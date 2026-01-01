Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct din balcon
Cancan.ro, 1 ianuarie 2026 13:20
Petrecerea de Revelion s-a încheiat cum nu se poate mai prost pentru un bucureștean, chiar la miezul nopții. Luat de valul petrecerii, acesta a dat cu artificii direct din balcon, iar ce a urmat a […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
13:50
Femeia din imagine a plătit 600 de lei pentru un Revelion de vis, dar a trăit un coșmar. Ce a aflat cu doar câteva ore înainte # Cancan.ro
Petrecerea din noaptea dintre ani nu a fost una reușită pentru toată lumea. Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră a fost anulată. Organizatorul nu […]
Acum 15 minute
13:40
Doliu în familia Loredanei Groza la final de an. Cântăreața trece printr-o perioadă dificilă, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, a încetat din viață în urmă cu puțin timp. În ultimele […]
Acum o oră
13:20
Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct din balcon # Cancan.ro
Petrecerea de Revelion s-a încheiat cum nu se poate mai prost pentru un bucureștean, chiar la miezul nopții. Luat de valul petrecerii, acesta a dat cu artificii direct din balcon, iar ce a urmat a […]
Acum 2 ore
12:50
Sarmalele care au rămas de la Revelion pot fi congelate. Pregătit întotdeauna cu migală pentru mesele de sărbători, acest fel de mâncare poate fi ținut la rece timp de câteva luni. Sarmalele nu trebuie, însă, […]
12:40
Pe 1 ianuarie 2026, o dată care, din perspectiva numerologică, poartă simbolul 111, se deschide ceea ce mulți specialiști în energiile numerelor numesc un „portal energetic”. Această aliniere apare doar o dată pe an și […]
12:30
Pink și-a îngrijorat fanii din întreaga lume după ce a publicat o imagine tulburătoare direct din patul de spital. Artista în vârstă de 46 de ani a petrecut Revelionul internată și a transmis un mesaj […]
12:30
Chinul din copilăria Ramonei Olaru: „Multe ierni în care pur și simplu nu aveam mâncare” # Cancan.ro
Ramona Olaru se bucură acum de succes și are tot ce vrea, însă puțini sunt cei care știu că vedeta nu a avut parte de un început prea ușor. Asistenta de la Neatza cu Răzvan […]
12:20
Conform cercetărilor recente, relațiile sociale pot influența sănătatea la fel de mult ca obiceiurile alimentare sau activitatea fizică. Adultii care se confruntă cu izolare socială prezintă un risc crescut de inflamații în organism, similar cu […]
12:00
Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana! Potrivit poliției, incidentul de la barul Le Constellation s-a soldat cu mai multe morți și răniți. Din primele informații, 40 de peroane au murit, iar alte 100 […]
Acum 4 ore
11:50
Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana, femeia de care s-a despățit în urmă cu șase luni și cu care s-a împăcat de curând. Adrian Minune Jr. a îngenuncheat și i-a oferit inelul iubitei lui. […]
11:40
Olanda a început anul 2026 sub umbrele tragediei, după ce mai multe incidente grave cu artificii au marcat noaptea de Revelion, soldându-se cu decese și răniți în mai multe orașe. În Nijmegen, în provincia Gelderland, […]
11:20
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile # Cancan.ro
Antena 1 a schimbat grila. Survivor, show-ul care rescrie limitele umane și face din supraviețuire o artă, va fi difuzat la Antena 1 din 9 ianuarie de trei ori pe săptămână, mai precis vinerea de […]
11:20
Salata boeuf rămâne, an de an, vedeta incontestabilă a meselor de Revelion din România. Indiferent de regiune, rețetă sau mici secrete de familie, acest preparat simbolizează tradiția, reuniunea și spiritul de sărbătoare. Totuși, la trecerea […]
10:50
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate de Pro TV # Cancan.ro
În noaptea de Revelion, unul dintre cele mai comentate momente televizate a avut-o în prim-plan pe Theo Rose, artista care a reușit din nou să atragă atenția publicului printr-o apariție neașteptată și plină de energie. […]
10:20
Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather # Cancan.ro
Iarna 2026 se conturează ca una semnificativ mai activă din punct de vedere al ninsorilor comparativ cu începutul anului precedent. Datele de prognoză realizate pe baza modelelor utilizate de Administrația Națională de Meteorologie și AccuWeather […]
Acum 6 ore
09:50
Ramona Olaru i-a arătat “fundul” lui Alex Bodi, după mesajul controversat. Reacția bizară a asistentei TV # Cancan.ro
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă să atragă atenția, însă de această dată conflictul pare să fi intrat într-o zonă a gesturilor simbolice și a mesajelor subtile, mai degrabă decât a atacurilor directe. […]
09:20
Banc de început de an! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o […]
09:00
Anul 2026 se anunță unul al schimbării și al renașterii pentru nativii Leu. Este o perioadă intensă, cu transformări profunde, decizii importante și momente-cheie care pot redefini direcția vieții tale. Astrele te provoacă să ieși […]
08:40
Program TV 1 ianuarie 2026. După noaptea lungă de Revelion, plină de petreceri, muzică și artificii, prima zi din an vine pentru mulți cu nevoia de odihnă. Prima zi din an este despre relaxare, iar […]
08:00
Britney Spears, mesaj neașteptat despre Kevin Federline: „Din momente grele pot ieși lucruri bune” # Cancan.ro
Britney Spears a revenit pe Instagram cu un ton surprinzător de calm și introspectiv, după o lună marcată de tensiuni cu fostul ei soț, Kevin Federline. Artista a publicat un mesaj lung — ulterior scurtat […]
Acum 8 ore
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 1 ianuarie 2026. Trei de Monede – ziua în care colaborarea și munca dedicată deschid drumul spre succes # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 1 ianuarie 2026. Cartea zilei aduce energia colaborării, a construcției și a muncii făcute cu sens. Trei de Monede vorbește despre importanța lucrului în echipă, despre valoarea talentelor puse […]
07:40
Cea mai „șmecheră” ciorbă care te pune pe picioare după Revelion. Descântecul de mahmureală al lui Radu Anton Roman # Cancan.ro
După noaptea lungă de Revelion, când paharele s-au golit mai repede decât s-au umplut și veselia a ținut până spre dimineață, românul adevărat știe un singur leac sigur: o ciorbă acră, fierbinte, plină de vitamine […]
07:10
Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Gebo, runa darurilor: o zi a armoniei, a împăcării și a surprizelor frumoase. # Cancan.ro
Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
07:00
TOP 50 sexy-vedete care au încheiat 2025 în mare stil. Ramona Gabor, Roxana Ionescu și Daniela Crudu, pahare fără număr, restul e CANCAN # Cancan.ro
Finalul de an este mereu motiv de sărbătoare, iar vedetele noastre nu se lasă mai prejos. Petreceri spectaculoase, apariții memorabile și momente pline de energie au ținut primele pagini ale publicațiilor mondene. Dar, nu doar […]
06:50
Calendar Ortodox 1 ianuarie 2026.O zi de lumină în calendarul creștin: Tăierea Împrejur a Domnului și Praznicul Sfântului Vasile cel Mare! Tradiții și obiceiuri în prima zi a anului. # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
06:40
Prognoza meteo pentru prima zi a anului, 1 ianuarie 2026. Întâmpinăm Anul Nou cu frig și nori: vreme de iarnă adevărată în toată țara # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 1 ianuarie 2026. În România, vremea va fi rece și tipic de iarnă, cu temperaturi în general scăzute și cer mai mult noros. Iarna își face simțită prezența în continuare la început […]
06:20
Ce se întâmplă la Versace? Donatella își schimbă rolul, Prada Group preia controlul, iar noul designer vrea deja să plece # Cancan.ro
Versace trece printr-o perioadă de turbulențe rare chiar și pentru industria modei. La doar nouă luni după ce a fost numit primul director creativ din afara familiei Versace, Dario Vitale demisionează din funcție. Designerul a […]
06:10
Horoscop chinezesc 1 ianuarie 2026. Ziua sub semnul Șobolanului: previziuni chinezești pentru toate zodiile și energia care ne ghidează astăzi # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 1 ianuarie 2026. Ziua de astăzi este guvernată de energia Șobolanului, simbol al inteligenței, adaptabilității și spiritului de inițiativă. Este un moment favorabil pentru decizii rapide, gândire strategică și rezolvarea problemelor care necesită […]
06:00
Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri # Cancan.ro
Amiana Păștina ar fi cedat în fața anchetatorilor și și-ar fi recunoscut vina, după ce procurorii au stabilit că moartea mamei sale nu a fost un accident. Potrivit anchetatorilor din Sibiu, fapta ar fi fost […]
Acum 12 ore
05:50
Secretul longevității și al unui creier sănătos. 8 componente esențiale! Ce spune neurochirurgul Leon Dănăilă. # Cancan.ro
Longevitatea nu este rezultatul unui singur obicei sănătos, ci expresia unui echilibru profund între minte, corp și suflet. Aceasta este concluzia la care a ajuns acad. prof. dr. Leon Dănăilă, unul dintre cei mai respectați […]
01:00
Scara PSL: sistemul de rating al „looksmaxx”-erilor pe care îl folosesc acum toți adolescenții # Cancan.ro
Ești „mid high-tier normie” sau „subhuman”? Ghidul de atractivitate devenit viral pe TikTok promite să măsoare frumusețea cu o precizie aproape matematică — dar în realitate spune mult mai multe despre nesiguranțele generației tinere decât […]
Acum 24 ore
00:40
Cum a dispărut pavilionul României într-un plic din Cipru. Povestea unei afaceri tăcute, semnate într-o zi și regretate un deceniu # Cancan.ro
Privind acum în urmă, pare greu de crezut că un simbol al statului român – pavilionul maritim – a putut fi cedat aproape pe furiș, printr-un contract semnat într-o singură zi, fără dezbatere publică și […]
00:20
Horoscop 1 ianuarie 2025. Află zodia care începe anul 2026 cu o despărțire, dar și previziunile pentru restul nativilor din zodiac! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Corpul tău cere un ritm mai blând […]
31 decembrie 2025
23:40
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media # Cancan.ro
CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
23:20
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007 # Cancan.ro
CANCAN.RO a găsit poza din 2007 în care apar Giulia Anghelescu și Costin Manea. Cei doi ieșeau dintr-un salon de tatuaje ca dintr-o promisiune făcută prea repede și prea sincer. Fără PR, fără styling, fără […]
23:00
Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok” # Cancan.ro
Pe TikTok, sau mai bine zis, „RichTok”, femeile cu averi uriașe dau sfaturi despre viață, bani, copii și relații de parcă toată lumea ar avea un șofer personal, trei bone și un avion privat la […]
22:50
CANCAN.RO scoate din buzunar o poză de acum 18 ani. Nicoleta Luciu, sprijinită nonșalant de o coloană de marmură, într-un decor prea serios pentru atâta relaxare. Nu pare impresionată de nimic, nici de loc, nici […]
22:40
Bucătarul de la Neatza a descoperit “rețeta iubirii”. Radu Darie nu schimbă ingredientele: aceeași brunetă # Cancan.ro
Sfârșitul de an îl prinde pe chef-ul matinal de la Neatza îndrăgostit! După ce, în urmă cu câteva săptămâni, l-am surprins în compania unei brunete misterioase, chef-ul revine în acțiune, și nu oricum, ci alături […]
22:30
Alexia Eram, 25 de ani, iese zgribulită și grăbită din Uanderful însoțită de simpaticul ei iubit, Tonghi. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi când, într-un moment de neatenție, se împiedică lângă bordura unde urma să […]
22:20
Disney aruncă 1 miliard de dolari în OpenAI și își dă personajele lui Mickey Mouse și Moana pe mâna inteligenței artificiale. # Cancan.ro
CANCAN.RO îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup […]
22:10
Alex Pițurcă, seară prelungită cu „Paris Hilton de România”. Petrecerea s-a mutat de la Uanderful # Cancan.ro
În timp ce alții stau în casă și așteaptă artificiile de Revelion, în lumea mondenă petrecerea continuă! CANCAN.RO l-a identificat pe baricadele distracției pe Alex Pițurcă! Nu singur, nici să nu vă gândiți la asta, […]
21:00
Un român care lucrează în Germania a atras atenția tuturor după ce a publicat fluturașul de salariu pe rețelele de socializare. El activează în sistemul medical, iar suma pe care a încasat-o în luna decembrie […]
20:30
Fiica Elenei Lasconi a revenit în politică! Surpriza colosală: din ce partid face parte Oana # Cancan.ro
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, este cunoscută pentru părerile sale radicale, susținute și în mediul online. Tânăra s-a certat, în urmă cu doi ani, cu mama sa după ce s-a aflat că a votat „Da” […]
19:40
Se împart bunurile dobândite înainte de căsătorie în cazul unui divorț după un mariaj de 5 ani? Răspunsul avocaților # Cancan.ro
Multe mituri circulă în jurul drepturilor asupra bunurilor în cazul divorțului, iar unul dintre cele mai întâlnite se referă la durata căsniciei. Mulți cred că bunurile dobândite înainte de căsătorie ar putea fi împărțite dacă […]
19:30
Vica Blochina dezvăluie cum să ne îndeplinim țelurile în 2026: „Și dacă ești bătrânică, reușești” # Cancan.ro
Anul 2025 se apropie de final și pentru multe persoane a fost un an încărcat de emoții și destul de dificil. Vica Blochina nu a scăpat nici ea de provocările anului ce se încheie, însă […]
19:10
Pentru asistenții medicali, care se confruntă zi de zi cu provocări și condiții de muncă solicitante, pensia reprezintă un element esențial de siguranță financiară la vârsta pensionării. În România, cuantumul acesteia depinde de mai mulți […]
19:10
Geanta care a făcut istorie. Birkin-ul lui Jane Birkin, vândut cu 8,6 milioane de euro la Sotheby’s Paris # Cancan.ro
A început cu o conversație banală într-un avion și s-a terminat cu un record mondial. Geanta creată special pentru Jane Birkin, purtată ani la rând fără menajamente, a devenit cea mai scumpă poșetă vândută vreodată. […]
18:40
Fuego, cu sufletul deschis la final de 2025. Mesajul sincer înainte de Noul An: „Uităm să mai trăim” # Cancan.ro
În noaptea dintre ani, în momentele când artificiile brăzdează cerul, Fuego va fi acolo unde îi stă cel mai bine, pe scenă, aproape de oameni. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul ne-a dezvăluit care sunt planurile […]
18:10
Doliu în cultura românească. Horia Zilieru, remarcabil poet și filolog român, a încetat din viață în ultima zi a anului 2025, la vârsta de 92 de ani. Născut pe 21 mai 1933, el a lăsat […]
17:40
În fiecare zi, urcăm la volan sau pe scaunul din dreapta fără să ne gândim prea mult la riscurile reale ale traficului. Mașinile moderne sunt tot mai performante, însă siguranța pasagerilor depinde în continuare de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.