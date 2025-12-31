Și-a presimțit tragicul sfârșit? Ce a făcut Ioan Luchian Mihalea cu 26 de ore înainte de a muri? Dezvăluirile colegilor îți dau fiori reci. Ultimele imagini
31 decembrie 2025
Și-a prevestit sfârșitul? Ce a spus Ioan Luchian Mihalea la ultima repetiție cu SONG? Era foarte abătut. Dezvăluirile colegilor îți dau fiori reci
• • •
Cum l-a convins Dan Negru pe Traian Băsescu să participe la filmările pentru Revelion. Strategia de succes a lui Titus Munteanu: „N-are el tupeul să…"
Dan Negru (54 de ani), supranumit „Regele Revelioanelor”, a avut zeci de invitați în celebrele sale emisiuni de Anul Nou, însă nu toți i-au acceptat invitația din prima. O provocare a fost să îl convingă pe Traian Băsescu să participe la show-ul său.
Filmul spectaculos care a cucerit publicul din România. A ajuns rapid în topul preferințelor de pe Netflix
Este un film care s-a lansat recent, dar care a reușit, într-un timp foarte scurt, să se transforme în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Acum, acest film a ajuns și în topul preferințelor din țara noastră, iar popularitatea lui nu dă semne că ar încetini prea curând.
Superstițiile vedetelor, de Anul Nou. Marina Almășan: „Strecor 100 de euro în pantofi!" Oana Sîrbu: „Mănânc 12 boabe de struguri". Cine petrece singur Revelionul?
Ingredientul secret care nu trebuie să lipsească din salata de boeuf. Mulți oameni uită de el atunci când gătesc
De sărbători, pe mesele românilor din întreaga țară își vor face apariția nenumărate preparate tradiționale delicioase. Iar unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite este, fără doar și poate, salata de boeuf.
Cum i s-a schimbat viața Mirabelei Grădinaru după alegeri. Interdicția care i-a dat peste cap rutina: „A fost mai greu cu..."
Alegerea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului a adus schimbări majore nu doar în peisajul politic, ci și în rutina zilnică a familiei lui. Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață, a spus ce limită neașteptată a întâmpinat în primele săptămâni de mandat.
Horoscop joi, 1 ianuarie 2026. Fecioarele și Leii au noroc pe toate planurile. Ce nativ își schimbă destinul în prima zi a anului
Guvernul a aprobat, marţi, în ultima ședință din 2025, o ordonanţă de urgenţă care stabileşte un mecanism de control al concediilor medicale. Actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acordării concediilor medicale.
Unde pot petrece românii gratis Revelionul? Soliștii de top încing atmosfera în toată țara. Ce ascunde Dan Helciug în buzunar, pe scenă: „Poartă noroc!"
De ce piftia consumată alături de legume este una dintre cele mai inteligente alegeri alimentare din această perioadă
Piftia este adesea privită exclusiv ca un preparat tradițional, asociat meselor bogate de sărbători și exceselor culinare. În realitate, acest fel de mâncare aparent simplu poate deveni o alegere surprinzător de echilibrată, dacă este consumat corect și în combinațiile potrivite.
Câți bani a câștigat Prințul William în 2025. Veniturile lui sunt pe măsura statutului regal!
Poate că Prințul William, în vârstă de 43 de ani, nu primește un salariu lunar fix, așa cum se întâmplă în cazul celor mai mulți dintre noi, însă veniturile lui sunt pe măsura statutului regal. Iată cifrele oficiale ale câștigurilor viitorului monarh britanic pentru anul 2025!
Cele mai vizitate orașe în 2025. Ce destinații intră în topul recomandărilor pentru anul 2026
De-a lungul anului 2025, unele orașe au reușit să atragă nenumărați turiști din întreaga lume. Zeci de milioane de oameni au vizitat aceste locuri superbe, care s-au transformat în destinațiile de top ale acestui an.
Ce struguri ar trebui să mâncăm și de ce nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră. Sfaturile unui medic renumit
Într-o perioadă în care tot mai multe studii atrag atenția asupra importanței alimentației în menținerea sănătății creierului, specialiștii subliniază rolul esențial al antioxidanților naturali în protejarea celulelor nervoase.
Cele mai comune 10 întrebări pe care le au femeile înainte să meargă la ginecolog.
Care sunt uleiurile care ne îmbolnăvesc și alternativele naturale pentru o dietă sănătoasă
Uleiurile alimentare fac parte din rutina zilnică a bucătăriilor, fiind folosite pentru gătit, prăjit sau asezonat salate și sosuri. Totuși, nu toate uleiurile sunt create la fel, iar multe dintre ele, în special cele rafinate, pot deveni dăunătoare organismului atunci când sunt folosite frecvent la
Bartenderul Valentin Luca vine cu cele mai tari recomandări de cocktailuri de sărbători Tips and Tricks pentru noaptea de Revelion
Ești în pană de idei, nu știi unde să faci Revelionul și nici ce să prepari acasă în noaptea dintre ani?
Dan Negru, Revelion în Qatar! Cât a plătit pe o sticlă cu apă potabilă? Ce frumoși sunt copiii lui, care îi vor moșteni imperiul imobiliar! Foto exclusiv
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
Anul 2026 nu este doar un an obișnuit care se așterne în calendar, ci reprezintă începutul unei etape cu totul noi, marcate de energia puternică și transformatoare a numărului 1.
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
Luna decembrie este una festivă, în care cei mai mulți dintre noi luăm o pauză de la dieta pe care o ținem.
Meteorologii anunță vreme geroasă pentru noaptea de Revelion și ninsori. Cum va fi în primele zile ale lui 2026
A apărut ultima prognoză ANM pentru ultima noapte a anului. Conform specialiștilor, România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală.
2025 a fost un an negru la Hollywood! Am pierdut staruri de cinema și regizori renumiți pe care i-a îndrăgit o lume întreagă. Click! își amintește în acest articol de actorii, cântăreții și alte celebrități care au murit anul acesta.
Noapte însângerată pe șoselele României. Două accidente cu câte doi morți s-au petrecut în Sibiu și Dâmbovița
Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, într-o comună din Sibiu. La aproape 300 de kilometri distanță, în Dâmbovița, alți doi bărbați au avut aceeași soartă într-un alt accident.
Top 5 ritualuri de Anul Nou 2026 care îți pot influența norocul. Ce trebuie să facă fetele nemăritate pentru a-și cunoaște ursitul
Noaptea de Anul Nou este marcată, din cele mai vechi timpuri, de numeroase ritualuri, superstiții și obiceiuri despre care se spune că aduc noroc și prosperitate în anul care urmează. Iată cinci dintre cele mai cunoscute tradiții respectate în noaptea de Revelion.
Compatibilitate amoroasă conform horoscopului. Cu ce zodie ai cele mai mari șanse la o relație de lungă durată?
Te-ai întrebat vreodată de ce unele relații par să funcționeze ca prin magie, iar altele se destramă aproape înainte de a începe? Nu este întotdeauna vina lipsei de iubire sau a deciziilor greșite; de multe ori, secretul stă în compatibilitatea naturală dintre parteneri.
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Un actor renumit de la Hollywood a murit în cursul zilei de marți, la vârsta de numai 71 de ani. El era cunoscut de-a lungul întregii lumi pentru rolul său din serialul „The Wire”, în care interpreta un senator corupt.
Ai gătit carnea greșit tot timpul. Acest truc simplu cu morcovi o face mai suculentă și incredibil de delicioasă
Te-ai întrebat de ce uneori carnea friptă nu are gustul pe care îl aștepți? Nu este vina cărnii sau a condimentelor, ci un mic detaliu ignorat înainte ca ea să ajungă în tigaie. Dacă apare fum atunci când frigi, nu frigi carnea — o arzi.
A murit nepoata lui John F. Kennedy. De ce s-a stins din viață la 35 de ani: „Frumoasa noastră Tatiana a decedat în această dimineață"
Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit marți, după ce a pierdut lupta cu o formă agresivă de cancer. Jurnalista specializată în probleme climatice avea 35 de ani.
Cele mai tari felicitări și urări de Noul An. Ce să nu urezi unui prieten ca să nu aibă ghinion?
Mesajele de Anul Nou nu sunt simple formule de politețe, ci adevărate ritualuri verbale despre care tradiția spune că pot influența norocul, sănătatea și succesul din următoarele 12 luni. În timp ce unii aleg urări haioase sau scurte, alții țin cont de superstiții vechi de sute de ani.
Gene mai lungi și mai groase în 30 de secunde. Puțină pudră și vei obține un rezultat spectaculos
Majoritatea persoanelor au acasă un rimel care promite gene perfecte, dar rezultatul este adesea mai puțin spectaculos. De fapt, secretul genelor lungi și groase nu stă întotdeauna într-un produs, de multe ori contează și tehnica de aplicare.
Cea mai bună ciocolată caldă din toate timpurile. Trucul dezvăluit de specialiști care transformă total această băutură delicioasă
Ciocolata caldă este mult mai mult decât cacao în lapte. Este o băutură cu tradiție, care a evoluat de-a lungul secolelor și a fost perfecționată de cofetari și barista din întreaga lume.
Peisaje care par desprinse din povești, orașe cu arhitectură spectaculoasă și colțuri de natură care îți taie respirația. În 2026, unele destinații din lume continuă să uimească prin frumusețea lor autentică. Sunt locuri reale, dar atât de spectaculoase încât par ireal de frumoase și devin decorul p
Cea mai mare petrecere de Anul Nou de pe planetă recunoscută de Guinness World Records|VIDEO
Revelionul rămâne, la nivel global, cel mai mare spectacol public al bucuriei colective, un moment în care orașele își dispută atenția lumii prin artificii, concerte și mulțimi impresionante. Guinness World Records
Pentru mulți români, gătitul acasă rămâne un simbol al grijii pentru sănătate. Ideea că o masă preparată în propria bucătărie este automat mai bună decât orice produs de tip fast-food pare de necontestat. Și totuși, nutriționiștii atrag atenția asupra unei greșeli aparent minore, dar extrem de frecv
Alimentul banal din bucătărie care absoarbe mirosurile neplăcute mai bine decât bicarbonatul sau zațul de cafea. Este la fel de ieftin și are efect imediat
În lupta cu mirosurile persistente din bucătărie, majoritatea oamenilor se bazează pe soluții deja consacrate: bicarbonatul de sodiu sau zațul de cafea. Sunt ieftine, ușor de găsit și, de multe ori, eficiente. Cu toate acestea, puțini știu că există un aliment banal, prezent aproape în orice casă, c
Horoscop miercuri, 31 decembrie. Ultima zi din 2025 vine cu surprize pentru 4 nativi ai zodiacului: transformări, bani și reușite!
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ultima zi din anul 2025, miercuri, 31 decembrie.
De ce trebuie să pui, de fapt, o lingură de lemn pe oala care se află pe foc. Adevărul despre trucul folosit de gospodinele iscusite
Gospodinele pricepute știu că în bucătărie fiecare gest contează. Unele dintre cele mai eficiente secrete nu necesită aparate sofisticate sau ingrediente scumpe, ci doar puțină atenție și câteva trucuri transmise din generație în generație.
Jobul care sperie experții în inteligență artificială. Unde poți câștiga 555.000 de dolari pe an: „Dacă nu ți-e puțin frică, atunci nu..."
OpenAI caută un expert pentru unul dintre cele mai dificile joburi din domeniul inteligenței artificiale, oferind un salariu anual de 555.000 de dolari. Postul implică responsabilități uriașe, de la prevenirea riscurilor legate de sănătatea mintală și securitatea cibernetică, până la monitorizarea p
Un ciclu cosmic se închide și altul începe: Calul de Foc revine în 2026 după 60 de ani. Schimbări majore pentru majoritatea zodiilor
După șase decenii, un simbol rar și puternic revine în centrul atenției astrologiei orientale. Anul 2026 marchează întoarcerea Calului de Foc, un eveniment care, potrivit tradiției zodiacului chinezesc, aduce deopotrivă noroc, transformări radicale și perioade de instabilitate.
Crema de față făcută în casă, ideală pentru femeile peste 50 de ani. Tenul arată vizibil mai tânăr în doar 30 de zile
După vârsta de 50 de ani, pielea trece prin schimbări profunde: scade producția de colagen, tenul devine mai uscat, apar riduri mai adânci și se pierde din fermitate. Din acest motiv, multe femei caută soluții eficiente, dar blânde, care să hrănească pielea fără a o încărca cu substanțe agresive.
Ultimele cuvinte ale tatălui lui Carmen de la Sălciua pe patul de moarte. Mărturisirea care a șocat-o: „Nu era un om sentimental"
Tatăl lui Carmen de la Sălciua s-a stins din viață în vara anului 2025, în urmă cu aproximativ șase luni. Abia acum, artista a găsit puterea să vorbească deschis despre ultimul moment petrecut împreună – o scenă intimă, încărcată de emoție.
Ionuț Galani știe ce vrea pentru 2026! „Să uităm de probleme și să fie cât mai aproape de familie"
Ionuț Galani (47 de ani) este cel mai îndrăgit artist de muzică grecească de la noi.
Știai că forma, dimensiunea și învelișul unei pastilei influențează cât de repede își face efectul?
La prima vedere, o pastilă poate părea doar o formă simplă, rotunda, ovală, mică sau mai mare. Însă, în realitate, în spatele fiecărei tablete stă o întreagă arhitectură de precizie, iar fiecare detaliu este rezultatul unor decizii științifice precise, cu impact direct asupra eficienței tratamentulu
Cum trebuie să arate masa de Revelion în viziunea terapeutului vedetelor, Carmen Barcan: „Eu recomand puțin și bun! Nu ne dorim să pășim cu kilograme în plus în 2026!"
Carmen Barcan, cunoscutul terapeut al vedetelor, care are grijă de silueta și de kilogramele persoanelor publice, a realizat un meniu diversificat și sănătos pentru masa de Revelion.
Compania Eurostar a anunțat marți, 30 decembrie, suspendarea tuturor trenurilor dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles, până la o nouă notificare.
Ți se face pielea de găină! Ce semn divin a primit Silvana Rîciu, de la Ion Drăgan: „Nimeni nu văzuse"
Moartea fulgerătoare a lui Ion Drăgan, stins din viață chiar în prima zi de Crăciun, în urma unui infarct, a lăsat în urmă o durere imensă în lumea muzicii populare.
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat"
Ies la iveală detalii șocante în cazul crimei care a cutremurat Sibiu. Ancheta desfășurată de autorități conturează un tablou tot mai clar al unei răzbunări macabre, puse în scenă cu sânge rece chiar de fiica victimei.
Cum ne putem împlini dorințele în noaptea dintre ani. Ritualul magic recomandat de un numerolog român
Noaptea dintre ani este considerată un moment special, încărcat de energie pozitivă, care poate sprijini împlinirea dorințelor pentru anul care vine. Numerologul Anatol Basarab dezvăluie un ritual simplu, la îndemâna oricui, pentru a transforma dorințele în realitate.
Șamanii din Peru și-au reluat tradiția anuală de a face predicții pentru noul an. În cadrul unei ceremonii speciale, aceștia s-au rugat pentru pace în lume și au avertizat că războaiele, inclusiv conflictul dintre Rusia și Ucraina, vor continua în 2026.
Peste 500.000 de euro economisiți din comisioane imobiliare în primele luni de funcționare a platformei rentnbuy
În primele luni de la lansare și până la finalul anului, utilizatorii platformei rentnbuy au economisit peste 532.000 de euro în comisioane imobiliare, potrivit unei analize realizate de companie pe baza tranzacțiilor estimate intermediate prin platformă.
Noaptea de 30 decembrie ascunde tradiții și superstiții care pregătesc un nou început plin de noroc și energie
În timp ce majoritatea oamenilor se pregătesc pentru petrecerea de Revelion, noaptea de 30 decembrie ascunde mici tradiții și superstiții care ajută la „curățarea” anului care se încheie și la pregătirea pentru un început proaspăt.
