despre discursul lui Xi Jinping de la Beijing, în care acesta a promis că va reunifica China și Taiwanul. Vorbind la o zi după încheierea intenselor exerciții militare chineze din jurul Taiwanului, Xi a declarat: „Reunificarea patriei noastre, o tendință a […]
18:20
Gigi Becali crede că FCSB va câștiga în 2026 campionatul, Cupa și Europa League. Pentru FCSB urmează în Europa League meciurile cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie) și are șanse de calificare, după ce a învins Feyenoord, 4-3. În competiția europeană, FCSB a mai avut rezultatele: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 […]
18:10
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu # Gândul
Te-ai gândit vreodată de ce este bine să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion? Este vorba despre o superstiție transmisă de la o generație la alta, îndeosebi în zonele rurale ale țării. Nu toată lumea o cunoaște sau respectă, însă se spune că ar atrage pozitivitate și noroc în viața unei persoane. […]
18:10
Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic” # Gândul
Răzvan Patriche, fostul căpitan al lui Dinamo, va pleca alături de elevii lui Zeljko Kopic în catonamentul din Antalya și urmează a deveni omul de legătură dintre prima și a doua echipă a roș-albilor. Patriche, 39 de ani, a jucat trei sezoane şi jumătate la Dinamo și s-a retras în vară. A mai jucat la […]
Acum 2 ore
17:40
Horia Zilieru, poet și filolog român, a murit în ultima zi a anului 2025. Lasă în urmă o moștenire culturală vastă. „HORIA ZILIERU, un Prieten drag, a plecat să scrie și să recite atât de frumos, cum numai el o știa, în Împărăția Cerurilor alături de îngeri! Drum lin, OM drag”, a transmis Rodica Rodean, […]
17:40
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte” # Gândul
Potrivit scrierilor religioase, cimitirul ar trebui să fie un loc cu verdeaţă unde nu există nici întristare, dar nici suspin şi, în plus, ceva mai multă linişte ca printre cei vii. Numai că în Cimitirul Eternitatea din Drăgăşani este un du-te-vino printre morminte, cum rar poţi vedea în alte locuri. După ce l-a relocat cu […]
17:40
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni” # Gândul
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Acesta a suferit recent un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic. Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant. […]
17:30
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, la început de An Nou: „România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice. Aceste realităţi sunt reale” # Gândul
Nicuşor Dan îşi ia rămas bun de la anul 2025, alături de agenda sa, printr-un mesaj postat miercuri pe pagina de facebook, Preşedintele le transmite câte ceva şi românilor şi anume că „reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.” Nicuşor Dan îşi începe […]
17:00
Impozitele auto se majorează, din 2026. Pentru ce mașini vor plăti românii o taxă fixă de 40 de lei/an # Gândul
Impozitele auto se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei chiar și pentru maşinile electrice, scutite total până acum, conform Codului Fiscal. Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul se majorează cu 5% până la 146% (în funcţie de norma de poluare, inclusiv pentru cele hibride), din 2026. În cazul […]
17:00
Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou # Gândul
O avalanșă a avut loc, în ajunul Anului Nou, lângă legendara pârtie de schi Streif din Kitzbühel, Austria. Doi pasionați de sporturi de iarnă au fost parțial îngropați în zăpadă. Potrivit serviciilor de urgență, incidentul a avut loc în pădurea de sub creasta Hausberg, iar cei doi sportivi au rămas, din fericire, cu capetele deasupra […]
Acum 4 ore
16:50
Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020 # Gândul
Primarul de la Ciorani, Marin Voicu, a fost eliberat din funcţie prin ordinul prefectului din Prahova, Daniel Nicodim. Edilul a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil. Marin Voicu a fost condamnat definitiv la data de 17 decembrie. Curtea de Apel […]
16:20
Avantajele intrării României în Schengen, la un an de la aderare. Urmează să fie publicat raportul final de evaluare # Gândul
La un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, trecerile la frontierele României sunt ceva mai aerisite iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează Ministerul Afacerilor Interne. Timpul câştigat şi deplasări mai fluide, mai puţine formalităţi, mai multă predictibilitate pentru familii, pentru cei care […]
16:20
Roberto Carlos, cel mai feroce fundaș stânga din istorie, operat de urgență. Inima brazilianului dă rateuri # Gândul
Roberto Carlos, Dinamita, unul dintre cei mai feroce fundași stânga din istorie, a fost operat de urgență din cauza unor probleme grave la inimă. Brazilianul, în vârstă de 52 de ani, a fost transportat rapid la spital. O veste tristă sosește din Brazilia, acolo unde Roberto Carlos se afla în vacanță, după o lună extrem de […]
16:20
Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit # Gândul
Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au observat comportamentul suspect al bărbatului pe care l-au auzit spunând: „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!”. Acesta a fost interceptat, iar în urma controlului au fost găsite materiale pirotehnice din categoriile interzise de lege. […]
16:00
Un turist a intrat cu maşina pe o pârtie din Parâng. Bolidul a alunecat la vale, printre copiii care se dădeau cu sania # Gândul
În ciuda avertismentelor de tot felul, turiştii zonelor de munte continuă să întindă coarda norocului, în ciuda faptului că-şi pun în pericol viaţa, dar şi pe ale altor persoane aflate în apropiere. Un individ aflat la volanul unei maşini a intrat pe o pârtie plină cu copii care se dădeau cu sania. Acesta n-a putut […]
16:00
Putin și Medvedev au apărut la televizor și transmit mesaje rușilor de Anul Nou. Ce spun despre războiul din Ucraina # Gândul
Locuitorii din Chukotka și Kamchatka au fost primii care au auzit discursul tradițional de Anul Nou al președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a fost difuzat în cel mai estic fus orar al țării, unde era deja miezul nopții – în Kamchatka și Chukotka. A durat trei minute și 20 de secunde. În cadrul acestuia, președintele […]
15:40
Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a vorbit despre cele mai dureroase momente din viața sa. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”, a povestit artista. Andreea Bănică și-a amintit de perioadele extrem de dureroase din viața sa. Artista a vorbit despre dispariția celor mai dragi […]
15:20
Mărturisirea emoționantă a lui Anthony Hopkins de ziua lui. Sir „Hannibal” nu mai bea de o jumătate de secol # Gândul
Sir Anthony „Hannibal” Hopkins a postat un mesaj video de final de an în care dezvăluie că împlinește 50 de ani de când s-a lăsat de alcool. Actorul spune că a luat decizia după ce s-a urcat beat la volan și a fost la un pas de moarte, după care le-a transmis și un mesaj […]
15:10
Fericirea este adevărata ta destinație. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 1 ianuarie 2026. Berbec Tensiunea poate fi puțin ridicată în relația cu toate persoanele și toate lucrurile pe care le vei întâlni. Vei simți o nevoie puternică de stabilitate și disciplină, în timp ce ceilalți vor dori distracție și frivolitate. S-ar […]
15:10
Siria schimbă bancnotele cu chipul fostului președinte Bashar al-Assad. „Noul design este o expresie a noii identități naționale” # Gândul
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa a dezvăluit noile bancnote ale țării, care vor intra în circulație de la 1 ianuarie, în cadrul unei ceremonii organizate la Damasc. Imaginile cu fostul lider Bashar al-Assad și cu tatăl său, Hafez al-Assad au fost înlocuite cu simboluri agricole, fructe și flori. De pe noile bancnote au fost […]
15:10
Noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu. Procurorii verifică dacă au fost accesate conturile bancare după moartea sa # Gândul
Noi detalii ies la iveală în ancheta cu privire la moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Procurorii analizează telefoanele și dispozitivele electronice găsite în vila acesteia și, astfel, încearcă să stabilească dacă cineva a accesat mesajele personale sau conturile bancare după deces. În data de 30 decembrie, anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat […]
15:00
Actele au fost semnate. Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj: ”Este doar începutul unui capitol de vis” # Gândul
Louis Munteanu este noul jucător al formației americane DC United. Transferul a fost finalizat miercuri, 31 decembrie 2025, iar mutarea a fost confirmată pentru ProSport de impresara Anamaria Prodan, prezentă la masa negocierilor. Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj! Cât încasează patronul Varga După un sezon și jumătate petrecut la CFR Cluj, Louis […]
15:00
Trump amână lansarea smartphone-ului său auriu. Cât va costa dispozitivul fabricat în SUA și cu ce servicii vine la pachet # Gândul
Trump Mobile, compania de telefonie lansată de Trump Organization, a amânat planurile de lansare a unui smartphone auriu în valoare de 499 de dolari, relatează The Guardian. Conform planurilor inițiale, telefonul mobil trebuia să ajungă pe piață până la finalul acestui an. Grupul de afaceri al familiei Trump, condus în prezent de fiii președintelui american, […]
Acum 6 ore
14:40
Anghel Damian dă detalii despre fiul său și al lui Theo Rose. ”Este un miracol din sfera paranormalului” # Gândul
Actorul Anghel Damian, în vârstă de 34 de ani, a dat câteva detalii despre sasha, băiețelul pe care îl are împreună cu Theo Rose. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, au format […]
14:40
Mickey Rourke a acumulat datorii de 60.000 de dolari la chirie. Actorul riscă să fie dat afară din casă # Gândul
Actorul Mickey Rourke riscă să fie dat afară din casă, după ce a acumulat datorii de 60.000 de dolari la chirie. Luni, documentele judecătorești au arătat că, în data de 18 decembrie 2025, Rourke a primit o somație în care este anunțat că are trei zile la dispoziție să părăsească locuința, dar nu s-a conformat […]
14:30
The Telegraph: Maia Sandu desemnată „Liderul Mondial al Anului”. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru rolul său decisiv în protejarea democrației, contracararea presiunilor Rusiei și apropierea țării de Uniunea Europeană. The Telegraph a descris parcursul președintei, care a reușit să câștige alegerile, să mențină majoritatea pro-europeană și să avanseze în parcursul […]
14:30
Dezvăluire NYTimes: Ucraina a acceptat să renunțe la aproximativ 20% din teritoriu în cursul negocierilor cu SUA de la Riad # Gândul
Publicația New York Times a dezvăluit că Ucraina ar fi acceptat să cedeze 20% din teritoriu Rusiei încă de la discuțiile cu delegația SUA de la Riad, desfășurate pe 11 martie 2025. Informația a venit de la un oficial american anonim: „Pentru prima oară, Volodimir Zelenski a declarat în numele poporului său că este pregătit […]
14:20
Metrorex a anunțat care este programul metroului bucureștean în noaptea de Revelion, în zilele de 1-2 ianuarie, dar și între 5 și 7 ianuarie. Metrorex a anunțat că, în perioada 1 – 2 ianuarie 2026 și 5 – 7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de weekend și sărbători […]
14:20
Sarmale revoluționare. Cu ce poate fi înlocuită varza pentru a prepara un fel de mâncare delicios de iarnă # Gândul
Iarna, când temperaturile scad, iar activitățile care pot fi făcute afară sunt din ce în ce mai puține, este anotimpul perfect pentru a încerca rețete noi. Ceapa umplută cu carne și orez este unul dintre preparatele inedite, pe care cel mai probabil nu l-ai încercat, și de care te vei îndrăgosti de la prima îmbucătură, […]
14:20
Probele ANSVSA confirmă infestarea cu Listeria şi pe somonul din România. Ocean Fish a fost amendată şi s-a dispus rechemarea produselor vândute # Gândul
În urmă cu o lună, Ungaria lansa un semnal de alarmă cu privire la o alertă alimentară provenită din România. Un lot de somon distribuit de firma Ocean Fish, cu sediul în Ilfov, a pus pe piaţă marfă infestată cu Listeria. Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a prelevat probe din cadrul societăţii, […]
14:10
Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“ # Gândul
Armata rusă a reiterat, miercuri, acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, relatează Le Figaro. Ministerul rus al Apărării a publicat o înregistrare video în care apare un soldat cu fața ascunsă, stând lângă epava unei drone, împreună cu o hartă care arată traiectoria dispozitivelor lansate în timpul presupusului […]
14:00
Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin # Gândul
Armata rusă a reiterat, miercuri, acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, relatează Le Figaro. Ministerul rus al Apărării a publicat o înregistrare video în care apare un soldat cu fața ascunsă, stând lângă epava unei drone, împreună cu o hartă care arată traiectoria dispozitivelor lansate în timpul presupusului […]
13:40
Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri legate de gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației” , a afirmat artista. Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana. Artista a vorbit […]
13:40
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru rolul său decisiv în protejarea democrației, contracararea presiunilor Rusiei și apropierea țării de Uniunea Europeană. The Telegraph a descris parcursul președintei, care a reușit să câștige alegerile, să mențină majoritatea pro-europeană și să avanseze în parcursul […]
13:40
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut # Gândul
Aşa cum a obişnuit deja, în prag de An Nou, Serviciul Român de Informaţii transmite românilor un mesaj plin de semnificaţii şi, mai ales de subînţeles. Atât le-a trebuit urmăritorilor paginii de facebook, că s-au şi dezlănţuit. Mesajul postat de SRI, plin de umor şi semnificaţii, vine însoţit de o poză sugestivă, pe pagina oficială […]
13:30
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani # Gândul
Societatea de Transport București (STB) anunță că în noaptea de Revelion va introduce linia de autobuz – N41, care va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, pe durata nopții de Revelion. Totodată, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care […]
13:20
Munți Dacilor ascund un loc de poveste și plin de mister. Turiștii sunt atrași ca de un magnet # Gândul
În unele părții ale României, distracția a început deja, însă nu într-un stil opulet. În Munții Dacilor, turiștii petrec Revelionul conform tradiției. Un peisaj de poveste, preparate tradiționale și muzică bună. Gazdele s-au asigurat că oaspeții o să aibă parte de o experiență de neuitat. Au gătit la foc continuu și au pregătit mici surprize […]
13:10
Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme # Gândul
Pe 31 decembrie 2025, marile magazine se vor închide mai devreme decât de obicei, iar pe 1 ianuarie 2025 va fi zi liberă şi pentru angajaţii acestora. Clienții sunt sfătuiți să nu lase cumpărăturile urgente pe ultima sută de metri. Cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny […]
Acum 8 ore
12:50
Pensiile sunt plătite, la începutul unui an, după un calendar influențat de sărbătorile legale, dar și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii. Poșta Română a anunțat că pensiile vor fi virate în conturile companiei pe 5 ianuarie, urmând ca distribuirea către beneficiari să înceapă de joi, 8 ianuarie. „La […]
12:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a explicat ce stil de viață are. ”Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara”, a mărturisit vedeta. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o […]
12:40
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment # Gândul
După o noapte petrecută în gări, mașini sau trenuri, pasagerii Eurostar au fost avertizați că și miercuri sunt posibile întârzieri și anulări ale călătoriilor, în ciuda reluării serviciilor, relatează The Guardian. Ieri dimineața, o problemă legată de alimentarea cu energie electrică a oprit călătoriile cu trenul prin tunelul Canalului Mânecii care leagă Londra de continentul […]
12:40
În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor # Gândul
În prag de An Nou, premierul Ilie Bolojan s-a trezit cu mai mulţi artişti pe cap, însă nu ca să-i cânte, ci ca să protesteze faţă de modificările pe care Guvernul ar urma să le aducă Legii Dreptului de Autor. Modificările care ar urma să aibă loc printr-o ordonanţă de urgenţă i-au scandalizat pe mai […]
12:40
Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive # Gândul
Guvernul a modificat regulile privind timbrul Crucii Roșii de 1% pentru bilete. Instituțiile culturale și organizatorii de evenimente de divertisment nu vor mai plăti taxa, însă federațiile și cluburile sportive rămân obligate să o achite. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Conform noii ordonanțe de urgență, instituțiile de cultură și de […]
12:40
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…” # Gândul
Carmen Barcan a realizat un meniu de Revelion echilibrat, savuros și plin de culoare. Propunerile celebrului terapeut al vedetelor îmbină armonios sănătatea cu plăcerea culinară. Ea a prezentat această variantă modernă și atent concepută în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”. Carmen Barcan consideră că masa de Anul Nou trebuie pregătită cu atenție și echilibru. Ea subliniază […]
12:30
The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați ca să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine” # Gândul
UE planifică cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ca să lovească mai puternic economia lui Putin, dar planurile pentru o forță terestră europeană devin, de asemenea, mai concrete, dezvăluie astăzi publicația The Welt. Două țări intenționează să contribuie cu un număr important de soldați iar un rol important îl au și statele vecine […]
12:30
Tradiții care trebuie respectate de Revelion după ce soarele apune. Gesturi care pot afecta norocul și belșugul din 2026 # Gândul
Tradițiile din data de 31 decembrie, după ce soarele apune, spun că anumite gesturi trebuie scoase de pe listă pentru a nu pierde norocul în anul ce vine. Ultima zi din an ocupă un loc special în tradițiile populare românești, fiind considerată un prag simbolic între trecut și viitor. Bătrânii de la sate spuneau că […]
12:20
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare # Gândul
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Șapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă au fost aduse sub escortă în România. Pe 30 decembrie, a fost adusă din Marea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.