Bulgaria a trecut la moneda euro. Îngrijorări privind posibile creșteri de prețuri și instabilitate politică
PSNews.ro, 1 ianuarie 2026 11:50
Bulgaria s-a alăturat de astăzi zonei euro. A devenit astfel a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană. Este o decizie istorică însoțită de îngrijorări legate de posibile creșteri de prețuri și de instabilitate politică. Ţara este deja marcată de proteste şi crize guvernamentale. Bulgaria a visat de multă vreme la aderarea la euro. Guverne
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a numit-o pe Mihaela Nedelcu într-o funcție de conducere, în ultima zi a anului 2025. Anunţul a fost făcut de jurnalistul Mihai Belu, citat de Mediafax. Numirea Mihaelei Nedelcu este una controversată deoarece numele ei apare într-un dosar de corupție instrumentat de DNA încă din 2017. În
Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. Obiceiuri şi tradiţii
Pe 1 ianuarie, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile cel Mare. Este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele". Data are o semnificație aparte, întrucât coincide cu începutul noului an. Reprezintă una dintre cele mai importante sărbători
Bulgaria a trecut la moneda euro. Îngrijorări privind posibile creșteri de prețuri și instabilitate politică
Bulgaria s-a alăturat de astăzi zonei euro. A devenit astfel a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană. Este o decizie istorică însoțită de îngrijorări legate de posibile creșteri de prețuri și de instabilitate politică. Ţara este deja marcată de proteste şi crize guvernamentale. Bulgaria a visat de multă vreme la aderarea la euro. Guverne
Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, de Revelion. Trei persoane au suferit atac de panică
Pompierii au intervenit, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajul al patrulea. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, la nivelul unei camere a apartamentului. "Au ars, cu degajare mare
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit de la Bari, din Italia. Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Internaţional Timişoara, prima aeronavă care a aterizat în 2026 în România aparţine companiei aeriene Wizz Air şi a efectuat zborul din Bari spre Timişoara. Aeronava a avut
„Vă mulţumesc tuturor pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute". Mesajul lui Ilie Bolojan la trecerea dintre ani
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil. A fost un an în care a fost necesar să se facă ordine în finanţe şi să fie îndreptate neajunsuri. "Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi
VIDEO Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Cel puţin 10 persoane au murit
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais. BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR —
Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română. La tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, jud. Ialomița. La tragerea
Cu speranţa că Anul Nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, echipa PS News vă trimite o mulțime de urări de bine, însoţite de îmbrăţişări. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese! La mulți ani!
STB SA introduce linia de autobuz N41 și asigură transportul public în noaptea de Revelion
Societatea de Transport București informează, într-un comunicat de presă, că, în noaptea de Revelion (31.12.2025 / 01.01.2026), va suplimenta oferta de transport public prin introducerea unei noi linii de autobuz – N41. Linia N41 va funcționa între terminalele „Piața Presei" și „Ghencea", cu un interval de circulație de 30 de minute, pe durata nopții de
Campionatul Mondial de Hochei U20: Coreea de Sud și China se pregătesc la Patinoarul Berceni Arena
Campionatul Mondial de Hochei U20 va aduce la începutul anului viitor la București, la Patinoarul Berceni Arena, stiluri de joc contrastante și obiective îndrăznețe. Echipa Coreei de Sud mizează pe un joc rapid și de înaltă performanță, fiind formată din tineri sportivi recrutați din mediul academic. După o pregătire riguroasă la Centrul Național Jincheon, echipa
Ghidul de supraviețuire și evoluție urbană: Manual de utilizare a Bucureștiului pentru cetățeanul smart
Bucureștiul nu vine cu instrucțiuni de folosire, dar ar trebui. Într-o metropolă complexă, diferența dintre o zi proastă și una eficientă stă în know-how. Campania Bucureștiul se mișcă împreună se încheie aici, dar viața ta urbană continuă. De aceea, am compilat tot ce am învățat într-un Manual de utilizare esențial pentru 2026. Acesta este trusa
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou pentru toţi românii: „Drumul nu va fi uşor, dar îl putem parcurge cu succes"
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj de Anul Nou pentru toţi românii, „oriunde s-ar afla", că, privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină „mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni". În opinia şefului statului, reforma, responsabilitatea şi competenţa „nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă
Cum se sărbătorește Anul Nou pe mapamond: Obiceiuri pentru alungarea ghinionului și atragerea belșugului
Tradiții de Anul Nou din întreaga lume: focuri ritualice, superstiții și obiceiuri menite să alunge ghinionul și să aducă noroc. În noaptea dintre ani, superstițiile devin reguli nescrise respectate cu strictețe în multe colțuri ale lumii. De la focuri ritualice și obiecte aruncate pe fereastră până la mâncăruri simbolice sau gesturi aparent bizare, fiecare cultură
Antreprenori români: Vlakim accelerează, de la 1 la 42 de milioane în 2 ani și drumuri modernizate în Ilfov și Prahova
În mai puțin de doi ani, Vlakim SPG 92 SRL a devenit un jucător de referință pe piața lucrărilor de infrastructură rutieră, cu o creștere financiară de peste 4000% și proiecte care transformă mobilitatea locală în Ilfov, Prahova și Dâmbovița. Ascensiunea financiară spectaculoasă a Vlakim SPG 92 Proiecte de infrastructură cu impact direct asupra comunităților
Bomba finalului de an: se cere excluderea probelor din dosarul lui CG. Anularea alegerilor, sub semnul întrebării
Mișcare explozivă în dosarul tentativei de lovitură de stat al lui Călin Georgescu! Un alt inculpat din această cauză solicită excluderea probelor bazate pe raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, transmite RTV. În dosarul tentativei de lovitură de stat au fost trimiși în judecată
Primarul din România rămas fără mandat, după ce a fost condamnat pentru furtul unor saci cu buletine de vot
Primarul ales al comunei prahovene Ciorani, Voicu Marin, unul dintre cei mai longevivi edili din judeţul Prahova, a rămas fără mandat după ce a fost condamnat cu suspendare pentru furtul unor saci cu buletine de vot chiar din sediul unei judecătorii. Sacii reprezentau probe într-un alt dosar, în care primarul care în numeroase rânduri a
Naționala de tineret a României a început antrenamentele pentru Campionatul Mondial de Hochei U20 la Berceni Arena
Pregătirile pentru Campionatul Mondial de Hochei U20 au intrat în linie dreaptă la Berceni Arena, unde echipele participante au început sesiunile de antrenament intens. Naționala de tineret a României se află într-o formă optimă, sportivii fiind pregătiți pentru confruntările de la începutul acestui an. Accesul publicului la meciurile din cadrul campionatului este gratuit, însă spectatorii
Asia Centrală, Sahel, Europa de Nord: 2025 a fost anul cel mai cald observat vreodată în mai multe regiuni ale lumii, potrivit calculelor AFP pe baza datelor programului european Copernicus, transmite Agerpres. La nivelul planetei, anul 2025 ar urma să fie al treilea cel mai cald an măsurat vreodată după 2024 și 2023, potrivit unor
Presa americană confirmă negocierile pentru transferul atacantului Louis Munteanu la DC United
Clubul american de fotbal DC United este pe punctul de a finaliza transferul atacantului român Louis Munteanu de la CFR Cluj, pentru o sumă care ar reprezenta un nou record pentru gruparea din Major League Soccer (MLS), conform unor surse apropiate de această tranzacție, citate de site-ul The Athletic. Clubul din Washington urmează să plătească
Cei mai așteptați artiști care vor urca pe scenele din România în 2026. Show-uri spectaculoase și ritmuri de top
Artişti şi trupe din toate genurile muzicale, din ţară şi din străinătate, sunt
Românul care va avea pensie de 3 milioane de lei. Cum au performat fondurile private și cum îți poți crește pensia # PSNews.ro
Românul care va încasa cea mai mică pensie privată obligatorie( Pilonul II), abia dacă se va alege cu 1.400 de lei, după ce va plăti și taxele și contribuțiile aferente, relevă ultimul raport al Autorității de Supraveghere Financiară(ASF). La polul opus, unul dintre cei circa 8,3 milioane de participanți cu contribuție obligatorie va lua nu […] Articolul Românul care va avea pensie de 3 milioane de lei. Cum au performat fondurile private și cum îți poți crește pensia apare prima dată în PS News.
Bogdan Ivan: România ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România nu duce lipsă de energie, ci a dus lipsă de „direcţie politică”. „Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează. Eu […] Articolul Bogdan Ivan: România ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează apare prima dată în PS News.
RETROSPECTIVĂ 2025 Marile pierderi din sportul mondial: Peste 100 de campioni au urcat la cer # PSNews.ro
Numeroase figuri de prim plan ale sportului mondial ne-au părăsit în primele șase luni din 2025, printre care fosta gimnastă maghiară Agnes Keleti, decana de vârstă (103 ani) a campionilor olimpici, fostul mare boxer american George Foreman sau antrenorul Leo Beenhakker. Formula 1 a suferit pierderi mari, prin decesele lui Eddie Jordan, fost proprietar de […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 Marile pierderi din sportul mondial: Peste 100 de campioni au urcat la cer apare prima dată în PS News.
Ratele la creditele în lei scad de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din aprilie urmează noi scăderi de rate, dar reduceri semnificative ar putea urma mai degrabă din toamnă, după reducerea ratei […] Articolul Ratele la credite scad de la 1 ianuarie. O nouă reducere ușoară din aprilie apare prima dată în PS News.
MAI: La un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus puternic # PSNews.ro
Aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus semnificativ la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit MAI, beneficiul aderării la Schengen pentru români este timpul câştigat: deplasări mai fluide, mai puţine […] Articolul MAI: La un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus puternic apare prima dată în PS News.
Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 957 din cariera sa, în partida pe care Al-Nassr a încheiat-o la egalitate în deplasare, scor 2-2, cu formația Al-Ettifaq, marți seara, în etapa a 12-a a Ligii Profesioniste de fotbal din Arabia Saudită. Acesta a fost ultimul meci disputat de CR7 și Al-Nassr în 2025, […] Articolul Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 957, în ultimul său meci din 2025 apare prima dată în PS News.
Programul Masă sănătoasă, destinat sprijinirii alimentației elevilor și preșcolarilor, va continua și anul viitor, cu un buget semnificativ mai mare și un număr extins de beneficiari. Guvernul României a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea Programului Național „Masă sănătoasă” în anul 2026, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Bugetul programului a […] Articolul Buget majorat pentru Programul „Masă sănătoasă” apare prima dată în PS News.
Concedieri înainte de Revelion. ASF a început disponibilizările de personal, unele avize au fost date chiar astăzi # PSNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției, anunță Profit. Procesul a fost anunțat ca pregătit în prima parte a lunii decembrie. Surse din cadrul instituției susțin acum că o parte dintre salariații ASF au primit chiar azi, în ultima zi a anului, avize […] Articolul Concedieri înainte de Revelion. ASF a început disponibilizările de personal, unele avize au fost date chiar astăzi apare prima dată în PS News.
Cele mai trăznite superstiții de Revelion, adunate din toată lumea. Unde se ard chipuri de politicieni la ora 00.00 # PSNews.ro
Să nu mături în prima zi a anului, că-ți mături norocul! Să porți neapărat lenjerie roșie, nouă, pentru noroc în dragoste! Dacă ai chef de călătorii, ia-ți o valiză goală și fă înconjurul casei, dar ai grijă să te vadă cât mai mulți vecini. Altfel, nu-ți iese. Stai la bloc? Faci înconjurul blocului! Alte superstiții […] Articolul Cele mai trăznite superstiții de Revelion, adunate din toată lumea. Unde se ard chipuri de politicieni la ora 00.00 apare prima dată în PS News.
Cele mai potrivite mesaje și sms-uri de trimis în noaptea de Revelion. Câteva idei pentru corporatiști # PSNews.ro
Ești în pană de idei când te uiți în ochii ei? Nu-i nimic! Am pregătit pentru tine câteva sugestii de sms-uri de trimis în noaptea de Revelion și le-am clasificat pe căprării, să-ți fie mai ușor să le găsești! Inspirație! Mesajul text. Pentru generațiile mai vechi, mesajul text e trimis direct la groapa de gunoi […] Articolul Cele mai potrivite mesaje și sms-uri de trimis în noaptea de Revelion. Câteva idei pentru corporatiști apare prima dată în PS News.
Premierul impune restricții salariale și pentru angajații radioului și televiziunii publice. Fără prime, bonusuri, spor de teren și nici plata orelor suplimentare. Se fac concedieri masive şi în ministere. Premierul Ilie Bolojan coninuă măsurile de austeritate. Astfel, în anul 2026, aceste servicii publice autonome nu acordă angajaților proprii bilete de valoare, cu excepția tichetelor de […] Articolul Bolojan bagă „drujba” în Radioul public: se taie prime, bonusuri, sporuri apare prima dată în PS News.
O nouă modalitate de numire interimară a unui director general la CNAS, stabilită de Guvern # PSNews.ro
Guvernul a stabilit, prin hotărâre, ca în cazul în care la concursul pentru ocuparea funcției de director general nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câștigător niciun candidat, precum și în situația încetării mandatului directorului general, președintele CNAS va putea numi, prin ordin, un director general interimar. Numirea se face pe o perioadă […] Articolul O nouă modalitate de numire interimară a unui director general la CNAS, stabilită de Guvern apare prima dată în PS News.
New York-ul are şi un primar nou de An Nou. Zohran Mamdani îşi începe joi mandatul de edil al metropolei americane # PSNews.ro
Adversar hotărât al lui Donald Trump, cu care contrastează în toate privinţele, democratul Zohran Mamdani, primul primar musulman ales în noiembrie la conducerea oraşului New York, îşi preia funcţia joi, 1 ianuarie, pentru un mandat de patru ani cu o puternică încărcătură politică şi simbolică, relatează AFP şi Reuters. Zohran Mamdani a fost un candidat […] Articolul New York-ul are şi un primar nou de An Nou. Zohran Mamdani îşi începe joi mandatul de edil al metropolei americane apare prima dată în PS News.
„Revelionul comentariilor” la urarea lui Bolojan. Mii de români au intrat să își spună oful la final de an # PSNews.ro
Mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan, postat cu grijă pe rețelele sociale și însoțit de urarea clasică „un an mai bun ca anul acesta”, multă sănătate și nelipsitul „La mulți ani, România!”, s-a dorit festiv și cald… dar internetul a avut alte planuri. În loc de aplauze, postarea a adunat rapid un […] Articolul „Revelionul comentariilor” la urarea lui Bolojan. Mii de români au intrat să își spună oful la final de an apare prima dată în PS News.
Mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan este ușor exagerat, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. Asta după ce șeful Executivului a anunțat că România încheie anul cu un deficit bugetar sub 8,4%. Dacă ținem sub control cheltuielile, nu mai creștem alte taxe sau impozite, a afirmat el. Premierul le-a mulțumit de […] Articolul Emanuel Ungureanu: Românii au strâns cureaua, dar clientela de partid nu apare prima dată în PS News.
RETROSPECTIVĂ 2025 Marile jafuri de opere de artă: De la artefactele dacice din Muzeul Drents, la bijuteriile din Luvru # PSNews.ro
Lumea artei a înregistrat în 2025 unele dintre cele mai spectaculoase furturi. Ştirea care a înfuriat România a fost că patru artefacte din patrimoniul naţional au fost furate de la Muzeul Drents din Ţările de Jos. Era vorba de Coiful din aur de la Coţefeneşti şi de trei bărţări dacice. Acestea fuseseră împrumutate de MNIR […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 Marile jafuri de opere de artă: De la artefactele dacice din Muzeul Drents, la bijuteriile din Luvru apare prima dată în PS News.
Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea AUR, îndeamnă cetățenii să își plătească taxele și impozitele abia în ultima zi de scadență permisă de lege, ca formă de reacție față de politicile adoptate de actuala putere. Într-o postare publicată pe Facebook, el susține că deciziile recente ale Executivului „sărăcesc populația” și îi încurajează pe oameni să conteste […] Articolul Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi îndeamnă pe români să amâne plata taxelor apare prima dată în PS News.
Hidroelectrica oprește temporar emiterea și corectarea facturilor. Motivul nu este din cauza sărbătorilor # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: […] Articolul Hidroelectrica oprește temporar emiterea și corectarea facturilor. Motivul nu este din cauza sărbătorilor apare prima dată în PS News.
Tensiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe seama avansului separatiștilor. Mukalla, bombardată # PSNews.ro
Arabia Saudită a bombardat marți orașul portuar Mukalla din sudul Yemenului, după sosirea unui transport de arme din Emiratele Arabe Unite destinat forțelelor separatiste din țara sfâșiată de război și a avertizat că consideră acțiunile Emiratelor drept „extrem de periculoase”, relatează AP. Bombardamentul vine în contextul tensiunilor generate de avansul forțelor separatiste susținute de Emirate, […] Articolul Tensiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe seama avansului separatiștilor. Mukalla, bombardată apare prima dată în PS News.
Maia Sandu, aleasă „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph. Mesaj ferm despre Rusia # PSNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres. De asemenea, publicaţia britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în „prima linie de apărare a democraţiei europene”. The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu către câştigarea alegerilor, […] Articolul Maia Sandu, aleasă „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph. Mesaj ferm despre Rusia apare prima dată în PS News.
Societatea de Transport București (STB SA) informează că, pentru asigurarea mobilității cetățenilor în noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026), va suplimenta transportul public prin introducerea unei noi linii de autobuz – N41. Linia N41 va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, pe […] Articolul STB introduce linia de autobuz N41. Transport public non-stop în noaptea de Revelion apare prima dată în PS News.
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT). O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00, ora României, anul 2026 ajunge şi în Tonga, Samoa şi […] Articolul La mulți ani, 2026! Primul teritoriu care a intrat deja în noul an este Kiribati apare prima dată în PS News.
RETROSPECTIVĂ 2025 Rețeaua de drumuri de mare viteză s-a ”îmbogățit” cu 146 de km noi de autostradă și drum expres # PSNews.ro
Rețeaua de drumuri de mare viteză a României s-a ”îmbogățit” în anul 2025 cu 146 de kilometri noi de autostradă și drum expres, iar în 2026 este programată deschiderea a 255 de kilometri. Din septembrie 2021 și până în prezent, proiectele de autostrăzi și drumuri expres au însumat 90 de miliarde de lei, fără TVA. […] Articolul RETROSPECTIVĂ 2025 Rețeaua de drumuri de mare viteză s-a ”îmbogățit” cu 146 de km noi de autostradă și drum expres apare prima dată în PS News.
Din 2026, companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România; scade impozitul minim pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Anul 2026 aduce schimbări fiscale în cazul companiilor, printre cele mai importante aflându-se reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi. IMCA a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 și se aplică pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de […] Articolul Din 2026, companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România; scade impozitul minim pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite # PSNews.ro
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate. Prin ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia aprobată marţi de […] Articolul Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite apare prima dată în PS News.
FOTO Tradiţionala bătaie cu ciomege de la Ruginoasa: Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri confruntarea # PSNews.ro
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Potrivit Prefecturii Iaşi, un grup de participanţi a încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival, forţele de ordine fiind nevoite să […] Articolul FOTO Tradiţionala bătaie cu ciomege de la Ruginoasa: Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri confruntarea apare prima dată în PS News.
Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere # PSNews.ro
Majorarea salariului minim și extinderea sistemelor digitale de supraveghere rutieră vor modifica semnificativ, din 2026, modul în care șoferii din România vor fi sancționați. Valorile amenzilor vor crește, iar tot mai multe sancțiuni vor fi aplicate automat, prin sisteme bazate pe inteligență artificială. De ce cresc amenzile de circulație din 2026 și care sunt noile […] Articolul Amenzi mai mari din 2026. Cum influențează creșterea salariului minim valoarea sancțiunilor rutiere apare prima dată în PS News.
Declarație de final de an a unui membru CSM. Justiția, prezentată ca „victimă” a atacurilor # PSNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), afirmă într-o postare publică faptul că anul 2025 se încheie cu Justiția „printre cele mai atacate instituții ale statului”, într-un climat dominat de scandaluri, campanii agresive și „lozinci” care ar fi înlocuit soluțiile, potrivit mesajului publicat de magistrat. Mesajul vine în contextul unei dezbateri publice […] Articolul Declarație de final de an a unui membru CSM. Justiția, prezentată ca „victimă” a atacurilor apare prima dată în PS News.
Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii # PSNews.ro
Televiziunea Română va difuza o ediţie specială de Revelion, cu Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu prezentatoare, eveniment care marchează începutul unui an aniversar important din istoria sa: „Împreună la puterea 70”. Peste 100 de vedete participă la eveniment, între care şi Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling şi Paul Surugiu Feugo. Difuzat în […] Articolul Revelion la TVR cu peste 100 de vedete: Cele trei dive clasice care vor fi prezentatoare la miezul nopţii apare prima dată în PS News.
