StiriDiaspora.ro, 31 decembrie 2025 23:10
Un medicament experimental încetinește progresia timpurie a bolii...
Un medicament experimental încetinește progresia timpurie a bolii...
Cercetătorii au descoperit cinci etape ale dezvoltării creierului
Premiile Oscar, doar pe YouTube, începând cu 2029
Pastilă pentru creșterea libidoului la femeile, aprobată de FDA
FDA aprobă o nouă versiune a medicamentului Wegovy
India depășește Japonia și ajunge a patra putere economică
Vrei să vizitezi Muzeul Luvru, plătești mai mult
Studiu: inversarea îmbătrânirii biologice, posibilă
Spania, număr record de rezidenți
The Telegraph a desemnat-o pe Maia Sandu drept "Liderul Mondial al...
Infractor român periculos, prins după 10 ani într-un hotel din Cremona
Cine plătește și cum se colectează taxa de 25 de lei pe coletele...
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani
Semnal de alarmă. BBC: Tinerii părăsesc Marea Britanie și nu se mai...
O româncă care a muncit în străinătate și a făcut economii s-a...
Explozie puternică în Portul Constanța. Doi oameni au murit
Câți români trăiesc de fapt în Italia. Cifra surprinzătoare...
Încă 90.000 de muncitori străini vin la anul în România. Domeniile...
Trei români blocați în urma accidentului de telecabină din Italia....
A fost prins bărbatul care a înjunghiat mortal un român într-un bar...
Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu privire la atacul asupra...
Accident de telecabină în Italia. 100 de oameni blocați pe vârful...
Scandal monstru între albanezi și români într-o benzinărie din...
Mai mulți români au ocupat abuziv o clădire din Milano și au făcut...
"Camionul de Crăciun". 16.000 de copii din şase judeţe din România...
Românii s-au îmbulzit la târgurile de Crăciun din București. Cifre...
Ce este baliza V16, obligatorie pentru toți șoferii din Spania din...
Cum fraudează românii statul german cu milioane de euro anual....
Putin l-a sunat pe Trump și i-a spus că Ucraina i-a atacat palatul...
Augustin Zegrean spune că cererea de amânare a celor patru...
"Marele exod". Românii pleacă din Marea Britanie, nemulțumiți de...
Pedepse drastice pentru vitezomani în Franța: Depășirea limitei cu...
Germania schimbă modul de calcul al asigurărilor auto. Milioane de...
Noi detalii în cazul femeii care a comandat uciderea mamei: averea...
Poliția a închis defintiv piscina naturală din Tenerife în care au...
Român condamnat la 2 ani de închisoare în Spania, după ce a furat...
Fan al lui Georgescu, amendă penală de 8.400 de lei după ce a...
Ședința CCR în care trebuia decisă soarta pensiilor speciale a fost...
Băiețel român de 10 ani, salvat de un medic italian: "Practic nu...
Trump: Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia şi Ucraina
Inundații grave în Spania: Un mort și mai multe persoane dispărute
O mamă și fiica ei de 15 ani au murit în Italia, după ce au mâncat...
Gata cu "all-inclusive" în Turcia. Autoritățile de la Ankara...
CCR, decizie cu privire la pensiile magistraților
Incendiu puternic în București. A fost emis mesaj RO-ALERT
Șoferul român care a lovit un biciclist în Italia și l-a târât sute...
Crăciun cu ghinion pentru un șofer român în Italia: poliția i-a...
A murit Brigitte Bardot. Celebra actriță avea 91 de ani
Cine a fost Petru, românul fără adăpost care a murit de Crăciun pe...
Lavrov amenință Europa: Orice fel de trupe desfășurate în Ucraina...
