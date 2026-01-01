Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Tradiții și obiceiuri pentru noroc, în ziua ”păzitorului de duhuri rele”
TeleM Iași , 1 ianuarie 2026 08:50
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai...
Anul 2025 a fost unul dificil pentru profesorii din învățământul preuniversitar, marcat de incertitudine și...
La doar 22 de ani, Petronel Arăriței îmbină cu succes meseria de pompier și pasiunea...
La tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I...
2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note de 10 la gimnastică
2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note...
Impozitele locale se majorează în acest an şi se introduce un impozit fix de 40...
Două noi decese provocate de un virus gripal au fost înregistrate în ultima săptămână, astfel...
În fiecare an, Vorona este comuna unde se adună foarte mulți oameni, din județul Botoșani...
Nicușor Dan: "Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni!"
Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a transmis un mesaj de reflecție și responsabilitate,...
Și 'moartea' se scumpește în România. Prețul unui loc de veci în Bârlad va crește cu peste 65% din 2026
Municipiul Bârlad se pregătește pentru majorări consistente ale taxelor percepute pentru serviciile funerare și pentru...
Primăria Miroslava a obținut o finanțare nerambursabilă pentru construcția unei grădinițe în Valea Ursului
Noua unitate de învățământ va avea o capacitate de 12 grupe de copii, va funcționa...
România încheie anul 2025 cu un bilanț fără precedent în domeniul infrastructurii rutiere, un an...
Revelion mai scump pentru români: creșteri de prețuri la servicii și produse specifice sărbătorilor
Noaptea dintre ani vine, și în acest an, cu costuri mai ridicate pentru români. Datele...
Într-un scenariu optimist, 2026 ar putea aduce o schimbare semnificativă în infrastructura rutieră din România,...
Pensionarii din România se află într-o perioadă dificilă, fiind printre cele mai afectate categorii sociale...
Cu pensula în mână și eleganța în fiecare detaliu, Victoria Terenti, unul dintre cei mai...
Pregatirile pentru seara de Revelion sunt in toi iar specialistii au cateva recomandari pentru mesele...
Începând cu anul 2026, locurile de parcare publică din Iași vor deveni mult mai scumpe,...
Premierul Ilie Bolojan a anunțat detalii despre ordonanța „trenuleț" care a fost adoptată pe 23...
Echipa de proiect a CNIR a avut discuții cu autoritățile locale din Joseni și Ditrău,...
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1...
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost prins în flagrant, în timp...
Ieri a fost depus proiectul „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț", în...
Mersul cu Plugușorul este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Anul Nou din România....
Azi noapte, la ora 22:24 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Drăgănești pentru...
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe...
În noaptea de Revelion, după terminarea evenimentelor din Piața Palatului, C.T.P. Iași va asigura transport...
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de...
Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se alătură efortului european de...
În această dimineață, în cadrul manifestărilor desfășurate la Ruginoasa, un grup de participare a depășit...
Ambulatoriile de specialitate intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității...
Salvamontiștii sibieni îi sfătuiesc pe turiști să evite traseele de la altitudinea de peste 1.800...
Guvernul a avut, marți, ultima sa ședință de anul acesta și a adoptat o serie...
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat, astăzi, licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4...
DNA trimite în judecată zeci de persoane într-un dosar de corupție privind fraudarea examenului de rezidențiat la Galați
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat astazi trimiterea în judecată sub control judiciar a unui...
Astăzi, Bogdan Lupu, inginer constructor, în vârstă de 37 de ani, a depus jurământul de...
Ieșenii vor plăti în 2026 impozite mai mari pentru mașinile hibride poluante, în timp ce...
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care introduce noi proceduri și controale pentru...
Varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului a fost scoasă la licitație, fiind cea mai mare...
Vești mai puțin bune pentru ieșeni. Din 2026, taxele și impozitele locale vor crește, după...
Iașul întâmpină Anul Nou 2026 cu un spectacol în fața Palatului Culturii. Primăria Municipiului și...
Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un ordin care prevede înființarea programului AP-Stoma, un...
La Bacău începe producția locală de sisteme radar mobile avansate, în parteneriat cu o companie...
Ne aflam in plin sezon de gripa. De la venirea iernii, peste 220 de pacienți...
Jandarmii Grupării Mobile Bacău au indisponibilizat peste 5.400 de articole pirotehnice în orașul Târgu Neamț....
ArcelorMittal Hunedoara S.A. a anunțat semnarea unui acord cu UMB Grup privind vânzarea activelor sale,...
CIA a efectuat un atac cu dronă la începutul acestei luni asupra unei instalații portuare...
Anul Nou aduce la Galaţi o creştere record a taxei la gunoi: "Muncim mai mult ca să supravieţuim"
Anul Nou vine cu taxe mai mari inclusiv la gunoi. La Galaţi, tariful la salubritate se majorează cu...
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din județul Galați. Un bărbat de 55 de ani, rănit grav
Explozie urmată de incendiu într-o casă din judeţul Galaţi. Un bărbat de 55 de ani a ajuns la...
Respectarea intervalelor destinate odihnei constituie o responsabilitate esențială pentru cetățenii care împart același imobil, nerespectarea...
