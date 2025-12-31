Cum sărbătoresc francezii Anul Nou: Petreceri somptuoase și șampanie din belșug | AUDIO
Europa FM, 31 decembrie 2025 21:40
Anul nou se celebrează diferit de la țară la țară. În Franța, trecerea în noul an se face somptuos și festiv, cu ținute elegante, preparate fine, șampanie și, desigur, cadouri. Ziua de 31 decembrie este cunoscută ca ziua Sfântului Silvester. De aici și denumirea de La fête de Saint-Sylvestre. Până și petrecerea de Anul Nou […]
• • •
Australienii, printre primii care intră în noul an. De ce este Revelionul altfel la australieni decât la europeni și americani | AUDIO # Europa FM
Australienii sunt printre primii din lume care intră în noul an, iar momentul este sărbătorit adesea în aer liber, datorită vremii calde. La fel ca românii, și australienii ascund în plăcinta de Anul Nou câte o monedă. Sărbătorirea Anului Nou în Australia este semnificativ diferită de sărbătorirea în America sau Europa. Principalul motiv este clima. […]
În Italia, noaptea dintre ani se numește Capodanno. Pe masă se pun mâncăruri speciale, despre care se spune că aduc bogăție și abundență. La Napoli, de exemplu, există obiceiul de a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Spre deosebire de Crăciun, sărbătoarea de Anul Nou nu este una care se […]
Sărbătorirea Anului Nou la români și superstiții legate de trecerea dintre ani. De ce e bine să mănânci pește și să ții ușa casei deschisă la miezul nopții | AUDIO # Europa FM
Trecerea într-un nou an este însoțită în țara noastră de numeroase obiceiuri, tradiții ori datini din vechime, pe care le găsim cu precădere în zonele rurale. În noaptea dintre ani, în unele sate din Moldova tinerii merg din poartă în poartă cu plugușorul și umblă cu ursul. Există și destule superstiții la noi în țară […]
În întreaga lume, Anul Nou reprezintă un prilej de bucurie, speranță și gânduri bune, însă obiceiurile prin care este sărbătorit diferă de la un popor la altul și de la o cultură la alta. Unii cred că dacă la miezul nopții au bani asupra lor, vor fi mai bogați în anul ce urmează. Alții speră […]
Tradiții de Anul Nou în Spania: În noaptea dintre ani se mănâncă 12 boabe de strugure | AUDIO # Europa FM
În Spania, în noaptea dintre ani se mănâncă 12 boabe de strugure. Fiecare boabă reprezintă câte o lună din anul care urmează. În funcție de cât de dulce este, așa va fi și luna respectivă, mai bună sau mai dificilă. Cele 12 boabe de strugure trebuie consumate în ultimele secunde din anul care se încheie […]
Nicuşor Dan, jucăria Labubu, cum se face cozonacul și idei de afaceri la țară, sunt printre cele mai populare căutări ale românilor în 2025 pe internet. Lista prezentată de Google mai cuprinde și filme, rețete sau întrebări despre vreme. Nicuşor Dan, George Simion și prezența la vot, se află în topul căutărilor populare pe Google […]
Mersul cu sorcova de Anul Nou. Ce înseamnă și ce le aduce celor colindați, conform credinței populare # Europa FM
De Anul Nou, tinerii colindă casele cunoscuților cu plugușorul, cu sorcova și, în unele zone ale țării, desfășoară în curțile oamenilor adevărate spectacole live de dans, urături și paradă în diverse costumații. Colindatul sau uratul pe la case constituie un obicei străvechi, care continuă să fie practicat și în prezent. Conform credințelor populare, cântecele de […]
Anul Nou, deși nu este la fel de bogat în tradiții precum Crăciunul, oferă momente inedite în fiecare colț al lumii. În Austria, meniul de Revelion include nelipsita carne de porc, iar uneori masa este decorată cu purceluși din ciocolată. Tot aici există un obicei inedit: oamenii topesc bucăți mici de plumb într-o linguriță deasupra […]
Cum petrec portughezii de Anul Nou. Ce înseamnă dacă săruți o persoană dragă la miezul nopții și de ce trebuie să ai în palmă 12 stafide | AUDIO # Europa FM
Anul Nou este marcat cu tradiții specifice în fiecare țară din lume, iar Portugalia nu face excepție. Ca să alunge energia negativă din anul ce urmează, portughezii ies în noaptea dintre ani pe stradă și fac zgomot cu oale și tigăi ori claxonează dacă se află în mașină. Un alt obicei implică purtarea unei lenjerii […]
Sărbătorirea Anului Nou în Cehia. Ce preparate nu lipsesc de pe masa festivă a cehilor și ce fruct folosesc pentru a-și prezice norocul în noul an | AUDIO # Europa FM
Anul Nou este una dintre cele mai mari sărbători din Cehia. De Revelion, cehii beau șampanie și vin fiert, iar de pe masa festivă nu lipsesc preparate precum carnea de porc, varza acră sau lintea. Cu această ocazie cehii își trimit felicitări unii altora și cadouri. Cehii preferă să prezică cât vor câștiga în noul […]
Se circulă cu dificultate pe Autostrada A1 Sibiu–Deva, unde ninge abundent, iar zăpada s-a depus pe partea carosabilă. Condiții similare sunt semnalate și pe Valea Oltului, între Câineni și Boița. Update. 18:30 Circulația a fost reluată pe Valea Oltului. Utilajele de deszăpezire acționează pe carosabil Știrea inițială La puțin timp după ce a început să […]
Grecii marchează trecerea dintre ani prin tradiția vasilopitei, o pâine tradițională în care este ascuns un bănuț. Jocul de cărți în seara dintre ani rămâne, de asemenea, o adevărată tradiție. Preparatul tradițional este vasilopita, o pâine în interiorul căreia a fost ascuns un bănuț înainte de a fi pusă în cuptor. Pâinea se taie exact […]
Guvernul Italiei a aprobat producția de vinuri cu conținut scăzut de alcool și fără alcool | AUDIO # Europa FM
Undă verde pentru producția de vinuri dealcoolizate în Italia. Guvernul a aprobat decizia prin care producția de vin dealcoolizat, tot mai popular printre europeni, va fi taxată. Până acum, alcoolul care era extras din vin nu putea fi impozitat în peninsulă. Ministerele Agriculturii și Finanțelor de la Roma au semnat un decret care stabilește oficial […]
Trei bătrâni diagnosticați cu râie într-o unitate medico-socială din județul Dolj. DSP a declanșat anchetă epidemiologică | AUDIO # Europa FM
Alertă sanitară într-o unitate medico-socială din județul Dolj. Trei bătrâni au fost diagnosticați cu râie, iar Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă epidemiologică. Cazurile au fost confirmate la o unitate medico-socială din localitatea Amărăștii de Jos. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Dolj, din totalul de 39 de beneficiari, trei femei au fost diagnosticate […]
Controale la balastiere din patru județe, soldate cu sancțiuni și amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Diana Buzoianu: „Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă legal” # Europa FM
Zeci de sancțiuni, suspendări de activitate și amenzi de peste un milion și jumătate de lei pentru exploatări ilegale la balastiere din județele Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș – anunță Ministerul Mediului. Controalele au fost efectuate în ultimele trei luni. În cazurile grave – precizează Ministerul – vor fi sesizate organele penale. În unele situații, […]
Arad: 60 de noi cazuri de gripă confirmate într-o săptămână. Paturile secțiilor Spitalului Județean care tratează afecțiunile respiratorii sunt ocupate aproape complet | AUDIO # Europa FM
60 de noi cazuri de gripă au fost confirmate în Arad, doar în ultima săptămână. Paturile secțiilor Spitalului Județean care tratează afecțiunile respiratorii sunt ocupate aproape complet. 186 de persoane – 63 de adulți și 123 de minori – au ajuns, în ultima săptămână, în Unitatea de Primire Urgențe și în cabinetele de specialitate din […]
Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București. Instanța urmează să se pronunțe și pe fond | AUDIO # Europa FM
Reforma Autorității pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a fost blocată în instanță, suspendată de Curtea de Apel București. Ca urmare a legii impuse de Guvernul Bolojan și aprobată de Parlament, reforma instituției ar fi însemnat ca, de la 1 ianuarie, aproape 90 de angajați să fie concediați. Suspendarea este ca urmare a procesului început […]
Revelionul în Marea Britanie: Obiceiuri și superstiții inedite pentru un an norocos | AUDIO # Europa FM
Cum se sărbătorește Anul Nou în Marea Britanie? După miezul nopții, oamenii își vizitează prietenii, aducând cu ei prăjituri și bere condimentată. În Scoția, vizitatorul poate începe cu urările abia după ce capul casei îi vorbește. Conform unei superstiții, primul care pășește pragul casei în noul an aduce noroc locuitorilor săi pentru tot anul care […]
Tradiții și obiceiuri în Finlanda, de Anul Nou. Ce rol are topirea unei potcoave și ce tipuri de cadouri își dăruiesc finlandezii | AUDIO # Europa FM
Anul Nou este singura perioadă din an în care în Finlanda sunt permise artificiile. Finlandezii nu își fac cadouri scumpe cu această ocazie, dar cele pe care le fac constau în echipamente sportive și lumânări. De Anul Nou, finlandezii mai fac un lucru inedit: topesc o potcoavă din staniu, iar apoi analizează forma în care […]
Atenționare InfoCons: Masa de Revelion poate conține până la 231 de E-uri și sute de grame de zahăr și sare | AUDIO # Europa FM
Atenționare de la Asociația InfoCons: Masă de Revelion cu până la 231 de E-uri și aditivi alimentari! Meniul pentru noaptea dintre ani poate conține peste 50 de grame de sare și peste 260 de grame de zahăr, mai semnalează Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Pentru 100 de grame din fiecare fel de mâncare se pot găsi […]
Maia Sandu, despre problemele profunde din Justiție: „Unii judecători admit intenționat tergiversări”/ „Schemele de sabotaj și de corupție din sistemul de justiție nu au dispărut” | AUDIO # Europa FM
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că problemele profunde din justiție – precum tergiversarea dosarelor și corupția – încă persistă. Declarațiile au fost făcute după ce Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă lege pentru consolidarea transparenței în dosarele de corupție. Președinta Maia Sandu a salutat inițiativa, însă a criticat lipsa unor reacții ferme din […]
Arad: Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți în această perioadă în privința colindătorilor, după ce doi tineri, care se dădeau drept colindători, au încercat să intre în mai multe apartamente | AUDIO # Europa FM
Atenție la hoții deghizați în colindători. Locatarii unui bloc din Arad au sunat la 112, speriați că două persoane, care se dădeau drept colindători, încercau clanțele apartamentelor. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului. Incidentul a avut loc pe strada Cocorilor din oraș. La sosirea echipajului de poliție, cele două persoane au încercat să fugă, […]
Ciprian Ciucu respinge acuzațiile potrivit cărora a trecut în CV o funcție pe care nu a deținut-o: „Am întrebat conducerea universității: ‹Dar eu ce pun în CV?›” / „Mi-au răspuns că sunt ‹încadrat› pe postul de lector și să trec lector” | AUDIO # Europa FM
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că și-a corectat CV-ul după ce publicația edupedu a scris că și-a trecut în mai multe prezentări publice o funcție pe care nu ar fi deținut-o: cea de lector la Universitatea din București. Edilul precizează că nu e vorba de o impostură, ci de o înțelegere eronată a […]
În Japonia, Anul Nou reprezintă un nou început. Cum sărbătoresc japonezii trecerea în noul an | AUDIO # Europa FM
Cultura japoneză se remarcă prin rafinament și simbolism, iar acest lucru se reflectă și în tradițiile și obiceiurile de Revelion. În Japonia, cele mai multe familii celebrează Anul Nou până pe 7 ianuarie, acordând o atenție deosebită decorării caselor și intrărilor. Sunt folosite ramuri de brad, pin și bambus, reunite într-un aranjament tradițional numit Kadomatsu. […]
Tradiții de Anul Nou în Danemarca. Săritul de pe scaun înainte de miezul nopții și aruncatul veselei în uși | AUDIO # Europa FM
Danezii sărbătoresc Anul Nou în manieră proprie: sparg farfurii și pahare de ușile apropiaților, în semn de noroc și sar de pe scaune înainte ca ceasul să anunțe trecerea dintre ani, un obicei, de asemenea, legat de șansele din anul care vine. Astfel, dacă plănuiți să petreceți Revelionul în Danemarca, nu vă alarmați când vedeți […]
Compania feroviară Eurostar suspendă toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles în urma unor incidente tehnice | AUDIO # Europa FM
În plin sezon al călătoriilor de sărbători, Eurostar suspendă toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles până la noi ordine. Motivul este un dublu incident tehnic care a avut loc în tunelul de sub Canalul Mânecii. Patru trenuri Paris-Londra din această după-amiază și seară au fost deja anulate. O problemă cu alimentarea cu energie […]
Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică se va acorda până la finalul anului 2026 | AUDIO # Europa FM
Persoanele cu venituri mici vor fi ajutate să-și achite facturile la curent electric și în 2026. Ajutorul lunar, în valoare de 50 de lei, se va acorda până la finalul anului, după ce Guvernul a modificat, prin ordonanță de urgență, măsura de sprijin programată să se aplice până la finalul lunii martie 2026. Ajutorul pentru […]
Prima ligă profesionistă de fotbal din Italia renunță la mingea portocalie. Fanii cu daltonism au reclamat că nu o pot vedea în timpul meciurilor | AUDIO # Europa FM
Prima ligă profesionistă de fotbal din Italia – Serie A – renunță la mingea de culoare portocalie, după numeroase reclamații. Fanii care suferă de daltonism nu văd mingea în timpul partidelor, spune președintele ligii. Mingile portocalii vor fi scoase din uz, însă mai durează până când vor fi produse altele mai vizibile, de culoare galbenă […]
La Arad, tradiția artificiilor de Revelion se păstrează. Primarul municipiului: Problemele cele mai mari nu sunt focurile de artificii, ci de faptul că în decembrie și ianuarie „lumea aruncă cu petarde” | AUDIO # Europa FM
Contrar deciziei unor municipalități, care au renunțat la spectacolele de artificii pentru Revelion, la Arad tradiția se păstrează. Autoritățile anunță că arădenii vor avea parte de un spectaculos foc de artificii în noaptea dintre ani, la petrecerea organizată în centrul orașului. Mii de oameni petrec Revelionul în stradă. Atracția de la miezul nopții este chiar […]
În Statele Unite, Anul Nou este sărbătorit pe străzile orașelor, aceeași tradiție regăsindu-se și în Canada. Omenii se adună în Times Square sau urmăresc la televizor coborârea faimoasei „New Year’s Eve Ball”, o minge uriașă iluminată care marchează oficial trecerea în Noul An. Oamenii sărbătoresc trecerea în noul an participând la petreceri tradiționale. În […]
17:40
Guvernul se reunește în ultima ședință din 2025. Amânarea termenului de instalare a repartitoarelor de căldură și ajutoarele pentru veterani, pe agendă # Europa FM
Chiar la această oră, Guvernul se reunește în ultima ședință din 2025. Printre altele, este de așteptat să se discute despre amânarea termenului de instalare a repartitoarelor de căldură, dar și despre menținerea la valoarea actuală a ajutorului pentru veteranii și văduvele de război. Potrivit unor surse, Executivul ar putea să discute despre amânarea cu […]
Vreme geroasă în toată țara în noaptea de Revelion. Temperaturile, scăzute și în Capitală, cu „un cer care se va menține mai mult senin”. Meteorolog: Valorile termice sunt puțin sub mediile multianuale | AUDIO # Europa FM
Vreme geroasă în toată țara în noaptea de Revelion. Meteorologii spun că temperaturi ușor pozitive se vor înregistra doar în sudul țării. Ninsorile vor fi doar slabe, iar la munte vântul va sufla în rafale de 70 până la 90 de kilometri pe oră. Mihai Huștiu, meteorolog la Administrația Națională de Meteorologie: „În noaptea dintre […]
Noul primar al Capitalei a trecut în CV o funcție pe care nu a deținut-o, lector la Universitatea din București. Edilul nu îndeplinea condițiile legale pentru a ocupa un astfel de pos | AUDIO # Europa FM
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a trecut în prezentarea de pe site-ul municipalității o funcție pe care nu a deținut-o: cea de lector la Universitatea din București. Edilul nu îndeplinea condițiile legale pentru a ocupa un astfel de post, scrie edupedu.ro. Universitatea din București confirmă că Ciprian Ciucu nu a fost lector, ci colaborator […]
Indignare în rândul politicienilor, după ce patru judecători au boicotat din nou ședința CCR. Radu Miruță: „Vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției” | AUDIO # Europa FM
Indignare în rândul politicienilor, după ce patru judecători ai CCR au boicotat din nou ședința în care urma să se decidă dacă reforma pensiilor magistraților este constituțională sau nu. Cele mai numeroase reacții au fost din partea USR, care cer reforma din temelii a Curții Constituționale și încetarea mandatului celor care au refuzat să vină […]
Deficitul bugetar pentru primele 11 luni din acest an a ajuns la 6,4% din Produsul Intern Brut, față de 7,1% anul trecut, anunță Ministerul Finanțelor. Instituția susține că diferența dintre cheltuieli și venituri a scăzut ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Astfel, statul încasează mai mult din impozite, dar, din iulie, cheltuie […]
Doi foști directori ai companiei ELCEN, trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită | AUDIO # Europa FM
Doi foști directori ai companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN) au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită. Fostul director comercial și fostul director general sunt acuzați că au primit 40.000 de lei de la oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție precizează că fostul director […]
Barajul Paltinu, umplut în proporție de peste 50%. Apele Române transmit că necesarul de apă din județul Prahova este asigurat | AUDIO # Europa FM
Barajul Paltinu a fost umplut în proporție de peste 50%. Administrația Națională „Apele Române” a dat asigurări că volumul este suficient pentru a acoperi necesarul de apă din județul Prahova. Totuși, lucrările la baraj vor continua, iar, pe termen mediu, o intervenție majoră este inevitabilă, mai anunță instituția. După noi intervenții tehnice, sistemul de alimentare […]
Mâine, Poșta Națională din Danemarca va livra ultimele scrisori. PostNord a anunțat încetarea definitivă a livrării scrisorilor fizice, un serviciu pe care l-a prestat timp de 400 de ani. Decizia vine după ce numărul celor care trimit scrisori a scăzut cu aproape 90%. Cei care vor să trimită în continuare scrisori o pot face printr-o […]
Documentația pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava-Siret, transmisă pentru validare. Drumul va lega România de Ucraina | AUDIO # Europa FM
A fost transmisă pentru validare documentația pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Suceava-Siret, care va lega România de Ucraina prin drum de mare viteză, anunță Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Ruta ar putea fi importantă pentru transportul din Europa de Est, astfel ar putea fi ocolite drumurile de mare viteză din Ungaria. Drumul expres Suceava […]
Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone o reședință a președintelui Vladimir Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace | AUDIO # Europa FM
Rusia acuză Ucraina că a atacat o reședință a președintelui Vladimir Putin și anunță că își va revizui poziția de negociere a planului de pace. Kievul, la rândul său, acuză Moscova de minciună. Schimbul de replici vine după ce președintele american, Donald Trump, s-a declarat optimist și a afirmat că Rusia și Ucraina sunt foarte […]
România încheie anul ca cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
România încheie anul ca cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană. Datele Comisiei Europene arată că fermierii români au livrat peste o treime din totalul exporturilor de cereale ale Uniunii. Țara noastră este lider la grâu, porumb și orz. În primele 25 de săptămâni ale anului comercial 2025–2026, România a exportat peste șase […]
Mai multe orașe din țară renunță la focurile de artificii de Revelion pentru a proteja animalele și păsările. Directorul Stațiunii Biologice Marine Agigea avertizează că multe păsări sălbatice mor după astfel de evenimente | AUDIO # Europa FM
Mai multe orașe din țară renunță la focurile de artificii din noaptea de Revelion. Motivul: zgomotul și luminile puternice afectează animalele și le produc traume grave. În cazul păsărilor sălbatice, sute sau chiar mii de exemplare mor după astfel de evenimente. Până în prezent, primăriile din Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Suceava, Buzău, Constanța, dar și din […]
Guvernul nu taie alocația de hrană pentru copiii cu HIV sau SIDA. Neînțelegerea a apărut ca urmare a unei confuzii legislative, anunță UNOPA | AUDIO # Europa FM
Eroare comunicată de Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV sau SIDA. După ce inițial a anunțat că Guvernul ar urma să taie alocația de hrană pentru copiii cu HIV sau SIDA, federația precizează acum că a fost vorba despre o încurcătură la articolele din lege. Confuzia vine din faptul că articolul 58, indice […]
Gorj: Medicul concediat de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, după ce a trimis un pacient în stare gravă pentru consult la alte secții, reangajat la două spitale de stat | AUDIO # Europa FM
Decizie controversată în privința unui medic din Gorj. Dat afară de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu și cercetat de Colegiul Medicilor, acesta a fost reangajat la două spitale de stat din Gorj. Medicului i s-a reproșat faptul că a dispus plimbarea între secții a doi pacienți până când aceștia au decedat. Medicului […]
Sondaj: Cum a fost perceput anul 2025 de către români. Peste două treimi spun că situația economică le-a afectat echilibrul emoțional | AUDIO # Europa FM
Anul 2025 a fost perceput de români ca un an al rezistenței, nu al progresului. Mai mult de jumătate dintre aceștia spun că au avut un an bun sau foarte bun, însă pentru o parte dintre ei, stresul și presiunea economică au fost principalele obstacole în calea fericirii. Peste două treimi dintre românii care au […]
Noi detalii despre crima din Sibiu. Femeia care și-a ucis mama s-a folosit de tehnici de manipulare pentru a o convinge pe asistentă să-i procure o mare cantitate de sedative | AUDIO # Europa FM
Detalii șocante ies la iveală în cazul femeii din Sibiu pe care fiica sa ar fi ucis-o în vara anului trecut. Totul ar fi fost planificat în cel mai mic detaliu. Procurorii spun că fiica femeii s-a folosit de tehnici de manipulare pentru a o convinge pe o asistentă de la Camera de Gardă a […]
Prima reacție a celor patru judecători care au boicotat ședințele Curții Constituționale. Aceștia reclamă că au fost chemați la serviciu într-o zi nelucrătoare | AUDIO # Europa FM
Cei patru judecători care au boicotat ședințele Curții Constituționale se plâng că au fost chemați la serviciu duminică, într-o zi nelucrătoare, fapt fără precedent în practica CCR. Într-un punct de vedere dat publicității, judecătorii propuși de PSD – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – susțin că absența lor nu a însemnat […]
Constanța: Cercetătorii Institutului de Cercetări Marine au sărbătorit aclimatizarea stridiilor japoneze în Marea Neagră. Cercetător: „Au crescut foarte bine și mingea este, în acest moment, la investitorii privați” | AUDIO # Europa FM
Experiment reușit al biologilor de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța. Datorită lor, stridia japoneză s-a aclimatizat cu succes în apele teritoriale române ale Mării Negre. Astfel, una dintre cele mai apreciate delicatese ale gastronomiei mondiale poate fi servită în cherhanele și restaurantele de la noi. Sfârșitul de an a […]
Echipele Salvamont Argeș au ajuns la cei patru turiști din Republica Moldova, blocați de duminică în refugiul Călțun | AUDIO # Europa FM
Echipele Salvamont Argeș au ajuns la cei patru turiști din Republica Moldova, blocați încă de duminică în refugiul Călțun, din Munții Făgăraș. Grupul de turiști a așteptat intervenția echipelor timp de 16 ore, la 2.200 de metri altitudine, în plin cod roșu de ninsori și viscol. Operațiunea de recuperare este încă în desfășurare, ne-a transmis […]
