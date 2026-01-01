Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer
Primasport.ro, 1 ianuarie 2026 15:50
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer
Acum 30 minute
16:00
Bomba începutului de an! Gigantul din Premier League a rămas fără antrenor
Acum o oră
15:50
Se conturează încă o plecare de la Craiova! S-a certat cu Coelho şi este la un pas de transfer
Acum 2 ore
15:20
Fosta speranţă a celor de la UTA Arad şi CFR Cluj a ajuns în Liga a 3-a! | FOTO EXCLUSIV
15:00
An special pentru Nadia Comăneci. ”Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului”
14:40
Lovitură la început de an! Neymar a semnat
Acum 4 ore
14:20
Florinel Coman a ales unde va juca! Nu revine la FCSB şi dă o lovitură financiară. ”Încă 3 milioane”
14:00
Adnan Golubovic e dorit de un club din Superliga
13:50
Guvernul a dizolvat echipa naţională după parcursul slab de la Cupa Africii
12:30
Alibek Aliev, un suedez născut în Rusia, pe punctul să se transfere la un club cu pretenţii de la noi
Acum 6 ore
11:50
Dorit de Universitatea Craiova şi Dinamo, Andrei Coubiş ar putea ajunge la alt club din Superliga
11:40
Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier
11:40
Emanuel Gyenes se pregăteşte să ia startul pentru a 16-a oară în Raliul Dakar
11:40
Valentin Robu poate face saltul către o forţă din Superliga. Suma de transfer e accesibilă
10:40
FCSB transferă la început de an! ”Am zis neapărat să luăm”
Acum 8 ore
09:50
FBI a confiscat o colecţie de motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari aparţinând unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor
09:50
”Ar fi bun pentru noi”. Reacţie oficială cu privire la revenirea lui Olimpiu Moruţan în Superliga
09:40
Previziuni 2026 | Calendarul principalelor evenimente sportive
09:40
Previziuni 2026 | ”Anul Nadia Comăneci”. Se sărbătoresc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii
09:40
Inaki Williams critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită. ”Este o porcărie”
09:40
Tabloul complet al optimilor de finală din Cupa Africii
Acum 24 ore
22:30
Nu a vrut să joace cu AEK Atena şi a fost pus de urgenţă pe lista de transferuri
22:10
Zeljko Kopic insistă pentru transferul unui atacant din Superliga
21:50
Mesaj disperat pentru salvarea unui club din Liga 2! Şanse mari să se retragă din campionat. ”Avem nevoie de voi”
21:40
Un fost jucător al FC Barcelona dezvăluie culisele celebrului tweet ”Se queda” dintre Neymar şi Pique
21:00
Sigma Olomuc s-a despărţit de Andres Dumitrescu. Cale liberă către revenirea în Superliga
20:50
Roberto Carlos, operat de urgenţă la inimă. Care e starea legendarului fotbalist
20:40
Algeria s-a calificat fără emoţii în optimile Cupei Africii. Încă un jucător din Superliga a părăsit competiţia
19:50
Joao Lameira are şanse mici să mai plece în Polonia. Pentru cine ar putea juca portughezul
19:40
Presa din Italia anunţă la ce echipă din România ar putea ajunge Nicolae Stanciu în noul an
19:30
Max Verstappen, desemnat cel mai bun pilot al sezonului de câtre coechipierii săi
19:30
Un club din Superliga insistă pentru transferul lui Daniel Popa
18:30
Rodri, apt de joc pentru Manchester City la partida cu Sunderland
18:30
Mai mulţi jucători de la Cupa Africii au fost suspendaţi pentru că au insultat un arbitru
18:10
CFR Cluj face primul transfer al iernii! Jucător cu profil ofensiv de mare perspectivă
18:10
FC Voluntari atacă promovarea! Ilfovenii au transferat un fotbalist polivalent din Superliga
18:00
”Facem tot posibilul să achităm”. Datorii uriaşe la un club din Superliga
17:50
Cazul privind patru foşti jucători ai echipei Velez Sarsfield, acuzaţi de viol şi agresiune sexuală, a fost clasat
17:50
Lovitură pentru Real Madrid! Kylian Mbappe are probleme medicale. Cât va fi indisponibil
16:50
Transfer interesant! Alexandru Iamandache de la CS Afumaţi trece din Liga 2 direct la o formaţie ce are şanse mari să ia titlul
16:50
EXCLUSIV | Anamaria Prodan a anunţat culisele plecării lui Munteanu în MLS. ”Este o mândrie pentru fotbalul românesc”
16:30
Andrei Coubiş, lovitura începutului de an? Jucătorul lui AC Milan e dorit de o forţă din Superliga
Ieri
16:20
Patronul lui CFR Cluj, prima reacţie după ce a ajuns la un acord pentru transferul lui Louis Munteanu. ”Vom semna actele”
16:10
Anthony Joshua nu era în stare să vorbească, după accidentul rutier soldat cu moartea a doi dintre prietenii săi
16:10
Michel Kuka Mboladinga, poreclit ”Lumumba”, vedeta CAN. Omul-statuie rămâne nemişcat în tribună pe durata meciurilor
16:10
Luis Phelipe, în negocieri pentru revenirea în Superliga
16:00
Concerte ”de nivel mondial” vor avea loc înaintea fiecărei sesiuni nocturne la Australian Open
15:50
Becali s-a ţinut de cuvânt! Pentru cine sunt cele 16 sancţiuni dure aplicate după protestele din timpul meciurilor
15:40
Louis Munteanu va încasa un salariu uriaş la noua echipă! Despre ce sumă este vorba
15:30
Revoluţie la Farul! Cinci jucători sunt pe picior de plecare în această iarnă
15:10
Încă un transfer important bifat de Unirea Slobozia! Ialomiţenii aduc un internaţional
